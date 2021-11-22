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Новини Політика України Судова реформа
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судова реформа (1184) Вища рада правосуддя (523) ВККСУ (438) Веніславський (217)

Судова реформа запрацює упродовж кількох місяців: ми отримаємо очевидні результати найближчим часом, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Судова реформа запрацює упродовж кількох місяців: ми отримаємо очевидні результати найближчим часом, -

Основна мета судової реформи - відновлення довіри громадян до судової гілки влади, і на цьому шляху вже є зрушення.

Про це заявив народний депутат "СН", представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він нагадав, що у липні Верховна Рада ухвалила ключовий для судової реформи закон "Про Вищу раду правосуддя" та внесла зміни до закону "Про судоустрій та статус суддів", що передбачає новий механізм формування ВРП та добору кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"У першому та в другому випадку діє правило, за якого міжнародні експерти фактично можуть мати вирішальне право, аби не допустити одіозних, несумлінних кандидатів на ці посади", - сказав Веніславський.

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За його словами, вже сформовано Етичну раду, яка займатиметься відбором кандидатів до складу ВРП, а також конкурсну комісію, яка підбиратиме склад ВККС.

"Тепер необхідно, аби протягом кількох місяців було відновлено процес відбору та отримано рекомендації Етичної ради щодо складу Вищої ради правосуддя. А потім ВРП на підставі рекомендацій конкурсної комісії сформує Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Я прогнозую, що протягом кількох місяців відбудеться і перша, і друга подія", розповів депутат.

Після цього, додав він, ВККС розпочне заповнення вакантних посад у судах: "Ми заповнимо вакансії в судах, а діяльність оновленої Вищої ради правосуддя дозволить швидко та ефективно притягувати до відповідальності одіозних суддів, які виносять неправосудні, кон'юнктурні, неправомірні рішення".

На його переконання, у країні достатньо механізмів, щоб антикорупційна діяльність велася ефективно.

"Ми маємо Національне агентство з питань запобігання корупції, яке є дуже авторитетним і має дуже важливі механізми для формування антикорупційної стратегії та запобігання корупції. Ми маємо Національне антикорупційне бюро, яке проводить досудове розслідування. Ми розблокували діяльність Вищого антикорупційного суду, який має розглядати справи, що готуються Національним антикорупційним бюро. Тобто, загалом, система антикорупційних органів є достатньою для того, щоб ці органи діяли", - зазначив парламентарій.

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Водночас він наголосив на необхідності кількох важливих кроків, пов'язаних зі зміною нормативно-правової бази, зокрема кримінально-процесуального законодавства, яке дасть змогу органам досудового розслідування ефективніше виконувати свої функції.

"Думаю, що ми маємо отримати вже очевидні результати найближчим часом", - резюмував представник Президента у КСУ.
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Топ коментарі
+7
Обіцянки-цяцянки мудрому наріду тривають...
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22.11.2021 09:29
+7
Скільки можна вже цією муйнею годувати?
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22.11.2021 09:48
+7
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22.11.2021 10:04
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Обіцянки-цяцянки мудрому наріду тривають...
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22.11.2021 09:29 Відповісти
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22.11.2021 10:04 Відповісти
И тебя вылечат И меня вылечат
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22.11.2021 09:30 Відповісти
Вже шоста влада реформує правосуддя. А віз і досі в трясовині. Будемо сподіватися на сьому владу.
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22.11.2021 09:30 Відповісти
ми отримаємо очевидні результати найближчим часом

Як в тому анекдоті-а ми?
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22.11.2021 09:35 Відповісти
Ущерб возместят или избавятся от свидетелей?
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22.11.2021 09:38 Відповісти
Сліпий казав: "ПОБАЧИМ"!.....
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22.11.2021 09:45 Відповісти
Тобто, судова система стане зовсім прозорою. Помічати її ніхто не буде, від неї нічого не залежитиме. Як в жОПі скажуть, таке й буде рішення суду.
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22.11.2021 09:47 Відповісти
Скільки можна вже цією муйнею годувати?
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22.11.2021 09:48 Відповісти
а нафіга ви, всі різномастні 73/43%зебіли, привели їх до влади?
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22.11.2021 10:36 Відповісти
А твій криголам зробив цю реформу? Жодний риг чи вбивця майдану досі не покараний! Штепа гуляє на волі... Продовжувати?
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22.11.2021 11:39 Відповісти
Проодовжуй свою брехню.
Тільки сам в тінь не ховайся, не знімай вини з себе, як ти проголосував, і як агітував. І як, до речі, блокував вигаданну твоїм насінням "торгівлю на крові". А такж блокування ним же тих же законів для ефективного слідства і суду над злочинцями.
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22.11.2021 14:02 Відповісти
Парадокс. Іронія долі. Зараз саме Зєлєнскій і його зелена кліка мають бути найбільш зацікавлені у судовій реформі і чесному судочинстві, яке не залежить від темників з високих владних кчбінетів. 😊Вони повинні вже подбати, щоб їх судили чесним, незалежним судом. 😊
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22.11.2021 09:51 Відповісти
Дело Шеремета ( и не только)показывает шо рехформа уже прошла и какие ще зрушення нужны? Суды продаются , зарплаты ого, бабки берут. Главное шо все довольны.
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22.11.2021 09:52 Відповісти
нашому-б теляті та з'їсти вовка. Щоб, в Україні цивілізовано запрацювала судова система, потрібно спочатку розігнати і пересадити всю, без єдиного виключення, сьогоднішню судову мафію, і починати потрібно з найвищих інстанцій і до самих низових ланок.
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22.11.2021 09:55 Відповісти
Навіть слухати зелену плісняву вже нудить. Яка може бути судова реформа від злодіїв?
Самі себе посадять? Мерзота.
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22.11.2021 09:55 Відповісти
які чудові в нас закони,
сурові й толерантні,
їх так багато , їх - мільйони...
пусті лиш - шконкі платні
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22.11.2021 10:00 Відповісти
конечно, заработет...еще столько кварталовцев не пристоенных)))
Лысого жеку - на главу конституционного суда, а Лэнку Кравец на главу Высшего суда. Я думаю справятся...) Вовка ж с президентством справляется....
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22.11.2021 10:02 Відповісти
УСІ закони, прийняті зєкодланом, у яких є згадка про нмдг, мінімальна зп, мінімальна пенсія, пдв, пай, судовий збір повинні бути скасовані одним пакетом.
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22.11.2021 10:04 Відповісти
А время президенства Зеленского должно быть описано в истории Украины одной фразой - темные времена массового затмения сознания украинского общества...
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22.11.2021 10:41 Відповісти
ТІльки СУД ЛІНЧА спасе УКРАЇНУ, а не яка там реформа тих покидьків...
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22.11.2021 10:08 Відповісти
судовая реформа могла бы иметь место только после увольнения 100% судей и их приспешников... а через пару-тройку лет набрать новых...
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22.11.2021 10:09 Відповісти
И набирать будут Ермак с Мендель!
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22.11.2021 10:39 Відповісти
наверное, Вы правы...

Дед приходит на избирательный участок и спрашивает: - Я могу узнать, моя жена проголосовала? - Конечно, сейчас. Да, вот она расписалась. А что, дедушка, вы не живете вместе? - Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
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22.11.2021 10:48 Відповісти
Поки Печерський суд не буде теліпатися на ліхтарях на Хрещатику --- ніякої реформи не буде!

А коли повиснуть --- ви не взнаєте наші суди! Реформи стануть непотрібні!
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22.11.2021 10:09 Відповісти
Вениславский же не полный дебил, но не смотря на это без мыла всё глубже и глубже лезет в задницу... Вот где в полной мере жизнью подтверждается пословица "С кем поведёшься, того и наберешься".
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22.11.2021 10:10 Відповісти
Щось дуже швидко. Взагалі то влада розраховує на якісь зміни як мінімум з 2030 року за правилом "обіцяв пан кожух...."
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22.11.2021 10:20 Відповісти
Все ваши "реформы" только ухудшают ситуацию. Пора на выход. Всей команде слуг, вместе с бубочкой. И не забудьте забрать с собой символ вашего лидера - обоссаного безголового петуха.
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22.11.2021 10:22 Відповісти
Ага, заработает...
Семенченку дадут два пожизненных, а Леросу дадут пятнашку и отправят отбывать наказание в Горловскую колонию ша шахтерский режим...
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22.11.2021 10:37 Відповісти
Забыл добавить - Юзика судьей изберут и судить будет он врагов народа 95 -го квартала...
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22.11.2021 10:38 Відповісти
Теперь посадят всех воров и бандитов и не будут садить невинных?
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22.11.2021 10:41 Відповісти
У вас вся команда рівня Юзіка-законотворця... Яка тут судова реформа, про що ви базікаєте??? За 2.5 роки ви все в державі зруйновали... 😠 зруйнували державні інститути, освіту, медицину, економіку, армію , спецслужби....
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22.11.2021 10:46 Відповісти
потеряйся ублюдок пархатый, вам осталось время только собрать вещи на курорты красного моря. тебя дурака должен волновать только один вопрос, хватит ли тебе места в самолете, или тебя повесят твои же бывшие поклонники73.
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22.11.2021 11:01 Відповісти
За 2,5 года так нареформировали, что боюсь даже прогнозировать какие еще "улучшения" ждут мудрый нарид.
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22.11.2021 11:06 Відповісти
Несколько месяцев это сколько? Как сейчас? Всего 30 прошло!
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22.11.2021 12:43 Відповісти
Этот вениславский ,такая продажная ****, таких свет ещё не видывал!!
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22.11.2021 13:29 Відповісти
Чинний український Президент В.Зеленський отримав посаду не в останню чергу завдяки в більшій мірі безглуздим звинуваченням соратників п'ятого Президента П.Порошенка в корупції. Молдавський екс-президент Додон приходив до влади на хвилі антикорупційних виступів проти Демократичної партії і її лідера Влада Плахотнюка. І хоча самі соціалісти Молдови з їхньою проросійською позицією не підтримувалися більшістю населення, Додон сприймався як один із лідерів протестів, а Маріан Лупу, який визнав під час дебатів територіальну цілісність України, сприймався як представник корупційної партії.
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.

Віталій Портников
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22.11.2021 14:03 Відповісти
Ще один із філософів середньовіччя сказав: Якщо ви поставите наглядача над якимось процесом ,то через деякий час необхідно буде ставити наглядача над наглядачем. І цей процес буде безкінечний. Необхідно змінити систему. Судова система, що буде ефективна в наші державі одна. Суд присяжних. Присяжними являються всі дієспособні громадяни. Верховний суд геть. Судді обираються громадянами на 5 років.
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23.11.2021 10:34 Відповісти
 
 