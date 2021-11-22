Україна не подаватиме воду в окупований Крим. Це заборонено законом, - Верещук

Україна не здійснюватиме подачу води в окупований Крим. Це заборонено всіма можливими регуляторними актами.

Про це повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук під час візиту на Херсонщину, інформує Цензор.НЕТ.

"Це заборонено законом та всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", - наголосила Верещук.

За її словами, Україна добудовує греблю для стримування води у Північно-Кримському каналі, буівництво завершено на 90%.

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