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"Ви - наша гордість і справжній інтелект нації!", - Зеленський привітав збірну України з шахів із перемогою на чемпіонаті Європи

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент України Володимир Зеленський привітав чоловічу збірну України із шахів з перемогою в командному чемпіонаті Європи, який відбувся у Словенії.

Про це повідомдяє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер президента.

"Вітаю чоловічу збірну України з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіча збірна України з шахів виграла чемпіонат Європи

Як повідомлялось, чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж. "Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок.
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Топ коментарі
+15
А ще чомусь нудота в горлі підходить
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22.11.2021 13:59
+11
грАсмейтер, блін...
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22.11.2021 13:56
+11
и желудок зубами ловлю))))
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22.11.2021 14:09
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22.11.2021 13:56 Відповісти
грАсмейтер, блін...
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22.11.2021 13:56 Відповісти
А вы когда читаете посты от зеленского, они тоже звучат в вашей голове хриплым гнусавым голосом?
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22.11.2021 13:58 Відповісти
А ще чомусь нудота в горлі підходить
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22.11.2021 13:59 Відповісти
и желудок зубами ловлю))))
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22.11.2021 14:09 Відповісти
Саме через це, намагаюсь не дивитися та не слухати його, тільки читаю, що воно сказало... Тільки таким чином частково позбувся цього ефекту.
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22.11.2021 15:18 Відповісти
Гордість і інтелект нації. Чого не скажеш про вітальника.
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22.11.2021 16:37 Відповісти
Не, ну а чо?
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22.11.2021 13:57 Відповісти
Все мы прекрасно знаем, что это не он писал этот пост, а тот мужик котоорый кривлялся в США на фоне обелиска
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22.11.2021 13:56 Відповісти
а в голове все равно гунявое хрипение... старой ржавой калитки ))))
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22.11.2021 14:10 Відповісти
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22.11.2021 14:11 Відповісти
Мендель что ли???
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22.11.2021 14:12 Відповісти
Он за это даже не в курсе, за него посты пишет заместитель заместителя Дерьмака. Эта гнида также не в курсе что каждый день раненые и погибшие.
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22.11.2021 13:57 Відповісти
Следствие по делу А. И. Корейко (тайний афшорнік) Бендер ( агент ГРУ син афганского подданого Кремля) )ведет без всяких на то полномочий, и, судя по тексту романа, даже не пытается выдавать себя за представителя власти. Тем не менее жулики и казнокрады трепещут перед ним и наперебой выкладывают нужную информацию.. Чтобы иметь при этом официальное прикрытие, Остап создаёт фальшивую контору «Рога и копыта»(ОПУ) , чьё название стало нарицательным..
кореші Бендера(Єрмака) - Корейко (таємний офшроник) Шура Балаганов (Аферистович), та прочіє сереьожі з мішами.
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22.11.2021 16:26 Відповісти
ну хоть не "геноцид нации", уже шаг вперед
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22.11.2021 13:59 Відповісти
зЄлєпукін, тут ти правий вони мають інтелект, а ти ПОВНИЙ НОЛЬ, тільки клоуна може з себе видавати!!!!!!!!! "президент" *** твою на ліво, тИ ні хто!!!!!!!!!
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22.11.2021 14:01 Відповісти
Ти, вова, наша ганьба і біда.
----
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22.11.2021 14:08 Відповісти
А у руля позор и недалекий тупица. Куда плывем?
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22.11.2021 14:09 Відповісти
Шо вы все с него смеётесь? У него чёрный пояс по шахматам!
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22.11.2021 14:09 Відповісти
Импичмент ходячий
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22.11.2021 14:10 Відповісти
Таки прийшов той час. що вже і 73% чіпати не хочеться, і вимітати сміття за ними також. Але завжди так, смітить більшість, меншість за ними прибирає. Навіть в мене вдома, і шо будеш бити тих тварин (домашніх єслі шо), поприбирав. насварив і погладив...
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22.11.2021 14:11 Відповісти
Вова, ти розумієш, який ти тупий у порівнянні з ними?
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22.11.2021 14:11 Відповісти
Сила тупых заключается в том, что для них недоказуема априори их же тупость.
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22.11.2021 14:15 Відповісти
Пусть лучше расскажет сколько вчера первая бледи затратила стирального порошка отстируя маланские труселя!!!!!
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22.11.2021 14:12 Відповісти
ну вже хоть с шахматистами мог сфоткаться - те не врежут... ..хотя.... ))))

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22.11.2021 14:12 Відповісти
Вечная классика 😀
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22.11.2021 14:18 Відповісти
Зеля, твой интеллект тоже позволяет тебе в шахматы играть. Примерно так:
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22.11.2021 14:13 Відповісти
Кловану лучше никого не поздравлять вообще. И награждать тоже. Это выглядит как унижение поздравляемых и награждаемых.
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22.11.2021 14:13 Відповісти
От зеля зараз ,как кохту высушить! И всех пабидит у те шахматы! В Чапаева!
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22.11.2021 14:15 Відповісти
А ты кто
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22.11.2021 14:19 Відповісти
шахматы,это примитивнейшая игра. интеллекта в ней не более,чем в голове улитки. имею основание так заявлять потому,что играю в эту игру с шести лет. если быть объективным,то домино лучше.
в шахматах,при одинаковом уровне знаний об этой игре,выиграть нельзя,если не рисковать. то есть риск -"а вдруг",как в игре в очко,когда на руках 16 или 18...
ну и напоследок-вы где нибудь слышали,чтобы шахматист,даже чемпион мира,что то создал благодаря шахматам для страны или для планеты?
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22.11.2021 14:26 Відповісти
Дуже добре, проте якщо добре придивитись Українець там лише один, а інші візуально - йудеї.
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22.11.2021 14:28 Відповісти
Иудеи интеллект любой нации.
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22.11.2021 14:57 Відповісти
дивлячись на зе чмо, що позиціонує себе йудеєм, та впринципі таким він і є не можу з вами погодитись!
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22.11.2021 16:35 Відповісти
щось тут не так? "Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок.
А знайшов: Ви - наша гордість і справжній інтелект нації! (щось, Зе!Бень взнало).
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22.11.2021 14:40 Відповісти
95 - й квартал це також інтелект нації. Тричі відкосити від армії - це треба мати ой який інтелект !
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22.11.2021 15:09 Відповісти
Скоро буде тиждень після публікації біллінгів...

Цинічне поздоровлення блазня д Днем Гідності - було
Поздоровлення шахистів, до якого воно не причетне ніяким боком - було
Коментарів стосовно результатів розслідування, де фігурує все його оточення і воно саме - не було, немає і, ймовірно, не буде...
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22.11.2021 15:15 Відповісти
Он же не мог сам написать такой текст!
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22.11.2021 17:37 Відповісти
Оно не только "великий" музыкант, но ещё и "великий" спортсмен.
И просто "величайший".
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23.11.2021 02:24 Відповісти
 
 