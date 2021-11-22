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У Миколаєві підліток за 250-650 грн надавав доступ до фейкового застосунку "Дія", де можна було створити COVID-сертифікат, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

У Миколаєві підліток за 250-650 грн надавав доступ до фейкового застосунку

У Миколаєві підліток за гроші надавав доступ до фейкового застосунку "Дія", де можна було створити фальшивий COVID-сертифікат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва викрито неповнолітнього на несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 1 ст. 361 КК України).

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що схожий на застосунок  "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів.

За доступ до сайту мешканець Миколаєва брав від 250 до 650 гривень. Кошти надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Російської Федерації, з якого потім підліток переводив кошти на картковий рахунок.

Після оплати він надсилав замовнику архів з програмним забезпеченням, клієнту лише залишалось його інсталювати на власний смартфон. На сайті було авторизовано більше ніж тисяча користувачів.

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В результаті санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли на комп’ютері та смартфоні юнака вихідні файли фейкового мобільного додатку "Дія", листування з покупцями, відомості про продаж архіву й отримані кошти.

Наразі вживаються заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатку, притягнення до відповідальності осіб, які придбали послугу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Топ коментарі
+10
новый работник минцифры
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22.11.2021 14:05
+8
Кто уже эту дию только не взламывал уже. Теперь мамкины хакеры умудряются)))
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22.11.2021 14:04
+7
Нічого дивного. В країні 73% ідіотів.
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22.11.2021 14:16
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Кто уже эту дию только не взламывал уже. Теперь мамкины хакеры умудряются)))
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22.11.2021 14:04 Відповісти
писал криворукий ЕПАМ поетому каждий мамкин хакер сможет
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22.11.2021 14:08 Відповісти
Ну тут как бы дело в другом, саму базу данных Дии врядли кто ломал. Просто делают похожие на нее клоны приложения, а куар коды фейковые никогда не пройдут валидацию настоящей дией, той котороой мусарчуки считывают коды у громадян) Не знаю, на что рассчитывали клиенты хлопца, наверное на штраф в 17000 гриваков
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22.11.2021 14:11 Відповісти
картинки берут из реальной Дии методом копирования - поетому каждий мамкин хакер сможет
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22.11.2021 14:14 Відповісти
Зато школьник умеет программировать и явно не балбес, только видимо жадность фраера сгубила ибо нужно было лучше шифроваться
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22.11.2021 14:18 Відповісти
Вряд ли кто ломал?????? Это дело времени. Просто Дия создана так, что ее и ломать не нужно. Проще подделать. Просто тут дело в квалификации создателей ДИЯ что их творение дети уже подделывают
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22.11.2021 14:35 Відповісти
Дию еще никому не удалось взломать. Даже премия за это немаленькая назначена.
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22.11.2021 14:28 Відповісти
злоДІЮ ніхто і не збирався ламати поки що, а та премія від ботовода Федорова для справжнього хакера, це копійки, а репутація важливіше, ніж маратися ЗЕленим лайном.
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22.11.2021 14:36 Відповісти
Ага) А Гео Лерос уже получил премию за сданого коррупционера
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22.11.2021 14:44 Відповісти
Дия как и добрая половина софта с данными Украины никому не впарились взламывать, потому что дешевле и быстрее купить у органов
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22.11.2021 15:29 Відповісти
Мьі в нєй будім галасавать!
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22.11.2021 16:10 Відповісти
новый работник минцифры
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22.11.2021 14:05 Відповісти
тобто , хто створить фейк - найде роботу (не на зоні)
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22.11.2021 14:08 Відповісти
Малолетка запросто создает фейковое, на секундочку, госприложение!
Все что нужно знать о безопасности этой программы.
Нужно быть полным 73-х процентным зебилом, чтобы добровольно передавать в эту хрень свои персональные данные.
А потом они удивляются, откуда постоянные звонки с лохотронами на персональный номер, звонки мошенников и т.п
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22.11.2021 14:10 Відповісти
Нічого дивного. В країні 73% ідіотів.
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22.11.2021 14:16 Відповісти
А может, еще и разработчики этого чуда тоже полные и стопроцентные дебилы, которые не в состоянии создать хотя бы мало-мальски защищенную программу?
Собственно, почему они должны быть не дебилами, если народ себе добровольно посадил на голову кучу некомпетентных дебилов, начиная с величайшего лидера всей вселенной и всей его своры дилетантов-любителей.
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22.11.2021 14:20 Відповісти
Если ты - клиент банка (любого), то твои персональные данные уже у мошенников.
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22.11.2021 14:21 Відповісти
Крайний которого задерживали зделал чуть ли не зеркало дии,со своим серваком и редактором данных, и самое главное - СКАНЕРЫ определяли кукод и шли за ответом к нему а не на дию
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22.11.2021 15:32 Відповісти
Україна має талант
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22.11.2021 15:14 Відповісти
За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва викрито неповнолітнього на несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку (ч. 1 ст. 361 КК України).

За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, що схожий на застосунок "Дія". У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covіd-сертифікатів. Джерело: https://censor.net/ua/n3300866

так куда он втручався????
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22.11.2021 15:25 Відповісти
предоставлял доступ к сайту, похожему на приложение "Дія"

В какие чужие системы он вмешивался?
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22.11.2021 16:16 Відповісти
Нужно просто ужесточить законодательство, за фальшивый сертификат давать до 8 лет, а за коррупцию в больших размерах расстрел в военное время, потому что коррупционер это потенциальный предатель государства Украина и все знают куда коррупционер побежит
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22.11.2021 16:20 Відповісти
Статью повесили потому что он зарабатывал деньги,а не за копию сайта(хотя 361 статья здесь не причем, больше на мошенничество тянет ) а это самый тяжкий злочин в Украине!
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22.11.2021 17:51 Відповісти
максимум что могут сделать - впаять использование чужого товарного знака. он же зарегистрирован? или - нет? а вообще, за то, что протянули закон о приравнивании "дии" к официальным государственным документам (на массово несертифицированных китайских устройствах, ага, а также программного обеспечения в забугорных же (причем исключительно заугорных) "магазинах" левых частных компаний (им ведь дали исходный код? а гражданам - нет, а всякие договора о защите персональных данных с ними заключали? а ответственность у кого какая? и т.п.) нужно сажать и допрашивать всю эту гопкомпанию с пристрастием пока те еще не в Ростове доступны. хотя наверное на общем фоне это выглядит как детский сад, хотя в приличных странах с некоторыми зачатками мозга такое бы завернули и засунули в известное место автору еще на этапе рассмотрения. наверное поэтому у них качество жизни на поряд(ки) выше.
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22.11.2021 18:10 Відповісти
Эту дію уже скомпрометировали кругом и всюду.
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22.11.2021 20:45 Відповісти
це ще квіточки.
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22.11.2021 21:11 Відповісти
Вместе со старой властью, сменять всюду и ПО
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22.11.2021 21:13 Відповісти
 
 