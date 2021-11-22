Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Нідерландах одразу в кількох містах почалися заворушення на знак протесту проти запроваджених владою карантинних обмежень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NOS.
"У кількох містах країни на вулицях знову стало неспокійно. Зокрема, в Енсхеде та Гронінгені пошкоджені будівлі, через феєрверки спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у цих містах діє надзвичайний наказ, який дає більшу свободу дій правоохоронцям, зокрема дозволяє перекривати цілі вулиці та забороняти зібрання.
En the making of via @Sikkom050. pic.twitter.com/LTEcnOvAaw— Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021
За інформацією видання, в місті Енсхеде затримано п’ятьох осіб за напади та підбурювання до агресивних дій. У Гронінгені затримали трьох протестувальників.
Krijg zojuist deze video doorgestuurd. pic.twitter.com/SnXzB197ll— Mario Miskovic (@marioomiskovic) November 21, 2021
Окрім того, у Тілбурзі кількадесят молодих людей потрощили сміттєві баки в одному з парків.
Як повідомляося, поліція Нідерландів затримала ще вісьмох учасників антикарантинної акції протесту в Роттердамі, яка переросла у масові заворушення. Загалом, за даними правоохоронців, заарештовано 49 осіб.
Раніше у Роттердамі акція протесту проти коронавірусних обмежень переросла у масовий безлад. Щонайменше семеро людей дістали поранення, серед них правоохоронці та журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
Почему это люди второго сорта недовольны?
жовті жілети прокинулись теж недарма
знов свинями завоняло у Європі,
ми - глибоко занепокоєні !
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
22.11.2021 07:47 Відповісти Видалити 7
Якщо десь у світі "забурляли" протести "бидла" проти дій влади яка хоче навести порядок - шукайте кацапські гроші і тих хто їх використовує!
Почему по украински пишут Нидерланды не понятно
netherlands
вот как
netherlands in dutch
Надо в украинском поменять правописание на правильное .
в истории употреблялись оба названия, пока пару лет назад не был закреплен законом термин Нидерланды
АБОРИГЕННЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ- законопослушный народ
Протестуют ЗАВЕЗЁННЫЕ дикари ( кацапы, арабы, негры)
Вы наверно забыли как арабы палили в Париже автомобили и громили магазины несколько лет назад - это по Вашему делали респектабельные европейцы ???
Много их ПОНАЕХАЛО в Испанию в последние годы - не хотят жить в своих болотах 😛
ГДЕ заезжает кацап - везде происходят начинаются дрязги
Можу ще слово ;хода; запропонувати.
Можна- ;марш;.
Тобі як більше подобається?
https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/uk-health-security-agency-releases-data-shows-deaths-england-fully-vaccinated/
- У вас не дотримуються прав людини!
- А у вас негрів убивають!
Так понятен "смысл манипуляции"?
непоодинокі блогери і коментатори з цих тем вже пророкували щорічне вакцинування від ковіду ще у 2020 році. Як у воду дивилися. Вже є. Адже примітивнне мислення вакцинаторів розумним людям видно як на долоні
В Голландии , Бельгии , Дании - сейчас мигрантов больше чем аборигенного населения .
Вот они за гроши и бунтуют
разве способны наркоманы жить жизнью обычных добропорядочных европейцев?