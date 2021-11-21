10-30% суддів не задовольняються зарплатою та схильні до корупції, - "слуга народу" Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні в Україні склалася парадоксальна ситуація: судді отримали високі зарплати 30-400 тис. грн, а рівень довіри громадян до судової влади залишається на низькому рівні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ДОМ", про це заявив нардеп "Слуги народу", представник президента України у Конституційному суді України Федір Веніславський.
Одна з причин: українці переважно реагують на публікації про скандальні судові рішення, зазначив парламентар.
"Дуже резонансними є рішення, пов'язані з якимись скандалами. Журналісти, громадянське суспільство завжди наголошують на таких скандальних рішеннях. І, як правило, щодо сприйняття цього інформаційного масиву складається враження взагалі про судову владу. Водночас більшість судових рішень є справедливими та правильними", - сказав нардеп.
Також у судах досі є корупція. І попри те, що її рівень знижений, за такими негативними факторами українці також судять про судову систему загалом.
"Є десь 10-30% суддів, які не задовольняються заробітною платою і які, крім офіційних джерел доходу, мають і неофіційні. Ми говоримо про корупційну складову. Саме ця корупційна складова дозволяє вузькому колу суддів отримувати дуже великі гроші, й саме завдяки цьому ми маємо одіозні, часто абсурдні рішення", - розповів Веніславський.
Він зазначив, що саме корумпована частина суддів протидіє реалізації судової реформи в Україні. Але зараз у країні вистачає механізмів, щоб антикорупційна діяльність велася ефективно.
Будь ласка, зачекайте...
вихід один - підвищення зарплати пересічним українцям
*****, блеать...
Во все времена, при любом правительстве их было не менее 70%, тут и к гадалке не ходи.
Любая проститутка намного порядочнее любого судьи, хотя бы в силу разборчивости.
10-30% судей . . .
Блин, ВОТ ОТКУДА ТАКИЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ?
Ну нельзя же так ляпать языком, как корова лепёшки наложила.
Во-первых, разброс данных. 20% диапазона при 5 тысячах (чуть меньше) действующих судей - это 1 тысяча человек. Что это за плюс/минус ? Уже одно это говорит, что заявление - фигня на постном масле, потому что серьёзные тезисы НЕ МОГУТ дать такой диапазон. Любой спец по статистике скажет, что погрешности выборки, как правило, в рамках 2-3%, а не 20%. И это справедливо не только для соцопросов.
Во-вторых, даже цифру 10% (допустим нижняя граница диапазона) откуда ты взял ? Ну вот откуда ? Сошлись на какое-то, блин, исследование серьёзное. Хотя бы на анонимное тестирование участников судебных процессов. Нет, взял и в небо пукнул про 10%. А почему не 8, или не 3, а может 72 ? Как можно на таком серьёзном политическом и публичном уровне делать такие безответственные заявления ??? Это то же самое, что я бы сказал, что 10-30% депутатов "Слуги Народа" - коррупционеры / педофилы / предатели Родины / убийцы или ещё кто-нибудь (кому что нравится из ярлыков). И в результате макнул бы всех поголовно, включая этого же Вениславского . . .
А потом удивляются, что у нас люди судьям не доверяют. Так конечно, бабулька послушала по телевизору депутата и говорит: "Ну вот же, сказали . . . Они же там знают, наверное, лучше нас".
Я не говорю, что все 100% судей - белые и пушистые. Но делать такие заявления надо крайне осторожно и крайне персонализированно, после доказательных судебных процессов. И даже тогда лучше от таких обобщённых заявлений отказаться в пользу комментариев относительно конкретных личностей (после их привлечения к ответственности, а не до или во время).
Если власть не будет показывать пример уважения к суду, то его никогда не будет.
А если судья какой-то замарался - так привлекайте к ответственности по всей строгости. А не можете доказать - заткнитесь лучше.
Вон, ВАКС посадил судью из Мукачево на 7 лет за доказанный факт взятки (хотя 7 лет за 70 долларов (2 тыс. грн.) многовато, наверное, но то уже такое - суд решил, значит решил). Вот и комментируйте данный конкретный случай, а не всех судей макайте. 10-30% . . . Как говорил Лавров: "Дебилы, бл..."
Треба міняти систему судів кардинально так само як і всі інші силові органи