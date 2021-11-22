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З 9 грудня в Україні розширюють перелік професій для обов'язкової COVID-вакцинації, - Ляшко. ВIДЕО

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В Україні з 9 грудня набуває чинності наказ МОЗ про розширення переліку професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"З 9 грудня набуває чинності наказ про розширення переліку професій, для яких вакцинація є обов'язковою. Цього разу мова про: працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; працівників установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів; працівників підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші). Звертаюсь до працівників зазначених професій: не відкладайте все на останній день або тиждень. Зробіть щеплення сьогодні. Це захист вас та ваших рідних", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вакциновані не повинні страждати через невакцинованих", - Ляшко повідомив, що у червоній зоні карантину пом'якшать правила перевезень у громадському транспорті. ВIДЕО
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Топ коментарі
+28
Ляшко как биоробот воплощает планы нелюдей. Ему нас-ть на мнение ученого, лауреата Нобелевской премии, вирусолога, профессора Люка Монтенье, который сказал, что массовая вакцинация в период эпидемии недопустима, она ведет к повышению заболеваемости и смертности, появлению новых более опаных штаммов вируса. Этот ученый удивлен тому что эпидемиологи, такие как Ляшко не говорят правду и он сказал, что сам не будет вакцинироваться ни при каких обстоятельствах. Это говорит ученый с мировым именем, а Ляшко кто и что? Откуда он вынырнул? Какие у него работы и какое научное изыскание? Ноль. И оно нам что-то глаголит.
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22.11.2021 12:45
+16
У миллионов доз вакцины истекает срок годности, вот и подгоняют стадо на уколы. А как пели что обязаловки не будет.
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22.11.2021 12:16
+15
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22.11.2021 11:38
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Вскоре зрелую демократию не отличишь от зрелого чекизма. Разве что демократы швабрами насиловать не будут.

Австрия, Чехия и Словакия сажают под домашинй арест всех непривитых. Им запрещено выходить на улицу. Только в крайних случаях если надо купить продукты или пойти в больницу
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22.11.2021 14:52 Відповісти
А як же лікарі? Вакциновані лікарі - краща реклама щеплень!
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22.11.2021 15:10 Відповісти
А невакцинированные менты так и будут продолжать проверять сертификаты о вакцинации???
Цирк...😁
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22.11.2021 15:22 Відповісти
США - офіційно зареєстровані побічні ускладнення від вакцинації проти ковіду станом на 12.11.21 (без врахування смертей і захворювань, які дуже часто сюди не потрапляють).

Євросоюз - аналогічно. Станом на 20.11.21:
Модерна - 158 401
Пфайзер - 574 427
Астра Зенека - 410 479
Янссен - 37 814
---------------------------
Всього - 1 181 121

Загальна картинка згідно офіційних даних ВООЗ ускладнень/смертей від вакцинації станом на 12.11.21 (порівняльна):
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22.11.2021 16:20 Відповісти
Порівняльна таблиця від ВООЗ
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22.11.2021 16:23 Відповісти
земразота
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Все вокруг да около... Первым номером с самого начала нужно было записать - ВСЕ работников мед учреждений не зависимо от форм собственности ( от уборщицы, гардеробщицы , сторожа медсестры до главврача, министра здравоохранения и частного стоматолога. 100% и тремя дозами.
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22.11.2021 18:06 Відповісти
Я примерно понимаю коронабесов. Это как я, к примеру, ненавижу жирных. И вообще всяких хроников, понаживавших себе болячек по причине тупо свинского образа жизни. Для меня это неполноценные люди, которых я, дай мне власть - не пускал бы ни в транспорт, в магазин и на работу. Покажи, сволочь, кьюар код о том что ты способен 20 раз отжаться от пола - и живи полноценной жизнью. Нет - сиди дома. Коронавирус 2 года как начался, а о том, что нельзя жрать печеньку со сладким чаем на ночь, а утром делать зарядку - говорят с рождения. Было время подготовиться. Ух я бы их.. Но ладно, пока что не я их, а они меня. Вынужден смириться и вакцинироваться. Ваша власть. Молитесь на Ляшко.
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23.11.2021 08:35 Відповісти
Такому шнырю тем более с такой яркой фамилией одно послание: пошёл ты вон со своим шмурдяком и коли его себе и своим родычам!
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23.11.2021 09:30 Відповісти
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