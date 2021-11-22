За тиждень рятівники ліквідували в Україні 1 440 пожеж, вогонь забрав життя 59 осіб, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 15.11 по 22.11) під час пожеж загинуло 59 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 916 надзвичайних подій. В результаті вжитих рятівниками заходів врятовано 37 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 440 пожеж, врятовано на пожежах 30 осіб та не допущено знищення вогнем 549 будівель і 48 од. техніки. На пожежах загинуло 59 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 391 тис. грн.

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Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 286 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 126 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 8 осіб.