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Новини Політика України
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журналістика (1615) Зеленський (17456) пропаганда (2568) цензура (325) телебачення (731) Велике будівництво (718)

Новинарі каналу "Дом" отримували негласні вказівки хвалити Зеленського: щоразу це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новинарі каналу

Телеканал "Дом", створений для мовлення на окуповані території України, отримував негласні вказівки висвітлювати позицію української влади та максимально згадувати президента Володимира Зеленського і його проєкти.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на колишніх працівників телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Ксенія Герасименко, яка відповідала на каналі за новини, передавала вказівки з написання новин від Офісу Президента, сварила працівників за те, що вони "перемогу подали не як перемогу", а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах", - пише видання.

"Вказівки також надходили від Максима Кречетова, який спершу працював креативним редактором. Кречетов підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але, запевняє: їздив лише за тим, щоб "дізнатися державну позицію з тих чи інших питань", але ніколи "не підкорявся і тим більше не був джерелом цензури", - додає видання.

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Про відсутність цензури на "Домі" виданню також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности".

"Щодо вказівок, про які колишні працівники говорять на умовах анонімності: частина з них були письмовими та чіткими, як от "словник" термінів для новин і програм. Так фронт треба було називати лише "лінією розмежування", а бойовиків – "незаконними збройними формуваннями". Не можна було використовувати слова: "війна", "конфлікт", "ворог". Частина вказівок були усними або "і так зрозумілими з позиції Ксенії", керівниці новин", - зазначає видання.

"Працівники мали постійно згадувати в новинах Зеленського, ОП, президентські програми "Велике будівництво", кредити "5-7-9%" та добре відгукуватись про тогочасного очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова", - додає видання.

"Кожен раз це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити", – розповіла одна з колишніх працівниць телеканалу.

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"Хтось відкриває трубу – "Дом" їде, хтось відкриває зупинку, як в Росії – "Дом" їде. Зробили метр догори в рамках "Великого будівництва", ми вже дістаємо ці відео з архівів, розказуємо, як по всій країні все розвивається. Фактично, цей канал – прес-служба Офісу Президента. І в жодному випадку ми не згадували Петра Порошенка. Це була якась ідея фікс, що він дуже погана людина", – поділився інший експрацівник каналу.

"Періодом незначного послаблення вимог щодо "кількості Зеленського" в новинах працівники "Дому" називають призначення Олексія Мацуки на посаду шеф-редактора телеканалу – до цього він опікувався напрямком Сходу. На початку листопада цього року він пішов з каналу", - додають журналісти.

"Від Мацуки наказу "менше показуйте Зеленського" не було. Єдине, коли ми не хотіли давати 8 хвилин монологу Зеленського, ми просили: "Можна ?". І він казав, що так", – пригадує колишня працівниця.

"Головний редактор видання "Детектор-медіа" Отар Довженко вважає, що замість каналу контрпропаганди, який мав руйнувати наратив російської пропаганди і водночас не полемізувати з нею, "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом", - резюмує видання.
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Топ коментарі
+47
Він не піарщик! Він навіть не клоун. Піарив не він, а за нього (той же Розумков у предвиборчу компанію), тексти шуток також писав не він, а інші автори.
Він середній акторішка, якому посміхнулась вдача і трапилось опинитися на шлаху олігарха, який ******** поливати брудом опонентів за допомогою сатири! От і вся історія успіху і весь "талант"
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22.11.2021 13:28
+37
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22.11.2021 13:23
+27
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22.11.2021 13:22
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Клоун професійний піарщик.
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22.11.2021 13:16 Відповісти
Він не піарщик! Він навіть не клоун. Піарив не він, а за нього (той же Розумков у предвиборчу компанію), тексти шуток також писав не він, а інші автори.
Він середній акторішка, якому посміхнулась вдача і трапилось опинитися на шлаху олігарха, який ******** поливати брудом опонентів за допомогою сатири! От і вся історія успіху і весь "талант"
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22.11.2021 13:28 Відповісти
Тому і провини на ньому мало. Всі питання до мудрого наріду, який захтів цього.
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22.11.2021 13:33 Відповісти
Мало, але більш ніж достатньо, для пожиттєвого терміну. На ньому є конкретні злочини, за яки треба відповісти, в не залежності від його розумових здібностей
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22.11.2021 13:37 Відповісти
А це вже питання до Бубочки - на що він розраховував без освіти, досвіду і розумових здібностей іти на таку посаду. І головне - треба зробити все, щоб цей телепень нікуди не здриснув.
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22.11.2021 13:42 Відповісти
"Тамбовський вовк" йому писав сценарії ... Це відомий факт .
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22.11.2021 13:49 Відповісти
Тільки не вовк, а скунс!
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23.11.2021 09:40 Відповісти
"Ми танцюєм і поєм кагебістський кавеен":
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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22.11.2021 16:36 Відповісти
Блазень, а не клоун. Клоун - професія, а блазень - життєва позиція. Саме Олена Зе сказала, що називаючи ВаЗеліна клоуном - ви ображаєте цілу професію.
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22.11.2021 13:32 Відповісти
ПААААЗВОЛЬТЕ!!!!
Профессиональный пиарщик умеет специальное образование, а этот шибздик из криворожской подворотни не имеет ни какого, кроме среднего, образования.
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22.11.2021 13:53 Відповісти
Все помнят, что кремлёвская марионетка был клоуном...Но все уже забыли, что он работал генпродюсером на ФСБшном телеканале "Интер". ..Напрашивается вывод - кто-то на масковии захотел пропихнуть это существо на президентский трон.... И афера получилась.... Мудрый народ поверил голобородьке и отдал ему реальную украину на растерзание, и уничтожение...
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22.11.2021 14:09 Відповісти
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22.11.2021 13:22 Відповісти
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22.11.2021 13:23 Відповісти
Він цим займався до революції, підчас і після. Та й схоже і зараз сидячи в кріслі президента, нюхне пару "дорожок" і давай наярювать на балайайці, а дЄрьмак танцює. Одним словом "скоморх с медвєдьом"
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22.11.2021 14:16 Відповісти
Ну вот такая борьба ЗЕ с Медведчуком и Ахметовым. Ага.
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22.11.2021 13:24 Відповісти
Є дуже гарний приклад.
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22.11.2021 13:24 Відповісти
« "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом»
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22.11.2021 13:26 Відповісти
зі слова "російськомовним" треба просто виключити слово - мовним ))) воно лишнє...
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22.11.2021 13:56 Відповісти
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22.11.2021 13:33 Відповісти
Дозвольте запитати, що це за чудак на букву М?)))
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22.11.2021 13:35 Відповісти
Ще один маланєц з кагала Зеленського.
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22.11.2021 13:40 Відповісти
Вальцман?
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22.11.2021 13:43 Відповісти
"Больцман"
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23.11.2021 11:37 Відповісти
Ти кацап?
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23.11.2021 13:03 Відповісти
Нова Мандель.
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22.11.2021 13:46 Відповісти
Мендель по ходу умнее.
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22.11.2021 13:54 Відповісти
тут как бы вопрос спорный... ну хоть приятнее смотрелась))))) чем это...это х/зшо...
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22.11.2021 13:57 Відповісти
Ну не знаю, не знаю, что вы там приятного увидели в этой толстожопой коротконогой фигуре аля "полено" и жирном щекастом лице, но, как говориться, - о вкусах не спорят.
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22.11.2021 14:26 Відповісти
пагадаите пагадите ))) а она ж так старалася )))) правда это уже период после "зеленского" ))))

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22.11.2021 14:36 Відповісти
Эээээ друг мой штукатурки и профессиональный фотограф с удачным ракурсом творят чудеса. И не такого бегемотика в красавицу превратят.
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22.11.2021 14:39 Відповісти
ага! вот теперь и Вы согласитесь, что на это произведение мастеров и современной техники (особенно когда еще молчит... и не дерется)))))) все же приятнее глянуть, чем на ото гееподобное)))
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22.11.2021 14:43 Відповісти
Таки шоб да так нет, но от шоб вам было приятно за то то только для вас да.
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22.11.2021 14:57 Відповісти
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22.11.2021 14:59 Відповісти
Це Юлька?

У неї ступні виросли?

Памятаєте, з якими ратицями вони поїхала у Ватикан до Папи Римського?
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22.11.2021 15:45 Відповісти
і я пам"ятаю ))))))
(а на тому фото...де ноги догори...фотошоп)))) точняк! ))) бо там не тільки ратички отпали ступні виросли а й сама довжина ніг))) от майстри фотошопу...от... ))))

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22.11.2021 15:52 Відповісти


Ми розуміє одне одного з півслова.
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22.11.2021 16:27 Відповісти
До речі, а де її татуха? Чи то був малюнок?

Схоже, що дійсно фотошоп.
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22.11.2021 16:31 Відповісти
думаю все ж що фотошоп... довжина ноги... особливо нижче коліна до ратички...ну ніяк не співпада))))
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22.11.2021 16:47 Відповісти
І тут Порошенко в штани наклав зеленим потворам
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22.11.2021 13:42 Відповісти
Зелене лайно обгадило все навкруги...
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22.11.2021 13:34 Відповісти
избиратели опять все обгадили. поменять 4% инфляции на 57% инфляции это уже даже не дурость. это мазохизм
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22.11.2021 13:39 Відповісти
Зеблазень - це примхливе чудовисько , яке вискочило на світ божий своіми кривляннями та ************ , так як він ніколи не міг вивчити
одного речення тексту , все йшло під фонограмму , за виключенням окремих вигуків !
Гнати тварюку потрібно негайно , поки не злив Украіну кремлівському ублюдку , так як вагнерівці , це тільки початок його діяльності 😡
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22.11.2021 13:39 Відповісти
надіюся , що вже воно своєю смертю не подохне..
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22.11.2021 13:44 Відповісти
Зеля, твій дім - тюрма.
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22.11.2021 13:43 Відповісти
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22.11.2021 13:44 Відповісти
Анал "ДОМ" - це "кокая разніца"
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22.11.2021 13:44 Відповісти
В цьому я не бачу жодної різниці з "5-м" , або "Прямим" ...

Та й на форумах значна кількість постів обов"язково завдання , щось добре про Пєтю написати .
Причьому доходить до комедного , коли в темах нейтральних згадується "сивочолий" .

Той же софок , тільки вид з боку !
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22.11.2021 13:54 Відповісти
Різниця між "Прямим" та "Домом" у тому, що перший - це проукраїнський канал, а другий - малороський "какаяразніца". Перший стоїть на захисті України, а другий каже "какая разніца, на какой ти уліце жівьош, на уліце Баднери, ілі на уліце Леніна. Главнає ета чтоби чіста била і свет в падъезде гарел".
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22.11.2021 14:04 Відповісти
Всім було зрозуміло, що малось на увазі , що це подвіна ганьба , коли на вулуці ім. Бандери в під"їздах засано й вибита лампочка , а на вулиці Члєніна прибранно й світло горить , хоча за визначенням повинно бути з точністю до навпаки .

Й поки не було виступу Бурби тому й не падав значно рейтинг Зе-нелоха , бо люди як на правому березі , так й на лівому саме так сприймали слова Фофіка .

А тепер побачите , як почне валитися рейтинги ЗЕ-плеснявих .

Людям просто набридлі пусті гасла без "змістового наповнення" й подвійні стандарти .

Ось й обвалиться зазаз усі ЗЕ-бобіки , але Пєті з цього "обвалу" залишиться лише дрібні крохи .
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22.11.2021 14:29 Відповісти
Президентські вибори 2024. Другий тур. Ти громадянин України. Вибір такий: Порошенко / Зеленський. За кого голосуватимеш?
У тебе два варіанти. "Усі погані", "не буду голосувати" - не варіант. Треба обрати одного. Кого?
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22.11.2021 15:30 Відповісти
Не буде ніякого ЗЕ-бобіка у другому турі . Тай Порошенко чи буде ?
Може бути Тимошенко - Порошенко . Може бути Разумков - Порошенко , Разумков - Тимошенко , а скоріше всього буде йще хтось й парі чи то з Порошенко , чи то з Тимошенко, чито з Разумковим з кимось невідомим поки - містером Х ...
В усіх парах , я за Тимошенко - бо в її програмі - земля й ще перехід на парлементаризм . Разумков з Порошенко ... скоріше за Порошенко . Особливо , якщо він поставить в програму перевести країну на ******** парламетську систему (презідентська - це анахронізм... ніша для тоталітарізму) . Тому не вважаю поганим , що в 2019 обрали ЗЕ-нелоха .

Бо в Україні гидко , коли хтось на 10 років захоплює абсолютну владу . А Разумков корисний для Ради але він мене нагадує Кучмо з Літвіним на пару .

За за таку тезу , що не може бути в країні влада гуртка , який підтримує 10..15..20% виборців .
А Порошенко , Разумков , Тимошенко - не кажучи про усих інших -- це лідери 10...15...20% .

В тому й були крайщими часами 2008 рік , коли була більшість "Батьківщини" й НУНСа й був паритет . В 2014 був шанс й майже 304 голоси . Але Порошенко не захотів парітету , а захотів йще посаду ручного й зручного прем"єра .
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22.11.2021 16:25 Відповісти
Я не казав, буде, чи ні. Я спитав гіпотетично.
Коли я був дитиною дивився добрий фільм про бородатих геологів і я думав, що всі бородаті люди розумні. Згодом я зрозумів, що це не так.
Згодом я думав, що всі мешканці Ізраїлю розумні люди. Але і тут я помилявся...
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22.11.2021 16:59 Відповісти
Вы думаете Порошенко пойдёт в президенты после того, как "мудрый нарид" прокатил его в 2019? Захочет разгребать вот это вот всё дерьмо после ЗЕ!? Оно ему надо? Нам повезёт, если он будет министром каким-нибудь. А то останется депутатом и все дела. Головной боли намного меньше
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23.11.2021 12:42 Відповісти
Такого не буде , требо готуватися до нової коаліції й найбільш природня , це ЕС й "Батьківщина" . "Голосу" не буде в наступній раді - це нажаль . Бо там багато користних для країни депутатів , хоч я й не підтримую їх економічний блок від слова взагалі .
В наступній Раді коаліція буде грати більшу роль в рази .
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23.11.2021 17:21 Відповісти
Доречи, хто писав про те, що на вул. Бандери все засрано, а на вул. Леніна все гаразд? Це ти сам придумав? Чи ти так хочеш, щоб було?
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22.11.2021 15:32 Відповісти
А Ви поїздіть по районим центрам . Вочевидь, що у Л"вові усе чисто . Бо Л"вів тільки 50 років був з московитами в одній державі . За усю історію .
А тіж самі Бровари - 400 років ... Бровари дуже проукраїнське містечко (як й уся Київщина) . Але там така жесть зараз коїться , такий бандитизм . Бо це лівобережжя Дніпра . А Ірпень й Буча на правому берегу й були на Московії "тільки" 200 років . Й та чистійше .

Ім"я вулиці йще повинні заслужити ... а до того нехай будуть так й називатися "ганьби Членіну" . Поки сцяти у ліфтах не припинять . Або проспект "шибельника Жукова" ...
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22.11.2021 16:42 Відповісти
Elvic Vic

В цьому я не бачу жодної різниці з "5-м" , або "Прямим" ...

то придивіться.
5й та прямий належать та утримуються порошенком, г=г - коломойським, україна24 - ахметовим.
на-ле-жать. ут-ри-му-ють-ся.
отже, я не очікую від цих каналів критики щодо їхніх власників й не шукаю на них об'єктивної оцінки (хоча я тв взагалі й не дивлюся).
а от оце - "дом", належить державі та утримується з державного бюджету, себто за "гроші платників податків" - людей.
і отут мені зовсім не байдуже, що за мої податки створене та утримується кацапсько-совкове, зеленське-оспівувальне лайно.
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23.11.2021 09:24 Відповісти
Який жах! На Прямому та 5-му про таке і не чули!
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22.11.2021 13:54 Відповісти
прямий та 5й належать порошенку та утримуються за гроші порошенка, так само як г+г належить та утримується коломойським, україна24 - ахметовим, тож мені зрозуміло й байдуже, що ці канали підносять своїх власників.
а от так званий телеканал "дом" належить державі та утримується з державного бюджету, тобто з моїх грошей серед іншого, й отут мені зовсім не байдуже, що та як вони роблять.
а роблять вони виключно кацапсько-совковий та ще, як от з'ясувалося, зеленсько-оспівувальний контент. а воно мені треба такий контент? ***** не треба.
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23.11.2021 09:17 Відповісти
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22.11.2021 13:59 Відповісти
зеленский не подонок, он хороший, по этому посадил в тюрьму Кузьменко и Антоненко
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22.11.2021 14:00 Відповісти
Всё это ФСБ шные уловки, для создания лица
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22.11.2021 14:02 Відповісти
а якого він на російській мові, там що не розуміють української, чи спеціально русифікують і далі
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22.11.2021 14:10 Відповісти
ты дурачок или прикидываешься?
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22.11.2021 14:13 Відповісти
а мне тоже интересно - почему этот телеканал нарушает закон
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22.11.2021 14:34 Відповісти
Не дивно. Там скрізь московський наратив.
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22.11.2021 14:26 Відповісти
посмотрите расследование вотчдогс пятничное. там про то как через этот канал ОПа бабло мыло

https://www.youtube.com/watch?v=5KMD7lOUxaE
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22.11.2021 14:28 Відповісти
Так глибоко «лизати дупу» зелі не можна, бо за лижуть усі дірки, а воно тоді як же….
Але видно, що є такі телевізійники з Дому, що за гроші і в церкві перднуть…
Потім будуть все людно попіл на голову сипати…. Скільки їх таких піховшеків…
Слава Україні та смерть окупантам і їїзрадникам!!
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22.11.2021 14:28 Відповісти
"ДОМ" так може зализати дупу "найвеличнішому", що перевершить Люсю Аферистовича разом з СерЛєщом, що бубочка скоро не зможе навіть висратися,бо "пробка" заважатиме в жопі.
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22.11.2021 14:43 Відповісти







Дурдом


@durdominua

·
1 ч



Ублажители

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22.11.2021 15:26 Відповісти
Борислав Береза

5 ч. ·



К сожалению в Украине всегда находятся те, кто хотят ограничить свободу слова и те, кто готов обслуживать любую хотелку власти, если власть платит пару копеек. Но не часто эти две позицию одновременно занимает бывший журналист. Теперь это именно так и штатным пропагандоном Банковой, который ещё и тявкает на журналистов, стал Сергій Лещенко. Сначала он по команде с Банковой тявкал на Мирослава Барчук. И даже написал на неё жалобу по рекомендации из ОП. А причина в том, что Барчук озвучила пример попытки вмешательства в редакионную политику программы "Зворотний відлік" на Суспільному. Офису президента это не поноавилось и они спустили на Барчук свою ручную шавку. Недорогенького Сергуню Лещенко. А затем атака на всех журналистов, со стороны Лещенко, по команде из ОП, стала системной.

Сначала Лещенко в эфире абсолютно не олигархического и самого честного канала 1+1 требовал, чтоб спецслужбы занялись Matvey Ganapolsky за его критику власти. Затем Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября. призвал Службу безопасности Украины заняться журналисткой Yanina Sokolova из-за публикации ею материалов расследования по срыву спецоперации с "вагнеровцами" и советовал спецслужбе не церемониться с ней. И если честно, то подобное разглагольствование человека, чья жена ездит на заработки в московский ночной клуб, а он пытается оправдывать это промоцией Украины и поддержкой ЛГБТ-сообщества, выглядит просто смешным и крайне тупым.

А теперь у себя на тг-канале он начал гавкать на Шустера. За что? За то, что Шустер назвал трусость власти и позорную неявку представителей власти на эфир началом конца. А ещё за то что Шустер признал, что Арахамия - это классический пример недоразвитого политика, и что власть неадекватная и не понимает, что такое демократия. Лещенко посчитал, что кому-то нельзя говорить о власти так. Власти можно быть тупой, лживой, вороватой, коррумпированной и предательской, а говорить об этом видимо можно лишь тем, кому разрешил хозяин Лещенко и регент Зеленского - Андрей Ермак. Да, репутационный банкрот Лещенко превратился в Пиховшека на минималках. Только Пиховшек мог нагнать жути, а Лещенко вызывает лишь чувство брезгливости по отношению к себе. Он стал настолько мерзок и токсичен, что его даже вышвырнули "Еврооптимисты", с которыми он был с самого начала. И старые заслуги ему не помогли. Слишком уж тухлыми стали его слова и слишком явной стала его служба ОП.

Но теперь Лещенко превратился во врага журналистов и свободы слова. Не знаю, что на него есть у Ермака и сколько должны платить за подобное моральное падение, но теперь Сергей Лещенко стал эталонным мерилом низости, продажности и мерзости. Не зря его стали называть "Тухлый Лещ". А вы посмотрите интервью Шустера. Там всего 8 минут. Но эти 8 минут довели ОП и миньонов Зеленского до истерики. Шустер просто назвал все своими именами.
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22.11.2021 15:42 Відповісти
Geo Leros

1 ч ·



Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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22.11.2021 15:43 Відповісти
Тепер зрозуміло, для якого сцикуна була вигадана фраза - я в домікє.
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22.11.2021 15:43 Відповісти
дом - телеканалізація для жлобів тупорилих, останніх з лохторату Щєлі Неймовірної
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22.11.2021 15:45 Відповісти
Зеленский оказывается дремучий совок, а прикидывался прогрессивным реформатором
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22.11.2021 17:53 Відповісти
МЫ ( 73 % ) радостно СЕБЕ выбрали ЭТО , Теперь -- кушайте ( не обляпайтесь ) !!!
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22.11.2021 18:10 Відповісти
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22.11.2021 21:02 Відповісти
Ну як не хвалити такого талановитого піаніста оригінального стилю!
Де ще знайти в світі подібного президента-фортепіанщика?!
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23.11.2021 09:08 Відповісти
за деньги налогоплательщиков, между прочим.
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23.11.2021 10:13 Відповісти
Про відсутність цензури на "Домі" виданню також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности" --- Татьяна Попова проходила по уголовному делу о хищении 7 000 000 у Альфа банка....
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23.11.2021 10:19 Відповісти
фронт нужно было называть только "линией разграничения", а боевиков - "незаконными вооруженными формированиями". Нельзя было использовать слова: "война", "конфликт", "враг" ... и никакой цензуры
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23.11.2021 10:33 Відповісти
Одно сплошное Зе: Зеленский строит свою медиа-империю

Суббота, 20/11/2021

Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империю. Пишет Политика Страны.

Причём частично, как водится, за государственный счёт.

Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама Дома запущена уже запущена по всей стране.
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.

И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.

https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
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23.11.2021 10:55 Відповісти
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
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23.11.2021 11:07 Відповісти
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.

И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.

https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
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23.11.2021 12:32 Відповісти
Нєлох офшорний дав указ хвалити найвеличнішого лідера галактики!
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23.11.2021 11:33 Відповісти
новинарня....як звучить...
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23.11.2021 12:33 Відповісти
Потому что ни в одной стране не находится столько подонков на время выборов. 73 % сцыкунов,предателей,ворюг,долбо..бов,откровенных ****** избрали себе подобного.Новый канал хочет говорите?Посмотрите как оно сцало глазами,когда у аллеи Небесной сотни ,ему рассказали кто оно!Позор на головы нормальных. суд Линча или черенок Каддафи,его выбор.
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23.11.2021 13:54 Відповісти
Абсолютно согласен с Вами, тёзка.
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23.11.2021 14:08 Відповісти
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23.11.2021 13:43 Відповісти
Как промывают мозги за ваши деньги!
https://www.youtube.com/watch?v=GL2QjQtEzpw&t=34s
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23.11.2021 14:24 Відповісти
 
 