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Новини Політика України
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Зеленський (17450) День гідності і свободи (61)

Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли Зеленського криками "ганьба", "зрадник" і "малорос". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті загиблих під час Майдану. На захід із Зеленським прийшли також глава Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL.

Президент встановив лампадку до хреста на алеї. Після цього присутні вшанували пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання.

Коли ж Зеленський у супроводі політиків і охорони повертався назад, сім’ї Небесної Сотні, які зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності, кричали йому вслід: "ганьба", "зрадник" і "малорос".

Журналісти, які хотіли поставити гаранту свої запитання, практично не могли підійти до нього, адже охорона нікого не підпускала.

Також дивіться: Спільна молитва за Україну відбулася на алеї Героїв Небесної Сотні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо: зранку 21 листопада офіційні канали президента поширили його відеозвернення з нагоди восьмої річниці подій на Майдані Незалежності в Києві – Дня Гідності та Свободи. Зеленський заявив, що українці ніколи не пробачать тим, хто намагався позбавити їх свободи.

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+96
Зеля - чмо!
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21.11.2021 18:21
+95
Шо там первая леди Дерьмака Моника блеяла про голос народа?
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21.11.2021 18:21
+84
Ну - це вже "жОПа" не скаже що "Зеленського не допускають до "Фейсбуку" щоб не "травмувать" - він почув голос простих людей Сьогодні на Банковій буде "урочисте "срання кірпічами"
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21.11.2021 18:23
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ужас
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22.11.2021 14:12 Відповісти
Просто у них закончились ВЫПЛАТЫ за погибших , они хотят еще! Сейчас Зеленский им заплатит и те успокоятся
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22.11.2021 14:15 Відповісти
Раб по другому и не может мыслить. Боже яке ты кончене.
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26.11.2021 06:30 Відповісти
До організатора ходи до ОПУ Гудименка прийшла поліція
Про це голова партії "Демократична Сокира" написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав Юрій Гудименко.
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22.11.2021 15:03 Відповісти
Зелена потвора перещеголяла Яника %!

Ох і мразь 😣
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22.11.2021 15:59 Відповісти
Це не антимайдан реваншує з януковичами і зеленьскими, це ми кожного разу викидаємо цю мразоту на смітник.🙂

Антимайданівці можуть 10 разів обрати донецьких зеків і криворізьких квнщиків, але ми 10 разів віднесемо їх на смітник.

Ми вам не дамо жити ваших омраяних ссср і кварталах.
Але є але , ми повинні не просто викидати мусор на смітник ,
а спалювати його до тла , щоби більше не смердів 😡
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22.11.2021 15:53 Відповісти
Улыбнуло....Для тех, кто голосовал за него－он зраднык)...Те кто были против него и кому он эти годы, так интенсивно подмахивал, так и не приняли его). Бедный Маугли) Вот, что значит играть кого－то), а не быть самим собой....😂
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22.11.2021 17:06 Відповісти
А каким боком Зеленский к этому?? За это должны отвечать Турчинов и Порошенко.
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23.11.2021 14:35 Відповісти
Заткнись а убожище.
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26.11.2021 06:27 Відповісти
А чего хотели от клоуна который имеет действующий бизнес в рашке и весь его продукт который оно делает заточен на рашку. Конечно оно будет здавать страну по полной.
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26.11.2021 06:26 Відповісти
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