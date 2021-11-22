Кулеба про вступ України до НАТО: Це відбудеться, на все свій час
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання, що на це скаже Росія.
Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр закордонних справ Дмитро Клеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли з 2008 року, коли НАТО говорило, що жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України та НАТО. Ця позиція задекларована на всіх рівнях, але на жаль, на практиці ми бачимо, що російський чинник відіграє свою роль", - зазначив голова МЗС.
Водночас Кулеба запевнив, що вступ до НАТО буде.
"Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це відбудеться. Усьому свій час. Зараз необхідно працювати й не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу до НАТО. Є трек реформ, ми просунулися в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і в Брюсселі наші партнери це вітають. Під час візиту президента до Вашингтона було укладено важливу оборонну угоду, яка визначає п'ять секторів, за якими розвиватиметься оборонна співпраця. Наразі ведеться діалог про визначення конкретних проектів. Я нагадаю, що у 2014 році США є партнером №1 з безпеки для України", - пояснив міністр.
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https://biz.nv.ua/markets/ukraina-importirovala-teplichnye-ogurcy-iz-rossii-vpervye-novosti-ukrainy-50196792.html
*****, что это за безобразие?
Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті у 2022 році у Мадриді пошле Путіну потужний сигнал від наших західних партнерів. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» заявив у Канаді в інтерв´ю CBC News.
Порошенко зазначив, що ПДЧ стане стимулом, так би мовити, «морквиною» для того, щоб нинішня українська влада була змушена проводити демократичні реформи. Він сказав, що нарощування російських військ на кордоні з Україною надає нової актуальності 13-річним зусиллям стати частиною західного військового та безпекового альянсу.
«Заява лідерів країн-членів НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі була зроблена ще у 2008 році. Вже минуло 13 років з моменту цієї чіткої заяви щодо відкритих дверей для України», - нагадав Порошенко.
«Коли я брав участь у саміті НАТО у Брюсселі у 2018 році, я сказав: «зараз тут є лідери усіх країн-членів НАТО. Будь ласка, підніміть руки ті, хто підтримує майбутнє членство України у НАТО». Усі підняли руки. Я спитав: «чи є тут хтось, хто виступав би проти?» Ніхто не відгукнувся. Я спитав: «Чи потрібно нам запитувати дозволу, нам, вільній та демократичній країні, найбільшій за територією у Європі, дозволу Путіна, чи дозволяє він нам приєднатися до НАТО, чи не дозволяє? Ви вважаєте це європейським шляхом? Ви вважаєте це демократичним шляхом?» Вони відповіли «ні», - говорить Порошенко.
«І тоді ми зробили заяву, що для членства України у НАТО нам не потрібен дозвіл Путіна. І якщо вже так, чому Україна не може отримати План дій щодо членства? Це - не гарантія вступу, це лише мотивація для реформ. Але Європа потребує демократичної України, Європа потребує європейської України, Європа потребує безпечної України і врешті Європа потребує незалежної від Росії України», - переконаний п'ятий Президент.
Порошенко закликав Канаду як одного з найбільш відданих у питанні євроатлантичної інтеграції України союзника активніше сприяти нашій заявці в НАТО, зазначає CBC News.
Петро Порошенко також наголосив, що йому приємно бачити, що республіканці в Конгресі США розглядають можливість поновлення санкцій проти «Північного потоку 2». За його словами, у будь-якому потенційному західному пакеті стримування необхідно враховувати інтереси України в енергетичній безпеці.
«Не думайте, що робите послугу Україні, а пам'ятайте, що робите інвестицію у власну безпеку. Безпеку абсолютно різного плану: військову безпеку, міграційну безпеку, енергетичну і економічну безпеку, адже, врешті решт, ви дієте на благо власних громадян. І коли всі лідери зрозуміють необхідність діяти саме так, у нас буде успіх», - резюмує Петро Порошенко.