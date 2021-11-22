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Новини Політика України
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Зеленський просить США збільшити допомогу, при цьому продовжує плювати на власні зобов'язання щодо обрання керівника САП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський просить США збільшити допомогу, при цьому продовжує плювати на власні зобов'язання щодо обрання керівника САП, - Шабунін

Чому США мають робити більше обіцяного, якщо Зеленський не виконує свої зобов'язання перед ними, зокрема по проведенню конкурса на керівника Антикорупційної прокуратури?

Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На тлі підготовки росіян до вторгнення влада Зеленського просить в США збільшення допомоги, при цьому продовжує плювати на власні зобов’язання. Чому США мають робити більше, ніж вже роблять, якщо Зеленський не робить навіть того, що зробити зобов’язався? З якого дива? Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 млрд дол. Минулого тижня ми отримали від США ще 80 тис. кг боєприпасів. Це була четверта поставка в рамках додаткової допомоги, яку Байден направив до України в серпні. У відповідь на це офіс Зеленського вчергове демонстративно зірвав засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОП продовжує блокувати обрання керівника САП: для Зеленського комфорт Татарова і Єрмака важить значно більше, ніж власне слово, дане Байдену, - Шабунін

"Зроблено це було руками голови комісії Катерини Коваль. ... Але я повернуся до свого ключового запитання: Чому США має робити більше обіцяного, якщо Зеленський забив на перше ж своє зобов’язання перед ними? Може Татаров з Єрмаком нам це пояснять? А краще не нам, а - уряду США", - резюмував Шабунін.
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Топ коментарі
+9
Ну, Зеля думает, что в США одни ЛОХи, которых можно доить, кормя пустыми обещаниями.
А он, типа - неЛОХ.
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22.11.2021 11:35
+6
Чому ми не в НАТІ?
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22.11.2021 11:30
+6
А Зеля *****. Два лаптя пара.
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22.11.2021 11:43
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О, альбинос нарисовался.
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22.11.2021 11:29 Відповісти
Чому ми не в НАТІ?
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22.11.2021 11:30 Відповісти
Юлька приде лад наведе
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22.11.2021 12:20 Відповісти
о ШАБУНЯ !! і хто "барига" ???
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22.11.2021 11:30 Відповісти
Ой ой ой ...а хто єто все сделал
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22.11.2021 11:33 Відповісти
Там написано, хто це зделал - такий же поц зелений, як і ти.
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22.11.2021 11:41 Відповісти
Так а хто вот ентого "зеленого", к власти привел? Шабуня уже забыл?
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22.11.2021 13:08 Відповісти
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22.11.2021 11:34 Відповісти
А Зеля *****. Два лаптя пара.
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22.11.2021 11:43 Відповісти
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22.11.2021 12:23 Відповісти

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22.11.2021 12:31 Відповісти
Приятного аппетита! Добавки?
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22.11.2021 15:37 Відповісти
Ну, Зеля думает, что в США одни ЛОХи, которых можно доить, кормя пустыми обещаниями.
А он, типа - неЛОХ.
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22.11.2021 11:35 Відповісти
Зеленський просить США збільшити допомогу, при цьому продовжує плювати на власні зобов'язання щодо обрання керівника САП, - Шабунін
Шабунін зробив себе разом, при цьому продовжує чомусь нити
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22.11.2021 11:35 Відповісти
А що ти особисто зробив? Шавка олігархів.
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22.11.2021 11:50 Відповісти
До сих пор не верится,что этот туповатый наркозависимый паренек Вовочка Зеленский-Президент Украины
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22.11.2021 11:59 Відповісти
Увы, это так.
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22.11.2021 12:16 Відповісти
Виталька шабунин 3 месяца трусы рвал на себе распинаясь в ФБ, что Вовочка не вкурсах, что это злой и коварный Татаров и подлая Венедиктова саботирують Вовкины обещалки.... шо трапылось? Ринат Леонидыч дал команду фас?
такое же угэ как и лещенка, тока платят теперь другие
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22.11.2021 12:08 Відповісти
Все правильно за зекрысу...но когда понимаешь,что этот грантоед,который флюгер,живёт на амерские деньги и имеет больше влияния в штатах-за счёт Сороса ,чем мы -бесит)но хай мочит зекрысу -он наш партнёр по ситуации
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22.11.2021 12:15 Відповісти
Ага, списал долги перед бюджетом на 100 миллиардов гривен Бене и просит помощи.
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22.11.2021 12:15 Відповісти
Не давати цьому ворожому вибл*дку ніяких коштів !!!
Воно спочатку хай відповість, як були витрачені попередні кредити !
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22.11.2021 12:30 Відповісти
Там и все и так ясно,но кто пихает на этот сайт Виталика Шабунина?
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22.11.2021 12:56 Відповісти
Чинний український Президент В.Зеленський отримав посаду не в останню чергу завдяки в більшій мірі безглуздим звинуваченням соратників п'ятого Президента П.Порошенка в корупції. Молдавський екс-президент Додон приходив до влади на хвилі антикорупційних виступів проти Демократичної партії і її лідера Влада Плахотнюка. І хоча самі соціалісти Молдови з їхньою проросійською позицією не підтримувалися більшістю населення, Додон сприймався як один із лідерів протестів, а Маріан Лупу, який визнав під час дебатів територіальну цілісність України, сприймався як представник корупційної партії.
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.

Віталій Портников
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22.11.2021 13:58 Відповісти
шабунин не имеет морального права что то вякать, подстилка
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22.11.2021 17:40 Відповісти
 
 