"Ви - наша гордість і справжній інтелект нації!", - Зеленський привітав збірну України з шахів із перемогою на чемпіонаті Європи

Президент України Володимир Зеленський привітав чоловічу збірну України із шахів з перемогою в командному чемпіонаті Європи, який відбувся у Словенії.

Про це повідомдяє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер президента.

"Вітаю чоловічу збірну України з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати!

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Вітаю чоловічу збірну України з ♟️ з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті🏅 для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати! pic.twitter.com/RXzExwSntI — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021

Як повідомлялось, чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж. "Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок.