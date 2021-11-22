"Ви - наша гордість і справжній інтелект нації!", - Зеленський привітав збірну України з шахів із перемогою на чемпіонаті Європи
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Президент України Володимир Зеленський привітав чоловічу збірну України із шахів з перемогою в командному чемпіонаті Європи, який відбувся у Словенії.
Про це повідомдяє Цензор.НЕТ з посиланням на твіттер президента.
"Вітаю чоловічу збірну України з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати!
Вітаю чоловічу збірну України з ♟️ з перемогою на командному чемпіонаті Європи у Словенії! Жодної поразки у змаганнях з найсильнішими збірними Європи, заслужене перше місце й золоті🏅 для наших шахістів. Ви – наша гордість і справжній інтелект нації! Так тримати! pic.twitter.com/RXzExwSntI— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2021
Як повідомлялось, чоловіча збірна України з шахів стала переможцем командного чемпіонату Європи 2021, який завершився у словенському місті Чатеж. "Золото" українцям принесли Антон Коробов, Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко та Володимир Онищук, які набрали 14 очок.
Будь ласка, зачекайте...
кореші Бендера(Єрмака) - Корейко (таємний офшроник) Шура Балаганов (Аферистович), та прочіє сереьожі з мішами.
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в шахматах,при одинаковом уровне знаний об этой игре,выиграть нельзя,если не рисковать. то есть риск -"а вдруг",как в игре в очко,когда на руках 16 или 18...
ну и напоследок-вы где нибудь слышали,чтобы шахматист,даже чемпион мира,что то создал благодаря шахматам для страны или для планеты?
А знайшов: Ви - наша гордість і справжній інтелект нації! (щось, Зе!Бень взнало).
Цинічне поздоровлення блазня д Днем Гідності - було
Поздоровлення шахистів, до якого воно не причетне ніяким боком - було
Коментарів стосовно результатів розслідування, де фігурує все його оточення і воно саме - не було, немає і, ймовірно, не буде...
И просто "величайший".