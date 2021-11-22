"Лукашенко ізолює Білорусь і веде її до безладу": Маас повідомив про підготовку нових санкцій проти білоруської влади
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Єврокомісія працює над п'ятим пакетом санкцій проти білоруської влади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
"Минулого тижня Рада в закордонних справах ініціювала п'ятий пакет санкцій, до якого потрапляють білоруські судді, прокурори та представники служб безпеки, відповідальних за порушення прав людини", - сказав Маас у понеділок під час конференції з питань Білорусі. Його заяву цитує прес-служба МЗС ФРН.
За його словами, "Кремль захищає Лукашенка, тому що бачить у ньому гаранта стабільності, але останні події довели, що він, навпаки, ізолює Білорусь і веде її до безладу".
Нагадаємо, з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі.
В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.
Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.
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от анекдотов про "санкции" и "нарушение прав человека"
Кто не закачал газ в хранилища летом
Кто не заготовил уголь для ТЭц
Кто слил операцию с Вагнер овцами
Кто остановил реакторы АЭС
Не выполнили заказ военный
И многое другое --- виноват Путин
Сами создаём''' проблемы ,,, и решаем с пафосом
Пора ''решал '' проблем в отставку