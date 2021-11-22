Нацполіція спростувала інформацію щодо екскомандира роти "Беркуту" Цикалюка на акції під ОП: "Звільнений понад 2 місяці тому". ДОКУМЕНТ

Екскерівника роти "Беркуту" Руслана Цикалюка звільнили з поліції понад 2 місяці тому. Наказ про звільнення виданий 15 вересня 2021 року за підписом начальника поліції Києва Івана Вигівського.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на одному із новинних ресурсів з’явилася недостовірна інформація: нібито під час мирних акцій 21 листопада цього року підрозділами поліції із забезпечення публічної безпеки та порядку керував колишній командир роти "Беркуту", якому на початку листопада поточного року повідомлено про підозру за перевищення службових повноважень під час розгону мітингувальників на Майдані в листопаді 2013 року", - заявили в поліції.

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"Звертаємо увагу на те, що вказану особу звільнено з поліції 16 вересня 2021 року. Відповідно до цього, під час вчорашніх заходів він не був присутній серед правоохоронців, які забезпечили правопорядок і мирне проведення акції", - додали у відомстві.





