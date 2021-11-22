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Новини Політика України
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Беркут (517) Нацполіція (13929) звільнення (1511) Цикалюк (3)

Нацполіція спростувала інформацію щодо екскомандира роти "Беркуту" Цикалюка на акції під ОП: "Звільнений понад 2 місяці тому". ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацполіція спростувала інформацію щодо екскомандира роти

Екскерівника роти "Беркуту" Руслана Цикалюка звільнили з поліції понад 2 місяці тому. Наказ про звільнення виданий 15 вересня 2021 року за підписом начальника поліції Києва Івана Вигівського.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на одному із новинних ресурсів з’явилася недостовірна інформація: нібито під час мирних акцій 21 листопада цього року підрозділами поліції із забезпечення публічної безпеки та порядку керував колишній командир роти "Беркуту", якому на початку листопада поточного року повідомлено про підозру за перевищення службових повноважень під час розгону мітингувальників на Майдані в листопаді 2013 року", - заявили в поліції.

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"Звертаємо увагу на те, що вказану особу звільнено з поліції 16 вересня 2021 року. Відповідно до цього, під час вчорашніх заходів він не був присутній серед правоохоронців, які забезпечили правопорядок і мирне проведення акції", - додали у відомстві.

Нацполіція спростувала інформацію щодо екскомандира роти Беркуту Цикалюка на акції під ОП: Звільнений понад 2 місяці тому 01
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Топ коментарі
+11
вас баранов носом тыкают в то шо вы привели к власти предателей а вы все продолжаете жевать жевачку . ничего не слышу - ничего не вижу - все происки москалей - а Бубочка хороший
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22.11.2021 10:43
+10
Пішов на "заслужений" відпочинок. Але ще при здоров*ї і може поїхати на "підробітки" в Москву, де ОМОНОм керує бувший колега по "Беркуту".
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22.11.2021 10:17
+6
Прямо как у кацапов "Уволен вчера".

А командовал полицией под ОП Цикалюк на громадських засадах наверное.

Хотя, после того, как Ермак командовал войсковой разведкой, уже не удивительно.
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22.11.2021 11:16
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Пішов на "заслужений" відпочинок. Але ще при здоров*ї і може поїхати на "підробітки" в Москву, де ОМОНОм керує бувший колега по "Беркуту".
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22.11.2021 10:17 Відповісти
Зачем куда то ехать? Мусорской титушкой и здесь неплохо работается.
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22.11.2021 11:44 Відповісти
Опять "зрада" сдулась ?
Ничего , что "ложечки нашлись , но осадок остался" ? Так и работает российская пропаганда , не новость ...
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22.11.2021 10:18 Відповісти
вас баранов носом тыкают в то шо вы привели к власти предателей а вы все продолжаете жевать жевачку . ничего не слышу - ничего не вижу - все происки москалей - а Бубочка хороший
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22.11.2021 10:43 Відповісти
Только козльі считают , что происков москалей нет в природе . Хотя , до 2019г все косяки власти вьі же и списьівали на "происки Кремля". Неувязочка , не ?
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22.11.2021 10:50 Відповісти
естественно есть . например такое . зачесать баранам про простого парня из народа что бы эти козлы выбрали его президентом и приставить к нему своего смотрящего . как видишь все получилось . удивляет что эти козлы по прошествии двух с половиной лет не желают прозревать и продолжают верить в правильность своего выбора
кстати зебобик у тебя с правописанием . клавой или головой проблемы ? шо это у тебя за буква ьі ? ты где учился . в Трускавце что ли ?
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22.11.2021 11:02 Відповісти
Заднім числом звільнили мудака (но ета нє точна) як це привили в кацапстані.

Але ЗЄбанати підтвердили той факт що дійсно найняли його на службу.
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22.11.2021 10:50 Відповісти
даже если так - он получал зп с 2014-го? это шкандаль...
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22.11.2021 10:22 Відповісти
Скорее всего он был восстановлен на должности ментяры во второй половине 2019 года.
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22.11.2021 10:38 Відповісти
Его и не увольняли с 2014-го, посмотрите декларации.
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22.11.2021 10:46 Відповісти
Дайте ссылку.
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22.11.2021 10:47 Відповісти
В Гугле забанили?
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22.11.2021 11:03 Відповісти
А не проще дать ссылку чем дискуссию разводить?
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22.11.2021 11:05 Відповісти
https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/*********-ruslan-ivanovych/

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ff1936d8-0203-450d-99a7-057681dc2c99

https://public.nazk.gov.ua/documents/50006de6-0142-4f6f-9b88-ecdbca32a79b
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22.11.2021 11:07 Відповісти
Ну вот, а то сразу гугл гугл. Спасибо.
Так, служил. Приговор суда был? Не, не было.
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22.11.2021 11:10 Відповісти
То може ти нарешті визнаєш що з 2014 його не звільняли? А то кумедно обісрався і пробуєш щось видумати...)
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22.11.2021 11:22 Відповісти
Ну, во первых, обосрался не я, а видимо вы у себя что то в штанах нашли.
Во вторых - да, не уволили.
В третьих, - перечислите основания для увольнения мента. Согласно законодательства.
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22.11.2021 11:24 Відповісти
Добре, що нарешті визнав свій злив. Іди шукай все, що тобі потрібно в гуглі (якщо інтелект дозволяє), іншим не платять за пошуки довідкової інформації для ботів вроді тебе.
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22.11.2021 11:34 Відповісти
У вас проблемы с ЖКТ?
Где вы, болезный, увидели слив? То вы какашки у себя в штанах находите и другим их приписываете, теперь слив какой то.
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22.11.2021 11:40 Відповісти
Тактика ихтамнетов-уволен задним числом.
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22.11.2021 10:32 Відповісти
Ох і надавати б їм по задньому числу!
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22.11.2021 10:39 Відповісти
Мудак Джугашвили-Сралин в ССре дохлом вавше не занимал никаких постов и должностей до 5 мая 1941 года....,а потом вдруг стал главным Мудаком ЦК ВКП(б)...с 6 мая...
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22.11.2021 10:47 Відповісти
Надо вернуться в 2004 год..Когда Кучма назначил Ведмедчука своим КГБшным начальником...
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22.11.2021 10:55 Відповісти
Да, да, а елдак не имеет полномочий...
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22.11.2021 10:57 Відповісти
Говно отмазать невозможно...,хоть ты Карл Маркс или Володя чЛенин...
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22.11.2021 11:01 Відповісти
Даже если не обращать внимания,что это ложь и он уволен задним числом, всё равно возникает вопрос-Что делал этот цигалюк в полиции до 16 сентября 2021 года?
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22.11.2021 11:15 Відповісти
"Руслан Цикалюк не виїхав до Росії, не отримав підозру та не переховується від слідства. Його справи набагато краще, ніж в інших керівників "Беркуту". У 2014 після ліквідації "Беркуту" він продовжує працювати у спеціальному полку, у 2015 стає заступником командира. У 2016 Цикалюк вже заступник командира та начальник штабу полку, а у 2017-му очолив підрозділ", - йдеться у матеріалі Громадського.
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22.11.2021 12:04 Відповісти
Очевидно, це під його орудою бєркутасня розганяла містечко під ВРУ 03.03.2018 із воплями "єта вам, с...і біндєравскіє, за ваш Майдан".
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22.11.2021 14:27 Відповісти
Прямо как у кацапов "Уволен вчера".

А командовал полицией под ОП Цикалюк на громадських засадах наверное.

Хотя, после того, как Ермак командовал войсковой разведкой, уже не удивительно.
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22.11.2021 11:16 Відповісти
Шо
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22.11.2021 11:37 Відповісти
А чого його всю свою каденцію ПОП не звільняв?
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22.11.2021 11:51 Відповісти
Не дякуйте!
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22.11.2021 12:20 Відповісти
 
 