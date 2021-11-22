Міжнародні партнери запевнили, що "максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч"", - Данілов про можливе вторгнення РФ

Міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

"Єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", – сказав Данілов.

За його словами, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні.

"Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається", – зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що закликав міжнародну спільноту докласти зусиль до звільнення у Білорусі Марії Колесникової, яка за свою опозиційну політичну діяльність отримала 11 років за позбавлення волі.

"Жінку необхідно звільнити. Весь світ мусить згуртуватися для цього", – наголосив Данілов.

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Як повідомлялося, минулого тижня Данілов на чолі української урядової делегації брав участь у Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, де провів низку зустрічей із посадовцями з країн-партнерів.