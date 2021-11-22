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Новини За кордоном
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"Поїдуть через Донбас. А там хлопці зухвалі": Лукашенко відреагував на погрози Польщі закрити кордон через наплив мігрантів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі заявив, що полякам варто добре подумати, перш ніж закривати кордон з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Белта".

"Ще один момент. Це вже, напевно, більше звернення до поляків. Ви, напевно, чуєте, що постійно лунають погрози з боку цих диких політиків і керівників Польщі: кордон закриємо, "Кузню" закриють - прикордонний перехід залізничний. І так далі і тому подібне. Я в цьому плані тільки можу сказати: закриють - будь ласка. Якщо зручніше, закривайте. Але треба спершу подумати, як вони спілкуватимуться Росією, Китаєм, взагалі зі сходом. Поїдуть через Донбас. А там хлопці зухвалі. Вони їх швидко вишикують" , – сказав глава держави.

"Це я так образно говорю - через Донбас. Їх там ніхто не чекає. Там кордон з Україною у Росії закритий", - пояснив Лукашенко.

Він констатував, що польська сторона своїми заявами намагається налякати та грає на загострення ситуації.

"Вони намагалися вирішити свої внутрішні та зовнішні проблеми за рахунок тиску на Білорусь та показати, хто винен у проблемах Польщі", - заявив він.

Лукашенко також нагадав, що всередині самої Польщі накопичилося багато проблем, включаючи тему абортів, питання фермерів, а останнім часом і жінки, матері вже піднялися на захист біженців, яких утримують на кордоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лукашенко ізолює Білорусь і веде її до безладу": Маас повідомив про підготовку нових санкцій проти білоруської влади

"Вони (влада Польщі. - Ред.) говорять про наші вибори. А згадайте, як переміг Дуда (Президент Польщі Анджей Дуда. - Ред.). Там перевага лише в кілька голосів. І це була повна фальсифікація. І якби американці не втрутилися, там була би бійка гірша, ніж... Ось усе, що відбувалося в нас у 2020 році, це було б квіточками... Але американці втрутилися, сказали: стоп, нехай Дуда ще попрацює, потім опозиція прийде до влади.

"Сфальсифікували вибори, поставили на чолі цього Дуду, який побіг уже країнами Балтії, коаліцію якусь збирає від "можа до може" ("від моря до моря") польською мовою. Не буде від "можа до може"!"

Він також заявив, що Польщі просто треба вибити із Євросоюзу фінансування на мільярди, а їм не дають, бо ця країна не відповідає стандартам Євросоюзу.

"І друге – відволікти населення Польщі від тих проблем, які там існують", - зазначив він.

"Ось тому я чесно і відверто кажу, що віддав розпорядження за всіма каналами, щоб не дати їм можливості погратися на Білорусі. На темі кордону та мігрантів", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, з 9 листопада через міграційну кризу було тимчасово призупинено роботу автомобільного прикордонного переходу "Брузги – Кузниця", проте залізничний прикордонний переїзд продовжував працювати.

Польща пригрозила Білорусі закриттям залізничного прикордонного переходу в "Кузниці", якщо Мінськ не стабілізує ситуацію у цьому районі.
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Топ коментарі
+36
Через Донбасс???? Что ж он так Расеюшку подставляет? Пистон от Путена получит за такие слова!!!
А вообще я хочу на это посмотреть - ехать в ЕС через Донбасс, это все равно что гланды через жопу удалять!!!!
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22.11.2021 13:16
+29
Лукобульбос окончательно поехал.....это уже клиника, причем интенсивная терапия.
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22.11.2021 13:27
+28
боится таракан, что в случаи закрытия границы с Польшей - в Беларуси резко перестанут нерестится креветки, самозарождаться хамон, сыры и прочие санкционные продукты
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22.11.2021 13:24
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у бульболагеря с фуйлом появились новые "варианты" для прощупывания пипла
от же ж гниды
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22.11.2021 13:12 Відповісти
боится таракан, что в случаи закрытия границы с Польшей - в Беларуси резко перестанут нерестится креветки, самозарождаться хамон, сыры и прочие санкционные продукты
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22.11.2021 13:24 Відповісти
Через Донбасс???? Что ж он так Расеюшку подставляет? Пистон от Путена получит за такие слова!!!
А вообще я хочу на это посмотреть - ехать в ЕС через Донбасс, это все равно что гланды через жопу удалять!!!!
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22.11.2021 13:16 Відповісти
У бульбанфюрера кроме глобуса Беларуси ничего нет в наличии.
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22.11.2021 14:01 Відповісти
//угрожающий шорох усов
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22.11.2021 13:23 Відповісти
Лукобульбос окончательно поехал.....это уже клиника, причем интенсивная терапия.
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22.11.2021 13:27 Відповісти
Бульбанфюрер даже не понимает своими картофельно-крахмальными мозгами что ляпнул о регулярной армии рабссеи на территории Украины.
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22.11.2021 13:56 Відповісти
Размышляет о выборах чудит тот кто у себя их ни разу вообще не провел
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22.11.2021 13:28 Відповісти
А цей придурок не подумав що він отримує доходи від транзиту вантажів через свою територію?
І коли закриється кордон то китайці росіяни казахи поженуть свої вантажі через Україну чи Естонію з Латвією! І хто "пролетить як фанера над Парижем"?!
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22.11.2021 13:29 Відповісти
Ну московиты не погонят через прибалтийские страны, будет дано указание с верху создавать напряжение на этом участке. Другие тоже не поедут, москва не пустит скажет что нет необходимой пропускной способности ж/д сообщения. Московиты для этого и затеяли всю эту русофобию. Варшава-Москва через губернию белоруссия 1285 км, Варшава-Москва черз Литву, Латвию - 1391км но это автотранспортом
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22.11.2021 15:21 Відповісти
І що на це скаже Китай? Вои вже Росію "ні у що не ставлять!
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22.11.2021 15:27 Відповісти
Подарите ему карту кто-нибудь чтоли
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22.11.2021 13:29 Відповісти
Бацьку прёт! Ему порошки пить надо, пока не поздно!
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22.11.2021 13:32 Відповісти
Крыша в Бульбофюрера едет как и у Михо. Власть портит людей. Клоун тоже не избежал этой участи.
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22.11.2021 13:33 Відповісти
Совкодрочка підкацапська зовсім головкою прихворіла.
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22.11.2021 13:39 Відповісти
Не понимаю зачем у него берут интервью?звонят политики?он чувствует себя важным из-за этого, закрыть со всех сторон, чтобы кроме России никуда не смогли ездить,так нет как всегда фрау отличилась звонком.
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22.11.2021 13:40 Відповісти
Нафига постить каждый бред этого шизика ?! Там что не слово , то клиника шизофрении !
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22.11.2021 13:41 Відповісти
Який войовничий тарган... але на кожного таргана є свій тапок
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22.11.2021 13:46 Відповісти
Лука, ментально сопоставим с кивой. К счастью, кива не президент.
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22.11.2021 13:46 Відповісти
гiвно картопляне
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22.11.2021 13:48 Відповісти
Ну ну, поедут. Там ВСУ быстро одвухсотят. Без лишнего рефлексирования.
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22.11.2021 13:49 Відповісти
Яке ж воно убоге, який встид, Білоруси вам не соромно? "нам Майдана не нада")))
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22.11.2021 13:49 Відповісти
Даже не удивляюсь ,что Польша,которая в НАТО , на нас все скинет -ничему история никого не учит....
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22.11.2021 13:50 Відповісти
Этого недофюрера картофельного именно западные демократии и вырастили, вот теперь хлебают это счастье ситечком.
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22.11.2021 13:54 Відповісти
Який дурень попреться через даунбас? Хіба що Лукашенко
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22.11.2021 13:56 Відповісти
Если поедут через дамбас то они рискуют остаться в поле в трусах...сначала бамбасята отожмут мобилы, кросовки..и возможео еще погонят босяком на разминирование украинских позиций.. А там хлопці зухвалі
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22.11.2021 13:58 Відповісти
а куда они попрут через Донбасс??
ну чисто теоретически????
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22.11.2021 14:00 Відповісти
лУка, ти ХВОРИЙ!!!!!!! І лікуватися тобі вже за пізДНО!!!!!!!
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22.11.2021 14:05 Відповісти
да, у нас ребята резкие.
Огонь будут открывать из огнестрела и на поражение.
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22.11.2021 14:06 Відповісти
Дурко є дурко... що з цього Лкавого дурня взяти??
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22.11.2021 14:08 Відповісти
Страна в которой людей как в киевской области, пугает страну НАТО в которой 40 миллионов человек )))) Дожились поляки, может отрастите уже себе яйца и что то сделаете.
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22.11.2021 14:17 Відповісти
К сожалению, чтобы иметь "железные яйки" и посылать всех нах, надо быть реально сильной и независимой страной. Есть такая страна в которой населения чуток меньше 10 милл. и они воюют и посылают нахер всех "глубоко озабоченных"Вот у них яйки железные даже у особей женского пола, там вся страна как один воин!!! Те бы стразу навели порядок, и отсосал бы картофельный лидер по самые помидоры!!! А поляки, поляки как поляки, они историю херово учат, у них при одном упоминании слова СМОЛЕНСК, уже должна желчь вырабатываться до изжоги!!! Все что хоть как то связано со словом "руський" (или кто под них дудку пляшет) должно вызывать желание отомстить!!!!
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22.11.2021 14:42 Відповісти
Русский калька с мардовского рускань, т.е мардва.
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22.11.2021 17:00 Відповісти
У бульбана прориваються закладені ще в юності навички політпрацівника. Він вважає, що,якщо після"роботи" рота закрив, зуби почистив значить робоче місце прибрав, але помиляється, дуже помиляється сашко, адже інтерв'ю, як і рукописи, не горять.
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22.11.2021 14:20 Відповісти
А на Донбассе еще кто-то кроме пенсионеров да штрафбатникоа из раши остался?
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22.11.2021 14:29 Відповісти
Купите этому идиоту глобус.
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22.11.2021 14:32 Відповісти
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22.11.2021 14:37 Відповісти
Совсем крыша уехала у бульбофюрера!
"Как же от работал в очистке?".
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22.11.2021 14:37 Відповісти
Дідуля зовсім "поганий" став....
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22.11.2021 14:47 Відповісти
Лукашенку прежде чем ********** с Украиной стоит помнить что Берестейщину отдали белорусам только после 1939 года. До этого она считалась украинской этнической землей, и была нашей и во времена Руси, и в составе УНР. Старики там еще помнят украинский
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22.11.2021 14:47 Відповісти
Судя из того что мелет эта м*разь, у него острая форма шизофрении.
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22.11.2021 14:55 Відповісти
Ничего не понял, людоед Лукашенко ,окончательно кукухой поехал
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22.11.2021 15:41 Відповісти
Ага, лет 25 как…
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22.11.2021 17:48 Відповісти
шото усатый ******** много ****** в последнее время... кукан путена на мозжечок давит что-ли?
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Мозаичный шизофреник с стадии обострения...🤔
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22.11.2021 16:53 Відповісти
Пестец маладым рыцпубликам! ****** их иракские/сирийские/иранские оборванцы. Там же, по словам фуйла, рай! Они же как таку красу увидят - х@р куда дальше поедут. Зачем им Европа, когда - вот он, эде! Кстати, мечеть в Донецке есть, имени алика грека.
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22.11.2021 17:47 Відповісти
 
 