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Новини Політика України Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1419) здоров'я (423) Саакашвілі Міхеіл (2105) Єлизавета Ясько (79)

"Слуга народу" Ясько про стан Саакашвілі: Я злякалася, бо знала, що стан критичний, але не знала, що настільки

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько розповіла про стан здоров'я експрезидента Грузії Михеіла Саакашвілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона розповіла у програмі на телеканалі "Україна 24".

"Кілька хвилин тому я вийшла з військового госпіталю, який частково вже перетворився на в'язницю, тому що в тому місці, де перебуває Михеіл Саакашвілі, дуже багато охорони, поставлено сигналізацію, ґрати. Психологічна атмосфера створена така, щоб було відчуття в'язниці.

На жаль, коли востаннє я його бачила трохи більше тижня тому, він був у кращому стані, ніж сьогодні. Я побачила, що він дуже ослаблений фізично, морально. Зараз починається реабілітація, але є багато діагнозів та симптомів, є проблеми із внутрішніми органами, з головним мозком. На даний момент не знаю, як можливе лікування в умовах несвободи. Це дуже важко зі створеними нормами. Він ізольований від світу, мало хто до нього може потрапити. Тому ситуація погана насправді", — сказала вона.

Ясько розповіла, наскільки змінилися умови утримання Саакашвілі.

"Ситуація така, що в шпиталі вже є апаратура. У в'язниці у Глдані, де він був, це були тортури — і фізично, і психологічно. Постійний тиск різними способами — і криками ув'язнених, і з боку лікарів, і з боку влади постійно створювалася атмосфера, щоб йому було погано, не надавалася жодна допомога. Наразі вже створено початок курсу, як його виводити з критичного стану. Я сьогодні трохи злякалася, бо знала, що стан критичний, але не знала, що настільки. Особистого лікаря зараз пускають, але цього недостатньо. Потрібно понад 25 медичних експертів, які мають постійно аналізувати стан здоров'я. Сказати, що стан стабільний, не можна. У такому стані, коли людина виснажена за 50 днів, за 2-3 дні не можна стабілізувати. Це питання тижнів", — сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До лікування Саакашвілі необхідно підключити психолога та психіатра, - особистий лікар Кіпшидзе
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Топ коментарі
+16
та, пішла ти нах , курва зебільна , разом зі своїм страдальцєм-пропєлєром...
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22.11.2021 15:03
+15
Мега новина. Всі її чекали з нетерплячкою. От прям спати не могли люди, так чекали.
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22.11.2021 15:03
+13
О Саакашвили каждый день больше информации чем новостей с фронта, обубитых и раненых бойцах
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22.11.2021 15:13
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хер обвис??
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22.11.2021 14:45 Відповісти
читай внимательнее - юнона уже у авоськи с котлетами...
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22.11.2021 15:37 Відповісти
Хотів би побачити, як законна жінка цього обригана їй патли б повиривала.
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22.11.2021 14:46 Відповісти
Нет повести печальнее на свете....)
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22.11.2021 14:47 Відповісти
Всі топ політики за гратами раптово стають критичними,на волі їх нічо не бере-ні віскі дороге ,ні горілочка ,ні переїдання ,ні нюхання коксу
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22.11.2021 14:56 Відповісти
Мега новина. Всі її чекали з нетерплячкою. От прям спати не могли люди, так чекали.
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22.11.2021 15:03 Відповісти
та, пішла ти нах , курва зебільна , разом зі своїм страдальцєм-пропєлєром...
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22.11.2021 15:03 Відповісти
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22.11.2021 15:20 Відповісти
-мойша,мне так плохо,так плохо
-терпи сара,кому сейчас хорошо?
сара помирает.
-сара,шож ты не сказала,что тебе хуже всех?

та пройдет ломка,психиатры помогут
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22.11.2021 15:09 Відповісти
Товарищ, вы мне мешаете впечатляться!
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22.11.2021 15:56 Відповісти
О Саакашвили каждый день больше информации чем новостей с фронта, обубитых и раненых бойцах
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22.11.2021 15:13 Відповісти
дура . он в тюрме сидит . какая там должна быть обстановка ? как в пятизвездочном отеле что ли ?
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22.11.2021 15:16 Відповісти
Та шо вы все носитесь с этим Карлсоном? Он сам поперся в Грузию и знал, что на него открыты уголовные дела
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22.11.2021 15:18 Відповісти
А вот тех кто вчера обгадил ЗЕ на Майдане уже разыскивают компитентные службы но всем пофиг,главное Саака.
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22.11.2021 15:18 Відповісти
Пифдец.. да там жирка столько, судя из видео, что еще как минимум год голодать можно... видать насморк испугал Ясько....его бы в подвал ОРДЛО, а так как на курорте в прринципе.. Ясько ты бы так за бойцов наших переживала, а не за грузирна...
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22.11.2021 15:21 Відповісти
А почему Слуга Народа не на рабочем месте? Она получает зарплату? Ее отправили в командировку? Или я что-то пропустил? Поправьте меня, если что...
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22.11.2021 15:21 Відповісти
Так її "женская доля" покликала до свого коханого, або...сам..Хламідія.
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22.11.2021 22:02 Відповісти
Ну что у него проблемы с головным мозгом я с ней согласен.))
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22.11.2021 15:21 Відповісти
Елизавета, Миша не позавтракал? или плохо какал после обеда?
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22.11.2021 15:24 Відповісти
Нужно более 25 медицинских экспертов, которые должны постоянно анализировать состояние здоровья. Источник: https://censor.net/ru/n3300880


Тогда уж проще добить чем держать возле него 25 врачей.
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22.11.2021 15:24 Відповісти
мне вообще плевать на этого прохиндея
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22.11.2021 15:24 Відповісти
Міхо швидкої поправки! Людина показала характер.
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22.11.2021 15:31 Відповісти
Я мав на увазі: швидкого одужання
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22.11.2021 15:32 Відповісти
а путин *****?
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22.11.2021 15:43 Відповісти
Это как же Ясько его достала, что Михо из-за неё нелегально перешёл границу и пошёл в тюрьму !?
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22.11.2021 15:45 Відповісти
Міша від іншої Лізки втік..Богуцької.
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22.11.2021 22:03 Відповісти
Ясно почему Лизка так о Карлсоне беспокоится. Как новость о вентиляторе так и о ней вспоминают. Звязда медийного пространства . Годы уходят, возможностей все меньше
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22.11.2021 15:48 Відповісти
Лиза,ты дура. Никому, кроме тебя, этот боров нафиг не нужен.
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22.11.2021 15:54 Відповісти
Шукай нового папіка. Старий зламався...
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22.11.2021 16:15 Відповісти
Вы б, суки, попали в украинскую реанимацию, где на больных всем похрен, в палаты наведываются через день.
Персонал сутками квасит и вымогает бабло у родственников.
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22.11.2021 16:34 Відповісти
цензор, ну правда, кого этот дядька интересует? Вы бы ещё написали, что в Китае мешок риса опрокинулся.
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22.11.2021 16:46 Відповісти
ты курва делом займись, тебе платят за парламентскую работу а не за поездки к любимому
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22.11.2021 17:21 Відповісти
Шо у Карсона не стоит?! Лизка так у наркоманов и не стоит. Это закономерный итог!
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22.11.2021 18:19 Відповісти
Лизочку-дурочку, видать, первой ледью растащило. Не выгорело (печалька). Вдовой загнувшегося героя тоже не светит - от придуркулита не умирают. Придётся переквалифицироваться в декабристки. "Во глубине сибирских руд"© оно б, конечно, поколоритнее было бы, но ежели Сааке кайло в руки ****** тоннель под Казбеком прорубить - тоже будет знаменито.
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22.11.2021 18:59 Відповісти
"Юнона і Авос"
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22.11.2021 22:04 Відповісти
Шукай іншого папіка,сосна!
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22.11.2021 19:20 Відповісти
та сосна тягается по Грузии за наши деньги!!!
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22.11.2021 20:50 Відповісти
А как Сенцов без личного врача и 25 медиков выходил из НАСТОЯЩЕЙ голодовки в кацапской северной тюряге, а не постановочной, как у михуила????? Ты, дрянь, этим интересовалась????
Зла не хватает...
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22.11.2021 21:28 Відповісти
Умирающий лебедь...
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22.11.2021 21:29 Відповісти
О да, страдалец. Дайте ему клетчатое одеялко....
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23.11.2021 07:18 Відповісти
Баригошвілі нужєн псіхолог і псіхіатр. Й це не жарт.
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23.11.2021 09:20 Відповісти
 
 