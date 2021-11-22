Судова реформа запрацює упродовж кількох місяців: ми отримаємо очевидні результати найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Основна мета судової реформи - відновлення довіри громадян до судової гілки влади, і на цьому шляху вже є зрушення.
Про це заявив народний депутат "СН", представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він нагадав, що у липні Верховна Рада ухвалила ключовий для судової реформи закон "Про Вищу раду правосуддя" та внесла зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів", що передбачає новий механізм формування ВРП та добору кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
"У першому та в другому випадку діє правило, за якого міжнародні експерти фактично можуть мати вирішальне право, аби не допустити одіозних, несумлінних кандидатів на ці посади", - сказав Веніславський.
За його словами, вже сформовано Етичну раду, яка займатиметься відбором кандидатів до складу ВРП, а також конкурсну комісію, яка підбиратиме склад ВККС.
"Тепер необхідно, аби протягом кількох місяців було відновлено процес відбору та отримано рекомендації Етичної ради щодо складу Вищої ради правосуддя. А потім ВРП на підставі рекомендацій конкурсної комісії сформує Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Я прогнозую, що протягом кількох місяців відбудеться і перша, і друга подія", розповів депутат.
Після цього, додав він, ВККС розпочне заповнення вакантних посад у судах: "Ми заповнимо вакансії в судах, а діяльність оновленої Вищої ради правосуддя дозволить швидко та ефективно притягувати до відповідальності одіозних суддів, які виносять неправосудні, кон'юнктурні, неправомірні рішення".
На його переконання, у країні достатньо механізмів, щоб антикорупційна діяльність велася ефективно.
"Ми маємо Національне агентство з питань запобігання корупції, яке є дуже авторитетним і має дуже важливі механізми для формування антикорупційної стратегії та запобігання корупції. Ми маємо Національне антикорупційне бюро, яке проводить досудове розслідування. Ми розблокували діяльність Вищого антикорупційного суду, який має розглядати справи, що готуються Національним антикорупційним бюро. Тобто, загалом, система антикорупційних органів є достатньою для того, щоб ці органи діяли", - зазначив парламентарій.
Водночас він наголосив на необхідності кількох важливих кроків, пов'язаних зі зміною нормативно-правової бази, зокрема кримінально-процесуального законодавства, яке дасть змогу органам досудового розслідування ефективніше виконувати свої функції.
"Думаю, що ми маємо отримати вже очевидні результати найближчим часом", - резюмував представник Президента у КСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Як в тому анекдоті-а ми?
Тільки сам в тінь не ховайся, не знімай вини з себе, як ти проголосував, і як агітував. І як, до речі, блокував вигаданну твоїм насінням "торгівлю на крові". А такж блокування ним же тих же законів для ефективного слідства і суду над злочинцями.
Самі себе посадять? Мерзота.
сурові й толерантні,
їх так багато , їх - мільйони...
пусті лиш - шконкі платні
Лысого жеку - на главу конституционного суда, а Лэнку Кравец на главу Высшего суда. Я думаю справятся...) Вовка ж с президентством справляется....
Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
А коли повиснуть --- ви не взнаєте наші суди! Реформи стануть непотрібні!
Семенченку дадут два пожизненных, а Леросу дадут пятнашку и отправят отбывать наказание в Горловскую колонию ша шахтерский режим...
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.
Віталій Портников