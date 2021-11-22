Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 22 листопада у світі зареєстрували 396 559 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 396 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 257 840 675 випадки інфікування, з них 396 559 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 168 407 осіб, з них 4 396 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 232,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі і Європі.
Будь ласка, зачекайте...
Давайте будем
Нести заразу людям!!!
Многие считают, что на следующий день после первой вакцинации они уже имеют иммунитет.
У меня недавно оконщик был такой. Гордо заявил "Я уже вакцинирован", но потом оказалось, что только первой дозой.
Прививку от COVID-19 придется делать каждый год, - глава BioNTech
Глава BioNTech Шахин объяснил, с чем это связано
Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год.
Как передает "Хвиля", об этом пишет Welt.
Так, Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса.
При этом он подчеркнул, что на данный момент справиться с распространением коронавирусной инфекции в мире можно лишь с помощью вакцинации.
Кроме того, Шахин заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.
"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - сказал он.
Что уж тогда говорить про то, что чистить зубы надо каждый день.
Если уж вырос дебил, то обучение не возможно - только дрессировка кнутом и пряником.
пс от таки е дурни профи - ликари из 35 ричним сьтажем - по всьому сьвити , яки стверджують , що перехворившим , вакцинация зрвсим не потрибна ....- дурни напевне ...
Иду в аптеку, покупаю санофиевский ваксигрипп и колю себе и всей семье.
Не вижу проблемы - почему нельзя также с ковидной вакциной, я согласен ее даже покупать.
Если бы мог купить ее зимой, то не переболели бы всей семьей в апреле...
можешь сколько хочешь колоться но все равно переболеешь
Две недели держались 400-700.
люби Боже правду.
Вони не чемпіони, а срібні призери.
кислород - все чем вашей маме-дуре можно помочь.
Вам как потомственному дурачку это конечно трудно осилить, но вы попробуйте.