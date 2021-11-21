Війська РФ двічі обстріляли позиції ОС на Донбасі, зокрема застосували міномети калібру 82 мм, без втрат, - пресцентр ОС

Російсько-окупаційні війська з початку доби 21 листопада два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема один - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що в напрямку Попасної збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів, а в бік Катеринівки, що на Луганщині, - з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, впродовж 20 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. у напрямку Пісків противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.