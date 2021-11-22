Данілов про війська РФ біля українського кордону: Росія намагається підняти ставки перед майбутніми переговорами

Стягуючи війська до українського кордону Росія намагається максимально підняти ставки перед майбутніми переговорами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час зустрічі української делегації на Halifax International Security Forum з представниками Сенату США.

За словами Секретаря РНБО України, "стягуючи війська до українського кордону, Росія намагається максимально загострити безпекову ситуацію в регіоні для підняття ставок за столом майбутніх переговорів".

На думку О. Данілова, нещодавні дії Росії, зокрема, публікація Міністром закордонних справ РФ чутливих дипломатичних документів у ЗМІ, випробування новітніх систем протиракетної оборони на власних супутниках "говорять про те, що жодних правил для них вже не існує".

Однак, запевнив Секретар РНБО України, наша країна не допустить повторення ситуації 2014 року та зможе дати адекватну відповідь агресору.

При цьому, наголосив він, російське керівництво "розуміє лише мову сили", тому для України важливою є підтримка справжніх партнерів, серед яких насамперед США, Канада та Великобританія.

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