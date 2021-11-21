Австрія вводить локдаун з 22 листопада і закриває кордони для туристів

Через запроваджений на території Австрії локдаун із 22 листопада поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Посольства України в Австрії.

"Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані/невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначили, що українці можуть в’їхати до Австрії, якщо мають поважні причини (відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо).

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Для таких осіб в’їзд без реєстрації та без карантину можливий із сертифікатом про повну вакцинацію однією з визнаних в країні вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду. Сертифікат про вакцинацію вважається дійсним тільки 9 місяців після останньої дози вакцинації.

Також можна в’їхати без карантину з підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, оформлена англійською або німецькою мовами). При цьому, медична довідка про наявність нейтралізуючих антитіл більше не вважається доказом перенесеної хвороби.

При цьому, як поінформували в українському посольстві, сертифікати вакцинації/одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

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Австрія визнає такі вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.

Особи, які мають поважні причини для поїздки в Австрію, можуть також в’їхати до країни і з негативним результатом тесту на COVID-19 (ПЛР- тест, не старший ніж 72 год.). Водночас, за таких умов вони повинні будуть відправитися на обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду. ПЛР-тести мають бути зроблені в медичних лабораторіях України, які мають відповідні ліцензії, сертифікати та дозвільні документи від МОЗ України та оформлені виключно англійською або німецькою мовами. Також необхідно зробити онлайн-реєстрацію подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC), заповнити не раніше ніж за 72 год. до в’їзду.

Карантин може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом із вакцинованими дорослими, потребують тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.

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