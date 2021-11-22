УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8591 відвідувач онлайн
Новини За кордоном
3 917 47
мігранти (674) Польща (5173) Моравецький Матеуш (358)

Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі до їхніх країн, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі до їхніх країн, - Моравецький

Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада, після переговорів з главою уряду Естонії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми готові будь-якої миті оплатити повернення мігрантів до їхніх країн", - цитує Моравецького "Польське радіо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь може залучити біженців з Афганістану та Узбекистану, - прем'єр Польщі Моравецький

Зокрема, влада Польщі обговорює цю тему дипломатичними каналами з керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн, зазначив голова польського уряду. За його словами, білоруські силовики перешкоджають поверненню мігрантів, які перебувають на кордоні, до своїх країн.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+28
В жодномі разі!!!! Жодних поступок білоруському фашистському режиму. Самі навезли, хай самі відвозять. І санкцій додати, щоб х"йлу утримання такракана ще дорожче виходило
показати весь коментар
22.11.2021 10:51
+22
Поляки чи здуріли? Мігранти - проблема бульбофюрера!
показати весь коментар
22.11.2021 10:51
+13
Польша лучше бы оплатила фотоматериалы в сми стран , откуда беженцев везут , про события на границе . Чтобы дикий народ знал - не платите 2500 долларов за такие экскурсии
показати весь коментар
22.11.2021 10:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В жодномі разі!!!! Жодних поступок білоруському фашистському режиму. Самі навезли, хай самі відвозять. І санкцій додати, щоб х"йлу утримання такракана ще дорожче виходило
показати весь коментар
22.11.2021 10:51 Відповісти
Все можно делать по разному. Сначала потребовать у Беларуси забрать мигрантов согласно действующему договору... Если откажутся то оплатить их репатриацию из своего кармана, а потом выставить Беларуси счет со всеми убытками (включая стоимость премиальных пограничникам и стоимость колючей проволоки). Откажутся платить - арест иностранного имущества через суд.....
показати весь коментар
22.11.2021 10:57 Відповісти
Багато через суд Україна відсудила імущества Макшанії за кордоном?
показати весь коментар
22.11.2021 11:55 Відповісти
Арешт кілька разів накладувався на майно Газпрому за позивом України, але Рашка виплачувала відсуджену сумму і арешт знімався. Якщо б не виплатила, майно було б конфісковане - це серпом по величі, тому простіше було віддати бабло
показати весь коментар
22.11.2021 12:18 Відповісти
Як там за майно в Криму? Вже заплатила Макшанія?
показати весь коментар
22.11.2021 12:23 Відповісти
Злочин ще на етапі скоєння, тому працює лічильник а слідство збирає фактаж. Особисто я не проти штрафувати москалів авансом. Вони ж передбачувані як двічі два - "забрать і раздєліть" не сьогодні так завтра буде скоєно.
показати весь коментар
22.11.2021 12:34 Відповісти
Поляки чи здуріли? Мігранти - проблема бульбофюрера!
показати весь коментар
22.11.2021 10:51 Відповісти
Как бы да, но есть те, которые уже проникли и Беларусь их отказывается принимать.... Кроме того, подозреваю, что затраты на выставление кордонов и постоянное нахождение в полной боевой готовности тысяч военных обходится на порядок дороже, чем отправка тех абизян домой
показати весь коментар
22.11.2021 11:00 Відповісти
Дуже добре. Лукашенко буде брати гроші - привозити - поляки за гроші ЕС - відвозити.
показати весь коментар
22.11.2021 11:06 Відповісти
А может побольше патронов закупить-один патрон дешевле обратного билета.
показати весь коментар
22.11.2021 11:34 Відповісти
Польша лучше бы оплатила фотоматериалы в сми стран , откуда беженцев везут , про события на границе . Чтобы дикий народ знал - не платите 2500 долларов за такие экскурсии
показати весь коментар
22.11.2021 10:52 Відповісти
Правильньій ход , показьівает несчастньім беженцам , кто их цинично использовал и обобрал , а кто протянул руку помощи . Лукашенко уже корежит , имхо
показати весь коментар
22.11.2021 10:54 Відповісти
Хреновый ход. "турысты" стремились в Германию, Польша их не пустила, в итоге для "турыстов" - поляки сволочи.
показати весь коментар
22.11.2021 11:35 Відповісти
Почти все те туристы считают, что перед ними граница Германии.
показати весь коментар
22.11.2021 15:37 Відповісти
Проблемы индейцев, шерифа не ипут
показати весь коментар
22.11.2021 17:43 Відповісти
Не для того вони припхались туди щоб повертатись.
показати весь коментар
22.11.2021 10:55 Відповісти
Гитлеру дадут денег на оружие)))
показати весь коментар
22.11.2021 10:59 Відповісти
Я навіть знаю як. Пропустять на свою територію. І ті хто захоче повернутись - Меркель заплатить за квиток.
показати весь коментар
22.11.2021 11:05 Відповісти
Народний депутат України від ВО «Свобода» Оксана Савчукзареєструвала в парламенті законопроект «Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України» (№6312).

Ситуація надзвичайно серйозна та небезпечна. Використовуючи теперішні події на польсько-білоруському кордоні як відволікаючий маневр, головний удар Путін спрямує по Україні, на кордонах з якою вже концентрує свої війська. І тоді мігранти з території Білорусі стануть інструментом московської окупації з півночі, як так звані «зелені чоловічки» у 2014 році в Криму.

Тому вимагаємо негайно проголосувати наш законопроект

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про мораторій на розміщення таборів біженців на території України»

Завданням цього Закону є захист національної безпеки України, інтересів територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб від загрози розміщення пунктів тимчасового розміщення біженців (далі - таборів біженців) на території України.

Стаття 1. Ввести мораторій на розміщення таборів біженців на території України до закінчення російсько-української війни, повернення окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей, Криму до складу України та до повернення внутрішньо переміщених осіб на звільнені від окупації території.

Стаття 2. Мігранти, які незаконно перетнули державний кордон України і яких затримано під час такої спроби, позбавляються права на отримання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, і видворяються з території України.
Таким особам забороняється в'їзд на територію України строком від шести місяців до трьох років.

Стаття 3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється укладати угоди та договори про розміщення таборів біженців.

Стаття 4. Контроль за дотриманням мораторію на розміщення таборів біженців на території України здійснює Міністерство внутрішніх справ України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

а) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

б) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Що думаєте, товариство? Потрібен такий закон
показати весь коментар
22.11.2021 11:10 Відповісти
Це все точкові заходи. Потрібен статус воюючої країни. По якому забороняється торгівля, сполучення, дипломатичні та інші стосунки з країною - ворогом, в тому числі і на розміщення мігрантів. Туди ж включити статті про колаборантів, зрадників і міру покарання.
показати весь коментар
22.11.2021 11:20 Відповісти
Не стоит класть яйца в одну корзину. Законы должны быть автономными , чтобы их из-за хитроумных крючкотворов из-за одной запятой не могли отменять
показати весь коментар
22.11.2021 11:36 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2021 11:08 Відповісти
поляки решили унижаться перед гэбнёй...
дураки и слабаки
показати весь коментар
22.11.2021 11:11 Відповісти
Если дать слабинку, то у фюрера с гауляйтером аппетит разыграется во время еды.
показати весь коментар
22.11.2021 11:15 Відповісти
Ці мігранти платили таракану від 2к євро. Оплачуючі їх повернення Польща ще раз сама платить за створені їй проблеми, це нонсенс.






показати весь коментар
22.11.2021 11:20 Відповісти
Для аналогії: злодій приходить і підпалює ваш дім, а ви кажете, ну ок, давай я тобі таксі назад ще оплачу!
показати весь коментар
22.11.2021 11:23 Відповісти
Може хай поляки зразу заплатять Бульбофюреру гроші, за упущену вигоду, та й все?
показати весь коментар
22.11.2021 11:22 Відповісти
показати весь коментар
22.11.2021 11:25 Відповісти
Поляки свихнулись?
Завтра же Лукашенко скажет:
"Вы должны мне заплатить за 100500 мильонов не пущенных мигрантов!"
показати весь коментар
22.11.2021 11:26 Відповісти
Да чего уж там сразу дайте им гражданство и пособие
показати весь коментар
22.11.2021 11:32 Відповісти
Це вірне рішення, проблема в тому, що мігрантів цілком можливо немає бажання повертати одна з сторін, оскільки вони дозволяють мати цій стороні цілий арсенал засобів впливу на іншу сторону. Тому замість одних несподівано з'являться нові. Але і вибору у поляків немає, оскільки в очах мігрантів вони основні винуватці невдачі мігрантів і деякі з них можуть вдатися до жорстких дій
показати весь коментар
22.11.2021 11:33 Відповісти
маровецкий - дурачок. . . . теперь мигрантов - екскурсантов увеличиться в разьі. . . К тому же оплачивать ваши прихоти будут налогоплатильщики Польши и гастарбайтерьі
показати весь коментар
22.11.2021 11:33 Відповісти
Сравните, что дешевле - стоимость пролёта одного например в Ирак и стоимость прилёта к одному пули.
И из Ирака он опять в федеральный округ Парашной ********* "Беларуссия" вернётся и снова пойдёт в Польшу.
показати весь коментар
22.11.2021 11:38 Відповісти
народная мудрость :
сколько мигранта не отвози домой он все равно в Европу лезет
показати весь коментар
22.11.2021 11:41 Відповісти
Байден обосрал РАБссию..
показати весь коментар
22.11.2021 11:46 Відповісти
я ніпонєл: шо, європейської халяви не буде???
показати весь коментар
22.11.2021 11:48 Відповісти
500 тысяч тонн тушонки Рузвельта завтра прибутут в Екатеринбург...жрать нима,но РАБссия круче США...
показати весь коментар
22.11.2021 11:50 Відповісти
Поляки дураки...добьются 39го..стреляйте в погранцов -вы в НАТО !!!!
показати весь коментар
22.11.2021 11:56 Відповісти
Вы,поляки,простили убийство всего своего правительства -может хватит ???!!!!
показати весь коментар
22.11.2021 11:59 Відповісти
Такие наивные. Думают что билетиками на самолет отделаются?
показати весь коментар
22.11.2021 12:09 Відповісти
Почекайте трохи! Спання на бетонній підлозы у металевому неопалюваному ангарі здоров"я не додає! Вже кількість розміщених по районних лікарнях "туристів" за сотню перевалило- в основному ГРЗ та ГРВІ Але є і випадки "ковіду" Ще трохи - і буде масовий "сплеск" І тоді це будуть проблеми чисто Луки і його прихвостнів
Як казав "Мальчіш-Кібальчіш" - "нам бы день простоять да ночь продержаться!"
показати весь коментар
22.11.2021 12:21 Відповісти
Хих.....для этого их надо вытянуть из ....Беларуси и.....подготовить.!!
показати весь коментар
22.11.2021 12:34 Відповісти
Зря . Это слабость.
показати весь коментар
22.11.2021 12:37 Відповісти
"бацька" постриг из них капусту, а Польша готова оплптить их возвращение... - аксюморон какой то.
показати весь коментар
22.11.2021 13:01 Відповісти
Польща збирається зробити дурницю:як тільки вони поступляться Лукащенко хоть на міліметр-вони програють. Вони оплатять повернення теперішніх пару тисяч "мігрантів", а їм підвезуть десятки тисяч нових.
показати весь коментар
22.11.2021 14:06 Відповісти
Каждый из этих "беженцев" оставлял в Беларуси залог 3000 долларов если он не вернется домой, кстати Бацька очень рассчитывал что они прорвутся и деньги останутся у него, так вот этих денег с лихвой хватит чтобы их всех вернуть домой.
показати весь коментар
22.11.2021 14:27 Відповісти
 
 