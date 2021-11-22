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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12756) водопостачання (611) вода (910) Верещук (605)

Україна не подаватиме воду в окупований Крим. Це заборонено законом, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна не подаватиме воду в окупований Крим. Це заборонено законом, - Верещук

Україна не здійснюватиме подачу води в окупований Крим. Це заборонено всіма можливими регуляторними актами.

Про це повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук під час візиту на Херсонщину, інформує Цензор.НЕТ.

"Це заборонено законом та всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", - наголосила Верещук.

За її словами, Україна добудовує греблю для стримування води у Північно-Кримському каналі, буівництво завершено на 90%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук розповіла про створення нового органу для реалізації стратегії розвитку Донеччини і Луганщини

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Коли про це каже ця чорнорота, то треба напружитися.
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22.11.2021 13:43
+12
А кто задал этот вопрос??? Опять вбросы на реакцию люде по подаче воды врагу!!!
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22.11.2021 14:00
+8
«Плевать на регламент, нужен результат»: нардеп-«слуга» Верещук заявила, что украинцам не нужны законы.
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22.11.2021 13:44
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Типа СН и ЗЕ никогда не клали на Конституцию и законы болт.
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22.11.2021 13:42 Відповісти
Зеленский и есть закон
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22.11.2021 13:43 Відповісти
Коли про це каже ця чорнорота, то треба напружитися.
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22.11.2021 13:43 Відповісти
А я бы пустил воду в крым, на пару дней. с ядерными отходами атомных станций. эдакая утилизация
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22.11.2021 13:47 Відповісти
Не можна! Крим все ж наш і свого часу ми туди повернемось. Там і так кацапня вже встигла насрати. і нам доведеться це розгрібати.
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22.11.2021 14:15 Відповісти
С мужем руководившем "Альфой" по зачистке и поджоге дома профсоюзов на Майдане
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23.11.2021 07:05 Відповісти
«Плевать на регламент, нужен результат»: нардеп-«слуга» Верещук заявила, что украинцам не нужны законы.
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22.11.2021 13:44 Відповісти
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22.11.2021 13:44 Відповісти
опять зеленые про воду начали петь.
нет воды в Днепре. забудьте! орошайте Херсонскую область.
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22.11.2021 13:47 Відповісти
Канализацию туда вывести и дерьмо поставлять ,вата дерьмо любит ..
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22.11.2021 13:47 Відповісти
"... КТО разгонял Майдан.. муж Верещук... План Бумеранг... Причем здесь Бурба"

https://www.youtube.com/watch?v=rj4_tpmJdUM
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22.11.2021 13:52 Відповісти
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22.11.2021 13:54 Відповісти
Це заборонено здоровим глуздом.
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22.11.2021 13:54 Відповісти
вєРєщучка, а що там з твоїм чоловіком????? Воно взагалі повинно сидіти з кілька десятків років?????!!!!!!!! Ні чого, сяде!!!!!
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22.11.2021 13:55 Відповісти
А чего он правда не сидит? уже 7 лет мог бы отсидеть. Там и УДО подошло бы
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23.11.2021 00:12 Відповісти
"вода в Крым" -
жжёт руSSкий
язык
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22.11.2021 13:58 Відповісти
А кто задал этот вопрос??? Опять вбросы на реакцию люде по подаче воды врагу!!!
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22.11.2021 14:00 Відповісти
аванс то они уже взяли)
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22.11.2021 14:08 Відповісти
Сама задає дурні питання, сама відповідає. Шоб не забули про неї...
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22.11.2021 14:14 Відповісти
говно!ЗЕ!шмара решила напомнить о себе любимой
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22.11.2021 14:27 Відповісти
"Це заборонено законом та всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", - наголосила Верещук. Джерело: https://censor.net/ua/n3300861
черговий зеленський міністр, якому нахєр непотрібне українське законодавство - мелять що заманеться з впевненістю та впертістю дурня.
адже закону, який забороняв би постачання води на тимчасово окуповану територію Криму не існує. це було б все, що треба знати про рівень верещук, якщо в когось досі були в тому сумніви.

але я додам: законопроєкт яким пропонувались зміни до Закону "Про створення вільної економічної зони "Крим"...", щодо заборони водопостачання на період окупації були запропоновані в квітні 2021 року, депутатами від "ЄС" та "Голосу".
цей законопроєкт, навіть, був включений до порядку денного ВР але, не дивлячись на те, що даний законопроект отримав позитивний висновок Комітету з питань бюджету (щодо інших комітетів сайт ВР інформації не містить, отже виходимо з того, що інші комітети не розглядали цей законопроєкт), його зняли з розгляду, як такий, увага! що не рекомендований комітетами.

до речі, зняв з порядку денного, звісно ж, разумков.
ну то що, зеленський електорат, вас не бентежить, що ваші "міністри" законодавство навіть відкривати не хочуть не говорячи вже про те, щоб його вчити?
хоча, про що я, ви неосвіченого малороса президентом обрали .
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22.11.2021 14:48 Відповісти
К стати, как там ее муженек, руководитель Львовской "Альфы" которая штурмовала и сожгла на Майдане "Дом профсоюзов"?

Сейчас он зам.руководителя всей Альфы в Украине. Вот вам и новые лица, и расследования убийств Майдана.
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22.11.2021 14:50 Відповісти
Верещук на цій посаді не тільки за сепарів Донбасу, а й за сепарів Криму турбується.
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22.11.2021 17:02 Відповісти
а если б не закон, подавали бы?
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22.11.2021 23:38 Відповісти
и это правильно.
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22.11.2021 23:47 Відповісти
Крым, это Украина! Возникает когнитивный диссонанс(
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23.11.2021 00:24 Відповісти
 
 