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Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 22 листопада у світі зареєстрували 396 559 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 396 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 257 840 675 випадки інфікування, з них 396 559 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 168 407 осіб, з них 4 396 за минулу добу.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 232,7 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 326 осіб, зафіксовано 7 464 нові випадки зараження, 10 540 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі і Європі.

Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
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Топ коментарі
+9
В перерахунку на душу населенн'я вже чемпіони…
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22.11.2021 08:52
+9
Это проблема?

Что уж тогда говорить про то, что чистить зубы надо каждый день.
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22.11.2021 09:15
+9
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22.11.2021 09:16
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Ще трохи і будемо таки чемпіонами.
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22.11.2021 08:49 Відповісти
В перерахунку на душу населенн'я вже чемпіони…
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22.11.2021 08:52 Відповісти
Чому чемпіони? Приблизно на рівні паРаші.
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22.11.2021 09:19 Відповісти
це круто ти вважаєш бути на рівні рашки?
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22.11.2021 09:33 Відповісти
Це зараз, коли трохи зменшилось, А коли було по 700 померлих за добу...
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22.11.2021 09:58 Відповісти
зеУБЛЮДКИ ПОЧТИ ЧЕМПИОНЫ
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22.11.2021 12:59 Відповісти
Здобули,так здобули…
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22.11.2021 08:51 Відповісти
Главное, что все опять выходят на учёбу!!!

Давайте будем
Нести заразу людям!!!
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22.11.2021 08:52 Відповісти
учеба учебой на стадионы какого х пускают?или они думают раз привиты то не будут болеть и заражать
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22.11.2021 09:04 Відповісти
Кто привиты?
Многие считают, что на следующий день после первой вакцинации они уже имеют иммунитет.

У меня недавно оконщик был такой. Гордо заявил "Я уже вакцинирован", но потом оказалось, что только первой дозой.
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22.11.2021 09:12 Відповісти
Почти все кто вакцинируется это слесари, оконщики, дворники и бродячие точильщики ножей и ножниц. Совпадение?😁
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22.11.2021 09:29 Відповісти
Тебе еще 1000 дадут на билеты на стадионы и концерты
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22.11.2021 09:34 Відповісти
Да я как-то без галимых подачек проживу. Это замануха для нищебродов.
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22.11.2021 11:09 Відповісти
да - но зато есть хорошая новость....., уже о том что когда вакцинизация достигнет 75 % - "коллективная безопасность" ))))) - уже и не вспоминают....

Прививку от COVID-19 придется делать каждый год, - глава BioNTech
Глава BioNTech Шахин объяснил, с чем это связано

Генеральный директор и сооснователь немецкой фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин заявил, что прививку от коронавируса необходимо будет делать каждый год.

Как передает "Хвиля", об этом пишет Welt.

Так, Шахин оценил важность введения дополнительной прививки от коронавируса.

При этом он подчеркнул, что на данный момент справиться с распространением коронавирусной инфекции в мире можно лишь с помощью вакцинации.



Кроме того, Шахин заверил, что в будущем делать прививки от COVID-19 нужно будет регулярно.

"Проходить ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год", - сказал он.
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22.11.2021 09:00 Відповісти
Это проблема?

Что уж тогда говорить про то, что чистить зубы надо каждый день.
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22.11.2021 09:15 Відповісти
декому і мізки "чистити не перечистити"
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22.11.2021 09:16 Відповісти
После 16 лет это практически бесполезно.

Если уж вырос дебил, то обучение не возможно - только дрессировка кнутом и пряником.
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22.11.2021 09:18 Відповісти
Незачет. Ты ровняеш палец с гусинной шеей.
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22.11.2021 09:25 Відповісти
ще кажуть що сьмиеться той - хто сьмиеться здоровий ( перефразуем) .... , про 75 % колективного вже чули ..., тепер вже и про бустерну ( 3-ю) ....дальше по 2 рази в рик - а потим по 3 пигулочки щомысячно .... , тильки що це за химка - ни слова .... чого б це - не знаючь , чи ....
пс от таки е дурни профи - ликари из 35 ричним сьтажем - по всьому сьвити , яки стверджують , що перехворившим , вакцинация зрвсим не потрибна ....- дурни напевне ...
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23.11.2021 18:40 Відповісти
я вакцинируюсь каждую осень от обычного гриппа.
Иду в аптеку, покупаю санофиевский ваксигрипп и колю себе и всей семье.
Не вижу проблемы - почему нельзя также с ковидной вакциной, я согласен ее даже покупать.
Если бы мог купить ее зимой, то не переболели бы всей семьей в апреле...
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22.11.2021 10:45 Відповісти
а кто не хочет?
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22.11.2021 10:48 Відповісти
у меня напарник в смене переболел ковидом и вся его семья тоже переболела и все они были вакцинированы а я переболевший год назад и не вакцинированный не заболел
можешь сколько хочешь колоться но все равно переболеешь
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22.11.2021 10:56 Відповісти
какая у них была вакцина?
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22.11.2021 22:10 Відповісти
Щас осел запишет победный видосик и заживём!
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22.11.2021 09:00 Відповісти
Голободько чемпион не только среди баранов.... и овец
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22.11.2021 09:09 Відповісти
Мощное такое плато уже третью неделю.
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22.11.2021 09:10 Відповісти
если верить цифрам то даже пошли на спад.
Две недели держались 400-700.
люби Боже правду.
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22.11.2021 10:45 Відповісти
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22.11.2021 09:12 Відповісти
грьобані "чемпіони" рулюють, 73% вменшуються
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22.11.2021 09:15 Відповісти
Есть такой блогер в Ютьюбе Александр Балу,чувак удивляется дохлости РАБссиян от Короны...,я когда узнал что он РАБссиянец опупел...,не может такого быть..второй Димка Камикадзе...
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22.11.2021 09:16 Відповісти
Камикадзе давно в Германию свалил вроде, да и Балу более взвешенно говорит, не истерит как Димка, который еще и критику не воспринимает.
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22.11.2021 11:51 Відповісти
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22.11.2021 09:16 Відповісти
Криминальный авторитет в СССре дохлом ХАМ дважды не сидевший по кличке Витька Индюкович,был начальником,сегодня начальник всемирно известный клоун 95 квартала Чарли Чаплин...,следующим начальником 73% баранов изберут уже не Шарикова,а Швондера...
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22.11.2021 09:22 Відповісти
не равняй ВЕЛИКОГО Чаплина и тупого клоуна - которого никто скоро и не вспомнит
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22.11.2021 12:02 Відповісти
Де наші чемпіони з бородьби з короновірусом?
Вони не чемпіони, а срібні призери.
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22.11.2021 09:24 Відповісти
Болгария тоже избрала себе Голобородьку...Советское пролетариат говно не тонет и не дохнет...
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22.11.2021 09:25 Відповісти
Ну их Голобородьку уже второй раз избирают. И оно не такое упоротое.
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22.11.2021 09:27 Відповісти
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22.11.2021 09:34 Відповісти
Найвєлічайші досягнення Найвєлічайшего Гундоса Термосовича.
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22.11.2021 09:40 Відповісти
Малороси с кацапами братья по разуму, дохнут ноздря в нюздрю.
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22.11.2021 09:51 Відповісти
ложил маму в больницу с короной они даже не слушают легкие Стетоско́пом . бегают толпой ситурацию проверяют и почти не лечат . маски кислородные понатягивают на пациентов и все лечение . выживет то выживет .
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22.11.2021 09:52 Відповісти
при сатурации ниже 85 нету смысла слушать легкие - только рисковать жизнью ради хапануть большую дозу вируса и все из-за какой-то дуры, которая боялась чипироваться полгода назад.

кислород - все чем вашей маме-дуре можно помочь.
Вам как потомственному дурачку это конечно трудно осилить, но вы попробуйте.
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22.11.2021 10:48 Відповісти
вакцинированные тоже болеют - правда гораздо легче
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22.11.2021 12:04 Відповісти
Дурака ты казел с%аный в зеркале каждый день видишь. соплячек научись себя вести прилично что бы не лить слезы по жизни и не причитать "за что?"
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22.11.2021 13:02 Відповісти
Думаю, что и не только от ко вида, мы также первые места занимаем.
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22.11.2021 15:55 Відповісти
аргентина -3 умерших, франция- 15... не верю
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22.11.2021 22:11 Відповісти
 
 