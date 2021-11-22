Данілов про війська РФ біля українського кордону: Росія намагається підняти ставки перед майбутніми переговорами
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Стягуючи війська до українського кордону Росія намагається максимально підняти ставки перед майбутніми переговорами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час зустрічі української делегації на Halifax International Security Forum з представниками Сенату США.
За словами Секретаря РНБО України, "стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів".
На думку О. Данілова, нещодавні дії Росії, зокрема, публікація Міністром закордонних справ РФ чутливих дипломатичних документів у ЗМІ, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках "говорять про те, що жодних правил для них вже не існує".
Однак, запевнив Секретар РНБО України, наша країна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь агресору.
При цьому, наголосив він, російське керівництво "розуміє лише мову сили", тому для України важливою є підтримка справжніх партнерів, серед яких насамперед США, Канада та Великобританія.
Будь ласка, зачекайте...
зебіли думали дочекатися кінця війни,
лежачи на дивані, та дивлячись "скотів",
у повній тиші , при здоров'ї , та у теплі...
та щось знов -пішло не так
Придется отбиваться от танков кирпичами с Великого Крадевниства..
«АТО не може i не триватиме два-три мiсяцi. Вона повинна i триватиме години», - заявив Порошенко.
На 26 травня вони вже "референдум" в Криму провели, та повністю його анексували!
Навіщо потрібні такі "українські генерали" які не очікували регулярних військ мордору на территорії України?
Все вони розуміли і на все очікували...
Поясни, що і ти, і такі як ти створіння вживаєте? Чи ти просто дрібний провокатор? Чи за це тобі платять ************? Чи ти просто не сповна розуму?
Зашевелилися криси!
Можливо, цього добивається Кремль - з допомогою провокацій досягти саме такого ефекту, а потім вдарити тоді і там, і тоді, коли цього найменше чекатимуть.
А такі як ти Промокашки залюбки на ці провокації купуєтеся.
От вперше бачу говорящих глистів ще і з ніком
https://pravo.ua/articles/general-olejnik-amnistirovan/
Рашотроллик, ты про этого Олейника?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/10/11/7158022/
https://uk.wikipedia.org/wiki/Справа_«катерів_і_санітарок»
Дятел, а вот что сделал зеличайший зеледент.
А ты мне фуфло гонишь, фуфлофан подоляковский. Или может ольгинский. Что в принципе одно и то же.
Я от часом проїздила повз частину. Там ремонту не було з совкових часів. Суцільний занепад і мохом вкрилось. Здогадайтесь що стало після приходу Порошенка ? А все оновили. ВСЕ.
https://lb.ua/society/2019/04/25/425509*********************************.html
Ти не байки слухай,а розмовляй з тими,хто воював.
Військовій справі треба вчитись.
Добровольці вам скажуть, якби вони в 2014 році вміли воювати, як зараз, то в нас було би в половину менше жертв. Так само і керівництво вчилось. Хіба Порошенко винний, що умовний Василь крав ваші речі ? Ви думайте макітрою перед тим як писати.
Щодо ремонту. Похилені хібари з вибитими вікнами це наслідок абсолютного занедбання українським народом своєї армії. А Порошенко все змінив.
Хто ж винний українцям що звикли нести в хату. Попри всі негаразди подивіться на армію - яка була і яка стала.
Нічого вже белькотати вам. От нічого.
Стягнування військової техніки вже сьомий рік на кордоні з Україною, сітки на кацапських танках проти Джавелинів ( ) і інша фуйня це типово для Кремляндії з ії вічними понтами.