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Данілов на Галіфакському форумі: Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов на Галіфакському форумі: Україна готова протистояти агресору за будь-якого розвитку подій

19-21 листопада українська делегація на чолі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим взяла участь у роботі Halifax International Security Forum у м. Галіфакс, Канада.

У рамках роботи Форуму було проведено низку зустрічей, присвячених обговоренню актуальних загроз та безпековому співробітництву України з державами-партнерами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"Під час зустрічей О. Данілов наголосив на важливості консолідації зусиль цивілізованого світу для протидії агресивній політиці РФ та готовності України протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій", - розповіли у відомстві.

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Секретар РНБО України висловив подяку канадським та американським партнерам за всебічну допомогу та підтримку України і висловився за поглиблення безпекової співпраці зі США та Канадою.

"Крім того, українська делегація взяла участь у сесії на тему: "Ukraine: Lіberty On the Line". У форматі Chatham-house було обговорено ситуацію на українських кордонах, важливість просування євроатлантичної інтеграції України для забезпечення безпеки в регіоні, необхідність жорсткої реакції цивілізованого світу на провокації РФ та сповідування солідарної позиції євроатлантичною спільнотою", - додали в РНБО.
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Топ коментарі
+5
Данилову суетиться не надо. Всё сделает его начальник. Зеленский заявил в беседе с ураинскими журналистами что сможет быстро и просто закончить войну в Донбассе .Он настаивает, что война продолжается только потому что она выгодна Порошенко.22 января 2019 г.
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22.11.2021 11:58
+4
Чого Бубочка туди не поїхав? Послав Данилова, прихвостня Януковича?
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22.11.2021 12:01
+2
Путин постоянно угрожает ядерньім оружием , других козьірей у недоимперии нет . Украине не нужно ЯО в классическом виде , а нужньі хорошие ракетьі средней дальности . Начинить их отработкой АЄС просто и дешево , а оружие сдерживания будет держать баланс страха для Москвьі. Но признаваться в єтом не стоит , как Израиль .
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22.11.2021 12:36
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В Луганске,в 14 -уже видели.
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22.11.2021 11:50 Відповісти
Таки да. Бачили.
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22.11.2021 11:53 Відповісти
В Донецке ,в 14-уже видели.
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22.11.2021 11:58 Відповісти
і ВР готова розійтись ...по добробатам
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22.11.2021 11:50 Відповісти
Данилову суетиться не надо. Всё сделает его начальник. Зеленский заявил в беседе с ураинскими журналистами что сможет быстро и просто закончить войну в Донбассе .Он настаивает, что война продолжается только потому что она выгодна Порошенко.22 января 2019 г.
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22.11.2021 11:58 Відповісти
Чого Бубочка туди не поїхав? Послав Данилова, прихвостня Януковича?
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22.11.2021 12:01 Відповісти
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22.11.2021 12:03 Відповісти
А если у соседской сатаны окончательно переклинит и оно станет угрожать Украине атомной бомбой?
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22.11.2021 12:17 Відповісти
Путин постоянно угрожает ядерньім оружием , других козьірей у недоимперии нет . Украине не нужно ЯО в классическом виде , а нужньі хорошие ракетьі средней дальности . Начинить их отработкой АЄС просто и дешево , а оружие сдерживания будет держать баланс страха для Москвьі. Но признаваться в єтом не стоит , как Израиль .
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22.11.2021 12:36 Відповісти
А готова ли? Если оборонные заказы даже не выполняются... К тому же если вы готовы, то зачем оружие и деньги у всех просите? Странная линия поведения, больше коммунистичности, товарищи, да Данилов? Прекратите шапкозакидательством заниматься и убаюкивать международное сообщество фейковыми сообщениями, которые не соответствуют действительности. Пора вести себя как ведут взрослые и ответственные люди и прежде всего, прекратить врать. Не готова Украина и не может быть готова. Очень уж разные весовые категории у наших стран.
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22.11.2021 12:51 Відповісти
"Странная линия поведения,")))) Вы анекдот про зайцев, сову, ежиков и кактусы знаете?))) Если нет, то погуглите.)))) Просто он не тактик, ....Он Стратег!
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22.11.2021 13:00 Відповісти
 
 