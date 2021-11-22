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Новини Політика України
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Росія (47217) Північний потік (1369) Кулеба Дмитро (3172)

Працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити "Північний потік-2" на північну зброю, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити

Росія веде гру одразу за декількома напрямками, а мета - сертифікація "Північного потоку - 2".

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна разом із низкою країн ЄС та Єврокомісією наполягає, що Північний потік-2 має бути повністю підпорядкований не лише духу, а й букві Третього енергетичного пакету ЄС. Ми працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити Північний потік-2 на північну зброю", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, тиск, який Росія зараз чинить на декількох фронтах гібридної війни, одним із завдань ставить сертифікацію "Північного потоку-2".

"Північний потік-2 давно має бути запущений і запрацювати, але те, що він досі не працює, і ми з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом із партнерами суттєво загальмували реалізацію цього проекту та виграли багато часу для кращих умов протистояння з Росією", - пояснив голова МЗС.

Кулеба додав, що криза з громадянами, яких привезли на кордон з Європейським Союзом, і загострення ситуації на українських кордонах, на окупованих територіях, збільшення пропаганди та дезінформації Росії в країнах Євросоюзу, й дії Росії, щоб паралізувати Нормандський формат та мінський процес - усе це елементи однієї гри.

"Ми бачимо зусилля юристів та лобістів РФ, які намагаються знайти прогалини у європейському законодавстві та створити якісь особливі умови для Північного потоку-2. Але ми наполягаємо, що винятків не повинно бути", - зазначив міністр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ну, після безперервних зашкварів твого "шефа", ця "праця" швидше схожа на те, що дармоїди з мзс непогано харчуються за кошти платників податків.
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22.11.2021 01:21 Відповісти
После того, как ЗЕвласть превратила Нафтогаз из локомотива борьбы с Газпромом в личную игрушку Коломойского говорить про какую-то борьбу с СП-2 - это все равно, что ЗЕ говорит про борьбу с олигархами.
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22.11.2021 01:39 Відповісти
Честно говоря, из него работник как из пластилина пуля.
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22.11.2021 07:44 Відповісти
Когда до него дойдет что сейчас запуск СП-2 невыгоден и спешить с этим не будут.
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22.11.2021 08:07 Відповісти
Дипломаты то у нас проукраинские. Да только кремлядь знает что за дипломатами никто не стоит, про Зеленскому насрать и за ним стоит ФСБшный Ермак, которого он слушается как папу родного.
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22.11.2021 08:14 Відповісти
Куліба щось ляпає язиком та й годі.
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22.11.2021 09:32 Відповісти
СП-2 запустят
Не расходуйте желчь и слюну
Когда зашли разговоры о строительстве СП-2
Тогда надо было шевелится
А что было у нас в прессе
'' не сумеют построитпостроить развалится кримский мост ''
Мост стоит СП-2 запустят
А мы наоборот уменьшили добычу своего газа
,а могли обеспечить себя своим газом не на словах а на деле
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22.11.2021 09:48 Відповісти
 
 