В Україні вперше за останні 14 тижнів зменшується кількість смертей від COVID-19, - МОЗ

Питання протидії поширенню на території України інфекційної хвороби COVID-19 обговорили під час селекторної наради під головуванням Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні спостерігається позитивна тенденція до зменшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 та кількості госпіталізованих. За минулий тиждень було госпіталізовано 24 419 осіб, тоді як кілька попередніх тижнів до лікарень потрапляли по 32 тисячі осіб. Крім того, вперше за останні 14 тижнів кількість летальних випадків зменшилась у порівнянні з попереднім тижнем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради порушив питання забезпеченості регіонів необхідними препаратами для лікування COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: у "червоній" зоні залишаються Київ і 18 областей, у двох з них показники повністю стабілізувались, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Необхідно детально вивчити ситуацію по кожному закладу та здійснити перерозподіл препаратів там, де це необхідно", — наголосив Глава Уряду.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що четвертий тиждень поспіль в Україні зберігається високий рівень вакцинації проти COVID-19. За минулий тиждень було зроблено 1 млн 718 тисяч щеплень.

У Національній поліції повідомили, що в Україні тривають перевірки на дотримання карантинних правил та виявлення підроблених COVID-документів. До рейдів залучено 14 тисяч особового складу. Так, за минулий тиждень було направлено документи про підозру 15 медичних працівників у вчиненні 38 кримінальних правопорушень. У роботі перебувають ще кілька десятків справ. Минулого тижня також проведено 13 обшуків у туристичних агенціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Луганщина та Львівщина покидають "червону" зону, - Ляшко

"За підсумками наради було дано завдання відповідним міністерствам та відомствам опрацювати питання посилення контролю за перевіркою достовірності COVID-сертифікатів за допомогою їхніх QR-кодів", - додали в Кабміні.