Родичі Героїв Небесної Сотні зустріли Зеленського криками "ганьба", "зрадник" і "малорос". ВIДЕО
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У неділю, 21 листопада, президент Володимир Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті загиблих під час Майдану. На захід із Зеленським прийшли також глава Офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL.
Президент встановив лампадку до хреста на алеї. Після цього присутні вшанували пам'ять загиблих Героїв хвилиною мовчання.
Коли ж Зеленський у супроводі політиків і охорони повертався назад, сім’ї Небесної Сотні, які зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності, кричали йому вслід: "ганьба", "зрадник" і "малорос".
Журналісти, які хотіли поставити гаранту свої запитання, практично не могли підійти до нього, адже охорона нікого не підпускала.
Нагадаємо: зранку 21 листопада офіційні канали президента поширили його відеозвернення з нагоди восьмої річниці подій на Майдані Незалежності в Києві – Дня Гідності та Свободи. Зеленський заявив, що українці ніколи не пробачать тим, хто намагався позбавити їх свободи.
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Про це голова партії "Демократична Сокира" написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав Юрій Гудименко.
Ох і мразь 😣
Антимайданівці можуть 10 разів обрати донецьких зеків і криворізьких квнщиків, але ми 10 разів віднесемо їх на смітник.
Ми вам не дамо жити ваших омраяних ссср і кварталах.
Але є але , ми повинні не просто викидати мусор на смітник ,
а спалювати його до тла , щоби більше не смердів 😡