Місяць нових правил поїздок між регіонами: Правоохоронці провели понад 91 тис. перевірок. ІНФОГРАФІКА

З 21 жовтня 2021 органи Нацполіції провели 91 165 перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.

Перевірки проводилися на автотранспорті – 75 179; на залізничних вокзалах – 15 181; в аеропортах – 805.

За виявленими фактами складено 704 адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найбільше порушень виявлено у Київській області – 216, 83 – у Черкаській, 67 – у Полтавській, 54 – у Сумській, 33 – у Вінницькій, по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій, 25 – в Одеській, 23 – у Донецькій, 22 – у Луганській, по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.

Орім того, під час перевірки дотримання карантинних обмежень поліцейські виявили 770 випадки нелегальних перевезень. Відтак всього складено 1066 відповідних протоколів – 503 протоколи за ст. 164 та 563 - за ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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