Польща готова оплатити повернення мігрантів з Білорусі до їхніх країн, - Моравецький

Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада, після переговорів з главою уряду Естонії Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми готові будь-якої миті оплатити повернення мігрантів до їхніх країн", - цитує Моравецького "Польське радіо".

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Зокрема, влада Польщі обговорює цю тему дипломатичними каналами з керівництвом Іраку та інших близькосхідних країн, зазначив голова польського уряду. За його словами, білоруські силовики перешкоджають поверненню мігрантів, які перебувають на кордоні, до своїх країн.