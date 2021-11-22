Україна не подаватиме воду в окупований Крим. Це заборонено законом, - Верещук
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Україна не здійснюватиме подачу води в окупований Крим. Це заборонено всіма можливими регуляторними актами.
Про це повідомила міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук під час візиту на Херсонщину, інформує Цензор.НЕТ.
"Це заборонено законом та всіма можливими регуляторними актами. Це неможливо", - наголосила Верещук.
За її словами, Україна добудовує греблю для стримування води у Північно-Кримському каналі, буівництво завершено на 90%.
Топ коментарі
+16 Иннокентий beer
показати весь коментар22.11.2021 13:43
+12 Владимир c2a8b9e2
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+8 Герхард
показати весь коментар22.11.2021 13:44
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нет воды в Днепре. забудьте! орошайте Херсонскую область.
https://www.youtube.com/watch?v=rj4_tpmJdUM
жжёт руSSкий
язык
черговий зеленський міністр, якому нахєр непотрібне українське законодавство - мелять що заманеться з впевненістю та впертістю дурня.
адже закону, який забороняв би постачання води на тимчасово окуповану територію Криму не існує. це було б все, що треба знати про рівень верещук, якщо в когось досі були в тому сумніви.
але я додам: законопроєкт яким пропонувались зміни до Закону "Про створення вільної економічної зони "Крим"...", щодо заборони водопостачання на період окупації були запропоновані в квітні 2021 року, депутатами від "ЄС" та "Голосу".
цей законопроєкт, навіть, був включений до порядку денного ВР але, не дивлячись на те, що даний законопроект отримав позитивний висновок Комітету з питань бюджету (щодо інших комітетів сайт ВР інформації не містить, отже виходимо з того, що інші комітети не розглядали цей законопроєкт), його зняли з розгляду, як такий, увага! що не рекомендований комітетами.
до речі, зняв з порядку денного, звісно ж, разумков.
ну то що, зеленський електорат, вас не бентежить, що ваші "міністри" законодавство навіть відкривати не хочуть не говорячи вже про те, щоб його вчити?
хоча, про що я, ви неосвіченого малороса президентом обрали .
Сейчас он зам.руководителя всей Альфы в Украине. Вот вам и новые лица, и расследования убийств Майдана.