В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали

В Україні зафіксовано 7 464 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 22 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 листопада в Україні:

зафіксовано 7 464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74);

99 826 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 382 людини, повністю імунізовані – 70 444 людини.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 501 особа;

летальних випадків – 326;

одужало – 10 540 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 340 407 осіб;

одужало – 2 773 490 осіб;

летальних випадків – 81 598;

проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.