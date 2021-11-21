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У Міносвіти визначили молодих науковців, які отримають стипендії на честь Героїв Небесної Сотні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Міносвіти визначили молодих науковців, які отримають стипендії на честь Героїв Небесної Сотні

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що в День гідності і свободи визначені 22 переможці на отримання державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2022 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України, відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 19 листопада.

Переможці конкурсу отримають стипендії з 1 січня 2022 року на рік у розмірі майже 5 тис. грн. "Кожен стипендіат зробив вагомий внесок у розвиток української науки як важливої складової захисту національних інтересів України, посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних і гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти, а також займає активну громадську позицію", - йдеться в повідомленні.

У конкурсі брали участь 176 претендентів, які працюють або навчаються в закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління міністерств, Служби безпеки України або перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій, з урахуванням розподілу державних іменних стипендій.

Визначення переможців на отримання державних іменних стипендій відбулося відповідно до п'яти номінацій: стипендії імені Дмитра Максимова та Назарія Войтовича - по п'ять осіб, стипендії імені Романа Гурика, Устима Голоднюка та Юрія Поправки – по чотири особи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив стипендії 82 діячам культури і мистецтва

Автор: Вадим Куц
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Давайте вже стипендії на честь злитої Нєлохом спецоперації по затримці вагнерівців.
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21.11.2021 17:32 Відповісти
Кандидату околовсяческіх наук Киві не забудьте степендію Героїв Небесної Сотні призначити!
Він також молодий науковець!
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21.11.2021 17:33 Відповісти
Увы, научная карьера этого светила закончилась так и не начавшись!
Пал жертвой интриг завистников и злопыхателей!
А то ведь и на нобеля мог потянуть...
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21.11.2021 17:40 Відповісти
молоді науковці які зробили великі внески в розвиток науки, по П,ЯТЬ тисяч. наглядові ради які загнали в сраку УЗД, нафто та газовиробництво по 450000+ мільйонні премії.
ВСЕ ЗЕЧЕСНО. все як має бути. тройное протяжонное УРА!!!
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21.11.2021 17:39 Відповісти
Ось ще один здобуток плагіатора шкарлета.
"Кабмін з ініціативи Міністерства освіти і науки погодив

ліквідацію Академії зовнішньої розвідки України.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 5 листопада 2021 року:"
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21.11.2021 17:47 Відповісти
Ну так тут все просто.
Через месяц "создадут" с новым названием, что бы пустить пыль в глаза.
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21.11.2021 17:51 Відповісти
рыговский шкарлет определял?))))
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21.11.2021 18:06 Відповісти
Отца и матери Зеленского случайно нет в этом списке?
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21.11.2021 18:13 Відповісти
Ківу, сподіваюся, не обминули?
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21.11.2021 19:03 Відповісти
тот в секретном списке
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21.11.2021 19:23 Відповісти
 
 