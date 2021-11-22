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Київ (13836) Кличко (2816) коронавірус (16711)

За добу від COVID-19 в Києві померли 32 особи, виявлено 358 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

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У Києві за минулу добу виявлено 358 хворих на коронавірус (загалом 288 063), зафіксовано 32 летальних випадки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, захворіли 196 жінок віком від 18 до 92 років, 137 чоловіків віком від 18 до 85 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років і 12 хлопчиків від 3 місяців до 16 років.

Зафіксовано 32 летальних випадки від вірусу (загалом 7214): 15 жінок від 61 до 92 років, 17 чоловіків від 33 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 58 хворих на коронавірус та 185 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Водночас, 764 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 245 958).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (83), Оболонському (68) та в Подільському (55).

За добу від COVID-19 в Києві померли 32 особи, виявлено 358 нових випадків захворювання, - Кличко 01
За добу від COVID-19 в Києві померли 32 особи, виявлено 358 нових випадків захворювання, - Кличко 02
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22.11.2021 10:24 Відповісти
Тесты кончились? Я за 4 дня не смог сделать тест, потому что в в/ч их нет какого-то хера, в амбулатории не делают, типа нет договора и нет место для заключения договора. В общем со всеми симптомами ковида переболел на ногах. Забавно теперь смотреть, как ковид косит сослуживцев из-за тупых медиков.
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22.11.2021 10:52 Відповісти
тест на ковид в Украине делают бесплатно и не ДОГОВОРА, тупое ты кацапское чмо, а ДЕКЛАРАЦИИ с врачом для этого не требуется.
И фиг бы ты ходил туда-сюда, будь у тебя реально ковид.
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22.11.2021 11:16 Відповісти
 
 