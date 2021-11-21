Австрія вводить локдаун з 22 листопада і закриває кордони для туристів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Через запроваджений на території Австрії локдаун із 22 листопада поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими.
Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Посольства України в Австрії.
"Починаючи з 22 листопада 2021 року на території Австрії діє загальнодержавний карантин для усіх категорій громадян (вакциновані/невакциновані). Через закриття готелів, хостелів, торгових центрів, кафе та ресторанів поїздки до Австрії з туристичною метою є неможливими", - йдеться у повідомленні.
У посольстві зазначили, що українці можуть в’їхати до Австрії, якщо мають поважні причини (відвідування родичів, лікування, сімейні обставини, службові поїздки, весілля, похорон тощо).
Для таких осіб в’їзд без реєстрації та без карантину можливий із сертифікатом про повну вакцинацію однією з визнаних в країні вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду. Сертифікат про вакцинацію вважається дійсним тільки 9 місяців після останньої дози вакцинації.
Також можна в’їхати без карантину з підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, оформлена англійською або німецькою мовами). При цьому, медична довідка про наявність нейтралізуючих антитіл більше не вважається доказом перенесеної хвороби.
При цьому, як поінформували в українському посольстві, сертифікати вакцинації/одужання у додатку "Дія", паперові сертифікати з порталу "Дія" з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т.зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак, вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовою із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.
Австрія визнає такі вакцини: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine.
Особи, які мають поважні причини для поїздки в Австрію, можуть також в’їхати до країни і з негативним результатом тесту на COVID-19 (ПЛР- тест, не старший ніж 72 год.). Водночас, за таких умов вони повинні будуть відправитися на обов’язковий 10-денний карантин після в’їзду. ПЛР-тести мають бути зроблені в медичних лабораторіях України, які мають відповідні ліцензії, сертифікати та дозвільні документи від МОЗ України та оформлені виключно англійською або німецькою мовами. Також необхідно зробити онлайн-реєстрацію подорожі (Pre-Travel-Clearance – PTC), заповнити не раніше ніж за 72 год. до в’їзду.
Карантин може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.
Підлітки віком від 12 до 18 років, які в’їжджають разом із вакцинованими дорослими, потребують тест, але в цьому випадку вони не підлягають карантину. До неповнолітніх, які подорожують самостійно, застосовуються звичайні правила в’їзду.
Будь ласка, зачекайте...
вакцинами становятся после долгосрочных испытаний,которых не было.Поэтому это только медицинский препарат с неизвестными последствиями после применения.
Вы боитесь каких-то мифических последствий вакцин, но последствия ковида, которые происходят здесь и сейчас, в колоссальных масштабах, вас не волнуют.
Протесты переросли в акты вандализма и драки с полицией. Несколько авто правоохранителей подожгли. У протестующих были файеры и камни, сообщает полиция.
Силовики открыли огонь. Раненые есть и среди полицейских, и среди протестующих, их количество точно не известно, по первоначальным данным их не менее семи. Также пострадал журналист. Сообщается, что есть смертельное ранение, но полиция пока не готова подтвердить информацию. Двое протестующих получили пулевые ранения.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом INSA по заказу Bild am Sonntag.
52% среди тысячи опрошенных респондентов выступили за обязательную вакцинацию от коронавируса.
Против высказались 41%, а 7% - не определились с мнением.
В Германии сейчас полностью привиты почти 68% населения.
Израильский минздрав представил обновленные данные по распространению коронавируса в стране.
За минувшие сутки было выявлено 497 новых случаев заражения COVID-19. Всего было проведено 77 042 теста.
По состоянию на вечер, 20 ноября, 133 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Из них - 82 подключены к аппаратам ИВЛ.
mignews.com/news/health/covid-v-izraile-497-novyh-sluchaev-82-podklyucheny-k-ivl.html
Опрос: большинство родителей за вакцинацию детей
Больничная касса "Маккаби" провела опрос, который показал, что большинство родителей за то, чтобы вакцинировать своих детей от коронавируса. Об этом сообщает портал "Аруц Шева".
Всего было опрошено 500 родителей. 41% опрошенных уверены или думают, что сделают прививку детям.
38% респондентов заявили, что думают или уверены, что не сделают прививку.
21% родителей пока не определились.
mignews.com/news/health/opros-bolshinstvo-roditelej-za-vakcinaciyu-detej.html
А в 80 они уже могут загнуться от любой болячки...ну а далее ужастики с подыхающими пенсами из ковидотделения..траурная музыка..и перепуганое стадо евреев бежит колоть шмурдяк
В Германии одобрили новые меры по сдерживанию заболеваемости коронавирусом на фоне предупреждения о том, что на Рождество будет новая вспышка COVID.
Теперь сотрудники обязаны будут доказать, что они вакцинированы, недавно выздоровели или получили отрицательный результат теста на коронавирус.
Только после этого работники будут допущены в офис. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту. Эти меры должны быть одобрены верхней палатой парламента Германии. Ожидается, что это произойдет в пятницу.
Партия Ангелы Меркель ХДС выступала за продление существующих правил, срок действия которых истекает в этом месяце.
В ближайшее время в Германии также будут введены ограничения на культурные и спортивные мероприятия, если их региональные собрания одобряют эти меры.
mignews.com/news/health/v-germanii-odobrili-novye-mery-po-sderzhivaniyu-covid.html
Подивимось, що буде далі...
Что касается Австрии - правильно делают, что хотят ввести антиваксерам уголовку. Достали уже, мракобесы чёртовы.
Але Буковель наші відкриють для іноземців з вакцинацією / негативним тестом - хто ж прибутки захоче втрачати!
Це означає, що з нинішньої хвилі (третьої/четвертої/п'ятої - хто як рахує) ми не вийдемо до кінця березня 2022
Більшість хоче ще, вважає існуючі обмеження і порушення недостатніми.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Military Times.
Именно с целью нападения РФ начала наращивать свой военный потенциал и вокруг границ, и в Крыму. Однако сначала, по словам Буданова, должна состояться серия "психологических операций", чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность бороться.
"Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти", - заявил Буданов.
Он пояснил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов, которые были организованы именно Россией, а также связаны с экономикой и энергообеспечением.
мы хотели маму к нам на Рождество пригласить, теперь 🤷♀️……..
В Баварии и Саксонии - полная #опа=>поэтому «формально» уже Lockdown…….