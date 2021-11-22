Франція попереджає Росію про "тяжкі наслідки" у разі "будь-якого вторгнення" в Україну
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до надзвичайно тяжких наслідків", - наголосив голова МЗС Франції.
Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "способ працювати разом", незважаючи на те, що "авторитарні" тенденції президента Володимира Путіна стали більш помітними в останні місяці. За його словами, Росія повинна натомість залучити свій вплив, щоб допомогти у врегулюванні поглиблення кризи в Білорусі.
Топ коментарі
+20 5 копійок
показати весь коментар22.11.2021 00:15
+18 neverlok lok
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+15 NonCFist
показати весь коментар22.11.2021 00:18
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Дивилась на днях французький фільм «Президенти». Там ніби-то Ніколя Саркозі та ніби-то Франсуа Олланд вирішили знову стати президентами. Хороша французська комедія, з прекрасним Жаном Дюжарденом у головній ролі.
_Мерзавцам важно "работать вместе" с людоедами... Но кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
И для Германии в последнюю очередь.