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В Україні вперше за останні 14 тижнів зменшується кількість смертей від COVID-19, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні вперше за останні 14 тижнів зменшується кількість смертей від COVID-19, - МОЗ

Питання протидії поширенню на території України інфекційної хвороби COVID-19 обговорили під час селекторної наради під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 та кількості госпіталізованих. За минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі осіб. Крім того, вперше за останні 14 тижнів кількість летальних випадків зменшилась у порівнянні з попереднім тижнем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради порушив питання забезпеченості регіонів необхідними препаратами для лікування COVID-19.

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"Необхідно детально вивчити ситуацію по кожному закладу та здійснити перерозподіл препаратів там, де це необхідно", — наголосив Глава Уряду.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається високий рівень вакцинації проти COVID-19. За минулий тиждень було зроблено 1 млн 718 тисяч щеплень.

У Національній поліції повідомили, що в Україні тривають перевірки на дотримання карантинних правил та виявлення підроблених COVID-документів. До рейдів залучено 14 тисяч особового складу. Так, за минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у вчиненні 38 кримінальних правопорушень. У роботі перебувають ще кілька десятків справ. Минулого тижня також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

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"За підсумками наради було дано завдання відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів", - додали в Кабміні.
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Топ коментарі
+2
И не удивительно. Уменьшился уровень вакцинации, меньше стало смертей.
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22.11.2021 16:52
+1
Тиждень это неделя, а не сутки.
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22.11.2021 14:36
+1
Нічого - це не надовго. Сьогодні школи відкрили. За тиждень подивимося.
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22.11.2021 14:37
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Так выходные были же или он не в курсе?
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22.11.2021 14:27 Відповісти
Тиждень это неделя, а не сутки.
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22.11.2021 14:36 Відповісти
За ці 14-ть тижнів нарешті розрулили ситуацію з киснем?
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22.11.2021 14:29 Відповісти
22.11.21.
Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА : https://censor.net/ua/n3300789

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22.11.2021 15:50 Відповісти
Завтра-післязавтра побачимо
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22.11.2021 14:31 Відповісти
Кагбе не удивительно - очередная волна пошла на спад. Можно в очередной раз попробовать заявить о своей победе над коварной болячкой.
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22.11.2021 14:31 Відповісти
Нічого - це не надовго. Сьогодні школи відкрили. За тиждень подивимося.
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22.11.2021 14:37 Відповісти
Десь з останньої декади грудня і до середини січня КОВІД піде на канікули.
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22.11.2021 14:49 Відповісти
а он днём и так отдыхает, учитывая комендантский час во многих странах
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22.11.2021 17:19 Відповісти
И не удивительно. Уменьшился уровень вакцинации, меньше стало смертей.
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22.11.2021 16:52 Відповісти
Зате стабільно не менше 1000 в день помирає, від серцевосудинних і онкології, спричинених бухлом, сигаретами, екологією і неякісним харчуванням.
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22.11.2021 18:54 Відповісти
 
 