Працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити "Північний потік-2" на північну зброю, - Кулеба

Росія веде гру одразу за декількома напрямками, а мета - сертифікація "Північного потоку - 2".

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна разом із низкою країн ЄС та Єврокомісією наполягає, що Північний потік-2 має бути повністю підпорядкований не лише духу, а й букві Третього енергетичного пакету ЄС. Ми працюємо над тим, щоб Росії не вдалося перетворити Північний потік-2 на північну зброю", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, тиск, який Росія зараз чинить на декількох фронтах гібридної війни, одним із завдань ставить сертифікацію "Північного потоку-2".

"Північний потік-2 давно має бути запущений і запрацювати, але те, що він досі не працює, і ми з ним боремося, це результат наших спільних зусиль. Ми разом із партнерами суттєво загальмували реалізацію цього проекту та виграли багато часу для кращих умов протистояння з Росією", - пояснив голова МЗС.

Кулеба додав, що криза з громадянами, яких привезли на кордон з Європейським Союзом, і загострення ситуації на українських кордонах, на окупованих територіях, збільшення пропаганди та дезінформації Росії в країнах Євросоюзу, й дії Росії, щоб паралізувати Нормандський формат та мінський процес - усе це елементи однієї гри.

"Ми бачимо зусилля юристів та лобістів РФ, які намагаються знайти прогалини у європейському законодавстві та створити якісь особливі умови для Північного потоку-2. Але ми наполягаємо, що винятків не повинно бути", - зазначив міністр.

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