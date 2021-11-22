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Близько 150 мігрантів намагалися прорватися в Польщу: нападом на кордон керували білоруські служби, - польські прикордонники

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Близько 150 мігрантів намагалися прорватися в Польщу: нападом на кордон керували білоруські служби, - польські прикордонники

Близько 150 мігрантів намагалися прорватися на територію Польщі білоруського боку. За словами польських прикордонників, напад контролювали білоруські спецслужби.

Про це повідомили у прикордонній службі Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"21 листопада, на ділянці, що охороняється в Дубіче Черкевне, близько 150 агресивних іноземців намагалися прорватися на територію Польщі. Напад на польський кордон контролювали білоруські служби", - сказано у повідомленні пресслужби відомства, опублікованному у твіттері.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у неділю, 21 листопада заявив, Польща готова оплатити повернення біженців та мігрантів з Білорусі на батьківщину.
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Судячи з відео, що знімалось кимось з поляків (ймовірно прикордонниками), частина мігрантів, що сидять на землі, таки потрапила в Польшу.
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22.11.2021 13:45 Відповісти
угу. только далеко не ушли.
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22.11.2021 14:48 Відповісти
Надо срочно вызывать Анку кулеметчицу ...
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22.11.2021 13:48 Відповісти
Так так так бодро произнес ее товарищ Максим
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22.11.2021 13:51 Відповісти
А что в Пильше нету статьи за незаконное пересечение границы? Хотя тут УК не действет когда 2000 мигрантов сразу нада в тюрьмы расспихать... Значит нужны более радикальные меры
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22.11.2021 13:51 Відповісти
Прокси мигранты открыто атакуют границу ЕС под прикрытием спецслцужб таракана, которые слепят лазером польских погранцов.
Осуществляется самая настоящая гибридная атака, но ЕС по прежнему глубоко озабочен, по прежнему глубоко обеспокоен, по прежнему планирует собрать консенус стран членов НАТО, чтобы применить 4 статью. Ну а если консесус достигнут не будет, то просто попьют кофе и опять глубоко озаботятся.
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22.11.2021 13:53 Відповісти
Феесбешні «мігранти» атакують. ЄС мовчить витріщивши очі….
«Друг валадімір» веде гібридну війну ще з часу Придністров'я …
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22.11.2021 14:17 Відповісти
Знищення сьогоднішньої Європи - то є запланований план глобалістів по зміні світу. А тому глобалістські уряди мовчать. Залишились поляки та венгри. Інші здулись.
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22.11.2021 14:27 Відповісти
оце це все -"сортирная доктрина" *****... не хотите воевать - будет говнищще...
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22.11.2021 15:40 Відповісти
Почему бы сразу за колючкой не поставить таблички на всех необходимых арабских наречиях "Внимание, проход запрещен - мины!" и не заминировать полосу метров в 5, плотно и хаотично, чтобы нельзя было просчитать схему прохождения?
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22.11.2021 15:54 Відповісти
После этого вести непрерывную видео фиксацию, чтобы фиксировать как эти "талибанцы" и их кураторы будут посылать перед собой женщин и детей.
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22.11.2021 16:01 Відповісти
 
 