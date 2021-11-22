На блогера Бондаренка, який вигукував "Ганьба" Зеленському, хочуть скласти адмінпротокол: Невідомі зателефонували і заявили про "наслідки". ВIДЕО
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Блогер та громадський активіст Ярослав Бондаренко розповів, що до його знайомих та їхніх родичів прийшли правоохоронці після криків "ганьба" на адресу президента Зеленського.
Про це Бондаренко повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
21 листопада президент Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті загиблих під час Майдану. Коли глава держави у супроводі політиків і охорони повертався до автомобіля, сім’ї Небесної Сотні, які зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності, кричали йому вслід: "ганьба", "зрадник" і "малорос".
За його словами, відбувається щось незрозуміле.
"Вже другу добу зі мною ніхто не зв'язується, всі контактні дані в поліції є. Щодо розслідувань і так в мене більше тисячі заяв. По суті, штурмують маму Юлії Цепун (вдова Героя Небесної Сотні, волонтер, громадська активістка. - Ред.). До неї (Цепун. - Ред.) ломляться в квартиру. Вчора вночі ломилися і туди, і туди, і сьогодні зранку", - розповів Бондаренко.
Він пов'язує це з вигуками президенту Зеленському.
"Мені часто дзвонять, погрожують чи просять, а потім погрожують, видалити якісь розслідування. Вчора був такий же дзвінок, десь о 21:30-22:00, я їхав в дорозі з Банкової додому. Був дзвінок і російською мовою мені запропонували видалити канал на ютубі протягом трьох годин. Сказали, якщо цього не буде, то будуть наслідки", - продовжив Бондаренко.
Він повідомив, що ще не спілкувався з правоохоронцями.
"Вони додому приходять до Юлії Цепун, там де я зареєтрований і до її мами, де я взагалі не зареєстрований. Вони ломляться до мами в квартиру і ломляться до Юлі в квартиру. Вона з ними спілкувалася. Стало зрозуміло, що це за ранок вони хочуть вручити адмінпротокол. Це за те, що там відбувалося на Майдані і за "ганьбу", те, що я там кричав і за пост у фейсбуці. Вони просять мої контактні дані, але всі мої контактні дані є. ... Якщо питання стосується адмінпротоколу, навіть тих самих порушників ПДД, з візитами додому вночі, зранку, до родичів, розуміємо, що такого немає", - підсумував Бондаренко.
Будь ласка, зачекайте...
Кінець буде той самий!!!