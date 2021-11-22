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Місяць нових правил поїздок між регіонами: Правоохоронці провели понад 91 тис. перевірок. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Місяць нових правил поїздок між регіонами: Правоохоронці провели понад 91 тис. перевірок. ІНФОГРАФІКА

З 21 жовтня 2021 органи Нацполіції провели 91 165 перевірок регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міжобласного значення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці звертали увагу на наявність у водіїв, пасажирів, екіпажів авіатранспорту документів про вакцинацію, відповідного сертифіката або негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР чи експрес-тесту на визначення антигену.

Перевірки проводилися на автотранспорті – 75 179; на залізничних вокзалах – 15 181; в аеропортах – 805.

За виявленими фактами складено 704 адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найбільше порушень виявлено у Київській області – 216, 83 – у Черкаській, 67 – у Полтавській, 54 – у Сумській, 33 – у Вінницькій, по 28 – у Запорізькій та Хмельницькій, 25 – в Одеській, 23 – у Донецькій, 22 – у Луганській, по 21 – у Дніпропетровській та Житомирській областях.

Орім того, під час перевірки дотримання карантинних обмежень поліцейські виявили 770 випадки нелегальних перевезень. Відтак всього складено 1066 відповідних протоколів – 503 протоколи за ст. 164 та 563 - за ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Місяць нових правил поїздок між регіонами: Правоохоронці провели понад 91 тис. перевірок 01
Місяць нових правил поїздок між регіонами: Правоохоронці провели понад 91 тис. перевірок 02

Автор: Богдан Гуньковський
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22.11.2021 14:48 Відповісти
"15 апреля суд отправил протокол об административном правонарушении в отношении Валентина Бурьянова обратно в полицию на дооформление. В ходе заседаний судья, рассматривая протокол, отметил, что в нем не указаны ни свидетели правонарушения, ни понятые, нет подписей и не указано, какой вред причинил правонарушитель."

"Днепровский суд Киеве 20 июля оправдал Валентина Бурьянова, которого полиция в апреле задержала в Гидропарке, когда он переплыл реку."
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22.11.2021 15:54 Відповісти
Такое ощущение, что новости из дурдома..
И самое поражающее, что все это воспринимают как что-то нормальное...
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22.11.2021 15:38 Відповісти
Влада клоунів, доводить країну до ручки.
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22.11.2021 15:57 Відповісти
Просто нужно ссылатся на статьи конституции и не боятся если будут составлять протокол. В суде все эти дела закрываются.
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22.11.2021 16:12 Відповісти
На сколько увеличилась раскрываемость краж, ограблений ...?
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22.11.2021 16:21 Відповісти
Так это другое
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22.11.2021 16:57 Відповісти
Главная цель украинской власти- сделать гражданина преступником по умолчанию
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23.11.2021 15:19 Відповісти
 
 