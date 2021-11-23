Новинарі каналу "Дом" отримували негласні вказівки хвалити Зеленського: щоразу це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Телеканал "Дом", створений для мовлення на окуповані території України, отримував негласні вказівки висвітлювати позицію української влади та максимально згадувати президента Володимира Зеленського і його проєкти.
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на колишніх працівників телеканалу "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Ксенія Герасименко, яка відповідала на каналі за новини, передавала вказівки з написання новин від Офісу Президента, сварила працівників за те, що вони "перемогу подали не як перемогу", а потім зачищала ці повідомлення в месенджерах", - пише видання.
"Вказівки також надходили від Максима Кречетова, який спершу працював креативним редактором. Кречетов підтверджує, що за час роботи на каналі був частим гостем Банкової, але, запевняє: їздив лише за тим, щоб "дізнатися державну позицію з тих чи інших питань", але ніколи "не підкорявся і тим більше не був джерелом цензури", - додає видання.
Про відсутність цензури на "Домі" виданню також заявила Тетяна Попова, яка вела програми "На самом деле мир" і "Код безопасности".
"Щодо вказівок, про які колишні працівники говорять на умовах анонімності: частина з них були письмовими та чіткими, як от "словник" термінів для новин і програм. Так фронт треба було називати лише "лінією розмежування", а бойовиків – "незаконними збройними формуваннями". Не можна було використовувати слова: "війна", "конфлікт", "ворог". Частина вказівок були усними або "і так зрозумілими з позиції Ксенії", керівниці новин", - зазначає видання.
"Працівники мали постійно згадувати в новинах Зеленського, ОП, президентські програми "Велике будівництво", кредити "5-7-9%" та добре відгукуватись про тогочасного очільника Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова", - додає видання.
"Кожен раз це був твір на тему "як гарно похвалити президентські програми", і кожен раз було складно вгадати, як саме це треба зробити", – розповіла одна з колишніх працівниць телеканалу.
"Хтось відкриває трубу – "Дом" їде, хтось відкриває зупинку, як в Росії – "Дом" їде. Зробили метр догори в рамках "Великого будівництва", ми вже дістаємо ці відео з архівів, розказуємо, як по всій країні все розвивається. Фактично, цей канал – прес-служба Офісу Президента. І в жодному випадку ми не згадували Петра Порошенка. Це була якась ідея фікс, що він дуже погана людина", – поділився інший експрацівник каналу.
"Періодом незначного послаблення вимог щодо "кількості Зеленського" в новинах працівники "Дому" називають призначення Олексія Мацуки на посаду шеф-редактора телеканалу – до цього він опікувався напрямком Сходу. На початку листопада цього року він пішов з каналу", - додають журналісти.
"Від Мацуки наказу "менше показуйте Зеленського" не було. Єдине, коли ми не хотіли давати 8 хвилин монологу Зеленського, ми просили: "Можна ?". І він казав, що так", – пригадує колишня працівниця.
"Головний редактор видання "Детектор-медіа" Отар Довженко вважає, що замість каналу контрпропаганди, який мав руйнувати наратив російської пропаганди і водночас не полемізувати з нею, "Дом" став просто державним російськомовним телеканалом", - резюмує видання.
Будь ласка, зачекайте...
Він середній акторішка, якому посміхнулась вдача і трапилось опинитися на шлаху олігарха, який ******** поливати брудом опонентів за допомогою сатири! От і вся історія успіху і весь "талант"
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Профессиональный пиарщик умеет специальное образование, а этот шибздик из криворожской подворотни не имеет ни какого, кроме среднего, образования.
У неї ступні виросли?
Памятаєте, з якими ратицями вони поїхала у Ватикан до Папи Римського?
(а на тому фото...де ноги догори...фотошоп)))) точняк! ))) бо там не тільки
ратички отпалиступні виросли а й сама довжина ніг))) от майстри фотошопу...от... ))))
Ми розуміє одне одного з півслова.
Схоже, що дійсно фотошоп.
одного речення тексту , все йшло під фонограмму , за виключенням окремих вигуків !
Гнати тварюку потрібно негайно , поки не злив Украіну кремлівському ублюдку , так як вагнерівці , це тільки початок його діяльності 😡
Та й на форумах значна кількість постів обов"язково завдання , щось добре про Пєтю написати .
Причьому доходить до комедного , коли в темах нейтральних згадується "сивочолий" .
Той же софок , тільки вид з боку !
Й поки не було виступу Бурби тому й не падав значно рейтинг Зе-нелоха , бо люди як на правому березі , так й на лівому саме так сприймали слова Фофіка .
А тепер побачите , як почне валитися рейтинги ЗЕ-плеснявих .
Людям просто набридлі пусті гасла без "змістового наповнення" й подвійні стандарти .
Ось й обвалиться зазаз усі ЗЕ-бобіки , але Пєті з цього "обвалу" залишиться лише дрібні крохи .
У тебе два варіанти. "Усі погані", "не буду голосувати" - не варіант. Треба обрати одного. Кого?
Може бути Тимошенко - Порошенко . Може бути Разумков - Порошенко , Разумков - Тимошенко , а скоріше всього буде йще хтось й парі чи то з Порошенко , чи то з Тимошенко, чито з Разумковим з кимось невідомим поки - містером Х ...
В усіх парах , я за Тимошенко - бо в її програмі - земля й ще перехід на парлементаризм . Разумков з Порошенко ... скоріше за Порошенко . Особливо , якщо він поставить в програму перевести країну на ******** парламетську систему (презідентська - це анахронізм... ніша для тоталітарізму) . Тому не вважаю поганим , що в 2019 обрали ЗЕ-нелоха .
Бо в Україні гидко , коли хтось на 10 років захоплює абсолютну владу . А Разумков корисний для Ради але він мене нагадує Кучмо з Літвіним на пару .
За за таку тезу , що не може бути в країні влада гуртка , який підтримує 10..15..20% виборців .
А Порошенко , Разумков , Тимошенко - не кажучи про усих інших -- це лідери 10...15...20% .
В тому й були крайщими часами 2008 рік , коли була більшість "Батьківщини" й НУНСа й був паритет . В 2014 був шанс й майже 304 голоси . Але Порошенко не захотів парітету , а захотів йще посаду ручного й зручного прем"єра .
Коли я був дитиною дивився добрий фільм про бородатих геологів і я думав, що всі бородаті люди розумні. Згодом я зрозумів, що це не так.
Згодом я думав, що всі мешканці Ізраїлю розумні люди. Але і тут я помилявся...
В наступній Раді коаліція буде грати більшу роль в рази .
А тіж самі Бровари - 400 років ... Бровари дуже проукраїнське містечко (як й уся Київщина) . Але там така жесть зараз коїться , такий бандитизм . Бо це лівобережжя Дніпра . А Ірпень й Буча на правому берегу й були на Московії "тільки" 200 років . Й та чистійше .
Ім"я вулиці йще повинні заслужити ... а до того нехай будуть так й називатися "ганьби Членіну" . Поки сцяти у ліфтах не припинять . Або проспект "шибельника Жукова" ...
В цьому я не бачу жодної різниці з "5-м" , або "Прямим" ...
то придивіться.
5й та прямий належать та утримуються порошенком, г=г - коломойським, україна24 - ахметовим.
на-ле-жать. ут-ри-му-ють-ся.
отже, я не очікую від цих каналів критики щодо їхніх власників й не шукаю на них об'єктивної оцінки (хоча я тв взагалі й не дивлюся).
а от оце - "дом", належить державі та утримується з державного бюджету, себто за "гроші платників податків" - людей.
і отут мені зовсім не байдуже, що за мої податки створене та утримується кацапсько-совкове, зеленське-оспівувальне лайно.
а от так званий телеканал "дом" належить державі та утримується з державного бюджету, тобто з моїх грошей серед іншого, й отут мені зовсім не байдуже, що та як вони роблять.
а роблять вони виключно кацапсько-совковий та ще, як от з'ясувалося, зеленсько-оспівувальний контент. а воно мені треба такий контент? ***** не треба.
https://www.youtube.com/watch?v=5KMD7lOUxaE
Але видно, що є такі телевізійники з Дому, що за гроші і в церкві перднуть…
Потім будуть все людно попіл на голову сипати…. Скільки їх таких піховшеків…
Слава Україні та смерть окупантам і їїзрадникам!!
Дурдом
@durdominua
·
1 ч
Ублажители
5 ч. ·
К сожалению в Украине всегда находятся те, кто хотят ограничить свободу слова и те, кто готов обслуживать любую хотелку власти, если власть платит пару копеек. Но не часто эти две позицию одновременно занимает бывший журналист. Теперь это именно так и штатным пропагандоном Банковой, который ещё и тявкает на журналистов, стал Сергій Лещенко. Сначала он по команде с Банковой тявкал на Мирослава Барчук. И даже написал на неё жалобу по рекомендации из ОП. А причина в том, что Барчук озвучила пример попытки вмешательства в редакионную политику программы "Зворотний відлік" на Суспільному. Офису президента это не поноавилось и они спустили на Барчук свою ручную шавку. Недорогенького Сергуню Лещенко. А затем атака на всех журналистов, со стороны Лещенко, по команде из ОП, стала системной.
Сначала Лещенко в эфире абсолютно не олигархического и самого честного канала 1+1 требовал, чтоб спецслужбы занялись Matvey Ganapolsky за его критику власти. Затем Лещенко в своем YouTube канале 18 ноября. призвал Службу безопасности Украины заняться журналисткой Yanina Sokolova из-за публикации ею материалов расследования по срыву спецоперации с "вагнеровцами" и советовал спецслужбе не церемониться с ней. И если честно, то подобное разглагольствование человека, чья жена ездит на заработки в московский ночной клуб, а он пытается оправдывать это промоцией Украины и поддержкой ЛГБТ-сообщества, выглядит просто смешным и крайне тупым.
А теперь у себя на тг-канале он начал гавкать на Шустера. За что? За то, что Шустер назвал трусость власти и позорную неявку представителей власти на эфир началом конца. А ещё за то что Шустер признал, что Арахамия - это классический пример недоразвитого политика, и что власть неадекватная и не понимает, что такое демократия. Лещенко посчитал, что кому-то нельзя говорить о власти так. Власти можно быть тупой, лживой, вороватой, коррумпированной и предательской, а говорить об этом видимо можно лишь тем, кому разрешил хозяин Лещенко и регент Зеленского - Андрей Ермак. Да, репутационный банкрот Лещенко превратился в Пиховшека на минималках. Только Пиховшек мог нагнать жути, а Лещенко вызывает лишь чувство брезгливости по отношению к себе. Он стал настолько мерзок и токсичен, что его даже вышвырнули "Еврооптимисты", с которыми он был с самого начала. И старые заслуги ему не помогли. Слишком уж тухлыми стали его слова и слишком явной стала его служба ОП.
Но теперь Лещенко превратился во врага журналистов и свободы слова. Не знаю, что на него есть у Ермака и сколько должны платить за подобное моральное падение, но теперь Сергей Лещенко стал эталонным мерилом низости, продажности и мерзости. Не зря его стали называть "Тухлый Лещ". А вы посмотрите интервью Шустера. Там всего 8 минут. Но эти 8 минут довели ОП и миньонов Зеленского до истерики. Шустер просто назвал все своими именами.
1 ч ·
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Де ще знайти в світі подібного президента-фортепіанщика?!
Суббота, 20/11/2021
Владимир Зеленский на фоне начавшегося ухудшения отношений с собственниками крупнейших телеканалов (в первую очередь с Ахметовым, но в перспективе не только с ним) решил форсировать создание своей медиа-империю. Пишет Политика Страны.
Причём частично, как водится, за государственный счёт.
Готовится конкурс на общенациональное цифровое телевещание, который будет проведён под победу в нем гостелеканала «Дом». Он же претендует на победу и в конкурсе на FM-частоты (то есть, на радио). Реклама Дома запущена уже запущена по всей стране.
В конкурсе по распределению региональных цифровых частот для ТВ больше всего частот получила ТРК Аверс, связанная с партнером Коломойского Игорем Палицей.
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
По слухам, в Офисе президента под свои потребности хотят превратить в новостной канал и телеканал «Рада». Но по последнему концепция ещё не утверждена.
И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.
https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
Глава фракции «Слуга народа» Давида Арахамии сейчас координирует работу по созданию новостного телеканала. Под него уже собираются деньги из разных источников. Студийный комплекс будет развернут в бизнес-центре Парковый.
Внезапно Нацсовет согласовал изменение программной концепции телеканала М2 с музыкальной на информационную. Канал, имеющий цифровую лицензию, входит в медиа-группу Пинчука, но, по слухам, новый информационный канал на базе М2 будет запущен под Офис президента.
И это только часть работы, которую в срочном порядке начинает делать Банковая, чтоб создать свою медиаимперию. Но времени для этого осталось у Зе немного. Да и с качеством менеджмента есть проблемы. И далеко не факт, что потраченные силы и средства дадут какой-то эффект.
https://news24ua.com/odno-sploshnoe-ze-zelenskiy-stroit-svoyu-media-imperiyu
https://www.youtube.com/watch?v=GL2QjQtEzpw&t=34s