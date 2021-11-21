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Новини Політика України
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Зеленський (17439) Шустер (359) ПВК "Вагнер" (1476) Ткач Михайло (118)

Ткач про бойкотування владою ефіру Шустера щодо "вагнергейту": Ставка все ще робиться на "гарного" Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ткач про бойкотування владою ефіру Шустера щодо

Володимир Зеленський, який став президентом завдяки фінансовому впливу олігархів на політику та медіа, тепер виступає проти впливу олігархів на політику та медіа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, аналізуючи бойкотування владою ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців". Далі наводимо його пост.

"Зеленський перші два роки президенства не змінював систему, а користувався нею. Очолювати систему - це приємно. Відчувати владу - приємно. Дивитись згори на всі ці інструменти та засоби - особиста насолода. Тоді Роман Кравець запитував у президента: чому телеканал Ахметова вас не критикує? Президент кокетливо посміхався. Казав: ну тому що це чесний канал. З тих самих причин президент і не реформував суди. Приємно відчувати владу. Не кожна людина знайде в собі стрижень самого себе позбавити особистих переваг задля загального блага. Не кожна спроможна зрозуміти, що ці загальні блага служитимуть і тобі, коли ти станеш цим загалом.

Таких президентів, напевне, ще й не було в історії нашої країни. Але саме такі потрібні. Тепер президент і Ко ображаються, що їх почали наздоганяти ті правила гри, які вони легітимізували у 2019.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шустер запрошує Зеленського і Єрмака на ефір щодо затримання "вагнерівців": "Сподіваємося, що влада буде прозорою"

Коли багатий дядько робить тобі приємне, треба пам‘ятати, що він це робить не тому, що це ти, а тому, що саме зараз саме ти маєш і можеш те, що йому потрібно. Ти просто наступний. Черговий.

Зміни потрібно робити швидко. Але так солодко користуватись цим блискучим гардеробом влади. Все там є. Багато. Викинути все і носити джинси "людина не з системи" не змогла. Людина, яка за квотним принципом роздавала депутатські місця у списку олігархам, тепер ображається, що ці депутати її не слухають. Людина, яка просила олігарха купити швидкі задля власного піару, тепер ображається, що олігарх витрачає кошти на піар інших політиків. Людина, яка стала президентом завдяки фінансовому впливу олігархів на політику та медіа, тепер виступає проти впливу олігархів на політику та медіа. Бо людина нині вже розуміє як це працює. І не хоче, щоб ці дбайливі руки нашвидкоруч за півроку зліпили наступного глевкого коржика.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шустер про "вагнергейт": Це початок кінця. Повна втрата довіри. Те, що вони зробили з країною за останні 2,5 роки - це реально соромно. ВIДЕО

Приємно було на прямих ефірах два роки відповідати на питання "а чому це ви такий гарний"? Тепер час бути розумним. Чи зможе? Самому цікаво. Але бойкот ефіру в Шустера свідчить про те, що ставка все ще робиться на "гарного".

Ахметову все одно хто президент. І Шустеру все одно. Вони просто роблять свою роботу. З вами чи без вас. Лише президенту не все одно хто президент. Але зараз це вже його особисті проблеми".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналіст Ткач розібрав 6 тез, якими влада захищається від "вагнергейту": "Парламент та народ України мають право відмінити такого президента"

Нагадаємо, що на тому ефірі була продемострована розмова із колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. Сам він не зміг буди присутнім на прямому ефірі через виклик в СБУ на допит, який отримав перед програмою.

Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+43
Лариса Новак@LarisaNovak
5 ч

Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...

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21.11.2021 16:20
+34
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21.11.2021 16:30
+29
то что не соколы - ясно
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21.11.2021 16:38
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Лариса Новак@LarisaNovak
5 ч

Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...

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21.11.2021 16:20 Відповісти
Gheorghe Bandu
До речі, державна резиденція в Синьогорі - це така своєрідна мишоловка, що, якщо закрити над нею повітря, здриснути з неї вже нікуди...

Кіт Вчений

Форос-2?

Gheorghe Bandu
так я там бував
автомобільна дорога там - в півтори полоси через села, яку перекрити на раз
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21.11.2021 16:22 Відповісти
Можна через хребет пішки перейти в Закарпаття. Я там ходив. Знаю. Можу Вована з бандою аж до кордону провести коли будуть утікать з України. ДОРОГО.
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21.11.2021 18:14 Відповісти
А может они голубки?
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21.11.2021 16:33 Відповісти
то что не соколы - ясно
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21.11.2021 16:38 Відповісти
👨‍❤️‍💋‍👨 Шерочка с Машерочкой !
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21.11.2021 17:26 Відповісти
день рождения жены, пардон, мужа, - то святе !
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21.11.2021 16:37 Відповісти
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21.11.2021 16:58 Відповісти
Зеля неизменно ведёт страну через энергетическую зависимость от Московии в Таёжный союз, да ещё троилит как имбецилов США спрашивая, а когда мы будем в НАТО.
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21.11.2021 16:21 Відповісти
Оно и есть 🐲🤢🤡 нарик -имбецил
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21.11.2021 17:28 Відповісти
Зеленські виродки - зрадники та кроти!
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21.11.2021 22:07 Відповісти
Не качайте шатёр! Клоунов укачивает!
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21.11.2021 16:28 Відповісти
Ви про яке бойкотування? Там панічний страх перед Яніною! ЇЇ боїться сама "полковнік скабєєва"
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21.11.2021 16:28 Відповісти
Зепотерпиллер боится критики в свой адрес , так как там мозгов ноль и те притрушены белым порошком 😠
Только умный человек понимает и осознаёт , что критики - наши друзья: они указывают нам на наши ошибки, но это не о сегодняшней власти , так как их план очень простой - побольше украсть и свалить 😡
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21.11.2021 16:28 Відповісти
И не в Ростов ,запасные аэродромы уже приготовлены с запасом миллиардов авансом полученным в Омане !!!!
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21.11.2021 17:32 Відповісти
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21.11.2021 16:30 Відповісти
Вбити дракона ...
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21.11.2021 16:32 Відповісти
Пір`я, що прилипло до обісраної страки ще нікого не зробило орлом.
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21.11.2021 16:44 Відповісти
👍🤝😀
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22.11.2021 13:00 Відповісти
зебил, незачот!
зеЛох офшорный само проболталось что лично позвонило лукашенку, "как только вагнеровцы въехали в Беларусь"

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21.11.2021 18:26 Відповісти
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21.11.2021 18:28 Відповісти
Якесь зелене чмо проквакало якесь ******************!
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21.11.2021 22:09 Відповісти
Кто так подставил Зеленского ,вот в чём вопрос ..и зачем так подставляться самому ???
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21.11.2021 16:40 Відповісти
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21.11.2021 17:08 Відповісти
Всі політтехнологи говорять,що ця рєчовка вже не катить...Зараз навпаки треба критикувати Пороха,робити з нього гнаного,загнаного,обіженого і приниженого...І тоді появляться симпатіі,рейтинги і надія на другий термін...Але і тут не можна перестаратись...Надто багато в Пороха лайна,ледь сильніше натиснеш і полізе зі всіх дір...
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21.11.2021 18:06 Відповісти
ну раз Вам так підказують Ваші політтехнологи - починайте робити так як вони кажуть...
хто Вам заважає?
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21.11.2021 18:25 Відповісти
ЗЕ-лька возомнил из себя Ампиратора, сказал Ахметке, чтобы он называл себе "олигархом" и кинул на большие бабки

- Ахметке стало смешно
нашего красотунчика ЗЕ-беньку будут подгрызать со всех сторон
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21.11.2021 16:41 Відповісти
Беня отодвинул от корыта Петю. Надо полагать, за то, что Петя отодвинул Беню от Привата. Теперь Беня отодвигает Рината.

"Причем тут Зеленский?" (с)
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21.11.2021 16:55 Відповісти
действительно,
при чем здесь "Причем тут Зе-Бломойский?" (с)
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21.11.2021 17:00 Відповісти
Каким способом Зе влияет на планы Бе по отжиму активов у А? Можете пояснить?
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21.11.2021 17:02 Відповісти
"Зе" в планах "Бе", потому что это инструмент. Как молоток или паяльник. Просто по беспределу отжать активы не получится, "А" и сам ещё у кого хочешь что хочешь отожмет. Поэтому ставка делается на использование государственного аппарата. А для этого нужен инструмент для управлением государственным аппаратом. Вот "Зе" и есть этот инструмент.
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21.11.2021 17:16 Відповісти
И как молоток влияет на планы по использованию этого молотка?
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21.11.2021 17:23 Відповісти
Сам молоток никак не влияет. Но рабочий, взяв молоток в руки, может обнаружить, что и ручка вся шершавая, а металл поколот, и инструмент для работы не подходит. Есть такой шанс.
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21.11.2021 17:50 Відповісти
Америка в очередной раз предупредила Эвропу об угрозе начала войны Мацковии против Украины.

Ну а ********** молчит.

********** отмечает день рождения президента Ермака.😡в Синегоре !
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21.11.2021 16:41 Відповісти
Зелебенські такі дурбалеси в квадраті, що навіть не змогли уявити, як би підскочив їх рейтинг в разі успішності операції ''Вагнер''!
А тепер ще і боягузи(сци...уни).
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21.11.2021 16:42 Відповісти
Та вони с задоволенням би цю операції провели, але в ФСБ не дозволили.
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21.11.2021 17:23 Відповісти
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21.11.2021 17:24 Відповісти
👍💥💥💥💥🎯
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21.11.2021 17:37 Відповісти
П"ятикратний уклоніст, ...лять...
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21.11.2021 16:46 Відповісти
Влада в Україні наразі - повне лайно. Але, приїхати на ефір до Шустера - це приїхати у ще більше лайно!
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21.11.2021 16:51 Відповісти
що б вони сказали ?

покаялись ?
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21.11.2021 16:56 Відповісти
Виходить, що правильно зробили, що не поїхали...

Хоч щось зробили правильно.
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21.11.2021 17:26 Відповісти
сраный провокаторишка за з гр от Падали-ка
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21.11.2021 17:38 Відповісти
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21.11.2021 16:52 Відповісти
якщо таких мільйони ....- то чому така загальна ситуація...- адже всім відомо , що рушійна сила - це завжди МЕншість , але вона е Локомотивом та Еволюціонатором ( скажем так ) ...- а баласт ( пристосуванці) - вони практично у всіх суспільствах чи недосуспільствах... так що не все так однозначно добродію Лемберг ))
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21.11.2021 16:57 Відповісти
для олігархатичної системи питання не в " зЄлі" - знести його не питання....- але ж і вони не пальцем роблені - так як ще не вирішили ...- а що дальше ...., а хто - це ддля них не питання ...- ТВ зомби зробить свою справу ....- тільки дайте собі самі відповідь : що це дасть Україні ...- та її Громадянам та Суспільству ......

пора хАвакова витягувати - чи ще не час ...
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21.11.2021 16:52 Відповісти
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21.11.2021 16:57 Відповісти
Чем эфиры Шустера отличаются от эфиров 95?

Подскажите, кто знает, пожалуйста.
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21.11.2021 16:57 Відповісти
ничем. только телепопрошайка сявик шустрый денег выпрашивает.
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21.11.2021 17:01 Відповісти
получается, хоть что-то правильно сделали....
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21.11.2021 17:04 Відповісти
Як швидко в цій країні змінюється сексуальна орієнтація Савіка Шустера?Бистріше тількі в арестовича.
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21.11.2021 17:05 Відповісти
Орієнтація Савіка Шустера не змінюється вже дуже давно.
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21.11.2021 17:06 Відповісти
после его дебюта на москвабаде после разгона НТВ вопросов к нему не имею -))) обычная полит журнашлюха
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21.11.2021 17:13 Відповісти
Шустер не играет членом на рояле
Ш. не называет страну проституткой
Ш. не выступает на корпоративах

А ответь как мил человек: - Чем 95 квартал отличается от Порнохаба?
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21.11.2021 17:44 Відповісти
"Шустер не играет членом на рояле"

Согласен. Он играет на мозге. Вполне успешно, должен сказать.

"Ш. не называет страну проституткой"

Не называет. Он собирает у себя тех, кто так считает.

"Ш. не выступает на корпоративах"

Вероятно, не выступает. Он использует другие способы.
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21.11.2021 17:50 Відповісти
"А ответь как мил человек: - Чем 95 квартал отличается от Порнохаба"

Я, вероятно, очень мало знаю о том, что Вы называете "Порнохаб".
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21.11.2021 17:52 Відповісти
Вы предпочитаете стиль ЗЕ-игры или игру умов у Шустера? И после этого вы с невинным видом заявляете что вам неизвестно что такое Порнохаб.
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21.11.2021 18:04 Відповісти
"игру умов у Шустера?"

Шустер играет на остатках ума зрителей тем, чем Зе играет на рояле.

Очень успешно играет, должен Вам сказать.
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21.11.2021 18:29 Відповісти
Хе, Шустер как Микеланджело журналистики работает профессиональным инструментом по твёрдому малоподатливому камню облагораживая его формы, а ЗЕ-квартал лепит из говна петушков вместо рук используя член.

И чё это вы так людей не любите, рассуждая об их "остатках ума"? Вам ближе безумцы из *ОПы ЗЕ-президента
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21.11.2021 18:39 Відповісти
Откуда такая напористость в попытках приписать мне Ваши фантазии про ЗЕ?
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21.11.2021 18:41 Відповісти
А откуда у вас такая напористость измазать Шустера за эту программу?
Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?
Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП?
Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника.
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21.11.2021 18:51 Відповісти
Какой кошмар к Вас в голове!

"напористость измазать Шустера за эту программу?"

Шустер не нуждается в "моем измазывании". Достаточно посмотреть на методы, которыми пользуется г. Шустер, чтобы понять, что происходит на его эфирах.

"Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?"

"Ну, причем здесь Шустер?" Где я утверждал, что в косяказ Зе как-то замешан Шустер?

"Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП"

Ничего плохого в этом нет. Кто утверждал, что в этоесть что-то плохое?

"Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника. "

Шустер не нуждается в этом. См. мою точку зрения выше. Что Шустер, что Зе выполняют свою роль в становлении Украины, как государства. Оправдывать кого-либо (или обвинять!) у меня нет никакой необходимости.

Грустно видеть, как персонажи, типа Зе и Шустера (список далеко не полный), умело манипулируют граждами Украины. Некоторые даже готовы сражаться за одну из сторон.
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21.11.2021 21:10 Відповісти
Демагогия.
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21.11.2021 23:15 Відповісти
Классный коммент.
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21.11.2021 23:14 Відповісти
"Вы предпочитаете стиль ЗЕ-игры или игру умов у Шустера? "

Ни то, ни другое.
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21.11.2021 18:30 Відповісти
?
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21.11.2021 17:05 Відповісти
до речі ця зелена потвора не поздоровила десантно штуромові війска ЗСУ
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21.11.2021 17:08 Відповісти
йому не до того
треба було без бійки (але під вигуки - ганьба) прослизнути з поводирем-дерьмаком на возложеніє...
і шоби вже зовсім відчути себе впевнено і під захистом... вручити нагороди воїнам (роззброєним єстєствєнно))))
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21.11.2021 17:13 Відповісти
В нього зранку день не задався...Та і десантникам напевно краще, коли сцикун і уклоніст не вітає.
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21.11.2021 22:06 Відповісти
Американський аналітичний центр при НАТО: ,,Національна рада з телебачення і радіомовлення оголосила про надання регіональних телевізійних прав.

Усього за 43 частоти боролися 130 претендентів, але понад третину було викуплено однією компанією "Аверс", яка належить Ігорю Палиці, депутату парламенту і близькому соратнику олігарха Ігоря Коломойського.
Скандальний олігарх пов'язаний із Зеленським і раніше цього року був підданий санкціям із боку США за звинувачення в "значній корупції".
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21.11.2021 17:11 Відповісти
Картина Репина "Обгадившиеся".
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21.11.2021 17:20 Відповісти
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21.11.2021 17:22 Відповісти
В банке должен остаться только один паук.
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21.11.2021 17:28 Відповісти
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21.11.2021 17:36 Відповісти
А разве кто то обязан ходить на передачу Шустэра делать Шустэру рейтинг?
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21.11.2021 17:38 Відповісти
Олег Петрович ed2c8e0a а чего ЗЕленый предатель и его кремлевский смотряший, дЕрьмак-"козырь", ходили к Шустеру и не стеснялись делать ему рейтинг в 2020 г, когда рассказывали всем байки про то, что операция по "вагнеровцам" это, типа выдуманная история? А?
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21.11.2021 17:54 Відповісти
Ещё НЕДАВНО членограй и прислуга ,оттуда не вылазили
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21.11.2021 17:47 Відповісти
Ахметову все одно хто президент.)) Джерело: https://censor.net/ua/n3300742

 Згадуючи передвиборче , просто - на межі божевілля , "перемивання кісток" Порошенку ,і облизуваня ЗЕ , на каналі Рінатіка , вважаю що все ж - не все одно . .
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21.11.2021 17:50 Відповісти
Читаю коментарі. 😊 Боти Подоляка обережно розганть хвилю, що Шустер - чмо, брехло, проданий журналіст. Тобто раз Шустер поганий, то все, що він робить - однозначно теж погане. 😁 А от і ні! Шустер - журналюга. Саме журналюга. Тертий. Досвідчений. Високопрофесійний. Так, він продається. За гроші. Великі. Бо спеціаліст у своїй царині. Він чудово відчуває кон'юнктуру. І звичайно не лізе на рожен. Але!!! Скпжіть, шановне товариство, чи був Шустер помічений у брехні? Чи розповсюдженні фейків, як скажімо, Мосейчучкч з "Г+Г"? Ні! Комусь може не подобатись, що Шустер мочить його кумира. Але це робота Шустера! Просто кумир налажав, давши Шустеру матеріал! От тому Шустери і є цепні пси демократії. Вони винюхують косяки і лажі чиновників і сильних світу цього, змушуючи тих озиратись і сильно не пускатись берега. У сьогоднішньому невтілному становищі Зєлєнского винуватий не Шустер - винуватий сам Зєлєнскій. А Шустер - так, аморальний безпминіипний високопрофесійний журналіст. І це добре! 😊
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21.11.2021 18:01 Відповісти
боты работают так непрофессионально, что чего там разогнать у них не выйдет)
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21.11.2021 18:18 Відповісти
Та й пізно вже! 😊
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21.11.2021 18:46 Відповісти
"чи був Шустер помічений у брехні?" (с) - БУВ! І сьогодні бреше, наприклад, що Порох закрив його програму в Бені на Г+Г і вигнав з України.
І це тільки ******* брехня шустрика. А згадайте ті часи, наприклад, коли він виправдовував криміналітет, з якого складався добробат "Торнадо"... Таких побрехеньок в нього вистачає; нехай тільки на кількість пальців, але вистачає. Тому повністю йому, шустрику, довіряти КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА!
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21.11.2021 19:16 Відповісти
Причина одна, після чергових "зашкварів" треба відсидітися і публічно не появлятися поки "утрясеться". Можна тільки заявити про себе якимось відосиком для "галочки".
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21.11.2021 18:29 Відповісти
разве что в гробу
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21.11.2021 18:34 Відповісти
Досить вважати, що ВаЗелін - людина не із системи. Він із неї плоть от плоті. Більше того він втілює найгірше, що є в цій системі: підлабузництво, брехню, вирішення справ через підкилимні домовленості, обгадити супротивника, поржати над "простими українцями", над їх наївними бажаннями справедливості, підлизати ху-лу. Він хизувався, що його допускали в "святая святих олігархів і влади" - в баню, в ложе, на корпоратив...
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21.11.2021 21:55 Відповісти
Журналюшки возомнили себя пупами Украины, а по сути дерьмо обыкновенное...
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22.11.2021 09:43 Відповісти
 
 