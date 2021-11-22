Зеленський просить США збільшити допомогу, при цьому продовжує плювати на власні зобов'язання щодо обрання керівника САП, - Шабунін

Чому США мають робити більше обіцяного, якщо Зеленський не виконує свої зобов'язання перед ними, зокрема по проведенню конкурса на керівника Антикорупційної прокуратури?

Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На тлі підготовки росіян до вторгнення влада Зеленського просить в США збільшення допомоги, при цьому продовжує плювати на власні зобов’язання. Чому США мають робити більше, ніж вже роблять, якщо Зеленський не робить навіть того, що зробити зобов’язався? З якого дива? Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 млрд дол. Минулого тижня ми отримали від США ще 80 тис. кг боєприпасів. Це була четверта поставка в рамках додаткової допомоги, яку Байден направив до України в серпні. У відповідь на це офіс Зеленського вчергове демонстративно зірвав засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП", - заявив він.

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"Зроблено це було руками голови комісії Катерини Коваль. ... Але я повернуся до свого ключового запитання: Чому США має робити більше обіцяного, якщо Зеленський забив на перше ж своє зобов’язання перед ними? Може Татаров з Єрмаком нам це пояснять? А краще не нам, а - уряду США", - резюмував Шабунін.