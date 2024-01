Одразу в кількох містах Нідерландів спалахнули нові COVID-протести із заворушеннями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Нідерландах одразу в кількох містах почалися заворушення на знак протесту проти запроваджених владою карантинних обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє NOS.

"У кількох містах країни на вулицях знову стало неспокійно. Зокрема, в Енсхеде та Гронінгені пошкоджені будівлі, через феєрверки спалахнули пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цих містах діє надзвичайний наказ, який дає більшу свободу дій правоохоронцям, зокрема дозволяє перекривати цілі вулиці та забороняти зібрання.

En the making of via @Sikkom050. pic.twitter.com/LTEcnOvAaw