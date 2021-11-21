10-30% суддів не задовольняються зарплатою та схильні до корупції, - "слуга народу" Веніславський

Сьогодні в Україні склалася парадоксальна ситуація: судді отримали високі зарплати 30-400 тис. грн, а рівень довіри громадян до судової влади залишається на низькому рівні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ", про це заявив нардеп "Слуги народу", представник президента України у Конституційному суді України Федір Веніславський.

Одна з причин: українці переважно реагують на публікації про скандальні судові рішення, зазначив парламентар.

"Дуже резонансними є рішення, пов'язані з якимись скандалами. Журналісти, громадянське суспільство завжди наголошують на таких скандальних рішеннях. І, як правило, щодо сприйняття цього інформаційного масиву складається враження взагалі про судову владу. Водночас більшість судових рішень є справедливими та правильними", - сказав нардеп.

Також у судах досі є корупція. І попри те, що її рівень знижений, за такими негативними факторами українці також судять про судову систему загалом.

"Є десь 10-30% суддів, які не задовольняються заробітною платою і які, крім офіційних джерел доходу, мають і неофіційні. Ми говоримо про корупційну складову. Саме ця корупційна складова дозволяє вузькому колу суддів отримувати дуже великі гроші, й саме завдяки цьому ми маємо одіозні, часто абсурдні рішення", - розповів Веніславський.

Він зазначив, що саме корумпована частина суддів протидіє реалізації судової реформи в Україні. Але зараз у країні вистачає механізмів, щоб антикорупційна діяльність велася ефективно.

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