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майдан (757) злочини проти Майдану (276) Закревська Євгенія (96)

Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах, - Закревська

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через два роки обвинувачені у справах Майдану можуть уникнути покарання, оскільки спливе строк давності через затягування в судах, - Закревська

Через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, окрім вбивств. В справах майдану призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються.

Про це у Facebook повідомляє адвокатка сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо нічого не змінити. Якщо суди будуть іти як йдуть зараз. Через два роки всі беркута, слідчі, прокурори у справах:

- по розгону Майдану 30-го листопада 2013 р.;
- по побиттю на Банковій 1-го грудня 2013 р.;
- по штурму Майдану 11-го грудня;
- по січневим подіям на Грушевського;
- по побиттю автомайдану і протестувальників з жовтого автобуса 23-го січня 2014 р.;
- по побиттю, тисняві, 18-го лютого;
- по видачі зброї тітушні 20-го лютого.

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уникнуть покарання. Справи закриють за спливом строків давності. Вироків не буде", - наголосила Закревська.

За словами адвокатки, через два роки спливають строки давності у всіх злочинів, окрім вбивств.

"Це саме ті беркута, слідчі і прокурори, які не втікли. Переважна більшість продовжує працювати в поліції, прокуратурі. Вони лишаться на своїх посадах з повним відчуттям безкарності. Безкарності, доведеної в суді. І все це не через те, що "нічого не розслідується". Всі ці справи розслідувані. І маринуються в судах вже три, чотири, п'ять а то і шість років. А через те, що в справі призначаються 3-4 засідання на рік, які не відбуваються", - зазначила вона.

"Саме ця нікому не цікава трясина "нічого-не-відбувається" саме вона і є найуспішнішою стратегією захисту обвинувачених. Саме вона не знаходить ніякого опору суспільства, судової системи, професійної спільноти. Саме вона безальтернативно призведе до звільнення обвинувачених від відповідальності. До поразки судової системи і громадянського суспільства. До тріумфу безкарності. Це буде вироком нам. А не їм", - підсумувала Закревська.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
татаров старається, щоб так і сталося. Не просто так Гундос призначив антимайданівеця вирішувати справи майдану. Володя і вся його малороська команда на виборах у 2004 році і у 2010 році підтримували "патрію регіонів" і Януковича. А знали про це 73%?
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22.11.2021 11:28
+8
Основная масса людей Украины не забудет этого никогда.
А законы можно и пересмотреть. Главное думать при на выборах надо, чтоб у власти были люди болеющие за Украину, за украинский народ!
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22.11.2021 12:03
+7
Через 2 рочки сплине час...- Це з якого переляку злочини проти людяност почали мати брак ДАВНИНИ У часi? ХМЫ...
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22.11.2021 12:12
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татаров старається, щоб так і сталося. Не просто так Гундос призначив антимайданівеця вирішувати справи майдану. Володя і вся його малороська команда на виборах у 2004 році і у 2010 році підтримували "патрію регіонів" і Януковича. А знали про це 73%?
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22.11.2021 11:28 Відповісти
А знаєте засновника ПР - міністра Януковича?
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22.11.2021 11:33 Відповісти
Знаем и что?
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22.11.2021 12:13 Відповісти
В учредительных документах партии рыгов всё это есть. Даже в кеше гугла сохранился их сайт и там история партии есть..... Это тебе подсказка, если что:

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22.11.2021 12:26 Відповісти
Любишь рабиновича с кивой?
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22.11.2021 13:09 Відповісти
Так Тімофеев на контролі все держить .Скоро навіть не зеленський буде керувати державою
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22.11.2021 11:32 Відповісти
та він реально ніколи і не керував
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22.11.2021 19:36 Відповісти
Так и будет, к бабке не ходи
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22.11.2021 11:36 Відповісти
Ще довго реформа судів "по-новому" відхаркуватиметься кров'ю
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22.11.2021 11:42 Відповісти
хороші у нас закони для злочинців, і це в той час коли в європі судять ссевців
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22.11.2021 11:47 Відповісти
Дідусь Линч посміхається десь поряд....
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22.11.2021 11:47 Відповісти
Дедушка Линч был судьей, который возомнил себя богом и дал сам себе полномочия судить людей на свое усмотрение, без участия защиты и обвинения. Если почитать историю то не все так радужно как принято считать.
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22.11.2021 12:01 Відповісти
Конечно. Это не отменяет факта, что суд и приговор за несправедливое решение может быть вынесет и исполнен очень быстро. И никакая "неприкосновенность" никого не защитит.
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22.11.2021 12:25 Відповісти
Точно так же могут завтра линчевать и тебя. И ничто тебе не поможет. Об этом ты не подумал? Или ты думаешь, что линчевать будешь ты? НКВДисты тоже так думали, пока их линчевать не начали.
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22.11.2021 12:59 Відповісти
Если кто-то умышленно ущемляет законные интересы, то этот кто-то должен быть готов к "ответке" любым действенным способом.

Если действенный способ остается только один, то он будет использован.

Так понятно, о чем я?

"Точно так же могут завтра линчевать и тебя. "

Конечно, могут. Если я вдруг решу, что я могу действовать "по-беспределу", то вполне логично, что я готов встретить "ответку".
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22.11.2021 13:06 Відповісти
А как же в истории: Передайте товарищу Сталину, что произошла чудовищная ошибка? Сталинисты тоже думали, что если они будут любить Сталина, то за ними никто не придет.

Завтра ты будешь идти по улице и кому то из толпы покажется, что ты предатель. Тебя и линчуют. Я бы хотел на это посмотреть.
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22.11.2021 13:11 Відповісти
Кто-то из толпы это может сделать прямо сейчас. Маньяки встречаются.
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22.11.2021 13:14 Відповісти
То есть ты и действия маньяков считаешь правильными?
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22.11.2021 13:15 Відповісти
Прочитайте мое сообщение еще раз, пожалуйста.

1. Если кто-то поступает с кем-то "по-беспределу", то "ответка" может быть любой.

2. Оказаться случайной жертвой маньяка может каждый.

Разницу между п1 и п2 различаете?

Оценку "правильно" или "неправильно" я не использую за ненадобностью.
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22.11.2021 14:10 Відповісти
Что значит по-беспределу? У всех восприятие беспредела разное
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22.11.2021 15:29 Відповісти
У представителей одной культуры это восприятие очень близкое.
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22.11.2021 16:51 Відповісти
Патриотам и ватникам этого не говори, они очень сильно удивятся.
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23.11.2021 12:28 Відповісти
А кто решает беспредел или нет? Толпа?
Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? А если толпа проплаченная и состоит из титушек? Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали.
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22.11.2021 15:32 Відповісти
"А кто решает беспредел или нет? Толпа?"

Толпа ничего не решает. Выбор всегда индивидуальный.

"Так они могут решить, что ты только совершил беспредел и линчуют тебя. "

Да. Если оказаться в племени людоедов, вероятно, сожрут. И они будут считать это нормальным. Зачем переться в это место - это выбор каждого. Что делать с приехавшими людоедами - это выбор каждого. Общество возникает тогда, когда этот выбор приблизиельно одинаковый у группы людей.

Толпа не может сделать выбор, но может действовать. В этом действии нет согласованности или смысла. Стихия.

"Или ты считаешь, что мнение толпы всегда справедливое? "

У толпы нету мения.

"Тебя линчуют и все будут говорить, что правильно сделали. "

Да. Если я окажусь среди этих людей в одиночестве.
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22.11.2021 16:57 Відповісти
Антимайдановцы, например, считали майдановцев беспредельщиками. И что? Имели право линчевать?
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22.11.2021 15:34 Відповісти
С моей точки зрения, они имели право выбрать наиболее действенный, с их точки зрения, способ. И они его выбрали. Результат этого выбора мы знаем.

То, что этот способ мне не нравится - отдельная история.

С их точки хрения, они имели право линчевать.
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22.11.2021 16:50 Відповісти
Интересная у тебя философия!)) Было бы прикольно, если бы все друг друга линчевали )) и люди ходили бы в магазин стайками, чтобы их никто не выхватил и не линчевал по пути, за то, что он не поет гимн Украины, к примеру ))
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22.11.2021 17:42 Відповісти
Как все запущено....
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22.11.2021 17:59 Відповісти
Ты случайно не гопник?) У них похожая философия ))
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22.11.2021 17:43 Відповісти
Это все, что ты знаеш про гопников?
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22.11.2021 17:57 Відповісти
Я представляю как ты запоешь, если кто-то решит, что с их точки зрения, они имеют право линчевать тебя.
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23.11.2021 12:26 Відповісти
Какая причина может быть для такого решения? Назовите 2....3 наиболее вероятных причины, пожалуйста.
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27.11.2021 19:53 Відповісти
На кутні.
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22.11.2021 13:55 Відповісти
Основная масса людей Украины не забудет этого никогда.
А законы можно и пересмотреть. Главное думать при на выборах надо, чтоб у власти были люди болеющие за Украину, за украинский народ!
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22.11.2021 12:03 Відповісти
Все верно. А сейчас у власти просто больные люди
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22.11.2021 20:54 Відповісти
Через 2 рочки сплине час...- Це з якого переляку злочини проти людяност почали мати брак ДАВНИНИ У часi? ХМЫ...
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22.11.2021 12:12 Відповісти
В 2000-них в Польщі відкопали на пенсії тих міліціянтів, що били кийкам демонстрантів в 1986. І наказали, бо то був злочин проти людяності.
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22.11.2021 12:48 Відповісти
Если судить прошлых беркутовцев
То нынешние при ситуации -- не будут ''защищать власть ''
Первое надо разобраться кто отдал приказ стрелять
С него и начинать
А то у нас самый виноваты это рядовой / а он под присягой /
Выполнил плохо не выполнил плохо
Куда повернет никто не знает
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22.11.2021 12:53 Відповісти
Не вмикай дурня, владік. Тих, хто віддавав накази теж судять, правда, заочно, а ци, хто ЦІ ЗЛОЧИННІ НАКАЗИ ВИКОНУВАВ треба карати ЩЕ ЖОРСТОКІШЕ, щоб перед тим, як хапатися за кийок чи трахтамат вмикав мізки чи те, що виросло на їхньому місці.
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22.11.2021 13:45 Відповісти
Бити антимайданівців - це злочинний наказ чи ні?
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22.11.2021 15:52 Відповісти
Бити БУДЬ-КОГО - злочин, якщо ЦЕ суперечить ЗАКОНАМ УКРАЇНИ.
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22.11.2021 15:57 Відповісти
Ну то чому майданівці били поліціянтів?
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22.11.2021 15:59 Відповісти
То був, переважно, самозахист. З мого особистого досвіду, принаймні. А коли Майданівці 3,14здили мусорів, то"атвєтка" їм прилітала одразу в10 кратному розмірі, чи у вас Є інші приклади?
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22.11.2021 16:22 Відповісти
А чому мусора в них сніжками кидались?
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22.11.2021 16:27 Відповісти
А от щодо "виконували наказ під присягою" - неправда.
Бєркутасти - це вільнонаймані працівники, а не військовослужбовці, і за невиконання не тільки злочинного, а будь-якого наказу кримінальної відповідальності не несуть і не несли. Не подобається служба - написав заяву на звільнення - і тю-тю з роботи.
Просто ці виродки отримували задоволення від садизму.
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22.11.2021 14:37 Відповісти
Так суди напівпусті стоять. Як Порошенко перестав призначати суддів, так Зеленський і продовжує. Працювати нема кому. Хто буде ці справи розглядати?
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22.11.2021 12:56 Відповісти
Шановна пані Євгенія, як ви ставитесь до ідеї застосування звичаєвого права,наразі ВЕНДЕТИ, до осіб, які по формальним причинам уникнуть покарання чи, навіть, судового вироку? Чи доцільно ЦЕ, чи СПРАВЕДЛИВО?
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22.11.2021 13:51 Відповісти
Надо отменять в законе положения о сроке давности и выхода из СИЗО под залог (после совершения тяжелого преступления).
Но понятно, что не БПП с НФ это было невыгодно, и не выгодно сегодня СН.
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22.11.2021 15:39 Відповісти
Через два роки Україну вчергове перевернуть як перевертають пісковий годинник і лівобережна східна частина опиниться зверху...По законам українського жанру вона мала опинитись зверху ще в дев"ятнадцятому,але не старчило піску Криму та Донбасу,та і до влади тоді йшов такий хитровиграний паяц,що за зеленим ніхто не зрозумів його справжній кольор...Тепер все зрозуміло,все збалансувалось,знову піску порівну і прогноз стовідсотково передбачуваний...Отже,все перевернеться,злочинці стануть героями,герої - злочинцями,а в цілому нас поменшає на пару мільйонів знову...
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22.11.2021 16:54 Відповісти
Компромисс есть компромисс.
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22.11.2021 19:16 Відповісти
7 лет тянут резину прокуратура, суды... Получают зп не минимальную, квартиры на Лесе Украинке служебные, дачи... Вы бы стали держать таких "работничков" 7 лет?
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27.11.2021 22:44 Відповісти
 
 