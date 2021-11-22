"Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашого боку, наразі не йдеться", - Кулеба
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Міністерство закордонних справ докладає всіх зусиль для запобігання нападу Росії на Україну, але про залучення іноземних військ на територію України наразі не йдеться.
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашого боку, наразі не йдеться. Єдині іноземні війська, які ведуть бойові дії на території України, - це російські війська", - сказав він.
Кулеба також назвав можливий наступ російських військ одним зі сценаріїв, який, безумовно, лежить на столі російського керівництва.
"Зараз ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб йому запобігти, але це не скасовує потребу в максимальному зміцненні нашої обороноздатності, тому що ніколи не можливо повністю передбачити дії Російської Федерації", - зауважив міністр.
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22 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 10
Разведка США предупреждает европейских союзников о растущей вероятности вторжения России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) на территорию Украины.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на знакомых с ситуацией американских чиновников, передает сегодня Finanz.ru.
По данным американских военных, начало российской военной операции увязано с погодой: она может стартовать в течение нескольких недель, когда наступят холода.
На границе с Украиной сосредоточены десятки тысяч российских солдат, причем в отличие от апрельского наращивания группировки, на этот раз Вашингтон не склонен считать происходящее блефом.
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс встречалась с руководством НАТО и чиновниками Польши на этой неделе, предупредив их о возможном вторжении российской армии в Донбасс.
Хейнс отправилась в Европу после того, как с двухдневным визитом в Москву слетал глава ЦРУ Уильям Бернс.
Редкий для практики двухсторонних отношений визит закончился безрезультатно, утверждают источники CBS.
Бернс пытался предупредить Кремль о последствиях возможной украинской операции, но его переговоры, вопреки ожиданиям США, прошли на повышенных тонах и сопровождались спорами, говорят источники.
На данный момент вблизи украинской границы сосредоточена группировка из 92 тысяч российских военных, заявил в интервью Military Times Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
В тему - Россия готовит нападение на Одессу и Мариуполь в начале 2022 года - ГУР Минобороны
По его словам, российская операция может начаться в январе или феврале 2022 года и стать куда более разрушительной, чем конфликт 2014 года, унесший жизни 14 тысяч человек.
Учения «Запад-2021», которые Россия провела совместно с Беларусью, продемонстрировали возможность быстрой переброски крупных воинских формирований - до 3,5 тысячи десантников и бойцов спецназа за раз, сказал Буданов.
Атака, по его словам, вероятно будет включать, удары с воздуха, артиллерии и бронетехники, за которыми последует десантирование на востоке Украины, нападение с моря на Одессу и Мариуполь, а также, возможно, вторжение меньшего масштаба с территории Беларуси.
По словам Буданова, очевидно то, что потенциал, накопленный на границе, позволяет осуществить подобную операцию: увеличилась численность контингента, стало больше техники и продвинутых вооружений, среди которых в том числе - ракетные комплексы «Искандер», способные работать средством доставки как для обычных, так и для ядерных боезарядов.
Военная операция, как считает Буданов, будет сопровождаться попыткой дестабилизиации ситуации внутри Украины.
С конца октября Россия приостановила поставки в страну энергетического угля, усугубляя энергокризис.
«Они хотят спровоцировать беспорядки через протесты и митинги, чтобы показать, что люди против правительства», - сказал Буданов.
Цель - добиться смены правительства, утверждает он: если этого не сделают украинцы, им помогут российские солдаты.
Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши, по мнению Киева, является частью этого плана. Американские чиновники, впрочем, не уверены в этом, говорят источники CBS.
Глава комитета начальников штабов США Марк Милли в пятницу провел переговоры с генералом Валерием Залужным, главнокомандующим Вооруженными силами Украины с 27 июля 2021 года. Согласно релизу Пентагона, они обсудили ситуацию в Восточной Европе и «вызывающую обеспокоенность активность» России в регионе.
Милли «подчеркнул необходимость продолжения консультаций между региональными союзниками и партнерами и снова заявил о поддержке Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».
Российские власти, напомним, сначала в принципе отрицали переброску войск к Украине, а затем от лица пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова назвали «внутренним делом» любые перемещения армии по российской территории.
В воскресенье Песков заявил об угрозе «провокаций» со стороны Киева на фоне массовых заявлений Запада про якобы подготовку вторжения на Украину.
Теми же словами прокомментировал ситуацию замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
В интервью «Российской газете» он заявил, что растут риски провокаций Киева на крымском направлении и в отношении объектов в Азовском и Черном морях.
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Это что?
никогда не говори никогда !!!
может так статься что именно ты и будешь просить помощи у военных других стран...подставить плечо...