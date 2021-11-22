Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах, - Закревська
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Через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, окрім вбивств. В справах майдану призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються.
Про це у Facebook повідомляє адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо нічого не змінити. Якщо суди будуть іти як йдуть зараз. Через два роки всі беркута, слідчі, прокурори у справах:
- по розгону Майдану 30-го листопада 2013 р.;
- по побиттю на Банковій 1-го грудня 2013 р.;
- по штурму Майдану 11-го грудня;
- по січневим подіям на Грушевського;
- по побиттю автомайдану і протестувальників з жовтого автобуса 23-го січня 2014 р.;
- по побиттю, тисняві, 18-го лютого;
- по видачі зброї тітушні 20-го лютого.
уникнуть покарання. Справи закриють за спливом строків давності. Вироків не буде", - наголосила Закревська.
За словами адвокатки, через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, окрім вбивств.
"Це саме ті беркута, слідчі і прокурори, які не втікли. Переважна більшість продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони лишаться на своїх посадах з повним відчуттям безкарності. Безкарності, доведеної в суді. І все це не через те, що "нічого не розслідується". Всі ці справи розслідувані. І маринуються в судах вже три, чотири, п'ять а то і шість років. А через те, що в справі призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються", - зазначила вона.
"Саме ця нікому не цікава трясина "нічого-не-відбувається" саме вона і є найуспішнішою стратегією захисту обвинувачених. Саме вона не знаходить ніякого опору суспільства, судової системи, професійної спільноти. Саме вона безальтернативно призведе до звільнення обвинувачених від відповідальності. До поразки судової системи і громадянського суспільства. До тріумфу безкарності. Це буде вироком нам. А не їм", - підсумувала Закревська.
Будь ласка, зачекайте...
Если действенный способ остается только один, то он будет использован.
Так понятно, о чем я?
"Точно так же могут завтра линчевать и тебя. "
Конечно, могут. Если я вдруг решу, что я могу действовать "по-беспределу", то вполне логично, что я готов встретить "ответку".
Завтра ты будешь идти по улице и кому то из толпы покажется, что ты предатель. Тебя и линчуют. Я бы хотел на это посмотреть.
1. Если кто-то поступает с кем-то "по-беспределу", то "ответка" может быть любой.
2. Оказаться случайной жертвой маньяка может каждый.
Разницу между п1 и п2 различаете?
Оценку "правильно" или "неправильно" я не использую за ненадобностью.
Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? А если толпа проплаченная и состоит из титушек? Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали.
Толпа ничего не решает. Выбор всегда индивидуальный.
"Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. "
Да. Если оказаться в племени людоедов, вероятно, сожрут. И они будут считать это нормальным. Зачем переться в это место - это выбор каждого. Что делать с приехавшими людоедами - это выбор каждого. Общество возникает тогда, когда этот выбор приблизиельно одинаковый у группы людей.
Толпа не может сделать выбор, но может действовать. В этом действии нет согласованности или смысла. Стихия.
"Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? "
У толпы нету мения.
"Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали. "
Да. Если я окажусь среди этих людей в одиночестве.
То, что этот способ мне не нравится - отдельная история.
С их точки хрения, они имели право линчевать.
А законы можно и пересмотреть. Главное думать при на выборах надо, чтоб у власти были люди болеющие за Украину, за украинский народ!
То нынешние при ситуации -- не будут ''защищать власть ''
Первое надо разобраться кто отдал приказ стрелять
С него и начинать
А то у нас самый виноваты это рядовой / а он под присягой /
Выполнил плохо не выполнил плохо
Куда повернет никто не знает
Бєркутасти - це вільнонаймані працівники, а не військовослужбовці, і за невиконання не тільки злочинного, а будь-якого наказу кримінальної відповідальності не несуть і не несли. Не подобається служба - написав заяву на звільнення - і тю-тю з роботи.
Просто ці виродки отримували задоволення від садизму.
Но понятно, что не БПП с НФ это было невыгодно, и не выгодно сегодня СН.