У Литві зауважують зміну тактики мігрантів на кордоні, що ускладнює їх виявлення
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За минулу добу в Литву з Білорусі не впустили 70 нелегальних мігрантів, їхні групи змінили тактику під час спроби перетнути кордон.
Про це повідомив глава Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустамас Любаєвас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми помітили, що змінилася і тактика - представники білоруських силових структур штовхають у Литву невеликі групи - по три, чотири, п'ять осіб, це насправді ускладнює і виявлення таких груп, і їх фіксацію і затримання. Проте ці групи було затримано", - сказав Любаєвас у понеділок в інтерв'ю телеканалу LRT.
За його словами, як і минулого тижня, найбільше порушень фіксувалося на ділянці Варенської прикордонної застави.
Цього року в Литву проникли понад 4 тис. незаконних мігрантів, з вересня на кордоні з Білоруссю було розгорнуто 7 тис. осіб.
Вільнюс звинувачує Мінську владу в організації потоків мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим у Литві було оголошено екстремальну ситуацію, а пізніше у зв'язку з тим, що на кордоні Білорусі з Польщею накопичилася велика кількість нелегальних мігрантів, сейм упровадив на прикордонних територіях Литви на місяць надзвичайний стан.
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https://www.censor.net/ru/news/3299403/polsha_litva_i_latviya_obsujdayut_zapusk_4_stati_nato_dlya_zaschity_territorialnoyi_tselostnosti_premer