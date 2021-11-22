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У Литві зауважують зміну тактики мігрантів на кордоні, що ускладнює їх виявлення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Литві зауважують зміну тактики мігрантів на кордоні, що ускладнює їх виявлення

За минулу добу в Литву з Білорусі не впустили 70 нелегальних мігрантів, їхні групи змінили тактику під час спроби перетнути кордон.

Про це повідомив глава Служби охорони держкордону Литви (СОДКЛ) Рустамас Любаєвас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми помітили, що змінилася і тактика - представники білоруських силових структур штовхають у Литву невеликі групи - по три, чотири, п'ять осіб, це насправді ускладнює і виявлення таких груп, і їх фіксацію і затримання. Проте ці групи було затримано", - сказав Любаєвас у понеділок в інтерв'ю телеканалу LRT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна, Польща та Литва координуватимуть кроки щодо безпеки кордонів

За його словами, як і минулого тижня, найбільше порушень фіксувалося на ділянці Варенської прикордонної застави.

Цього року в Литву проникли понад 4 тис. незаконних мігрантів, з вересня на кордоні з Білоруссю було розгорнуто 7 тис. осіб.

Вільнюс звинувачує Мінську владу в організації потоків мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим у Литві було оголошено екстремальну ситуацію, а пізніше у зв'язку з тим, що на кордоні Білорусі з Польщею накопичилася велика кількість нелегальних мігрантів, сейм упровадив на прикордонних територіях Литви на місяць надзвичайний стан.

Також читайте: Трьох українців затримали у Литві за підозрою в переправленні мігрантів
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Вирус мигрантов, при помощи уссатого таракана мутирует.
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22.11.2021 10:28 Відповісти
Как там активации статьи НАТО?
https://www.censor.net/ru/news/3299403/polsha_litva_i_latviya_obsujdayut_zapusk_4_stati_nato_dlya_zaschity_territorialnoyi_tselostnosti_premer
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22.11.2021 10:31 Відповісти
НАТА на "гибриды" - глухая и слепая. и еще - если ЕС примет закон про мигрантов - не принимать мигрантов ВООБЩЕ - решит многие проблемы ЕС.
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22.11.2021 11:28 Відповісти
Так а что вы думали, что они будут постоянно втупую пытаться прорваться??? Тактика будет постоянно меняться, пока не будет успешной..перестанет быть успешной опять будет меняться
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22.11.2021 10:41 Відповісти
А нельзя ли эту малую группу в трясине утопить...зашли потерялись на местности и утонули в болоте
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22.11.2021 11:34 Відповісти
ну так бульбашам і пофіг скільки там тих мігрантів добереться - бульбашам потрібні масові жертви
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22.11.2021 11:47 Відповісти
Поставити табли4ки *стежка на Герман1ю*, яка веде в трясовину.
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22.11.2021 11:57 Відповісти
😎 ОЗМ-72 решение этой проблемы.
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22.11.2021 11:45 Відповісти
Озабоченці на це ніколи не підуть
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22.11.2021 12:44 Відповісти
miško broliai на допомогу
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22.11.2021 13:35 Відповісти
арест как сотрудников кгб бсср
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22.11.2021 14:02 Відповісти
Чудесный лайфак для тупых: - Поставьте знаки "МИНЫ" и сделайте так что- бы, кого-то, из нарушителей разорвало. Больше не полезут нигде - даже если мин не будет.
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22.11.2021 14:19 Відповісти
 
 