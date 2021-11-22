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Карантинні норми в "жовтій" зоні змінять: Як працівники, так і відвідувачі повинні мати повний курс вакцинації від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Карантинні норми в

Середній час перебування регіонів у "червоному" рівні епіднебезпеки становить 30-35 днів.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україні відалось пройти пік захворюваності без введення загальнонаціонального локдауну. Проте розслаблятися ще рано. Потрібно збільшувати відсоток вакцинованих українців і дотримуватись протиепідемічних норм", - зазначив голова МОЗ.

"Наразі Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації - як для працівників, так і для відвідувачів", - додав Ляшко.

Також читайте: "Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - Ляшко повідомив, що у червоній зоні карантину пом'якшать правила перевезень у громадському транспорті. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Как же вам хочеться стравить людей, что бы между собой выясняли отношения , оскорбляли друг друга, и не мешали вам осваивать деньги за эксперементы над народом Украины.
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22.11.2021 11:18
+10
Гаєчка за гаєчкою, закручують і закручують. Останнім таке янукович робив......
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22.11.2021 11:16
+8
Люди не поймут до сих пор как их нагибают, а потом будем в зеленой колоть вакцину, а потом сапог на голове мусора будет, но уже будет поздно
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22.11.2021 11:23
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МОЗу поставили план, вони його виконують. А у зонуванні фактично ніякого сенсу не буде.
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22.11.2021 11:00 Відповісти
По всей европе народ бунтует. Чувствуют люди опастность от этого ковидобесия. Жить хотят!
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22.11.2021 11:34 Відповісти
по всей Европе вводятся ЛОКДАУНЫ!
ужесточаются меры к невакцинированным, а в Австрии с дебилами решили бороться крупными штрафами и тюрьмой.
Почему нормальные люди должны страдать из-за дебилов?
нет уж, сидите в зонах и жрите баланду.
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22.11.2021 12:00 Відповісти
Дебил - это тот, у кого с головой не в порядке. Два плюс два это не про вас. Если вакцина такая панацея, а в Европе вакцинировано уже процентов 70, то где обещанный коллективный иммунитет? И откуда такое количество заболевших? Неужто вакцинированные болеют? А если болеют, то и заразу разносят не хуже антиваксов. Зато на законных основаниях, пАтАмуШта "сертифификат!" на распространение вируса имеецца!
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22.11.2021 13:49 Відповісти
кругом хожу вообще ни разу никто не спросил за сертификат
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22.11.2021 11:05 Відповісти
У меня в ресторане недавно спрашивали.
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22.11.2021 11:11 Відповісти
И полиция в ресторан дважды заходила пока я там был.

Правда было занято всего 2 столика и ни к кому претензий не было.
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22.11.2021 11:12 Відповісти
у меня спрашивали в кафе. Сами работники кафе. Я спокойно показал - покушал, все довольны.
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22.11.2021 12:00 Відповісти
Да пофегу както. Сдохнут онлайн магазины - ну и пёс с ними.
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22.11.2021 11:10 Відповісти
Гаєчка за гаєчкою, закручують і закручують. Останнім таке янукович робив......
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22.11.2021 11:16 Відповісти
Если бы закручивали, вбивают клин в народ!
Запад-восток, мова, религия ... раскололи на крупные части. Теперь стравливают людей внутри.
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22.11.2021 11:36 Відповісти
а тепер ще й розділили на "сертифікованих" і "не сертифікованих".
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22.11.2021 11:55 Відповісти
люди вообще не равны от рождения.
И делятся они по уровню IQ.
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22.11.2021 12:01 Відповісти
угу.. и по цвету кожи.. на статью ты уже набалакал
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22.11.2021 13:23 Відповісти
Как же вам хочеться стравить людей, что бы между собой выясняли отношения , оскорбляли друг друга, и не мешали вам осваивать деньги за эксперементы над народом Украины.
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22.11.2021 11:18 Відповісти
тебе и твоим хозяевам в Кремле ТОЧНО этого хочется.
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22.11.2021 12:02 Відповісти
твоя методичка насчет Кркмля устарела, єто лгунам кажется, что они умные
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22.11.2021 13:36 Відповісти
Люди не поймут до сих пор как их нагибают, а потом будем в зеленой колоть вакцину, а потом сапог на голове мусора будет, но уже будет поздно
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22.11.2021 11:23 Відповісти
А переболевших "в топку"?
Этих сволочей 3 месяца даже заразить нельзя!
Я молчу, что они разносчиками не могут быть.
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22.11.2021 11:33 Відповісти
я маю велику надію, що всіх цих ляшків, степаненків, голубівських, кличків і інших "ковідобісів" будуть з часом судити і вони отримають свое покарання. Мене б влаштував КуЕр-код розжареною кочергою на їх лобі, щоб люди бачили і плювали їм межиочі і заборону відвідувати будь-що назавжди. За кожен знищенний бізнес, кожне самогубство на "карантинах", розбиті сім'ї, знищенні на війні вакцистів проти антиваксів дружби і родинні стосунки, за натравлювання одних людей на інших, за "ковідоістерії" на ТБ, радіо, прессі, за те, що молотили і молотять на цьому гроші і за введення режиму нацизму в Україні.
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22.11.2021 11:57 Відповісти
Вау, який пафосний текст. Ну прямо Кiва, котрий з жопзж... Можна вiдразу ступiнь академiка давати... В Тунгусiю тебе б, щоб знав, що таке нацизм...
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22.11.2021 12:34 Відповісти
за порівняння з кивою можна й в диню...чи, вибачай, ти з методичкою? якщо проти вакцизму - агент кремля? все що проти дибілизму в Україні, любий протест проти влади - рука кремля? абсолютно всі патріоти України мають буди за вакцинацію, дибілізацію і ковідообмеження??? ну гортай далі методички, вакцоботе...
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22.11.2021 12:43 Відповісти
Так, дебiли зустрiчаються i серед патрiотiв. Це звичайна статистика... Ти - яскравий приклад. Це у мене в методичцi так написано...
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23.11.2021 12:36 Відповісти
...вот и пришло счастливое время - доставать всё, что так заботливо хранил в оружейном сейфе, чистить и пополнять боеприпасы.
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22.11.2021 12:22 Відповісти
грязный отброс
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22.11.2021 14:07 Відповісти
То есть по сути остаются только две зоны ЗЕЛЕНАЯ и ЖЕЛТО-ОРАНЖЕВО-КРАСНАЯ. Все ограничения красной остаются в желтой, но увеличение соц стандартов для субсидиантов применять уже будет не нужно. " Молодцы" нашли способ как сэкономить.
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22.11.2021 18:13 Відповісти
 
 