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Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС

Впродовж поточної доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС 01
Внаслідок обстрілу з боку військ РФ поранено українського воїна, від початку доби окупанти тричі відкривали вогонь на Донбасі, - штаб ООС 02
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Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
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22.11.2021 12:32 Відповісти
Жаль ,что не наказали преступников-террористов. Ракеты жалко ?
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22.11.2021 12:42 Відповісти
Я не могу понять, почему эти террористов ублюдков называют кафирами.
Кафиры - люди не верующие в Аллаха. Перевод "неверный, неверующие"
Хотя догадуюсь - Аллах это же Путин😄
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22.11.2021 12:55 Відповісти
найскорішого одужання і повного відновлення пораненому !
..........
горіть у пеклі москалі..... гори-палай і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
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22.11.2021 13:23 Відповісти
Найшвидшого одужання...
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22.11.2021 13:24 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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22.11.2021 14:20 Відповісти
 
 