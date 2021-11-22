МЗС вважає недоцільною участь посла України в Ірані у формальному судовому засіданні щодо збиття літака МАУ

21 листопада 2021 року в Тегерані стартували слухання у військовому суді Ірану щодо збиття літака Міжнародних Авіаліній України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністерство закордонних справ України висловлює подяку за запрошення Посла України взяти участь у цьому засіданні.

"Разом з тим, станом на сьогодні, запити про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, направлені українською стороною до компетентних органів Ісламської Республіки Іран, не виконано в повному обсязі, запитувані документи та інформація не надані іранською стороною.

У зв’язку з цим вважаємо недоцільною участь Посла України в Ісламській Республіці Іран у формальному судовому засіданні, де буде зачитано обвинувальний акт.

Ми закликаємо Іран виконати свої зобов’язання за міжнародним правом та надати запитувану інформацію українським компетентним органам", - йдеться в повідомленні.

В МЗС зазначили, що мета залишається незмінною - встановлення істини та притягнення винних до відповідальності.

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Раніше повідомлялося, що в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

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