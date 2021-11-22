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У всіх зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "дельта", - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У всіх зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам

У всіх секвенованих минулого тижня зразках аналізів пацієнтів із COVID-19 із дев'яти областей України виявлено штам "дельта"

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Минулого тижня було проведено секвенування зразків з дев'яти областей України. У результаті секвенування й аналізу отриманих результатів встановлено, що в усіх проаналізованих пацієнтів виявлений штам коронавірусу є штамом "дельта", - сказав він на брифінгу в понеділок.

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Ляшко також повідомив, що наразі в Україні за тиждень у середньому секвенують близько 80-100 зразків.

Він нагадав, що з вересня 2021 року Україна вже має потужність для власного секвенування. Це дає змогу повністю розшифрувати геном вірусу і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, що циркулюють у країні.

Також читайте: Луганщина та Львівщина покидають "червону" зону, - Ляшко
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Топ коментарі
+2
Ну эта штоб вы не спрашивали - почему с ростом количества привитых болеют всё больше.
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22.11.2021 11:17
+2
В мире от загрязненного воздуха в год умирает 7 миллионов людей! Да это же пандемия куда серьезней коронавируса! Требую закрыть все заводы оллигархов! Но почему то этого не происходит))
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22.11.2021 11:20
+1
Ну виявили, та що? Скільки з тих, у кого виявили, захворівших. 80 % тих у кого виявлено короновірус, як ви там кажете,хворіють без усяких ознак!
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22.11.2021 11:25
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Ну эта штоб вы не спрашивали - почему с ростом количества привитых болеют всё больше.
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22.11.2021 11:17 Відповісти
А что, ты думал, что 20% вакцинации способно остановить эпидемию?
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22.11.2021 14:39 Відповісти
А ты, наверное, думаешь что 70% остановят? Или уже 95% нада?
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22.11.2021 14:49 Відповісти
Я думаю, что надо 95% и бустерную дозу через полгода. Плюс масочный режим и дистанцирование.
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22.11.2021 14:59 Відповісти
А как жиж отстрел антиваксеров?

ЗЫ: цифры запредельно недостижимые.
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22.11.2021 15:06 Відповісти
У нас курсує штам ZE ще з 19 року.
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22.11.2021 11:19 Відповісти
В мире от загрязненного воздуха в год умирает 7 миллионов людей! Да это же пандемия куда серьезней коронавируса! Требую закрыть все заводы оллигархов! Но почему то этого не происходит))
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22.11.2021 11:20 Відповісти
Автотранспорт забруднює повітря не менше. Потрощити всі автомобілі!
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22.11.2021 11:26 Відповісти
есть нормы евро и по транспорту. есть нормы по производству (но наши депутаты не давно не проголосовали за эти нормы). потому в Запорожье так будет красный снег.
и до этого не тяжело додуматься, если мозг включить
проще конечно задать тупой вопрос
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22.11.2021 11:53 Відповісти
Червона вода є, а червоного снігу не бачив.
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22.11.2021 12:12 Відповісти
О, то ми є першими в світі, хто виділив штам дельта цього коронавірусу? Треба державні нагороди виділяльникам видати!!
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22.11.2021 11:21 Відповісти
тупиш! нe у видiлeннi штаму справа а у пiдтвeрджeннi його наявностi самe в Украiнi що пояснює вeлику захворюванiсть
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22.11.2021 12:43 Відповісти
- Убили Луіса Корвалана.
- Кого? Кого?
- Луіса Корвалана.
- Кого? Кого?
- Корвалана?
- Кого?
- Та кого треба, того і вбили!
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22.11.2021 11:24 Відповісти
Ну виявили, та що? Скільки з тих, у кого виявили, захворівших. 80 % тих у кого виявлено короновірус, як ви там кажете,хворіють без усяких ознак!
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22.11.2021 11:25 Відповісти
почему МОЗ не издаст приказ с размещением переченя болезней ,
при которых вакцинация от ковида -
запрещена ???
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22.11.2021 11:32 Відповісти
я цікавився цим питанням - виявилося, що практично нема таких хвороб. Там дещо на розсуд лікаря. але лікар зацікавлений саме у вакцинації. Зробили так, аби ніхто не міг "відпетляти". І це показує, що їм на наше здоровья начхати, їм лише треба виконати план по щепленням.
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23.11.2021 00:40 Відповісти
****** этот дебил, каждый день одну и ту же ***** нам втирает
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22.11.2021 11:46 Відповісти
как и многие другие менеджеры, пытаются каждый день продать свой товар, ради наживы
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22.11.2021 11:54 Відповісти
нe читай. чи зарплата заставляє?
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22.11.2021 12:44 Відповісти
Я не привит и не болею)Переболел в прошлом году и ложил великий хер))Может и в этом болел,но не заметил)Может новый штам срубит,но посмотрим)
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22.11.2021 17:18 Відповісти
навряд чи новий Вам загрожує. Перевірка імунітету пройшла успішно.
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23.11.2021 00:43 Відповісти
 
 