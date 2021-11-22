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В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали

В Україні зафіксовано 7 464 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 22 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 21 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 зафіксовано 7 464 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74);

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 99 826 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 382 людини, повністю імунізовані – 70 444 людини.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 госпіталізовано – 2 501 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 летальних випадків – 326;

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 одужало – 10 540 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 захворіло – 3 340 407 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 одужало – 2 773 490 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 летальних випадків – 81 598;

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 557 638.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 835 128 людей, з них отримали одну дозу – 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 834 309 людей. Загалом проведено 22 669 435 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали 10
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Топ коментарі
+2
но давайте дождёмся до вторника-среды и там видно будет, а заодно ,што по трупикам...
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22.11.2021 08:30
+2
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22.11.2021 08:38
+2
Побачите, як через тиждень-два знову буде збільшення: дітей та студентів випустили до шкіл та ВИШів. Купа дітей в транспорті та дорослих з ними, учні заражаються в тісних класах і несуть ковід додому...
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22.11.2021 11:01
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Знов число тих, хто одужав, більше ніж число нових випадків!
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22.11.2021 08:19 Відповісти
..потому что те кто болеют не могут болеть одновременно два раза? а могут только выздоравливать ... потому логично что такие числа + люди по немногу вакцинируються и не повышают статистику "заболевших"
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22.11.2021 15:43 Відповісти
но давайте дождёмся до вторника-среды и там видно будет, а заодно ,што по трупикам...
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22.11.2021 08:30 Відповісти
Крива захворювань плавно опускається до "від Романа до Йордана" і сезону корпоративів
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22.11.2021 08:32 Відповісти
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22.11.2021 08:38 Відповісти
А якби ще на стадіони не пускали то булоб ще набагато меньше
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22.11.2021 08:42 Відповісти
37 тыс тестов? Все понятно.
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22.11.2021 08:46 Відповісти
Ви непонимаете, эта другое!
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22.11.2021 10:13 Відповісти
Уже лучше
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22.11.2021 09:56 Відповісти
Да-да, одна моя знакомая считает, что если она измерит талию во время выдоха, то она будет стройнее.
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22.11.2021 10:03 Відповісти
Какая страна хуже всех по числу тестов на миллион населения? Если не считать Ватикан, который их вообще не делает (они в Италии их делают), то это Украина. Нас даже Албания обогнала. Вот такие у нас мастера спорта у власти...
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22.11.2021 10:30 Відповісти
Побачите, як через тиждень-два знову буде збільшення: дітей та студентів випустили до шкіл та ВИШів. Купа дітей в транспорті та дорослих з ними, учні заражаються в тісних класах і несуть ковід додому...
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22.11.2021 11:01 Відповісти
на сайте Минфина есть графики заболеваемости
они колеблются: больше всего случаев в середине недели, меньше в выходные - это понятно, врачи отдыхают и проч.
есть графики выздоровлений: они тоже колеблются, в выходные никого не выписывают
но есть график СМЕРТЕЙ, который тоже достигает пика в среду-четверг, и падает до минимума в выходные
и у меня вопрос: либо в выходные люди меньше умирают от коронавируса, либо статистика Минфина е"ёт нам всем мозги
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22.11.2021 19:16 Відповісти
 
 