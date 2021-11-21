Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький
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Польща надалі може зіткнутися з потоком нелегалів, які прямують до ЄС через Білорусь з таких країн, як Афганістан та Узбекистан.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Моравецький пояснив, що знає про "дипломатичні контакти" Білорусі та РФ з Узбекистаном та Афганістаном. Глава уряду Польщі вважає, що це може відзначати можливість виникнення надалі потоку мігрантів саме з Афганістану та Узбекистану.
"Є ризик ще складнішого сценарію. Ймовірно, буде спроба використати кризу в Афганістані для створення нового витка міграційної кризи", - сказав він.
Досі цієї осені спроби пробратися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн.
Західні країни стверджують, що ця криза спровокувала Мінськ і закликають РФ переконати Білорусь зупинити потік нелегалів до Європи.
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