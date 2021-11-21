Негайне застосування нових і жорсткіших санкцій, - прем'єр Естонії Каллас вимагає посилити тиск на Лукашенка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про необхідність посилення санкцій щодо Олександра Лукашенка, що називає себе президентом Білорусі і якого називає винним в організації міграційної кризи на східному кордоні ЄС.
"Ми прогнозуємо, що тиск Олександра Лукашенка на зовнішній кордон ЄС-НАТО триватиме, тому що білоруський режим не досягнув своїх цілей. Негайне застосування нових і жорсткіших санкцій - один із ключів до відбиття гібридної атаки", - цитує Каллас прес-служба уряду Естонії, інформуючи про зустріч естонського прем'єра, що відбулася в неділю, з польським колегою Матеушем Моравецким, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Каллас подякувала Польщі за ефективний захист зовнішніх кордонів ЄС та НАТО і підтвердила, що Естонія допоможе своєму сусідові впоратися з ситуацією як за допомогою дипломатичної підтримки, так і практичної допомоги.
На її думку, "тривала конфронтація відповідає інтересам білоруського режиму, допомагає відвернути увагу від жорстоких репресій, що продовжуються, і порушень прав людини в Білорусі". "Наша мета одна: забезпечити безпеку Європи та нашу єдність", - наголосила прем'єр-міністр Естонії.
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На її думку, "крім запровадження ефективних санкцій, необхідно продовжувати дипломатичний тиск на країни, громадяни яких використовуються для проведення гібридної атаки". Прем'єр також вважає за важливе допомогти полегшити гуманітарну ситуацію в Білорусі, щоб "люди, які потрапили туди обманним шляхом, могли отримати допомогу від гуманітарних організацій і мали можливість повернутися додому".
"Основна відповідальність тут лежить на режимі Лукашенка. Мінськ має надати повний доступ та свободу дій у Білорусі організаціям ООН з надання допомоги", - наголосила Каллас.
Прем'єр-міністри Естонії та Польщі обговорили ситуацію в Україні.
"Ми дуже уважно стежимо за військовими маневрами Росії біля кордонів України. У своїй риториці Росія останнім часом дедалі агресивніше атакує Україну - очевидно бажання ще більше загострити відносини. Мета співпраці союзників - запобігти військовій ескалації", - сказала Каллас.
Прем'єр-міністри підтвердили необхідність посилення оборони та заходів стримування НАТО у всьому регіоні, активізації співробітництва у цьому напрямі, повідомила прес-служба уряду Естонії.
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- Сколько нужно денег чтобы открыть в Одессе публичный дом?
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В Сибіру вже кацапи сміються:
- Что нужно чтобы Сибирь сделать Китаем?
- Сменить вывески и флаги на госучреждениях и по утрам транслировать по радио "Алеет восток"!
А в Білорусі і вивіски мінять не треба - там і мова вже кацапська!
Акція проти Росії в Єревані: "Росія йде додому!
İctimai TV
16 листопада о 23:08
https://www.facebook.com/ictimaitv/videos/413928837108056
Домечтаетесь.
Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.
"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных - в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр.
Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта.
"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.
https://charter97.org/ru/news/2021/11/21/444933/
путинские шестёрки уже загнали и теперь замуровывают Беларусь под Моксву - чтобы и мысль не возникала соскочить с "русского мира"...
Типа дурачками прикидываются и не знают кто играет эти игры с "эмигрантами".
срань гейРопейская.
Поставки на Украину выросли на 2,5 миллиарда долларов, также увеличился экспорт в страны - члены ЕС, среди которых выделяются Нидерланды, Польша, Литва и Латвия
РИГА, 19 ноя - Sputnik. Экспорт белорусских товаров в страны дальнего зарубежья уверенно растет, несмотря на то, что Запад был инициатором санкций против Минска. За девять месяцев текущего года общий объем экспорта вырос на 36,1%, сообщает ej.by.
По данным Национального статистического комитета, экспорт белорусских товаров с января по сентябрь 2021 года составил в денежном выражении 28,1 миллиарда долларов, импорт - 29,6 миллиарда долларов (рост к аналогичному периоду прошлого года 28,5%).
Голландия в этом году остается одним из самых быстрорастущих рынков сбыта продукции белорусских производителей. Эта страна поднялась в первой десятке крупнейших партнеров Беларуси, прежде всего, благодаря увеличению объемов закупки белорусских нефтепродуктов. За девять месяцев 2021 года поставки в Голландию выросли в 5,1 раза - до 1,7 миллиарда долларов.
Более чем двукратно выросли поставки продукции белорусских компаний в Соединенные Штаты и ФРГ: в США объем экспорта превысил 360 миллионов долларов (увеличение на 187,1%), в Германию - почти 1,3 миллиарда долларов (рост на 104,5%).
В Литву экспорт белорусских товаров вырос на 41,2%, в Польшу - на 74,3%, в Латвию - на 91,5%, причем по динамике он заметно опережает импорт из этих государств. Импорт из Литвы упал к аналогичному периоду 2020 года на 31,6%, из Голландии - на 19,1%, из Польши - на 6,7%. На рынке США белорусских товаров стало на 6,6% меньше.
Если оценивать отдельно экспорт белорусского продовольствия - то он вырос на 12,6% и составил 4,7 миллиарда долларов. Только в страны ЕС поставки белорусских продуктов питания увеличились на 44,6% - до 320 миллионов долларов, сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.
В Россию за девять месяцев текущего года продовольствия поставлено на 3,4 миллиарда долларов, рост составил 7,8% к показателю за соответствующий период прошлого года. "При этом доля РФ в общем экспорте составила 72% и снизилась к уровню прошлого года на 3,2 процентных пункта", - уточнил Богданов.
По его словам, доля стран дальнего зарубежья растет. "За девять месяцев у нас плюс 3,2 процентных пункта, доля достигла 16,3%. Мы уже наторговали на 772 миллиона долларов, рост поставок составил 40% к уровню прошлого года", - сказал замминистра.
Отдельно он отметил рост поставок в Китай. Экспорт в КНР за 9 месяцев вырос на 35,5% к уровню прошлого года и достиг практически 250 миллионов долларов.(с)Вот что санкции животворящие делают..