Зеленський просить США збільшити допомогу, при цьому продовжує плювати на власні зобов'язання щодо обрання керівника САП, - Шабунін
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Чому США мають робити більше обіцяного, якщо Зеленський не виконує свої зобов'язання перед ними, зокрема по проведенню конкурса на керівника Антикорупційної прокуратури?
Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"На тлі підготовки росіян до вторгнення влада Зеленського просить в США збільшення допомоги, при цьому продовжує плювати на власні зобов’язання. Чому США мають робити більше, ніж вже роблять, якщо Зеленський не робить навіть того, що зробити зобов’язався? З якого дива? Від 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 млрд дол. Минулого тижня ми отримали від США ще 80 тис. кг боєприпасів. Це була четверта поставка в рамках додаткової допомоги, яку Байден направив до України в серпні. У відповідь на це офіс Зеленського вчергове демонстративно зірвав засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП", - заявив він.
"Зроблено це було руками голови комісії Катерини Коваль. ... Але я повернуся до свого ключового запитання: Чому США має робити більше обіцяного, якщо Зеленський забив на перше ж своє зобов’язання перед ними? Може Татаров з Єрмаком нам це пояснять? А краще не нам, а - уряду США", - резюмував Шабунін.
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А он, типа - неЛОХ.
Шабунін зробив себе разом, при цьому продовжує чомусь нити
такое же угэ как и лещенка, тока платят теперь другие
Воно спочатку хай відповість, як були витрачені попередні кредити !
От і в Болгарії Румен Радев - нехай навіть соціалісти Болгарії втрачають голоси від одних виборів до інших - сприймається як сміливий генерал, який протистоїть корупційному правлінню партії ГЕРБ колишнього прем'єра Бойко Борисова. А його опонент Герджиков був підтриманий як раз цією партією. Так що, на мій превеликий жаль, «антикорупція» може бути не тільки суспільним запитом, а й технологією, яка дозволяє Кремлю допомагати своїм прихильникам посилювати вплив навіть тоді, коли їх не підтримує більшість населення. Адже прихильники Додона в Молдові не хотіли помічати, що їхній обранець також був пов'язаний із корумпованими кланами. А прихильники Радева не хочуть думати, що болгарські соціалісти, також замішані у багатьох корупційних скандалах і тісно пов'язані з Москвою, не випадково висунули генерала в президенти.
Так чому він повинен соромитися у виразах і думати про реакцію Києва? Йому якраз потрібно продемонструвати свої політичні пріоритети - тим більше, що вплив Москви на Балканах посилюється. Радев же не тільки про російський Крим говорив, але і про безглуздість санкцій проти Росії. Його відповідь на дебатах була справжнім маніфестом політика, який зацікавлений в тому, щоб ці слова помітили.
Чи означає все це, що не потрібно боротися з корупцією? Ні, звичайно - без перемоги над нею навряд чи можливий нормальний розвиток таких країн, як Болгарія, Молдова або Україна. Просто потрібно знати, що технологія «антикорупції» давно вже стала важливим інструментом політичного впливу чекістів. І так, під прапором боротьби з «баригами» і корупціонерами владу будуть втрачати їхні опоненти, зате до влади будуть приходити «антикорупціонери» - у Софії, Кишиневі, Києві і так далі. І переобрати їх потім буде не так-то й просто - Додона ось вдалося, бо була Мая Санду з кращою репутацією, а Радеву на других виборах взагалі не було альтернативи. І з Зеленським ми попрощаємося тільки завдяки його власній некомпетентності і ненаситності, а не через народне прозріння.
Так, і при всьому при тому при всіх цих «антикорупціонерах» та їхніх перемогах рівень корупції буде просто зашкалювати. Ну це ви і самі знаєте. Для цього до Софії їхати не треба, ні.
Віталій Портников