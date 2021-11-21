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Новини Політика України
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корупція (4070) суд (8039) суддя (1423) Веніславський (217)

10-30% суддів не задовольняються зарплатою та схильні до корупції, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

10-30% суддів не задовольняються зарплатою та схильні до корупції, -

Сьогодні в Україні склалася парадоксальна ситуація: судді отримали високі зарплати 30-400 тис. грн, а рівень довіри громадян до судової влади залишається на низькому рівні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ", про це заявив нардеп "Слуги народу", представник президента України у Конституційному суді України Федір Веніславський.

Одна з причин: українці переважно реагують на публікації про скандальні судові рішення, зазначив парламентар.

"Дуже резонансними є рішення, пов'язані з якимись скандалами. Журналісти, громадянське суспільство завжди наголошують на таких скандальних рішеннях. І, як правило, щодо сприйняття цього інформаційного масиву складається враження взагалі про судову владу. Водночас більшість судових рішень є справедливими та правильними", - сказав нардеп.

Також у судах досі є корупція. І попри те, що її рівень знижений, за такими негативними факторами українці також судять про судову систему загалом.

"Є десь 10-30% суддів, які не задовольняються заробітною платою і які, крім офіційних джерел доходу, мають і неофіційні. Ми говоримо про корупційну складову. Саме ця корупційна складова дозволяє вузькому колу суддів отримувати дуже великі гроші, й саме завдяки цьому ми маємо одіозні, часто абсурдні рішення", - розповів Веніславський.

Він зазначив, що саме корумпована частина суддів протидіє реалізації судової реформи в Україні. Але зараз у країні вистачає механізмів, щоб антикорупційна діяльність велася ефективно.

Також читайте: Розслідування щодо операції "Вагнергейт" триває за трьома напрямами, - Веніславський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Процент хабарників серед суддів складає 100%, а не 10%.
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21.11.2021 18:42
+13
Є десь 10-30% суддів, які не задовольняються заробітною платою ...
*****, блеать...
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21.11.2021 18:43
+13
Кілька мільйонів пенсіонерів не мають змоги прожити на мінімальну пенсію, але не проявляють схильності до крадіжок.
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21.11.2021 19:06
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Аби з тобою та зеленим чмом не ділилися ти б і не знав.
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21.11.2021 18:38 Відповісти
пересічні українці теж не вдоволені зарплатою та схильні до корупції

вихід один - підвищення зарплати пересічним українцям
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21.11.2021 18:55 Відповісти
Пан Веніславський або брехун, або погано інформований: зарплата судді починається з 65 тис. гривень. А в середньому суддя отримує десь 100-130 тис. грн на місяць. Цього мало, щоб прожити без корупції? Тоді на вила!!!
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21.11.2021 19:14 Відповісти
цих зарплат пересічним вистачить щоб не коррупціонували
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21.11.2021 19:19 Відповісти
тоді і судді нам ні до чого
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21.11.2021 19:19 Відповісти
чому ця паня веніславський не скаже підняти молодшим офіцерам хочаб до 30000, бо в них 13. а вони сидять на секретних станціях, керують секретним озброєнням. але не чути щоб піймали якогось летьоху на збуті секретних доків, чи ще чогось
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21.11.2021 22:06 Відповісти
пан Вениславский хотел сказать, что в Украине 70 - 90% честных судей
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22.11.2021 00:39 Відповісти
є певна закономірність у відсутності правосуддя та смертної кари...бо цим дай волю...при рівні виправдовувальних вироків нижчим ніж за сталіна.
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21.11.2021 18:43 Відповісти
Как там волчий ОАСК? Где ЗЕ-победа?
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21.11.2021 18:41 Відповісти
Ти думаєш "чесній" владі не потрібні кишенькові суди?
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21.11.2021 20:32 Відповісти
Процент хабарників серед суддів складає 100%, а не 10%.
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21.11.2021 18:42 Відповісти
100%,что 100%
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21.11.2021 19:22 Відповісти
100%, это означает 100% !
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21.11.2021 20:35 Відповісти
Нехай йдуть у двірники, може там достатньо їм заробітку буде.
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21.11.2021 18:42 Відповісти
Про капитана "очевидность" уже было, не ???
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21.11.2021 18:42 Відповісти
Є десь 10-30% суддів, які не задовольняються заробітною платою ...
*****, блеать...
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21.11.2021 18:43 Відповісти
Прикинь, корупция в стране 100%, а процент честных судей 70-90% ! 😁😭😄🤣👍
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21.11.2021 20:43 Відповісти
Если кто-то кое где у нас порой...
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22.11.2021 10:02 Відповісти
10% суддів руйнують всю судову систему?
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21.11.2021 18:43 Відповісти
Ты когда нибудь встречал хоть одного честного судью в пост совковом пространстве ???
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21.11.2021 20:38 Відповісти
Они тоже любят конверты, особенно их содержимое. Так же, как и ты. Тоже мне новость..
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21.11.2021 18:46 Відповісти
Покажите мне ЧЕСТНОГО судью, ну хоть десяток???
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21.11.2021 18:47 Відповісти
На цвинтарі дивилися?
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21.11.2021 18:54 Відповісти
Я дивився. Судячи по памятникам, всі корумповані...
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21.11.2021 20:32 Відповісти
Кілька мільйонів пенсіонерів не мають змоги прожити на мінімальну пенсію, але не проявляють схильності до крадіжок.
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21.11.2021 19:06 Відповісти
Пане Веніславський, соромлюсь вас запитати: а перелік суддів, тобто їхній поіменній список, які "не задовільнені своєю зарплатнею та схильні до корупції" можна глянути ???
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21.11.2021 19:26 Відповісти
Виглядає, як самозаспокоєння зеленої влади. 😊 Сподіваються, що відкупляться? Нууу, це навряд. 😊 Там для багатьох суддів справа зелених - це особисте.
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21.11.2021 20:08 Відповісти
Таварищ вяниславгский, вы шо, о каких 30%т вы гаварите, да там за 100% зашкаливает и все почамуто в вашу пользу!!!!
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21.11.2021 20:12 Відповісти
Пусть идут работать на другую работу раз мало платят
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21.11.2021 20:17 Відповісти
а в украіні нема суду як нема і суддів.. е опг в мантіях яки прикриті зеленою владою і фактично поставлені алігархами для свеі защити... в тюрмах тіки ті в кого нема денег... а гроши в нас у злодіів і брехунів депутатім і корумпованих чиновніів...
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21.11.2021 20:20 Відповісти
Для чиновників, які отримують від нас надвисокі зряплати, але беруть хабарі, якщо попадеться і докажуть, має бути окрема стаття в КК - публічна смертна кара на електричному стільці.
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21.11.2021 20:29 Відповісти
В Китае в течении 30 лет за коррупцию расстреляно более 50 тыс чиновников около миллиона посажено от 10 лет до пожизненно . Расстрелы чиновников (мэров городов, прокуроров, министров и других высокопоставленных политиков показывали по телевизору. Счёт за пулю оплачивает семья... все очень просто ...
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21.11.2021 20:32 Відповісти
И какой там уровень коррупции?
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21.11.2021 21:32 Відповісти
10-30%? ))))))))) Мальчик реально идиот? ))))))))))))
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21.11.2021 20:33 Відповісти
10-30% !!! 😳🧐😲🙂😃😁😅😂🤣😭 10-30% 😄😆😀 Это получается, что 70-90% честных ?! 😀😄🤣😭
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21.11.2021 20:33 Відповісти
Як шо Зелень краде мільйонами і головний вже мільярдер та олігарх всі дивляться і судді теж а шо так можна
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21.11.2021 20:34 Відповісти
Скорее 30%, чем 10%!
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21.11.2021 20:41 Відповісти
10-30 и не процентов а человек на всю Украину не берут взяток . остальные 99.9 % **** мрази
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21.11.2021 20:42 Відповісти
💯%!!!
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21.11.2021 20:46 Відповісти
10-30%... Охотно верю!
Во все времена, при любом правительстве их было не менее 70%, тут и к гадалке не ходи.
Любая проститутка намного порядочнее любого судьи, хотя бы в силу разборчивости.
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21.11.2021 20:51 Відповісти
Вот из-за таких комментариев доверие граждан к суду как раз и подрывается.
10-30% судей . . .
Блин, ВОТ ОТКУДА ТАКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ?
Ну нельзя же так ляпать языком, как корова лепёшки наложила.
Во-первых, разброс данных. 20% диапазона при 5 тысячах (чуть меньше) действующих судей - это 1 тысяча человек. Что это за плюс/минус ? Уже одно это говорит, что заявление - фигня на постном масле, потому что серьёзные тезисы НЕ МОГУТ дать такой диапазон. Любой спец по статистике скажет, что погрешности выборки, как правило, в рамках 2-3%, а не 20%. И это справедливо не только для соцопросов.
Во-вторых, даже цифру 10% (допустим нижняя граница диапазона) откуда ты взял ? Ну вот откуда ? Сошлись на какое-то, блин, исследование серьёзное. Хотя бы на анонимное тестирование участников судебных процессов. Нет, взял и в небо пукнул про 10%. А почему не 8, или не 3, а может 72 ? Как можно на таком серьёзном политическом и публичном уровне делать такие безответственные заявления ??? Это то же самое, что я бы сказал, что 10-30% депутатов "Слуги Народа" - коррупционеры / педофилы / предатели Родины / убийцы или ещё кто-нибудь (кому что нравится из ярлыков). И в результате макнул бы всех поголовно, включая этого же Вениславского . . .
А потом удивляются, что у нас люди судьям не доверяют. Так конечно, бабулька послушала по телевизору депутата и говорит: "Ну вот же, сказали . . . Они же там знают, наверное, лучше нас".

Я не говорю, что все 100% судей - белые и пушистые. Но делать такие заявления надо крайне осторожно и крайне персонализированно, после доказательных судебных процессов. И даже тогда лучше от таких обобщённых заявлений отказаться в пользу комментариев относительно конкретных личностей (после их привлечения к ответственности, а не до или во время).
Если власть не будет показывать пример уважения к суду, то его никогда не будет.
А если судья какой-то замарался - так привлекайте к ответственности по всей строгости. А не можете доказать - заткнитесь лучше.
Вон, ВАКС посадил судью из Мукачево на 7 лет за доказанный факт взятки (хотя 7 лет за 70 долларов (2 тыс. грн.) многовато, наверное, но то уже такое - суд решил, значит решил). Вот и комментируйте данный конкретный случай, а не всех судей макайте. 10-30% . . . Как говорил Лавров: "Дебилы, бл..."
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21.11.2021 20:51 Відповісти
А якщо попробувати виховувати в людях порядність?
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21.11.2021 20:51 Відповісти
Це та тварина Вєніславський що порадив вові розігнати КС - ВЯЛІКАЙ ЮРІСТ ЗЕЛЕНИХ УШЛЬОПКІВ
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21.11.2021 20:53 Відповісти
Карать нещадно!!!
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21.11.2021 20:53 Відповісти
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21.11.2021 20:57 Відповісти
Якщо нехватає заробітної плати судді, дорога у бізнес відкрита.
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21.11.2021 21:18 Відповісти
А чому так мало корупції в судах, їх що всіх поміняли а хабарників посадили? Брехня і популізм. В нас за рік за грати попадає може один суддя, то чого їм боятись, максимум звільнять. 95% суддів не пояснять походження свого майна (їх,батьків,сестер або інших родичів на яких як правило оформлюють), оце справжня цифра.
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21.11.2021 21:29 Відповісти
Ну що ти *** морозиш? Яку дати судді з-ту, якщо він вирішує спір на сотні мільйонів і йому відкатують проценти, які вимірюються мільйонами чи десятками мільйонів? Він завжди візьме відкат, поки не буде знати, що покарання незрівнянно більше і воно невідворотне. А це малоймовірно, бо всі органи, які його контролюють отримують від нього-ж частину відкату.
Треба міняти систему судів кардинально так само як і всі інші силові органи
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21.11.2021 21:39 Відповісти
дати суддям від 30 тис до 400, це розумний хід конем щоб кожен раз були недовольні та ще і ще підвищувати зарплату. зара добавлять 30%. у одних стане 520 у одних 40. через рік ті в кого 40 скажуть, не вистачає, знов по 30% стане від 55 до 670тисяч. і так ще раз, ще раз і одні в сраці а другі шикують. але дивлячись на перших, будуть піднімати і піднімати
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21.11.2021 21:54 Відповісти
головне що ліукарям 7-15тисяч досить, ще й багато. молодшому офіцеру, достатньо 13000.
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21.11.2021 21:57 Відповісти
Зато среди зеленых "СЛУГ ТУАЛЕТНЫХ КОНВЕРТОВ" таких 100%. Начиная с первого такого толстого конверта с 5-10-20-30тыс. долларов, полученного ещё в 2019г., все они - преступники... А называются эти конверты - ЧЁРНЫЙ НАЛ. За эти конверты они верно служат зеле и ермаку, откровенно врут и оправдывают любые их преступления...
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21.11.2021 22:05 Відповісти
Колись на теренах колишнього союзу гуляв анекдот -хто попрацював в торгівлі 2-3 роки можна сміливо ставити під стінку. В нашому випадку з"суддями" хватить і року...
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22.11.2021 06:01 Відповісти
 
 