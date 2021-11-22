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Новини За кордоном Агресія Росії проти України
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Франція попереджає Росію про "тяжкі наслідки" у разі "будь-якого вторгнення" в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Франція попереджає Росію про

Франція стурбована нарощуванням російських військ уздовж кордону України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg, про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Будь-яке порушення кордону, будь-яке вторгнення призведе до надзвичайно тяжких наслідків", - наголосив голова МЗС Франції.

Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "способ працювати разом", незважаючи на те, що "авторитарні" тенденції президента Володимира Путіна стали більш помітними в останні місяці. За його словами, Росія повинна натомість залучити свій вплив, щоб допомогти у врегулюванні поглиблення кризи в Білорусі.

Також читайте: ЄС готується запровадити санкції проти ПВК "Вагнера", - глава МЗС Франції Ле Дріан

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Ми цих стурбованостей назбирали вже повний мішок.
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22.11.2021 00:15
+18
коментировать тут нех. будет озабоченость
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22.11.2021 00:05
+15
"Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "способ працювати разом"
_Мерзавцам важно "работать вместе" с людоедами... Но кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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22.11.2021 00:18
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коментировать тут нех. будет озабоченость
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22.11.2021 00:05 Відповісти
А когда совдепия влезла в Будапешт в 1956г, в Прагу в 1968г или даже когда фюрер оттяпал у Чехии кусок земли в 1/4 страны в 1938г---где была Франция?
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22.11.2021 00:09 Відповісти
Ці хранцузи такі продажні коміки, ху#ло їх купило з усім лівером, а вони йому погрожують, умора.

Дивилась на днях французький фільм «Президенти». Там ніби-то Ніколя Саркозі та ніби-то Франсуа Олланд вирішили знову стати президентами. Хороша французська комедія, з прекрасним Жаном Дюжарденом у головній ролі.
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22.11.2021 00:15 Відповісти
Ми цих стурбованостей назбирали вже повний мішок.
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22.11.2021 00:15 Відповісти
геть кацапских пивней!
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22.11.2021 00:18 Відповісти
До Ярослава Бондаренка, що кричав "Ганьба!", вже прийшли

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22.11.2021 00:49 Відповісти
То була не поліція, - гестапо!
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22.11.2021 07:23 Відповісти
"Ле Дріан зазначив, що важливо знайти "способ працювати разом"
_Мерзавцам важно "работать вместе" с людоедами... Но кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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22.11.2021 00:18 Відповісти
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22.11.2021 00:35 Відповісти
Справедливости ради, последствия были реально ужасными. Правда для всех, а не только для Германии.

И для Германии в последнюю очередь.
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22.11.2021 01:42 Відповісти
Мова про попередню реалізацію погроз фіґурантки новини.
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22.11.2021 03:02 Відповісти
Кремлевские чиновники утверждают, что это Украина провоцирует Россию, а не Россия собирается нападать на Украину. Так что уже ясно, как Россия собирается нападать - устроить провокацию и обвинить в ней Киев.
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22.11.2021 00:48 Відповісти
Ну да. Казус Белли придумают.
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22.11.2021 01:34 Відповісти
Скорее очередной "рязанский сахар",как перед второй чеченской
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22.11.2021 05:45 Відповісти
А сейчас вторгнення нема? Чмо продажное
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22.11.2021 00:48 Відповісти
Кроме озабоченности они ничего не могут. Чтобы это изменить, то нужно намекнуть, что в случае полномасштабного конфликта наши ракеты будут лететь во все стороны, в том числе и по ЕС, а также никто не сможет гарантировать безопасность наших АЭС
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22.11.2021 00:53 Відповісти
Могут даже пойти на крайние меры и отказаться называть Шампанское игристым вином, как товарищ Путин приказал, последствия могут быть тяжёлыми, Лавров с Захаровой российским шмурдяком могут отравиться.
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22.11.2021 01:09 Відповісти
Кордони України війська путіна перетнули в 2014 році та окупували частину нашої території. Це військова агресія з боку рф та війна, яка точиться 7 років але досі непомітна для французів.
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22.11.2021 02:04 Відповісти
Так, собственно, оно с 2014 года и не заканчивалось...
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22.11.2021 03:08 Відповісти
Да ладно, месьє і фрау вже стільки "наговорили", що впору вже книжку випустити з їх "крилатими висловами"До речі, ідея про книжку -безплатно...
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22.11.2021 05:45 Відповісти
Фрау Макрель то ващє ... Мало хто звернув увагу на інтев*ю її особистого радника якійсь німецькій газеті. Той розповів, що Макрель робила все, щоб Україна не мала перспектив вступу в НАТО, навіть ПДЧ разом з соціал-демократами блокувала. І все для того, щоб догодити *****.
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22.11.2021 07:46 Відповісти
Взагалі то відкрию секрет для європейських стурбованців, війна триває 8 рік, росія регулярно порушує кордон, закони України своїми діями на Донбасі. Ми за це платимо дорогу ціну - непоправні людські втрати, стримуючи агресора і не даючи йому рухатись далі в глиб Європи, а ці мудрі політики замість допомоги і підтримки заключають з ****** газові контракти і поставляють високотехнологічну продукцію в окупований Крим, роблячи вигляд, що усе ок і так має бути.🤬🤬🤬
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22.11.2021 05:56 Відповісти
Вже напали і відтяпали 3 області..
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22.11.2021 06:03 Відповісти
Будуть діяти "рішуче", як мій кум, коли у нього на базарі вкрали кожуха. А як? Пішов додому без кожуха.
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22.11.2021 07:25 Відповісти
Оланд хоть два почти достроенных больших корабля не отдал Йухлу, теперь они принадлежат Египту, а этот геронтофил Микрон похоже идейный наследник колаборантов 30-х Петена и Лаваля. Продаст все и свою престарелую жену в нагрузку отдаст.
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22.11.2021 07:38 Відповісти
А последствия будут весьма тяжёлыми, поскольку министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в приступе глубокой обеспокоенности на завтрак съел целых два незапланированных диетологом (о, ужас!) круассана.
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22.11.2021 08:05 Відповісти
Не ,не ,не без пару батальонов французского, легиона ,это слова на ветер
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22.11.2021 08:08 Відповісти
Важкі наслідки від вторгнення в Україну кацапам можуть організувати т ше самі українці. Що стосується Франції, то якби свого часу Макрон натиснув на Мєркєль у питанні ПП-2, щоб того потоку і у спомин не було, то кацапи не наважилися б перетворювати місця, де проходить українська газова труба у поле для бойових дій.
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22.11.2021 08:09 Відповісти
Запад ,должен перебросить на территорию Украины ,порядка 20- ти батальонов тактических групп до января 2022 года и угроза исчерпается. Рашка сто раз подумает ,а оно ей надо
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22.11.2021 08:15 Відповісти
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22.11.2021 08:24 Відповісти
Ты гляди каких грозных из себя жабоеды строят...
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22.11.2021 08:45 Відповісти
Политика макрона и Меркель налицо
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22.11.2021 08:53 Відповісти
на то оно и НАТО ...- тогда кацапожелания и обеспокоенности отпадут ...
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22.11.2021 09:06 Відповісти
Это новый вариант "глубокой озабоченности" или действительно примут меры???
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22.11.2021 09:13 Відповісти
Ага, очень сильно озаботится а Макрон плчне бігати з кластерами.
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22.11.2021 09:26 Відповісти
Ага. Франция. Предупредила. Как с наклейками на бутылках шампанского? Свое не защитили, но предупреждают.
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22.11.2021 10:37 Відповісти
Мсье Жан, а может стоит озвучить эти "надзвичайно тяжких наслідків" ?
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22.11.2021 11:00 Відповісти
 
 