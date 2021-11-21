Ткач про бойкотування владою ефіру Шустера щодо "вагнергейту": Ставка все ще робиться на "гарного" Зеленського
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Володимир Зеленський, який став президентом завдяки фінансовому впливу олігархів на політику та медіа, тепер виступає проти впливу олігархів на політику та медіа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, аналізуючи бойкотування владою ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців". Далі наводимо його пост.
"Зеленський перші два роки президенства не змінював систему, а користувався нею. Очолювати систему - це приємно. Відчувати владу - приємно. Дивитись згори на всі ці інструменти та засоби - особиста насолода. Тоді Роман Кравець запитував у президента: чому телеканал Ахметова вас не критикує? Президент кокетливо посміхався. Казав: ну тому що це чесний канал. З тих самих причин президент і не реформував суди. Приємно відчувати владу. Не кожна людина знайде в собі стрижень самого себе позбавити особистих переваг задля загального блага. Не кожна спроможна зрозуміти, що ці загальні блага служитимуть і тобі, коли ти станеш цим загалом.
Таких президентів, напевне, ще й не було в історії нашої країни. Але саме такі потрібні. Тепер президент і Ко ображаються, що їх почали наздоганяти ті правила гри, які вони легітимізували у 2019.
Коли багатий дядько робить тобі приємне, треба пам‘ятати, що він це робить не тому, що це ти, а тому, що саме зараз саме ти маєш і можеш те, що йому потрібно. Ти просто наступний. Черговий.
Зміни потрібно робити швидко. Але так солодко користуватись цим блискучим гардеробом влади. Все там є. Багато. Викинути все і носити джинси "людина не з системи" не змогла. Людина, яка за квотним принципом роздавала депутатські місця у списку олігархам, тепер ображається, що ці депутати її не слухають. Людина, яка просила олігарха купити швидкі задля власного піару, тепер ображається, що олігарх витрачає кошти на піар інших політиків. Людина, яка стала президентом завдяки фінансовому впливу олігархів на політику та медіа, тепер виступає проти впливу олігархів на політику та медіа. Бо людина нині вже розуміє як це працює. І не хоче, щоб ці дбайливі руки нашвидкоруч за півроку зліпили наступного глевкого коржика.
Приємно було на прямих ефірах два роки відповідати на питання "а чому це ви такий гарний"? Тепер час бути розумним. Чи зможе? Самому цікаво. Але бойкот ефіру в Шустера свідчить про те, що ставка все ще робиться на "гарного".
Ахметову все одно хто президент. І Шустеру все одно. Вони просто роблять свою роботу. З вами чи без вас. Лише президенту не все одно хто президент. Але зараз це вже його особисті проблеми".
Нагадаємо, що на тому ефірі була продемострована розмова із колишнім головою ГУР МО Василем Бурбою. Сам він не зміг буди присутнім на прямому ефірі через виклик в СБУ на допит, який отримав перед програмою.
Бурба розкрив деталі отримання вказівки про перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Зокрема він повідомив, що, за словами голови ОП Андрія Єрмака, вказівку дав сам президент Зеленський. Бурба також висловив припущення, що серед українських можновладців є "кріт", який передає інформацію ворогові. Крім цього, ексголова ГУР МО повідомив, що всіх учасників спецоперації по затриманню "вагнерівців" звільнили. І не просто звільнили з посад, а з лав Збройних сил, а також забрали у них документи прикриття, наразивши цим на небезпеку.
Будь ласка, зачекайте...
5 ч
Єрмак крутий.
Найняв Зєлю вести собі день народження...
До речі, державна резиденція в Синьогорі - це така своєрідна мишоловка, що, якщо закрити над нею повітря, здриснути з неї вже нікуди...
Кіт Вчений
Форос-2?
Gheorghe Bandu
так я там бував
автомобільна дорога там - в півтори полоси через села, яку перекрити на раз
жены, пардон, мужа, - то святе !
Только умный человек понимает и осознаёт , что критики - наши друзья: они указывают нам на наши ошибки, но это не о сегодняшней власти , так как их план очень простой - побольше украсть и свалить 😡
зеЛох офшорный само проболталось что лично позвонило лукашенку, "как только вагнеровцы въехали в Беларусь"
хто Вам заважає?
- Ахметке стало смешно
нашего красотунчика ЗЕ-беньку будут подгрызать со всех сторон
"Причем тут Зеленский?" (с)
при чем здесь "Причем тут Зе-Бломойский?" (с)
Ну а ********** молчит.
********** отмечает день рождения президента Ермака.😡в Синегоре !
А тепер ще і боягузи(сци...уни).
покаялись ?
Хоч щось зробили правильно.
пора хАвакова витягувати - чи ще не час ...
Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Ш. не называет страну проституткой
Ш. не выступает на корпоративах
А ответь как мил человек: - Чем 95 квартал отличается от Порнохаба?
Согласен. Он играет на мозге. Вполне успешно, должен сказать.
"Ш. не называет страну проституткой"
Не называет. Он собирает у себя тех, кто так считает.
"Ш. не выступает на корпоративах"
Вероятно, не выступает. Он использует другие способы.
Я, вероятно, очень мало знаю о том, что Вы называете "Порнохаб".
Шустер играет на остатках ума зрителей тем, чем Зе играет на рояле.
Очень успешно играет, должен Вам сказать.
И чё это вы так людей не любите, рассуждая об их "остатках ума"? Вам ближе безумцы из *ОПы ЗЕ-президента
Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?
Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП?
Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника.
"напористость измазать Шустера за эту программу?"
Шустер не нуждается в "моем измазывании". Достаточно посмотреть на методы, которыми пользуется г. Шустер, чтобы понять, что происходит на его эфирах.
"Если ЗЕ накосячил, зассал и спрятался так в этом виноват Шустер?"
"Ну, причем здесь Шустер?" Где я утверждал, что в косяказ Зе как-то замешан Шустер?
"Что плохо в том что в студии Шустера говорили правду о предателях и подлецах с ОП"
Ничего плохого в этом нет. Кто утверждал, что в этоесть что-то плохое?
"Изгаживая Шустера вы оправдываете ЗЕ-изменника. "
Шустер не нуждается в этом. См. мою точку зрения выше. Что Шустер, что Зе выполняют свою роль в становлении Украины, как государства. Оправдывать кого-либо (или обвинять!) у меня нет никакой необходимости.
Грустно видеть, как персонажи, типа Зе и Шустера (список далеко не полный), умело манипулируют граждами Украины. Некоторые даже готовы сражаться за одну из сторон.
Ни то, ни другое.
треба було без бійки (але під вигуки - ганьба) прослизнути з поводирем-дерьмаком на возложеніє...
і шоби вже зовсім відчути себе впевнено і під захистом... вручити нагороди воїнам (роззброєним єстєствєнно))))
Усього за 43 частоти боролися 130 претендентів, але понад третину було викуплено однією компанією "Аверс", яка належить Ігорю Палиці, депутату парламенту і близькому соратнику олігарха Ігоря Коломойського.
Скандальний олігарх пов'язаний із Зеленським і раніше цього року був підданий санкціям із боку США за звинувачення в "значній корупції".
Згадуючи передвиборче , просто - на межі божевілля , "перемивання кісток" Порошенку ,і облизуваня ЗЕ , на каналі Рінатіка , вважаю що все ж - не все одно . .
І це тільки ******* брехня шустрика. А згадайте ті часи, наприклад, коли він виправдовував криміналітет, з якого складався добробат "Торнадо"... Таких побрехеньок в нього вистачає; нехай тільки на кількість пальців, але вистачає. Тому повністю йому, шустрику, довіряти КАТЕГОРИЧНО НЕ МОЖНА!