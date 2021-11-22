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Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Нідерландах одразу в кількох містах почалися заворушення на знак протесту проти запроваджених владою карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NOS.

"У кількох містах країни на вулицях знову стало неспокійно. Зокрема, в Енсхеде та Гронінгені пошкоджені будівлі, через феєрверки спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цих містах діє надзвичайний наказ, який дає більшу свободу дій правоохоронцям, зокрема дозволяє перекривати цілі вулиці та забороняти зібрання.

За інформацією видання, в місті Енсхеде затримано п’ятьох осіб за напади та підбурювання до агресивних дій. У Гронінгені затримали трьох протестувальників.

Окрім того, у Тілбурзі кількадесят молодих людей потрощили сміттєві баки в одному з парків.

Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями 01

Як повідомляося, поліція Нідерландів затримала ще вісьмох учасників антикарантинної акції протесту в Роттердамі, яка переросла у масові заворушення. Загалом, за даними правоохоронців, заарештовано 49 осіб.

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Раніше у Роттердамі акція протесту проти коронавірусних обмежень переросла у масовий безлад. Щонайменше семеро людей дістали поранення, серед них правоохоронці та журналісти.

Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями 02
Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями 03
Фото: твітер / Mario Miskovic
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Топ коментарі
+9
Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
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22.11.2021 07:47
+7
шукайте сліди кацапських копит...
жовті жілети прокинулись теж недарма
знов свинями завоняло у Європі,
ми - глибоко занепокоєні !
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22.11.2021 07:46
+6
Майдан был тоже кацапами проплачен?
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22.11.2021 08:37
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Странно?
Почему это люди второго сорта недовольны?
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22.11.2021 07:42 Відповісти
шукайте сліди кацапських копит...
жовті жілети прокинулись теж недарма
знов свинями завоняло у Європі,
ми - глибоко занепокоєні !
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22.11.2021 07:46 Відповісти
Майдан был тоже кацапами проплачен?
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22.11.2021 08:37 Відповісти
Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!

22.11.2021 07:47 Відповісти Видалити 7
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22.11.2021 11:34 Відповісти
люди жить хотя, идиотос обыкновенный!!!
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22.11.2021 09:04 Відповісти
Якщо у вуличних туалетах "забурляло" лайно - шукають людей руки яких пахнуть дріжжами
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
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22.11.2021 07:47 Відповісти
По словацки НИДЕРЛАНДЫ - HOLANDSKO( Голландия )
Почему по украински пишут Нидерланды не понятно
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22.11.2021 08:01 Відповісти
По голландски
netherlands
вот как
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22.11.2021 08:05 Відповісти
зачем врать... нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt]
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22.11.2021 08:07 Відповісти
Откройте перевод на голландский
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22.11.2021 08:10 Відповісти
нидерланды по голландски-
netherlands in dutch
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22.11.2021 08:16 Відповісти
И по английски Netherlands
Надо в украинском поменять правописание на правильное .
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22.11.2021 08:22 Відповісти
по-украински пишется через дефис
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22.11.2021 08:06 Відповісти
А мне лень клавиатуру переключать
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22.11.2021 08:10 Відповісти
Не сперечайтесь з "кацапом"! Його завдання - "розвести срач" на "гілці"!
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22.11.2021 08:23 Відповісти
😀
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22.11.2021 08:26 Відповісти
потому, что официальное название страны - Нидерланды ( Нижние Земли), а Голландия - историческое название нескольких северных районов страны
в истории употреблялись оба названия, пока пару лет назад не был закреплен законом термин Нидерланды
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22.11.2021 08:17 Відповісти
Протестує проти влади бидло? Кацапську методичку для внутрішнього користування витягнув?
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22.11.2021 08:03 Відповісти
Это второй акт хутинского шоу «МИГРАНТЫ» .
АБОРИГЕННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ- законопослушный народ
Протестуют ЗАВЕЗЁННЫЕ дикари ( кацапы, арабы, негры)
Вы наверно забыли как арабы палили в Париже автомобили и громили магазины несколько лет назад - это по Вашему делали респектабельные европейцы ???
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22.11.2021 08:09 Відповісти
Бачив я пару років тому як законослухняні каталунці бушували. А зараз також не всім місцевим до вподоби ,що їх дім в концтабір перетворюють.
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22.11.2021 08:21 Відповісти
Бушевание каталонцев было проплачено кацапами .
Много их ПОНАЕХАЛО в Испанию в последние годы - не хотят жить в своих болотах 😛
ГДЕ заезжает кацап - везде происходят начинаются дрязги
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22.11.2021 08:25 Відповісти
Ти про Майдан?
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22.11.2021 11:29 Відповісти
Я про "бидло" писав! Бо під час "Майдану" не били вітрини магазинів і не ламали зупинки громадського транспорту саме тому що на "Майдані" бидла не було! А за порядком спеціальні "охоронні" сотні слідкували які негайно затримували за провокації подібного роду та проганяли дебоширів!
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22.11.2021 11:40 Відповісти
А , слабо показать про протесты во Франции. Фото разбитой остановки, такое, себе освещение событий ((
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22.11.2021 07:50 Відповісти
Шукайте звернення докерів Роттердаму по нецензурованих соцмережах.
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22.11.2021 07:51 Відповісти
В США БЛМ на червоному джипі протаранили мітинг в честь Різдва. Десятки жертв....
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22.11.2021 07:54 Відповісти
«мітинг в честь Різдва»- это что-то новенькое в текстах . Не с кацапского сайта случайно ?
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22.11.2021 08:32 Відповісти
Парад дужче влаштує?
Можу ще слово ;хода; запропонувати.
Можна- ;марш;.
Тобі як більше подобається?
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22.11.2021 08:38 Відповісти
Надо следить за смыслом - у тебя дома тоже митинг в честь Нового года ?
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22.11.2021 09:00 Відповісти
ПМС?
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22.11.2021 12:02 Відповісти
ща трех кцпв отловят и протесты закончатся
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22.11.2021 07:59 Відповісти
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22.11.2021 08:30 Відповісти
Агентство охорони здоров'я Великобританії оприлюднило дані, які показують, що більшість померлих від COVID-19 в Англії були повністю вакциновані

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/uk-health-security-agency-releases-data-shows-deaths-england-fully-vaccinated/
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22.11.2021 08:12 Відповісти
Ваш Ник - нулевой. Кацапскую пропаганду на форум тянете ?
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22.11.2021 08:28 Відповісти
А який стосунок має Великобританія до протестів у Нідерландах? Це як по методичках СРСР:
- У вас не дотримуються прав людини!
- А у вас негрів убивають!
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22.11.2021 08:32 Відповісти
Кацапчик запоминай! Голандия, британия и украина это европа. И ковид ситуация в европе непосредственно касается украинцев.
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22.11.2021 08:50 Відповісти
Одноразовий" - запам"ятовуй! Ти прийшов сьогодні і завтра щезнеш А я тут вже ВІСІМ РОКІВ і мене давно тут знають Тому від того, що ти мене "кацапчиком" обізвеш , думка форумчан про мене не зміниться! Якщо ти "не доганяєш" , про що саме я написав - це твоя вина і твоя біда! Бо в школі погано вчився і дурним виріс! А якщо ти "відпрацьовуєш методичку" - то я-б тобі не платив: за таку "халтуру" з роботи виганяють!
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22.11.2021 08:58 Відповісти
Точно . Их тут сейчас несколько тролей кацапских работает - по комментам видно. И
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22.11.2021 09:09 Відповісти
И все - нулевки 😀
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22.11.2021 09:10 Відповісти
Стаття маніпулятивна, заголовок не відповідає змісту. В статті сказано, що серед людей вікової групи 50+ помирало більше вакцинованих. Але не приведено відсотку вакцінації цієї групи. А отже якби ця група була вакцінована на 100%, то можна було б писати, що від ковіду помирають лише вакціновані.
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22.11.2021 08:48 Відповісти
А зачем процент вакцинации именно этой группы? Фраза "помирало більше вакцинованих" означает, что к примеру из 10 заболевших, умерло 3, из них два были вакцинированными.
Так понятен "смысл манипуляции"?
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22.11.2021 10:42 Відповісти
не читав (і не буду). Може й маніпулятивна. Але отієї статистики, яку Ви хотіли б побачити, ніде і ніколи не опублікують. Бо зараз при владі ті сили, яким правда не потрібна. Бо їхня брехня щедро стимульвана виробниками вакцин та іншими фарма. Вакцинація однозначно потягне за собою збільшення витрат і на інші ліки. Які задарма щеплені вже будуть купляти власним коштом.
непоодинокі блогери і коментатори з цих тем вже пророкували щорічне вакцинування від ковіду ще у 2020 році. Як у воду дивилися. Вже є. Адже примітивнне мислення вакцинаторів розумним людям видно як на долоні
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22.11.2021 10:45 Відповісти
Мiзкiв - нуль цiлих, нуль десятих. Убила фраза "Вакцинація однозначно потягне за собою збільшення витрат і на інші ліки". Друг невакцинований перехворiв ковiдом та змушений ковтати таблетки в кiлькостi15 штук за добу. Був би вакцинований - взагалi не захворiв би...
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22.11.2021 12:10 Відповісти
Випадок з Вашим другом не є системним. Мої знайомі після хвороби не ковтають таблеток. Бо не ******* бігати по лікарям (здравих у нашій поліклініці на даний момент нема). Вакциновані теж хворіють - факт. Тобто останнє Ваше речення - неправда. Як тоді можна вірити іншому Вами сказаному?
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22.11.2021 23:39 Відповісти
Хворiють, але з набагато меншою ймовiрнiстю. Будете заперечувати цей факт? Щодо випадка з другом - вiн якраз системний. Всiм перехворiвшим згiдно протоколу назначають таблетки, якi купують в аптеках. Лiкарня тут нi до чого. Ви ахiнею пишете, бо не хворiли....
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23.11.2021 12:31 Відповісти
Щас набегут вакцинаторы и любители уколоться и расскажут, что всё путинский след! Что на самом деле люди не могут не хотеть быть рабами и всё это провокации со стороны ватников!
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22.11.2021 08:15 Відповісти
а шо, не видно, что тетушня нанятая?
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22.11.2021 08:21 Відповісти
И Ваш Ник - нулевой. Ещё один работник кацапстана
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22.11.2021 08:30 Відповісти
Знаєш ще з літа мацаю свою шию і ніяк не можу рабський ошийник відшукать! І куди він подівся?....
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22.11.2021 08:34 Відповісти
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22.11.2021 08:31 Відповісти
из окна психбольницы
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22.11.2021 08:35 Відповісти
На РАБссии известный трижды вакцинированный актер Гаркалин кони двинул...,а еще 3 раза вакцинированный режиссер Меньшов сдох...
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22.11.2021 08:34 Відповісти
Странно одно,что на РАБссии дохнут почему то вакцинированные актеры...режиссеры...Ютьюб в помощь чуваки..
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22.11.2021 08:39 Відповісти
Угадай с с первой попытки слово из трех букв...и это не слово ***, и не слово Мир...Первая буква В
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22.11.2021 08:58 Відповісти
Ну якщо навіть ультратолерантні пацифіст бунтують...
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22.11.2021 09:05 Відповісти
Не пишите дурню
В Голландии , Бельгии , Дании - сейчас мигрантов больше чем аборигенного населения .

Вот они за гроши и бунтуют
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22.11.2021 09:16 Відповісти
Странный у них протест... От ковид ограничений и так пострадали предприниматели... так давайте им разгатим еще и магазины...
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22.11.2021 09:06 Відповісти
А зачем наркоманам магазины ? Им бесплатно дозу в тех странах дают - и им хватает .
разве способны наркоманы жить жизнью обычных добропорядочных европейцев?
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22.11.2021 09:19 Відповісти
Міняй ресурс, якщо він тобі не ті новини пропонує. Т
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22.11.2021 12:15 Відповісти
Зарплатня прийшла з московських болот, от і повилазило місцеве бидло, підбурюванне руссо-туристо та кремлівською агентурою.
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22.11.2021 12:11 Відповісти
Кацапня ніколи не довольна де б вона не продивала. Причому додому на істарічєскую родіну їхати не збирається
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10.04.2022 22:00 Відповісти
 
 