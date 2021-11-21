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"Беркутня" вишикувалася навпроти нас", - спогади 93-ї бригади ЗСУ про розгін Майдану в 2013

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Беркутівці" добивали лежачих, тягали жінок за волосся та били журналістів.

Спогади про розгін Майдану в 2013 році 93 окрема механізована бригада публікує у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Боєць 93 бригади Холодний Яр Юлій Терехов був серед студентів Євромайдану, яких 8 років тому розігнав "Беркут".

Терехов навчався у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та влітку 2014 мав перейти на другий курс.

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"Вісім років тому, 21 листопада, студенти вийшли на головний майдан країни, щоб висловити свій протест щодо припинення процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Силовий розгін Євромайдану відбувся в ніч з 29 на 30 листопада, змінивши життя не лише молодих людей, які були там присутні, а й цілої країни.

Серед майданівців був і Юлій Терехов. Молодий перспективний студент- звукорежисер з університету імені Івана Карпенка-Карого. Він, як і багато тисяч інших юнаків, вийшов, аби сказати своє слово та висловити протест. У ту ніч, що вже стала важливою частиною нашої історії, всі говорили, що існує великий ризик розгону. Того вечора голосно лунали патріотичні пісні. Біля діжок з багаттям грілися люди", - йдеться в повідомленні.

- І от посеред ночі беркутня вже напоготові вишикувалася навпроти нас. Стояли й чекали наказу, - розповідає Юлій.

Серед майданівців було багато жінок, пенсіонерів і навіть дітей. Привід "беркутівці" придумали занадто банальний — їм раптово чомусь знадобилося ставити новорічну ялинку.

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"Підігнали техніку й почали діставати з вантажівок паркани. Комунальники ставили огорожі поміж людей, а натовп їм у цьому буцімто заважав, що й послугувало приводом для кривавої зачистки. Мене та ще чотирьох хлопців затиснули зусібіч і почали бити кийками. Правоохоронці були всюди… Добивали лежачих, тягали жінок за волосся та били журналіста, який до останнього вірив, що напис "Pressa" на його жилеті якось врятує ситуацію. Одразу видно - іноземець. Тоді ми почали бігти в бік торговельного центру Globus, щоб хоч якось врятуватися", - розповідає хлопець.

Юлієві та його товаришам вдалося добігти до пам’ятника Богдану Хмельницькому.

"Нас було 11 осіб. Тоді нам пощастило вирватися і ми переховувались у Михайлівському соборі, звідки згодом почали бити в набат. Тієї ночі точилася справжня боротьба", - додав він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+18
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21.11.2021 22:54
+16
Ледь не всравсь. А як стрибав, як стрибав!
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21.11.2021 23:16
+12
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21.11.2021 23:18
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21.11.2021 22:54 Відповісти
"Ми танцюєм і поєм кагебістський кавеен":
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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21.11.2021 23:04 Відповісти
Татаров керує силовиками, Демченко розвідкою , Єрмак дипломатією - що ще треба рашистам ???
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21.11.2021 23:28 Відповісти
На невеликий мітинг у день пам"яті вони ВЖЕ розкрили свої садистські морди . Комусь ще невідома реакція? -Підійдіть до півня в косоворотці - дуже красномовно!
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21.11.2021 23:31 Відповісти
Еще мразь ФСБ-шная Портнов - судами
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21.11.2021 23:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6E3G4hpWXwM

Армію недофінансувати, ТАТАРОВА винного без розслідування замінити авокатом, котрий заспокоює "війнинебуде" - й пазли майже склалися .
Почитайте останню працб Суркова - про розщирення імперії через точки розбурханих протестів
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21.11.2021 23:53 Відповісти
Не утратили имперских инстинктов». Сурков написал пропагандистскую статью, в которой заявил, что «Россия будет расширяться

https://nv.ua/world/geopolitics/surkov-napisal-propagandistskuyu-statyu-pro-imperskie-ambicii-rossii-poslednie-novosti-50197323.html
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21.11.2021 23:57 Відповісти
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21.11.2021 23:00 Відповісти
Ледь не всравсь. А як стрибав, як стрибав!
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21.11.2021 23:16 Відповісти
Странно что от этих ждали чего то другого
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22.11.2021 08:04 Відповісти
Нужно объявлять сбор на Майдане ветеранов воевавших в 2014-2017 годах! Хватит терпеть зе-ублюдка! Мусорня будет убегать за поребрик так что только пятки будут сверкать!
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21.11.2021 23:00 Відповісти
Що там Сірожа розказував при спробах збирати 100500 майдан при Порошенко?
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21.11.2021 23:04 Відповісти
Ну так враг уже занял позиции прямо в офисе президента, сливает врагу всю инфу, срывает спецоперации, блокирует развитие армии, разработку и покупку вооружений, грабит бюджет, убивает Конституцию, развивает коррупцию и т.д. !
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21.11.2021 23:10 Відповісти
Петрович, смотрю концепция поведения шлюшек Зеленского кардинально изменилась. Раньше вы восхваляли своего кумира, а теперь просто набрасываетесь на форумчан.
Пайку урезали, или методичку не поднесли, или это и есть - по методичке?
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21.11.2021 23:22 Відповісти
Раніше куратором був Подоляк, а зараз- Лєщенко.
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22.11.2021 06:13 Відповісти
а у пішов звідси, шлюха расейска!
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22.11.2021 00:31 Відповісти
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21.11.2021 23:05 Відповісти
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21.11.2021 23:18 Відповісти
а нікому на думку не спадала сама думка, чому бурба повірив ермаку? питань що ермак є агент кремля - є питання, але, чому саме так поступив бурба? чому повірив? чомуне наполіг і т.д. і.т.п., чому не продовжив операцію? якийсь сюрь -імхо звісно
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21.11.2021 23:38 Відповісти
Тому що до операціїї лишалися години .
Тому що вірно сказав Портніков - хто б міг ослухатися Табачніка або Медведчука часів Кучми...
Тому що він або підвів би своїх людей СВОЇМ РІШЕННЯМ - бо там ВЖЕ БУЛО ЗЛИТО, або повинен умовно, навіть через Єрмака спиратися на рішення голвонокомандуючого .
Якби він самовільно не відмінив - по"вязали б усіх наших.
А так він хоча б дав їм шанс вижити
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22.11.2021 00:03 Відповісти
це я на свій баський розсуд так вважаю
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22.11.2021 00:04 Відповісти
Правильно вважаєте, інакше б всіх наших розвідників пов'язали.
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22.11.2021 01:01 Відповісти
Так, ви вірно вважаєте, але...
Але отримав таку вказівку від Єрмака, Бурба зобовязан був отримати підтвердження цього від самого Президента. Бо це була дуже важлива справа, а Голова ОП не керує військовою розвідкою.
А Бурба не пішов знов до Президента, та не наполягав на негайной зустрічи...
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22.11.2021 16:23 Відповісти
тому що замість того щоб вийти на зустріч з Бурбою, зеленський побіг звонити лукашенку та розповідати про вагнерівців
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22.11.2021 00:36 Відповісти
мне также было дико читать что Зеленский не давал вытянуть того раненого нашего воина, который в конце концов умер от ран не дождавшись помощи.. То есть лежит мой товарищ весь в крови, теряет последние капли крови и жизнь уходит а я его побратим сижу жду разрешения... Зеля их за руки/ноги держал что ли?! Зато крику то было - зелене чмо не полiзло и саме не вытягнуло нашого бiйця..
Так уже заигрались в политику что всякий стыд потеряли. Не различают где святэ а дэ грiшнэ
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22.11.2021 04:16 Відповісти
не беркутня а нова полиция - очьень важьно.
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22.11.2021 01:23 Відповісти
А что есть разница между быдлом Кучмы 2013 года и сегодня? Я вас умоляю....
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22.11.2021 03:02 Відповісти
 
 