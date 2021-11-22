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Данілов (1191) НАТО (5134) членство в НАТО (1408) Євросоюз (7036)

Деякі країни ЄС вважають, що Україні поки зарано вступати до НАТО, утім, ми зможемо їх переконати, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Деякі країни ЄС вважають, що Україні поки зарано вступати до НАТО, утім, ми зможемо їх переконати, - Данілов

Необхідно переконати деякі країни ЄС, що Україні потрібно вступити до НАТО.

Про це в інтерв'ю "Укрінформ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання, чи готова Канада підтримати заявку України на вступ до НАТО Данілов сказав: "Не думаю, що Канаді буде складно підтримати таку пропозицію. Проблема в інших країнах, які входять до ЄС, та вважають, що це робити поки зарано. Утім, ми зможемо їх переконати й рано чи пізно Україна стане членом Альянсу".

Коментуючи інформацію про так звану "втому" від України, її постійних проблем секретар РНБО зазначив, що перебуваючи в Канаді нічого про це не чув.

"Ні, не було нічого подібного. Я можу із впевненістю сказати, що ми чітко усвідомлюємо де перебуваємо, і що треба робити", - додав Данілов.

Також читайте: Міжнародні партнери запевнили, що "максимально допомагатимуть Україні у разі настання часу "Ч"", - Данілов про можливе вторгнення РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
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22.11.2021 10:43
+7
Із за таких довбо.обів як ви, Україну туди на гарматний постріл підпускати не будуть.
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22.11.2021 10:48
+6
Ще пару Вагнергейтів - і ми в НАТО гарантовано!
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22.11.2021 10:49
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22.11.2021 10:43 Відповісти
Придумати таке...)
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22.11.2021 11:13 Відповісти
Із за таких довбо.обів як ви, Україну туди на гарматний постріл підпускати не будуть.
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22.11.2021 10:48 Відповісти
та да, Францию и Германию, обнимающихся взасос с ******, точно убедишь.
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22.11.2021 10:48 Відповісти
Всі знають що тут повно агентів *****, а на табуретці ************. Ось і переконуйте.
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22.11.2021 10:49 Відповісти
Ще пару Вагнергейтів - і ми в НАТО гарантовано!
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22.11.2021 10:49 Відповісти
З-за наявності зрадників та шпигунів у вищому керівництві держави - не переконаєте ніколи. Не переконаєте навіть "недеяктх", тих, хто до 2019-го підтримував вступ України в НАТО.
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22.11.2021 10:51 Відповісти
Данілов, займайся національною безпекою та обороною, виконуй держзамовлення. шукай зброю, формуйте загони самооборони.
Воно їздить гуля та очки напина як макака.
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22.11.2021 10:53 Відповісти
Данилов на своем месте и конкретно работает , в отличие от папередника-проповедника бла-бла-бла .
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22.11.2021 10:57 Відповісти
Цим повинен займатися Бубочка і Кулеба. Так понятно?
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22.11.2021 11:08 Відповісти
Мокша, ты опять все перепутал. Кровавый пастор делом был занят, в частности ракетной программой и безопасностью Украины, а твой Данилов кроме бла-бла-бла ничем не занят.
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22.11.2021 12:02 Відповісти
Єрмака генсеком зроблять.
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22.11.2021 11:07 Відповісти
гомо секом
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22.11.2021 13:39 Відповісти
вони вважать
що "їх хата з краю",
але Польща
вже так не вважає...
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22.11.2021 11:13 Відповісти
Какое сейчас НАТО? Кроты наводнены в высших эшелонах власти. Демченко - агент ГРУ. Ермак - агент ГРУ. Есть еще, о коих мы пока не знаем. Какое ёпрст НАТО???
После избрание Байдена была и есть возможность стать военным союзником США, но вышеупомянутые агенты ГРУ будут этим заниматься? Такого позора на весь мир еще не было. И это происходит после Майдана. Фейспалм....
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22.11.2021 11:18 Відповісти
КРИСИ БОЙКОТУЮТЬ у ВР не дають достатньо голосів за ЗАТВЕРДЖЕННЯ випрадального звіту Безумної по КРОТАХ
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22.11.2021 11:29 Відповісти
КРОТИ ПУТІНА БУДУТЬ УБЄЖДАТЬ НАТО!!!
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22.11.2021 11:25 Відповісти
Ви їх вже переконали невиконанням оборонного замовлення і злиттям всіх секретів московії, а також передалти всіх терористів-вбивць московії. Говорить Вова одно, а робить зовсім інше.
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22.11.2021 11:31 Відповісти
Спочатку міністра оборони рєзнікова переконай
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22.11.2021 11:35 Відповісти
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22.11.2021 11:36 Відповісти
мы сможем их убедить, - Данилов/ Таки да. Данилов он такой. Очень убедительный. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь СНБО знает что говорит- Данилов работал ветеринаром в «Зооуголке» горпарка.
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22.11.2021 11:36 Відповісти
мы четко осознаем, где находимся ...
Так признайте открыто и официально "где мы находимся".
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22.11.2021 11:38 Відповісти
Находимся ровно там за что ты голосил,зайка)
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22.11.2021 11:47 Відповісти
Было "выборы без выбора". Я вообще не голосовал во 2 туре.
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22.11.2021 12:41 Відповісти
Ну если ты себя считаешь умным человеком,то должен понимать,что ты,даже не ходя на выборы,помог клоуну-наркоману стать президентом)как теперь,когда настает полный звиздец,будут относиться к партии "Свобода",к примеру,когда они массово игнорировали второй тур?вопрос риторический -никак...
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22.11.2021 12:48 Відповісти
Ну если ты умный и знаешь Законы - это мы все выбрали клоуна.
Все страны так и считают "украинский народ выбрал ..."
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22.11.2021 13:07 Відповісти
Порошенко: "Україна має стати членом НАТО, і Путін нам не указ"
Надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО на найближчому саміті у 2022 році у Мадриді пошле Путіну потужний сигнал від наших західних партнерів. Про це п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» заявив у Канаді в інтерв´ю CBC News.
Порошенко зазначив, що ПДЧ стане стимулом, так би мовити, «морквиною» для того, щоб нинішня українська влада була змушена проводити демократичні реформи. Він сказав, що нарощування російських військ на кордоні з Україною надає нової актуальності 13-річним зусиллям стати частиною західного військового та безпекового альянсу.
«Заява лідерів країн-членів НАТО щодо майбутнього членства України в Альянсі була зроблена ще у 2008 році. Вже минуло 13 років з моменту цієї чіткої заяви щодо відкритих дверей для України», - нагадав Порошенко.
«Коли я брав участь у саміті НАТО у Брюсселі у 2018 році, я сказав: «зараз тут є лідери усіх країн-членів НАТО. Будь ласка, підніміть руки ті, хто підтримує майбутнє членство України у НАТО». Усі підняли руки. Я спитав: «чи є тут хтось, хто виступав би проти?» Ніхто не відгукнувся. Я спитав: «Чи потрібно нам запитувати дозволу, нам, вільній та демократичній країні, найбільшій за територією у Європі, дозволу Путіна, чи дозволяє він нам приєднатися до НАТО, чи не дозволяє? Ви вважаєте це європейським шляхом? Ви вважаєте це демократичним шляхом?» Вони відповіли «ні», - говорить Порошенко.
«І тоді ми зробили заяву, що для членства України у НАТО нам не потрібен дозвіл Путіна. І якщо вже так, чому Україна не може отримати План дій щодо членства? Це - не гарантія вступу, це лише мотивація для реформ. Але Європа потребує демократичної України, Європа потребує європейської України, Європа потребує безпечної України і врешті Європа потребує незалежної від Росії України», - переконаний п'ятий Президент.
Порошенко закликав Канаду як одного з найбільш відданих у питанні євроатлантичної інтеграції України союзника активніше сприяти нашій заявці в НАТО, зазначає CBC News.
Петро Порошенко також наголосив, що йому приємно бачити, що республіканці в Конгресі США розглядають можливість поновлення санкцій проти «Північного потоку 2». За його словами, у будь-якому потенційному західному пакеті стримування необхідно враховувати інтереси України в енергетичній безпеці.
«Не думайте, що робите послугу Україні, а пам'ятайте, що робите інвестицію у власну безпеку. Безпеку абсолютно різного плану: військову безпеку, міграційну безпеку, енергетичну і економічну безпеку, адже, врешті решт, ви дієте на благо власних громадян. І коли всі лідери зрозуміють необхідність діяти саме так, у нас буде успіх», - резюмує Петро Порошенко.
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22.11.2021 11:44 Відповісти
Убеждай)прими роды у штатовской коровы,под аккомпаменент зекрысы...
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22.11.2021 11:46 Відповісти
Неправильно высказывать мнение за другие страны, в данному случае, за Канаду. Мы не знаем, какое решение примет Канада. Там пол страны французы, которые мы видим как себя ведут.
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22.11.2021 12:58 Відповісти
Цей політичний онанізм просто ганьбить Україну.
1. Ніколи в історії НАТО не приймав країни, які не контролюють власну територию тому ще після прийому вже НАТО у цілому не буде контролювати власну територію.
2. Ніколи не приймали країни які мають територіальну суперечку з сусідом бо після прийому вже весь НАТО буде мати невизначений кордон, тобто невизначений оборонний периметр.
3. Ніколи НАТО не приймали країну у стані збройного конфлікту з сусідом бо це втягує у цей конфлікт НАТО цілком. А тим паче у конфлікт з ядерною ворожою державою.
Доки Україна самостійно не вирішить ці три проблеми - НАТО не буде ні за якого президента, бо ця халепа країнам НАТО не потрібна.
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22.11.2021 18:59 Відповісти
Пока в Украине выбирают в президенты ЗЕКа или ЗЕко --никакое НАТО нам не светит...
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22.11.2021 23:17 Відповісти
Таких не беруть в НАТОнавти!
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22.11.2021 23:19 Відповісти
Як тільки складуть повноваження ось такі данілови і подібні йому зе клоуни, тоді з'явиться шанс у НАТО вступати, бо якщо на правильних місцях будуть патріотичні професіонали, то обов'язково повернуть патріотичні телеканали на ефіри т2, врегулюють роботу антикорупційних органів, відновлять судову і інші важливі реформи, займуться професійним вирішенням питань економіки, а не крадівництвом, максимально відновлять розбудову армії і всі програми озброєння і багато іншого. Не місце у НАТО країні в якій секретар рнбо допусти масштабні втрати своєю злочинною бездіяльністю, допустив здачу територій і т.д. А послом в країну Європи призначають колишнього міністра оборони який має бути засуджений, бо не виконував оборонне замовлення, а гроші передав на крадівництво, яке під бомбами поховали рашисти...
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08.05.2022 08:29 Відповісти
 
 