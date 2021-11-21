У Міносвіти визначили молодих науковців, які отримають стипендії на честь Героїв Небесної Сотні

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що в День гідності і свободи визначені 22 переможці на отримання державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні на 2022 рік.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України, відповідний наказ підписав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет 19 листопада.

Переможці конкурсу отримають стипендії з 1 січня 2022 року на рік у розмірі майже 5 тис. грн. "Кожен стипендіат зробив вагомий внесок у розвиток української науки як важливої складової захисту національних інтересів України, посилення міжнародного авторитету України, внесок у розвиток демократичних і гуманістичних цінностей у сфері науки і освіти, а також займає активну громадську позицію", - йдеться в повідомленні.

У конкурсі брали участь 176 претендентів, які працюють або навчаються в закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління міністерств, Служби безпеки України або перебувають у віданні Національної академії наук України, національних галузевих академій, з урахуванням розподілу державних іменних стипендій.

Визначення переможців на отримання державних іменних стипендій відбулося відповідно до п'яти номінацій: стипендії імені Дмитра Максимова та Назарія Войтовича - по п'ять осіб, стипендії імені Романа Гурика, Устима Голоднюка та Юрія Поправки – по чотири особи.

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