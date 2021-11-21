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Новини За кордоном
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Афганістан (450) мігранти (674) Польща (5170) Узбекистан (62) Моравецький Матеуш (358)

Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький

Польща надалі може зіткнутися з потоком нелегалів, які прямують до ЄС через Білорусь з таких країн, як Афганістан та Узбекистан.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Моравецький пояснив, що знає про "дипломатичні контакти" Білорусі та РФ з Узбекистаном та Афганістаном. Глава уряду Польщі вважає, що це може відзначати можливість виникнення надалі потоку мігрантів саме з Афганістану та Узбекистану.

"Є ризик ще складнішого сценарію. Ймовірно, буде спроба використати кризу в Афганістані для створення нового витка міграційної кризи", - сказав він.

Досі цієї осені спроби пробратися до ЄС через Білорусь робили здебільшого нелегали з Іраку та інших арабських країн.

Західні країни стверджують, що ця криза спровокувала Мінськ і закликають РФ переконати Білорусь зупинити потік нелегалів до Європи.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Пропоную полякам вибивати - клин клином ,, мігрантів , які вже прорвалися в Польшу , садити в автобуси , і роблячи круг , відвозити назад на кордон з Білоруссю ,вказуючи що -там далі мовляв Німеччина . .
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21.11.2021 21:58
+4
уявляю ситуацію - подібні табуни біженців прориваються через кордон Ізраїлю...
уявили?
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21.11.2021 21:44
+3
У Ізраїлі соціалка не така цікава як у німеччині, і люди паскудні, примусять робити, а кольорові не українці, робота у ЄС їх цікавить у останню чергу...)))
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21.11.2021 22:02
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уявляю ситуацію - подібні табуни біженців прориваються через кордон Ізраїлю...
уявили?
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21.11.2021 21:44 Відповісти
Є ще Індія, Індонезія. З мільярд біженців Пуйло з Лукою зорганізувати зможуть.
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21.11.2021 21:59 Відповісти
я не про можливу кількість, а про відсутність подібних персонажів на кордоні Ізраїлю...певно є розуміння, що крім кулі у лоба там нічого не світить.
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21.11.2021 22:02 Відповісти
У Ізраїлі соціалка не така цікава як у німеччині, і люди паскудні, примусять робити, а кольорові не українці, робота у ЄС їх цікавить у останню чергу...)))
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21.11.2021 22:02 Відповісти
Дело в том что єто готовие боевики, тут сирия или курдистан на границе, то они светошумовие гранати дали а что им автомати и т. Д. Им мешает дать
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21.11.2021 21:52 Відповісти
Пропоную полякам вибивати - клин клином ,, мігрантів , які вже прорвалися в Польшу , садити в автобуси , і роблячи круг , відвозити назад на кордон з Білоруссю ,вказуючи що -там далі мовляв Німеччина . .
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21.11.2021 21:58 Відповісти
Закройте границу. И сразу Лука и Кабаев остепениться.
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21.11.2021 22:13 Відповісти
"Біженців " з Узбекістану , у нас повні базари --лахами торгують .
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21.11.2021 22:29 Відповісти
От реально, дограється лукавий. Він не ху-ло, буде сильно заважати, зковирнуть. Може, у білорусів тоді з'явиться шанс на нормальне життя. Їм можна дружити з Італією, Іспанією, Францією, Португалією. На їх мовах сама назва країни справляє хороше враження - Bella Russe, прекрасна Русь.
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21.11.2021 22:50 Відповісти
Мене ці європейці дивують. Зберігати гроші з тих країн які генерують мігрантів вони, хочуть, самих мігрантів не хочуть. І це 21 століття і передові народи? Мігрантів не зупинить ніщо. Більше того, боюся що такі методи зупинки мігрантів які були застосовані (цілком гуманні і законні) можуть спровокувати ображених на дуже радикальні дії проти тих хто на їх думку винен в їх проблемах.
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21.11.2021 23:39 Відповісти
Не має Білорусі, є область Росії
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22.11.2021 06:20 Відповісти
 
 