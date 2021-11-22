"Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: Я злякалася, бо знала, що стан критичний, але не знала, що настільки

Нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько розповіла про стан здоров'я експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у програмі на телеканалі "Україна 24".

"Кілька хвилин тому я вийшла з військового госпіталю, який частково вже перетворився на в'язницю, тому що в тому місці, де перебуває Михеіл Саакашвілі, дуже багато охорони, поставлено сигналізацію, ґрати. Психологічна атмосфера створена така, щоб було відчуття в'язниці.

На жаль, коли востаннє я його бачила трохи більше тижня тому, він був у кращому стані, ніж сьогодні. Я побачила, що він дуже ослаблений фізично, морально. Зараз починається реабілітація, але є багато діагнозів та симптомів, є проблеми із внутрішніми органами, з головним мозком. На даний момент не знаю, як можливе лікування в умовах несвободи. Це дуже важко зі створеними нормами. Він ізольований від світу, мало хто до нього може потрапити. Тому ситуація погана насправді", — сказала вона.

Ясько розповіла, наскільки змінилися умови утримання Саакашвілі.

"Ситуація така, що в шпиталі вже є апаратура. У в'язниці у Глдані, де він був, це були тортури — і фізично, і психологічно. Постійний тиск різними способами — і криками ув'язнених, і з боку лікарів, і з боку влади постійно створювалася атмосфера, щоб йому було погано, не надавалася жодна допомога. Наразі вже створено початок курсу, як його виводити з критичного стану. Я сьогодні трохи злякалася, бо знала, що стан критичний, але не знала, що настільки. Особистого лікаря зараз пускають, але цього недостатньо. Потрібно понад 25 медичних експертів, які мають постійно аналізувати стан здоров'я. Сказати, що стан стабільний, не можна. У такому стані, коли людина виснажена за 50 днів, за 2-3 дні не можна стабілізувати. Це питання тижнів", — сказала вона.

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