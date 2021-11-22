На блогера Бондаренка, який вигукував "Ганьба" Зеленському, хочуть скласти адмінпротокол: Невідомі зателефонували і заявили про "наслідки". ВIДЕО

Блогер та громадський активіст Ярослав Бондаренко розповів, що до його знайомих та їхніх родичів прийшли правоохоронці після криків "ганьба" на адресу президента Зеленського.

Про це Бондаренко повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

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21 листопада президент Зеленський взяв участь у заходах із вшанування пам’яті загиблих під час Майдану. Коли глава держави у супроводі політиків і охорони повертався до автомобіля, сім’ї Небесної Сотні, які зібралися біля меморіалу з портретами загиблих учасників Революції Гідності, кричали йому вслід: "ганьба", "зрадник" і "малорос".

За його словами, відбувається щось незрозуміле.

"Вже другу добу зі мною ніхто не зв'язується, всі контактні дані в поліції є. Щодо розслідувань і так в мене більше тисячі заяв. По суті, штурмують маму Юлії Цепун (вдова Героя Небесної Сотні, волонтер, громадська активістка. - Ред.). До неї (Цепун. - Ред.) ломляться в квартиру. Вчора вночі ломилися і туди, і туди, і сьогодні зранку", - розповів Бондаренко.

Він пов'язує це з вигуками президенту Зеленському.

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"Мені часто дзвонять, погрожують чи просять, а потім погрожують, видалити якісь розслідування. Вчора був такий же дзвінок, десь о 21:30-22:00, я їхав в дорозі з Банкової додому. Був дзвінок і російською мовою мені запропонували видалити канал на ютубі протягом трьох годин. Сказали, якщо цього не буде, то будуть наслідки", - продовжив Бондаренко.

Він повідомив, що ще не спілкувався з правоохоронцями.

"Вони додому приходять до Юлії Цепун, там де я зареєтрований і до її мами, де я взагалі не зареєстрований. Вони ломляться до мами в квартиру і ломляться до Юлі в квартиру. Вона з ними спілкувалася. Стало зрозуміло, що це за ранок вони хочуть вручити адмінпротокол. Це за те, що там відбувалося на Майдані і за "ганьбу", те, що я там кричав і за пост у фейсбуці. Вони просять мої контактні дані, але всі мої контактні дані є. ... Якщо питання стосується адмінпротоколу, навіть тих самих порушників ПДД, з візитами додому вночі, зранку, до родичів, розуміємо, що такого немає", - підсумував Бондаренко.

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