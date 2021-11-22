Карантинні норми в "жовтій" зоні змінять: Як працівники, так і відвідувачі повинні мати повний курс вакцинації від COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Середній час перебування регіонів у "червоному" рівні епіднебезпеки становить 30-35 днів.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Україні відалось пройти пік захворюваності без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано. Потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватись протиепідемічних норм", - зазначив голова МОЗ.
"Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - додав Ляшко.
Топ коментарі
+19 Андрей Дудка 31cd38e0
показати весь коментар22.11.2021 11:18
+10 Антон Ищенко
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+8 Сергій Хоменко 6860486c
показати весь коментар22.11.2021 11:23
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ужесточаются меры к невакцинированным, а в Австрии с дебилами решили бороться крупными штрафами и тюрьмой.
Почему нормальные люди должны страдать из-за дебилов?
нет уж, сидите в зонах и жрите баланду.
Правда было занято всего 2 столика и ни к кому претензий не было.
Запад-восток, мова, религия ... раскололи на крупные части. Теперь стравливают людей внутри.
И делятся они по уровню IQ.
Этих сволочей 3 месяца даже заразить нельзя!
Я молчу, что они разносчиками не могут быть.