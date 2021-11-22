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Новини За кордоном
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Білорусь (5970) Лукашенко (2309) Путін (21440) Навальний (573) Тіхановська (389)

"Як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво з Тіхановською почну вести перемовини", - Лукашенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що готовий провести перемовини з опозиціонеркою Світланою Тіхановською тільки за умови, що президент РФ Володимир Путін проведе перемовини з Олексієм Навальним.

Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю BBC, інформує Цензор.НЕТ.

На питання, чи радив йому Путін, як вести діалог з опозицією, білоруський диктатор заявив: "Слухайте, Володимир Путін мені нічого не радив. Ось я з ним зараз більше години говорив, і ніяких порад з його боку по жодному питанню я не почув. Я можу паралель провести - ось як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл переговорів, я миттєво зі Світланою (Тихановською. - Ред.) почну вести переговори".

Відповідаючи на питання, чи хотів би він, щоб Путін та Навальний сіли за стіл переговорів, Лукашенко сказав: "Це його проблеми. Я в такі хотілки не граю. Для мене, якщо ви хочете мою точку зору знати, Навальний - це продажна людина. І Путін з ним ніколи не сяде за стіл переговорів. Тому що він не опозиціонер, він зрадник інтересів Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - журналістові британської "Бі-бі-сі": Ви молитися на нас повинні! За Другу світову з білорусами не розрахувалися, а намагаєтеся розв'язати нову війну

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Колхозник даже не понял, как сам себя опустил.
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22.11.2021 12:49
+5
Это наверное старый рейтинг,ещё до босоногой революции.Сейчас после всего дерьма-я не верю в такие цифры.Возможно на уровне поддержи Жопоблока,не более
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22.11.2021 13:16
+4
савецкий децкий сад
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22.11.2021 12:47
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Нагадую: рейтинг Лукашенка серед українців в Україні близько 35%. Чому ми ще не в НАТІ?
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22.11.2021 12:47 Відповісти
Нажаль це правда - Гугл в допомогу.
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22.11.2021 12:55 Відповісти
А с потолка. Точнее из методички.
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22.11.2021 13:21 Відповісти
мабуть посилання на найточнішого соціолога ********** го..дона.
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22.11.2021 13:38 Відповісти
Я б навіть сказав, що це замало...
Мені навіть на Франківщині казали - " дайте його нам, ми його тут в дупу цілувати будемо... " Решта тільки слухала та заздрісно зітхала...
Мовчу вже за підень та схід.
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22.11.2021 14:21 Відповісти
Это наверное старый рейтинг,ещё до босоногой революции.Сейчас после всего дерьма-я не верю в такие цифры.Возможно на уровне поддержи Жопоблока,не более
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22.11.2021 13:16 Відповісти
это была зеленая тактика "будем жить как в белорусской области". потом оказалось, что белорусской области тотальная нищета и ополоумевший диктатор. тему замяли, но кто то еще на зеленые источники в гугле молится
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22.11.2021 13:35 Відповісти
Нам, зубожілим, тільки мріяти про білоруську "нищету". І шмигаль казав, що "... в ЄС нам рано, тепер стоїть задача досягти рівня Білорусі." А що, -- там їхній 1 рубель коштує 10 з гаком гривень. Українські заробітчани і зараз там працюють.
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18.02.2022 16:31 Відповісти
враньё
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18.02.2022 20:36 Відповісти
савецкий децкий сад
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22.11.2021 12:47 Відповісти
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22.11.2021 12:48 Відповісти
Своей головы уже нет?
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22.11.2021 12:48 Відповісти
В показати пУтлеру "прімер" і провести перемовини раніше ніж "лысеющий карлик"? Ні?🧐
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22.11.2021 12:49 Відповісти
Колхозник даже не понял, как сам себя опустил.
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22.11.2021 12:49 Відповісти
😁
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22.11.2021 12:50 Відповісти
Ну не не знаю, как по мне, больше похоже на условие Путину. Как будто Путин от него требует переговоров с Тихановской, а он ему отвечает "Вот как только ты начнешь переговоры с Навальным...".
Посыл явно предназначался ЕС, но смысл получился совсем другим Получилось что перевел на Путина стрелки
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22.11.2021 13:33 Відповісти
Якщо правда, що тіхановські -- агенти фсб, і пуйло хотів усунути від влади Луку, то закономірно, що буде тепер спонукати бацька випустити з в'язниці тіхановського і повернути його жінку. До речі, пуйло і раніше (коли ще Лука не впав після санкцій) -- радив йому провести повторні вибори.
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18.02.2022 16:47 Відповісти
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22.11.2021 12:52 Відповісти
Дааа, усатый хрен, без заглядывания в задницу ***** ты никак.
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22.11.2021 12:57 Відповісти
Ну "наш гарант" там побачив прагнення миру. Це у них як до ворожки (гадалки) сходити.
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22.11.2021 14:09 Відповісти
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22.11.2021 13:00 Відповісти
Минский мясник.
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22.11.2021 13:18 Відповісти
Минско-Кремлевский
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22.11.2021 13:25 Відповісти
Бульбен-фюррер скоро срать не сможет сходить без разрешения *****
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22.11.2021 13:23 Відповісти
Спокойно, Козлодоев, сядут усе! И надолго.
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22.11.2021 13:26 Відповісти
А что сделаешь, если Путин встретится с Немцовым?
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22.11.2021 13:31 Відповісти
Или лукашенка? У самозванцев все так неожиданно... Наверно, и другому придется тоже встретиться...
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22.11.2021 14:34 Відповісти
Лука так же как и Гитлер своей политикой нивелировал все свои экономические достижения.
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22.11.2021 14:10 Відповісти
Два шантажиста. Лука и михуил. Тому -навального подавай, а тому больничку пятизвёздочную! Их в одну палату с длинными рукавами, и пусть себе ведут переговоры. Экс-презики всьож...
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22.11.2021 14:28 Відповісти
які поради?))))щось лука себе з "шістки" в партнери підніс...таким як він поради не дають...тільки вказівки...
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22.11.2021 14:50 Відповісти
Вы клинические дебилы. Притом все.
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22.11.2021 15:44 Відповісти
Прикольно Бацька тролить опонентів.
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22.11.2021 16:00 Відповісти
МОЛОДЕЦ !!!
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22.11.2021 18:18 Відповісти
А какой резон Тихановской общаться с гражданином Лукашенкой ?
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22.11.2021 23:18 Відповісти
 
 