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Болгарія (486) Крим (12756) США (14478) Радев (22)

США стурбовані заявою президента Болгарії Радева про "російський" Крим, - посольство в Софії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США стурбовані заявою президента Болгарії Радева про

Сполучені Штати глибоко стурбовані недавніми заявами президента Болгарії Румена Радева, в яких він називає окупований Крим "російським".

Про це у Facebook повідомляє посольство США в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати, G-7, Європейський Союз і НАТО завжди були чіткими та єдиними у своїй позиції, що, незважаючи на спробу анексії Росією та триваючу окупацію, Крим є українським. Усі ми, включаючи Болгарію, на саміті Кримської платформи в серпні заявили, що Крим є невід’ємною частиною України і що ми не визнаємо і не визнаємо спроби Росії легітимізувати незаконну окупацію півострова. За останні кілька днів ми висловили глибоку стурбованість болгарській владі як у Вашингтоні, так і в Софії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що президент Болгарії Румен Радев,на передвиборчих дебатах заявив, що вважає Крим російською територією та заявляє про неефективність антиросійських санкцій ЄС.

Голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що заява Радева - удар по відносинах з Україною.

Радев, який назвав Крим "російським", переміг на виборах президента Болгарії

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС очікує на спростування заяви президента Болгарії Радева про "російський" КримСША стурбовані заявою президента Болгарії Радева про російський Крим, - посольство в Софії 01

Автор: Богдан Гуньковський
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А то что зеля с Андреем Елдаком слили спецоперацию по вангеровцам они не стурбованные часом?
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22.11.2021 14:09 Відповісти
Расследование Беллингайта запросили, разбираются. А что, они обязаны защищать Украину от собственного 73% говна?
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22.11.2021 14:26 Відповісти
Века тоталитарной власти и раболепного преклонения перед ней под страхом наказания, сформировали на территории России такую общность с уродливо-искривлённым менталитетом, со склонностью к стадному холуйству даже перед самой мерзкой властью. Кремлёвским пропагандистам нравится по-петушачьи заниматься приторным самовосхвалением регулярно. Но если посмотреть на историю Гондурашки более объективным взглядом без шелухи пропаганды, что из себя представляет эта территория? Это страна с одними из самых чудовищных тоталитарных людоедских режимов за всю историю человечества, начиная чуть ли не от царя Гороха, а именно кровожадного убийцы - Ивана Грозного. Далее - Пётр 1 - на человеческих костях строил города, не считаясь с жертвами. После этого череда циничных реакционеров от Екатерины 2 до Николая 2. И всё это время в России существовал, по сути, рабовладельческий строй - в виде крепостного права, которое хотя и было формально отменено в 1861 году, но обрекло крестьян на новые кабальные условия. Далее новая череда тоталитарных режимов - сталинский, хрущёвско-брежневский и наконец - путинский мафиозно-коррупционный авторитарный режим с уклоном в типичный российский кровожадный тоталитаризм. То есть, это страна перманентного, веками, насилия, лжи, повального хамства, воровства, безответственности чиновников. При этом перманентные "зачистки", геноциды, истребления, оккупации русскими земель других народов, существование замаскированных фашистских организаций типа "черносотенцев" при царском режиме или как сейчас жириновцев и прочих русских фашистов, постоянное присваивание русскими достижений людей других национальностей и одновременное оскорбление и помехи им в их деятельности, что в наибольшей степени ощутили на себя люди еврейской национальности. Естественно, что всё это выплёскивается и во внешней российской политике. Вся эта известная всему миру русская хамоватость, часто с ксенофобским душком, шовинистический апломб, высокомерие, желчность, злорадство, злобная завистливость из-за собственной завышенной самооценки, постоянное бряцание оружием с воспалёнными в милитаристско-фанфаронской агрессии красными глазами и вечным взглядом на мир из окопов со злобным оскалом. Не зря говорят, что России нужна другая планета, потому что в мире эта страна с другими странами просто жить не может по многим в основном внутренним причинам
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22.11.2021 14:45 Відповісти
гадев - балгарии руцкий зольдат
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22.11.2021 14:11 Відповісти
В болгар лише мова слов'янська.. Реншта не зовсім
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22.11.2021 14:12 Відповісти
Лишите болгарскую элиту ( среди которых и кацапы замаскировались) ВИЗ В США, и сразу у них мозги вернуться в голову .
что то в виде РИЗОЧКИ всегда полезно 😀
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22.11.2021 14:15 Відповісти
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть российского населения вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма
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22.11.2021 14:47 Відповісти
Вашингтонское Политбюро следит за всеми. Ему уже недолго быть президентом.
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22.11.2021 14:22 Відповісти
Хоть бы краешком глаза увидеть как выглядит озабоченность
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22.11.2021 14:25 Відповісти
С удовольствием махнулись бы местами в НАТО и ЕС с болгарами, а они со всей любовью к кацапам могли бы в таежный союз вступить.
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22.11.2021 14:33 Відповісти
Болгария это вообще провинция Турции.
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22.11.2021 14:37 Відповісти
през Болгарії смердить ру.*****.
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22.11.2021 15:03 Відповісти
 
 