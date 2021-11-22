За добу війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС у фейсбуці.

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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Станом на 7 годину ранку, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.