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Міграційна криза може стати прелюдією до "чогось гіршого", - прем'єр Польщі Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Міграційна криза може стати прелюдією до

Польща вважає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може стати прелюдією до "чогось гіршого".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

За даними Reuters, опитування, опубліковане польською газетою Rzeczpospolita, показало, що 55% поляків стурбовані тим, що криза на кордоні може перерости в збройний конфлікт.

За словами Моравецького, криза поки ще далека від завершення.

"Те, що розгортається на наших очах, може бути лише прелюдією до чогось набагато гіршого", - сказав він.

Також прем'єр вказав на посилення російської військової присутності біля України, в Білорусі, уздовж російсько-білоруського кордону, а також в Калінінградській області.

"Ця присутність є інструментом, який можна використовувати для прямої атаки", - зазначив Моравецький.

На його думку, ситуація в Афганістані після захоплення влади талібами "може бути використана як наступний етап міграційної кризи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав міграційну кризу на кордоні з Білоруссю найбільшою спробою дестабілізувати Європу за останні 30 років.

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.
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Так і є !
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22.11.2021 09:06 Відповісти
І так буде поки Європа буде чухатися, а не дасть відразу "по руках". Що ж це за такий оборонний блок НАТО, який не може захистити кордони ЄС навіть від нелегалів!
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22.11.2021 09:13 Відповісти
только запустят "Северный поток 2" мигранты исчезнут как роса на солнце
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22.11.2021 09:46 Відповісти
потом сюрприз будeт
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22.11.2021 09:11 Відповісти
А почему вчера удалили мой пост про меркельшу и шредера? С таких как они все и началось, скоро эти толпы обезьян, управляемые кацапы будут у их порога.
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22.11.2021 09:27 Відповісти
Худшее пошло..

Очільниця управління охорони здоров'я Гродненського облвиконкому Людмила Кеда розповіла, що за сьогодні з табору мігрантів через спалах вірусу вивезли майже сотню осіб.

Дітей направляють до дитячої клінічної лікарні, вагітних - до перинатального центру. Одну особу сьогодні госпіталізували у дуже важкому стані..
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22.11.2021 09:32 Відповісти
Идет гибридная война!
Будут новые битвы и новые провокации.
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22.11.2021 09:38 Відповісти
где-то будет очередное бурление говен...
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22.11.2021 09:49 Відповісти
Орки зовсім страх втратили
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22.11.2021 09:53 Відповісти
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22.11.2021 09:58 Відповісти
Теперь я понимаю Великобританию, которая не захотела вступать в Евросоюз с толерастами жабоедами и коррумпированными фрицами. Эти вечно проявляющие озабоченность своей политикой сами же и развалят ЕС, что укрепит позиции Мордора в Евразии
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22.11.2021 10:32 Відповісти
Brity takze prinimajet bezencev osobeno s afganistana.Im takix i poxozix postojano zabrasyvajet francuzi.Toze ix pogranicniki pomogajet bezencam perejti granicu
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22.11.2021 10:38 Відповісти
Litvu takze kazdi den probujet perejti,teper malimi grupami zabrasyvajet po 3-5 celovek.Segodnia 70 vozratili obratno v Belorus,2 zaderzali te paprosili ubezyce oba grazdani Belorus
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22.11.2021 10:35 Відповісти
 
 