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Австрія (567) локдаун (290)

Австрія вводить локдаун з 22 листопада і закриває кордони для туристів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Австрія вводить локдаун з 22 листопада і закриває кордони для туристів

Через запроваджений на території Австрії локдаун із 22 листопада поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Посольства України в Австрії.

"Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані/невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що українці можуть в’їхати до Австрії, якщо мають поважні причини (відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія запроваджує локдаун для невакцинованих громадян

Для таких осіб в’їзд без реєстрації та без карантину можливий із сертифікатом про повну вакцинацію однією з визнаних в країні вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду. Сертифікат про вакцинацію вважається дійсним тільки 9 місяців після останньої дози вакцинації.

Також можна в’їхати без карантину з підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, оформлена англійською або німецькою мовами). При цьому, медична довідка про наявність нейтралізуючих антитіл більше не вважається доказом перенесеної хвороби.

При цьому, як поінформували в українському посольстві, сертифікати вакцинації/одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

Також читайте: Нідерланди першими у Західній Європі відновлюють частковий локдаун

Австрія визнає такі вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Особи, які мають поважні причини для поїздки в Австрію, можуть також в’їхати до країни і з негативним результатом тесту на COVID-19 (ПЛР- тест, не старший ніж 72 год.). Водночас, за таких умов вони повинні будуть відправитися на обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду. ПЛР-тести мають бути зроблені в медичних лабораторіях України, які мають відповідні ліцензії, сертифікати та дозвільні документи від МОЗ України та оформлені виключно англійською або німецькою мовами. Також необхідно зробити онлайн-реєстрацію подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC), заповнити не раніше ніж за 72 год. до в’їзду.

Карантин може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом із вакцинованими дорослими, потребують тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрія першою у Європі запроваджує обов’язкову вакцинацію проти COVID-19. Для нещеплених з 1 лютого передбачається адмінпокарання або в'язниця
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Топ коментарі
+15
Правительство Австрии сейчас рассматривает введение административной и уголовной ответственности для тех кто не хочет делать прививку - диктатура и фашизм возвращаются? Тем временем бедные африканские страны с плохой медициной и отстутствием ковид-вакцинации не знают что такое ковид в принципе. И
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21.11.2021 16:04
+14
Новая религия набирает обороты. Интересен финал. Ваксеры на измене - срут на цензоре жидким пометом. Укололись - теперь не суетитесь под клиентом.
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21.11.2021 16:53
+13
Цей вірус доволі розумний. Ось побачите, десь у другій половині грудня червоних зон практично не залишиться, і так триватиме щонайменше до середини січня. Треба ж заробляти на святах. Далі за обставинами.
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21.11.2021 16:19
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Якийсь жорстокий цей колективний імунітет.
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21.11.2021 15:43 Відповісти
"Гра в КОВІД" як і "Гра в комунізм", "Гра в пекло і рай"
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21.11.2021 15:56 Відповісти
Австрия внизу ЕС по уровню вакцинации населения. Так что из-за *********-антиваксов пострадают все
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21.11.2021 16:01 Відповісти
там масові протести, а поліція відмовляється розганяти, бо теж вважає , що демократію грубо порушено.
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21.11.2021 16:05 Відповісти
Тому будуть сидіти в локдаунах та чухати репу куди діти хворих. Австрійці показали, що вони,в цілому, долпойопи, а їх високий рівень життя скоріш за рахуно лобизання з Лоссією, а не праці. Німці, доречі, вважають австрійців ледачими. Тепер виявляється, що вони ще й религіозні тупарі.
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21.11.2021 17:15 Відповісти
на бєльгійщині та австралійщині теж самі ледарі та русохвіли та мракобіси упороті?
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21.11.2021 17:31 Відповісти
Саме так. Не знаю що там з Бельгією, але австріці занадто религіозні, вони й раніше були далеко не в лідерах по звичайній вакцинації. Зараз вавка в головах австрійців проявилась повністю
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21.11.2021 17:35 Відповісти
я взагалі то про Австралію кажу, народ там кіпішнув бо місцевий прем'єр відчув себе диктатором та завив, що прищепимо усіх і не хвилюють ніякі манси. а у Роттердамі є загиблий від рук поліції під час антивакцинальних заворушень...багато чого відбувається і не треба усе списувати на мракобісся та кацапів, бо є і межа терпіння піплу та розуміння, що від голоду смертність =100%.
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21.11.2021 17:43 Відповісти
а на бельгійщині страйк медпрацівників, бо їх теж раком намагаються поставити і відбирати ліцензії якщо не зроблять щеплення від ковіду.
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21.11.2021 17:46 Відповісти
Медпрацівник, що відмовляється робити вакцінацію, це якийсь нонсенс. Ліцензія на стол та на вулицю, шукати роботу.
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21.11.2021 17:53 Відповісти
Медпрацівник, що відмовляється робити вакцінацію,
вакцинами становятся после долгосрочных испытаний,которых не было.Поэтому это только медицинский препарат с неизвестными последствиями после применения.
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21.11.2021 18:08 Відповісти
Ну таки у кацапов хотят отменить уголовное против врачей на период эпидемии - методичка по лечению возовская через чур многих загоняет в гроб-
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21.11.2021 18:39 Відповісти
Испытания были, это всё уже здесь разжёвывали. Законов и правил, которые требуют "долгосрочных испытаний" нет. Обычно это делается дольше, потому что нет никакой спешки и потому что в таких процессах большую долю времени занимает бюрократическая волокита.

Вы боитесь каких-то мифических последствий вакцин, но последствия ковида, которые происходят здесь и сейчас, в колоссальных масштабах, вас не волнуют.
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21.11.2021 20:05 Відповісти
якби це був ветеринар який відмовився робити щеплення від сказу то я би з вами цілком погодився...але про такі випадки мені не відомо.
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21.11.2021 18:17 Відповісти
В Нідерландах поліцаї стріляли вчора в маніфестантів. Поранені в шпиталі.
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21.11.2021 17:46 Відповісти
Наче є і загиблий.
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21.11.2021 17:47 Відповісти
Можливо. Треба буде почитати.
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21.11.2021 17:53 Відповісти
На улицах города вечером собрались сотни людей. Они протестовали против введения комендантского часа неделей ранее. Кроме ограничений по времени работы магазинов и ресторанов, запретили также присутствие зрителей на спортивных мероприятиях и визиты к друзьям в гости (более 4 человек). Ожидается также введение паспортов вакцинации и запрет на использование фейрверков в Новый год.

Протесты переросли в акты вандализма и драки с полицией. Несколько авто правоохранителей подожгли. У протестующих были файеры и камни, сообщает полиция.
Силовики открыли огонь. Раненые есть и среди полицейских, и среди протестующих, их количество точно не известно, по первоначальным данным их не менее семи. Также пострадал журналист. Сообщается, что есть смертельное ранение, но полиция пока не готова подтвердить информацию. Двое протестующих получили пулевые ранения.
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21.11.2021 18:19 Відповісти
66% вакцинированных в Австрии
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21.11.2021 17:02 Відповісти
для европі єтого очень мало.
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21.11.2021 17:12 Відповісти
Большинство жителей Германии поддержали бы потенциальное решение об обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу Bild am Sonntag.

52% среди тысячи опрошенных респондентов выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса.

Против высказались 41%, а 7% - не определились с мнением.

В Германии сейчас полностью привиты почти 68% населения.
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21.11.2021 17:50 Відповісти
А как насчёт Ирландии ? Там 93% вакцинированных и тоже карантин вводят , ******** в зеркале увидишь
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21.11.2021 18:25 Відповісти
че врешь? Германия, Венгрия, Австрия,Израиль впереди планеты всей и при этом не знают, как справиться с ростом заболевших!
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21.11.2021 18:28 Відповісти
COVID в Израиле: 497 новых случаев, 82 - подключены к ИВЛ

Израильский минздрав представил обновленные данные по распространению коронавируса в стране.

За минувшие сутки было выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19. Всего было проведено 77 042 теста.

По состоянию на вечер, 20 ноября, 133 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Из них - 82 подключены к аппаратам ИВЛ.

mignews.com/news/health/covid-v-izraile-497-novyh-sluchaev-82-podklyucheny-k-ivl.html

Опрос: большинство родителей за вакцинацию детей

Больничная касса "Маккаби" провела опрос, который показал, что большинство родителей за то, чтобы вакцинировать своих детей от коронавируса. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

Всего было опрошено 500 родителей. 41% опрошенных уверены или думают, что сделают прививку детям.

38% респондентов заявили, что думают или уверены, что не сделают прививку.

21% родителей пока не определились.

mignews.com/news/health/opros-bolshinstvo-roditelej-za-vakcinaciyu-detej.html
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21.11.2021 19:15 Відповісти
А во сколько в Израиле пенсы откидывают ласты? Я думаю не в 60
А в 80 они уже могут загнуться от любой болячки...ну а далее ужастики с подыхающими пенсами из ковидотделения..траурная музыка..и перепуганое стадо евреев бежит колоть шмурдяк
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21.11.2021 23:06 Відповісти
В Германии одобрили новые меры по сдерживанию COVID

В Германии одобрили новые меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусом на фоне предупреждения о том, что на Рождество будет новая вспышка COVID.

Теперь сотрудники обязаны будут доказать, что они вакцинированы, недавно выздоровели или получили отрицательный результат теста на коронавирус.

Только после этого работники будут допущены в офис. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту. Эти меры должны быть одобрены верхней палатой парламента Германии. Ожидается, что это произойдет в пятницу.

Партия Ангелы Меркель ХДС выступала за продление существующих правил, срок действия которых истекает в этом месяце.

В ближайшее время в Германии также будут введены ограничения на культурные и спортивные мероприятия, если их региональные собрания одобряют эти меры.

mignews.com/news/health/v-germanii-odobrili-novye-mery-po-sderzhivaniyu-covid.html
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21.11.2021 19:27 Відповісти
Так уже и ВОЗ начал- мы против обязательной вакцинации и локдаунов. Спрыгивают, мы не причем это дураки на местах. А уколотые всё ни как не успокоятся , всех колоть включая и кошек с собаками
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21.11.2021 18:47 Відповісти
Ага, то значить вже й з вакциною туристам не можна
Подивимось, що буде далі...
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21.11.2021 15:57 Відповісти
ДаЛі буде третя доза,а потім і 4...
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21.11.2021 15:59 Відповісти
Дурак, тебе ж сказали, что страна закрыта для иностранцев. Если у тебя есть веские причины для поездки, то с вакцинацией - пустят
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21.11.2021 16:02 Відповісти
только с тестом
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21.11.2021 16:44 Відповісти
Для этого же надо было статью прочитать, а не только заголовок. А тут 73 процента только первую строчку осилили… с букварём..
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21.11.2021 19:27 Відповісти
Правительство Австрии сейчас рассматривает введение административной и уголовной ответственности для тех кто не хочет делать прививку - диктатура и фашизм возвращаются? Тем временем бедные африканские страны с плохой медициной и отстутствием ковид-вакцинации не знают что такое ковид в принципе. И
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21.11.2021 16:04 Відповісти
Они математики не знают - потому и статистики нет . Мрут как мухи.
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21.11.2021 17:03 Відповісти
Ну таки эти мрущие как мухи нигерийцы через 30 лет будут третьими в мире по численности населения
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21.11.2021 18:33 Відповісти
так крысы тоже очень многочисленны, но это не значит что они долго живут
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21.11.2021 23:10 Відповісти
75% вичинфицированных...и далее по тексту + кроме ковида в 40 лет дохнут от малярии и других прелестей
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21.11.2021 23:09 Відповісти
Ну, почему же.. В отличие от нас они носят маски и придерживаются рекомендаций ВОЗ.. Смотрел я давеча африканские отборочные к ЧМ 2022 Весь стадион в масках.. ПОГОЛОВНО...
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21.11.2021 17:14 Відповісти
В бедных африканских странах столько проблем и болячек, о которых ты даже не слышал, что ковид теряется на их фоне. Я уже молчу о том, что там попросту никто ничего не контролирует. Ноль сделанных тестов - ноль ковида, профит!

Что касается Австрии - правильно делают, что хотят ввести антиваксерам уголовку. Достали уже, мракобесы чёртовы.
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21.11.2021 17:17 Відповісти
Значить, скоро і Німеччина закриєтьсяКоротше кажучи, Європа цього року без гірських лиж в Альпах залишиться (Швейцарія поки що відкрита, але по кишені далеко не всім, навіть європейцям).
Але Буковель наші відкриють для іноземців з вакцинацією / негативним тестом - хто ж прибутки захоче втрачати!
Це означає, що з нинішньої хвилі (третьої/четвертої/п'ятої - хто як рахує) ми не вийдемо до кінця березня 2022
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21.11.2021 16:06 Відповісти
Цей вірус доволі розумний. Ось побачите, десь у другій половині грудня червоних зон практично не залишиться, і так триватиме щонайменше до середини січня. Треба ж заробляти на святах. Далі за обставинами.
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21.11.2021 16:19 Відповісти
Схоже смереки у австрійських горах прикрасять австрійськими політиками, ближче до різдва!
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21.11.2021 16:22 Відповісти
Все є і вакцини і наіть ліки вже напідході... Але Лохдауни всерівно запроваджують, хтось щось недоговарює
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21.11.2021 16:28 Відповісти
Новая религия набирает обороты. Интересен финал. Ваксеры на измене - срут на цензоре жидким пометом. Укололись - теперь не суетитесь под клиентом.
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21.11.2021 16:53 Відповісти
Ваксеры щас себя чувствуют как пасажиры в электричке взявшие билет. А рядом едет безбилетник. Все нанего смотрят и думают:" От блин,мы взяли билет,а он курва безплатно едет."
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21.11.2021 17:30 Відповісти
Аналогия некорректная. Правильно так: часть купила билет, часть пролезла зайцами. Вошел контроль и сказал, что пока не оплатят зайцы, электричка не поедет. Зайцы кидаются шлангом и зачитывают конституцию, где ничего не сказано про оплату за проезд. Мне кажется, недовольство оплативших проезд вполне можно понять.
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21.11.2021 20:08 Відповісти
Не совсем так..электричка была бесплатной для всех..и вдруг сказали что появился фарсмажор и надо всем платить за страховку...часть тут же купила страховочный билет, часть уже пострадали от от этого фарсмажора и не собираются ничего оплачивать, други просто привыкли ездить бесплатно... А далее то что сверху
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21.11.2021 23:00 Відповісти
а непогано, щоби в рот антиваксерам срали, а не на цензорі невідомо кому.
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21.11.2021 19:15 Відповісти
Жесть, и для вакцинированных тоже.
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21.11.2021 17:01 Відповісти
Що цікаво, це те що як всі лідери демократичного світу можуть швидко закрутити гайки. Обмежити свободу пересування, свободу вибору. І я впевнений що ці всі механізми будуть використовуватись під гаслом суспільного блага для поневолення націй, нардів, і окремих людей. Дивлюсь на майбутьнє людства з легкою тривогою
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21.11.2021 17:04 Відповісти
Так вже ж і використовуються.
Більшість хоче ще, вважає існуючі обмеження і порушення недостатніми.
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21.11.2021 17:49 Відповісти
у дeржави є право на насильнe збeрeжeння популяцii
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21.11.2021 18:54 Відповісти
а на скорочення? насильне.
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21.11.2021 19:47 Відповісти
докажи що на скорочeння
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21.11.2021 20:02 Відповісти
я не стверджую, я питаю чи держава має право на насильне скорочення населення? І хто вирішив щовона має чи не має? в Конституціях це записано?
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21.11.2021 20:06 Відповісти
скорочeння насeлeння вiдбувається по iншим причинам тeж - мeдицина i iгноруваня украiцями настанов. цe комплeксна проблeма. нe лишe вакцинування
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21.11.2021 20:12 Відповісти
Что получается. Первая прививка, затем через 1 месяц вторая, затем 1,5-2 месяца ждать иммунитет. Еще через 3 месяца иммунитет испаряется. И новый укол?🙁
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21.11.2021 17:11 Відповісти
Аргументов других нет?
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21.11.2021 17:36 Відповісти
Россия накопила более чем 92 000 военных вокруг украинских границ и готовится атаковать Украину в конце января или в начале февраля

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.

Именно с целью нападения РФ начала наращивать свой военный потенциал и вокруг границ, и в Крыму. Однако сначала, по словам Буданова, должна состояться серия "психологических операций", чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность бороться.

"Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти", - заявил Буданов.

Он пояснил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов, которые были организованы именно Россией, а также связаны с экономикой и энергообеспечением.
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21.11.2021 17:43 Відповісти
По сути есть какие-то аргументы? Кроме методички?
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21.11.2021 17:47 Відповісти
Сплошное бла-бла, как говорит Гретта Тумберг
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21.11.2021 18:43 Відповісти
Аргументов по сути у Вас нет, только бред
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21.11.2021 19:09 Відповісти
Вот и новые "враги народа" обозначены, да?... меня все мучают сомнения - Кеннеди часом не антивакцинаторы завалили?...
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21.11.2021 17:52 Відповісти
Сегрегация, потом демонизация , всё по написаному
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21.11.2021 18:30 Відповісти
Бота с запаребрика "терзают сомнения"
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21.11.2021 18:38 Відповісти
ребят, обращатесь чаще к врачам с Вашими галюниками... не стоит так много уделять внимания экстрасексорике...
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21.11.2021 18:43 Відповісти
Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин считает, что ревакцинацию от коронавируса необходимо проводить каждый год)))
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21.11.2021 17:57 Відповісти
Все просто, если промежуток меньше, начнется полный хаос. и многие просто забьют. Последствия постоянных перевакцинаций не исследованы и не ясно как они скажутся на пациентах и на вирусах. Один раз в год- вполне достаточно для сверхдоходов Пфайзера
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21.11.2021 18:09 Відповісти
В Германии, в ближайшее время, тоже возможен(!) такой «вариант»…….
мы хотели маму к нам на Рождество пригласить, теперь 🤷‍♀️……..
В Баварии и Саксонии - полная #опа=>поэтому «формально» уже Lockdown…….
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21.11.2021 18:12 Відповісти
Кстати в Австрии протесты большей части из-за того, что с 1-го февраля хотят ввести обязательное вакцинированные……
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21.11.2021 18:20 Відповісти
пора вводити бустерну дозу! А потім четверту, і ще п'яту, і так до безкінечності....
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21.11.2021 20:27 Відповісти
 
 