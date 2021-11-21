Активісти на Майдані вивісили банер із зображенням Зеленського та Єрмака: "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перед початком пам'ятної ходи на честь Героїв Небесної Сотні активісти вивісили банер із зображенням президента Володимира Зеленського та голови Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори зазначили, що в умовах, коли Росія нарощує війська на кордонах з Україною, необхідно показати готовність відбити наступ антиукраїнських сил та захистити свою гідність від всіх, хто їй загрожує.

Активісти організації "Рух опору капітуляції" розгорнули банер з зображенням президента Володимира Зеленського та голови Офісу Президента Андрія Єрмака з текстом: "Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність". Також активісти запалили фаєри.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.