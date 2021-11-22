За добу війська РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС
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Упродовж минулої доби, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС у фейсбуці.
В напрямку Попасної окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
В бік Катеринівки, що на Луганщині, противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 22 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.
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22 ноября 2021 г. в 07:55
Вчера утром жители оккупированных Макеевки и Ясиноватой (севернее Донецка) массово сообщали про тяжелые артиллерийские бои (смотри также скрины). Позже оккупационные власти сообщили: «Ясиноватая. В результате боевых действий утром 21/11/2021 повреждения получил экспериментальный цех Ясиноватского машиностроительного завод. Разрушена кровля цеха, фасад, разбиты все окна. Плюс повреждено производственное оборудование». Также пострадала расположенная рядом пожарная часть.
«7:06. Макеевка. Утро не доброе, направление Красный партизан - очень большой калибр. Выстрелы каждые три минуты, более мелкий калибр чаще. Относительно ЖД-вокзала звук, как за каналом»,
«7:13 Гупает… Макеевка, Ясиноватая», «7:18. Макеевка. Похоже, слышно и «минусы» (залпы) и «плюсы» (разрывы). Звуки очень громкие и не очень далекие, интервал между выстрелами становится меньше»…
Пользователи социальных сетей объяснили произошедшее в Ясиноватой тем, что в данном районе террористы ДНР обустроили свои позиции:
«По сектору заброшенных окопов, вырытых Скифом, прилетело. Прицепом и МЧСникам досталось»
«Стосовно обстрілу ясинуватського машзаводу та пожежної частини, а хто це між корпусом заводу та пожежними накопав окопів і поставив техніку?».
Впрочем, спикер командования Объединенных сил Дмитрий Луцюк боевых действий на Донбассе за первые одиннадцать часов 21 ноября вообще не зафиксировал…