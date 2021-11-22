З 9 грудня в Україні розширюють перелік професій для обов'язкової COVID-вакцинації, - Ляшко. ВIДЕО
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В Україні з 9 грудня набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
"З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу мова про: працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші). Звертаюсь до працівників зазначених професій: не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - сказав Ляшко.
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Цирк...😁
Євросоюз - аналогічно. Станом на 20.11.21:
Модерна - 158 401
Пфайзер - 574 427
Астра Зенека - 410 479
Янссен - 37 814
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Всього - 1 181 121
Загальна картинка згідно офіційних даних ВООЗ ускладнень/смертей від вакцинації станом на 12.11.21 (порівняльна):