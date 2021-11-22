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Міжнародні партнери запевнили, що "максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч"", - Данілов про можливе вторгнення РФ

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Міжнародні партнери запевнили, що

Міжнародні партнери нададуть Києву допомогу, якщо Росія наважиться на вторгнення до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками візиту до Канади.

"Єдине, що залишилося незрозумілим, так це те, чи наступатиме Путін, і якщо буде – то коли. Утім, ми маємо бути готовими у будь-якому разі і наші партнери запевнили нас, що максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч", – сказав Данілов.

За його словами, партнери України добре розуміють нинішню безпекову ситуацію у країні.

"Не є таємницею, що ми обмінюємося розвідувальною інформацією, тож майже всі розуміють, що відбувається", – зазначив секретар РНБО.

Він також додав, що закликав міжнародну спільноту докласти зусиль до звільнення у Білорусі Марії Колесникової, яка за свою опозиційну політичну діяльність отримала 11 років за позбавлення волі.

"Жінку необхідно звільнити. Весь світ мусить згуртуватися для цього", – наголосив Данілов.

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Як повідомлялося, минулого тижня Данілов на чолі української урядової делегації брав участь у Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, де провів низку зустрічей із посадовцями з країн-партнерів.
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Топ коментарі
+16
Озабоченность выразят. Было уже.
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22.11.2021 10:36
+9
Особенно жабоеды и фрицы
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22.11.2021 10:39
+8
"обмінюємося розвідувальною інформацією" ??? Ну да, Белінгкет вже розповів про ваш "обмін"....
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22.11.2021 10:38
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Озабоченность выразят. Было уже.
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22.11.2021 10:36 Відповісти
Особенно жабоеды и фрицы
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22.11.2021 10:39 Відповісти
Их ОЗАБОЧЕННОСТЬ , ПЕРЕЖИВАНИЕ И СОЧУВСТВИЕ - это главное в нашей победе !!! НО с другой стороны - НИКТО НЕ отправит своих сыновей погибать за Украину - это естественно ..........
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22.11.2021 12:39 Відповісти
А Штаты когда то отправляли за Францию, Италию, Британию, Австралию...
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22.11.2021 13:04 Відповісти
Ну да, ну да... Там был у них свой интерес - не дать повода СССР остановиться где-то в Португалии.
Ну и заодно сколько спецов и технологий вывезли в США?
А что сейчас?
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22.11.2021 13:12 Відповісти
Ця мафіознозрадницька братва РІК ЗАПЕРЕЧУВАЛА ПРО СПЕЦОПЕРАЦІЮ... РІК!!! ЦІЛИЙ РІК !!! набуті розвідниками ЗОЛОТІ ДАНІ ПРО УБИВЦЬ ПУТІНА ТОМАМИ ЛЕЖАЛИ БЕЗ ДІЇ, а якби розвідники їх не підкинули журналістам, вони би їх просто знищили!!!
Й ще хтось ЗЕпроносом пре на Яніну Соклову!!!
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22.11.2021 11:23 Відповісти
"обмінюємося розвідувальною інформацією" ??? Ну да, Белінгкет вже розповів про ваш "обмін"....
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22.11.2021 10:38 Відповісти
Ждите *** дь нападения ?? А не пробовали ракетную программу ускорять! Су Ки
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22.11.2021 10:42 Відповісти
Чим допомагатимуть? Добрим словом? Ще жодна країна, жодного разу не назвала конкретно, які дії вони мають на увазі під поняттям допомоги Україні в разі нападу путлера! Зазвичай все зведеться до: висловимо схвильованість, висловимо стурбованість, назвемо ситуацію неприпустимою. В крайньому разі накладуть ембарго на закупку кацапсткої жувальної гумки на півтора місяці.
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22.11.2021 10:43 Відповісти
А эти помощники не в курсе что ч уже случилось больше 7 лет назад?
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22.11.2021 10:48 Відповісти
Та не треба чекати того часу! Щоб його попередити "накачуйте" нас новітнім озроєнням, нехай Піськов з його хозяїном сказяться від безсилої злоби
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22.11.2021 10:49 Відповісти
Афганську армію вже накачали...
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22.11.2021 11:25 Відповісти
Ну і порівняв же, тупіше не придумав?
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22.11.2021 15:15 Відповісти
Завдяки покидькам зе, в країні вже давно час повної Ж.
Але крім самих українців тут ніхто не допоможе.
Доречі, в цю дупу Україну штовхала і порожня голова данілова.
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22.11.2021 10:53 Відповісти
Вторгнення не буде.
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22.11.2021 10:58 Відповісти
ага.. они будут просто максимально озабочены, максимально обеспокоены, ну так далее, но максимально... и под шумок замутят 3 сев поток...
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22.11.2021 11:08 Відповісти
Вона суки вже розкручують тему війни для свого спасіння від теми зрадництва -нічого святого
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22.11.2021 11:09 Відповісти
Учора Буданов захищав Єрмака , а сьогодні вже волає про співпадіння розвідданих українськи з даними розвідданих заход.
Ага, до заяви Бурби захід не ділився з Україною, сповіщав через ЗМІ а одразу після заяви про кротів у владі - захід став ділитися з кротами...
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22.11.2021 11:15 Відповісти
Партнеры, мабуть, не вкуривают, шо в случае начала военных действий в открытую, бубочка автоматом становятся бессрочным президентом , к чему пыня и стремится... Шо шлепер не закончил, клоун продолжает.
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22.11.2021 11:15 Відповісти
ЗЫ... пане Данилов, в случае чего, предупредите партнеров. Пыню не нужно, он - в курсах ситуации.
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22.11.2021 11:59 Відповісти
а ви що робите для цього? мо держоборнзамовлення виконали? мо створили запаси зброї,палива, завалили замовлення оборонні заводи, підвищили забезпечення війська??? де розроблені раніше нептуни? чому авіація скорочується? чому совкодрочерство процвітає?
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22.11.2021 11:17 Відповісти
треба робити так, щоб "обеспокоенність" партнерів виглядала якось ...матеріально
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22.11.2021 11:21 Відповісти
Британия вышла из ЕС и НАТО...,а это значит...мочить говноедов Путлера будут по полному тарифу....без Байрактаров Эрдогана и американским оружием системы ... "S",...что это означает...вчера узнал...РЮССКИЙ мир....поссыте в Якутии или в Магадане...

БАРАНЫ............
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22.11.2021 11:23 Відповісти
"Женщину необходимо освободить. Весь мир должен сплотиться для этого", - подчеркнул Данилов. Источник: https://censor.net/ru/n3300813

...и закупили єлектроєнергию у тех, кто посадил Колесникову...
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22.11.2021 11:23 Відповісти
Данилов агент ФСБ РАБссии с 2003 года...
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22.11.2021 11:26 Відповісти
Данилов неожиданно прозрел. 12.11.21.Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что концентрации войск России непосредственно на границе с Украиной нет.
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22.11.2021 11:28 Відповісти
Агентов ФСБ РАБссии и СВР РАБссии в Украине... По фамильям... передал в 2015 году Борис Немцов...,скриншот в Ютьюбе я снял тогда...Рюссишэ бараны...вы даже не быдло...
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22.11.2021 11:32 Відповісти
вже напомагали і з Кримом і з Донбасом . кому ми нахер нада
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22.11.2021 11:49 Відповісти
Трындеть (упаднически и в безнадеге) - на Волгу... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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22.11.2021 12:02 Відповісти
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22.11.2021 12:18 Відповісти
Видели мы ваши озабоченности и горящие глаза от ********** денег.
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22.11.2021 12:37 Відповісти
 
 