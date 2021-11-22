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Новини За кордоном
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Білорусь (5970) Лукашенко (2309) санкції (6850) Гайко Маас (201)

"Лукашенко ізолює Білорусь і веде її до безладу": Маас повідомив про підготовку нових санкцій проти білоруської влади

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Єврокомісія працює над п'ятим пакетом санкцій проти білоруської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

"Минулого тижня Рада в закордонних справах ініціювала п'ятий пакет санкцій, до якого потрапляють білоруські судді, прокурори та представники служб безпеки, відповідальних за порушення прав людини", - сказав Маас у понеділок під час конференції з питань Білорусі. Його заяву цитує прес-служба МЗС ФРН.

За його словами, "Кремль захищає Лукашенка, тому що бачить у ньому гаранта стабільності, але останні події довели, що він, навпаки, ізолює Білорусь і веде її до безладу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негайне застосування нових і жорсткіших санкцій, - прем'єр Естонії Каллас вимагає посилити тиск на Лукашенка

Нагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.
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Болт Лука ложил на санкции ,его яйца в руках ***** и только его он боится .
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22.11.2021 12:49 Відповісти
Поки пуйло дає луці нафту , газ і бабло, Заходу лише залишається робити 1001 попередження. ...від безсилля.
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22.11.2021 13:01 Відповісти
***** створює безлад в Україні і Білорусі руками своїх **************.
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22.11.2021 12:52 Відповісти
вертухаи в бульболагере больше всего смеются
от анекдотов про "санкции" и "нарушение прав человека"
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22.11.2021 12:54 Відповісти
Скажить будь ласка
Кто не закачал газ в хранилища летом
Кто не заготовил уголь для ТЭц
Кто слил операцию с Вагнер овцами
Кто остановил реакторы АЭС
Не выполнили заказ военный
И многое другое --- виноват Путин
Сами создаём''' проблемы ,,, и решаем с пафосом
Пора ''решал '' проблем в отставку
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22.11.2021 13:11 Відповісти
 
 