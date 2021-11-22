В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 7 464 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 22 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 21 листопада в Україні:
зафіксовано 7 464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74);
99 826 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 382 людини, повністю імунізовані – 70 444 людини.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 2 501 особа;
летальних випадків – 326;
одужало – 10 540 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 340 407 осіб;
одужало – 2 773 490 осіб;
летальних випадків – 81 598;
проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
они колеблются: больше всего случаев в середине недели, меньше в выходные - это понятно, врачи отдыхают и проч.
есть графики выздоровлений: они тоже колеблются, в выходные никого не выписывают
но есть график СМЕРТЕЙ, который тоже достигает пика в среду-четверг, и падает до минимума в выходные
и у меня вопрос: либо в выходные люди меньше умирают от коронавируса, либо статистика Минфина е"ёт нам всем мозги