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Новини Політика України
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Нацполіція (13932) протест (2250) хуліганство (220) Гудименко (7) Демократична сокира (9) Гудименко1 (33)

Поліція склала адмінпротокол на лідера партії "Демсокира" Гудименка за нецензурну лайку під час протесту на Банковій. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Співробітники Національної поліції склали протокол на лідера політичної партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка. Йому закидають нецензурну лайку під час протесту 21 листопада біля Офісу Президента.

Про це Гудименко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав він.

На сторінці "Демократичної сокири" у фейсбуці йдеться, що адміністративний протокол було складено за статтєю про дрібне хуліганство.

"Вчора увечері Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової. В той самий час ми бачимо, що представники цієї служби (Нацполіції. - Ред.) здійснили набагато більш жахливий злочин: вони не допускали мирних громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту", - прокоментував Гудименко.

Дивіться: "Щурів на Банковій нудить": Активісти вирушили під будівлю Офісу Президента, сталися сутички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Він пообіцяв звернутися до суду й "запитати, що жахливіше": коли поліція не допускає громадян чи коли коли громадяни нецензурно лаються.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+62
Печерский холм
​​Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.
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22.11.2021 16:18
+57
Тільки Майдан і імпічмент.
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22.11.2021 16:01
+45
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22.11.2021 16:02
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Тільки Майдан і імпічмент.
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22.11.2021 16:01 Відповісти
Імпічмент?Ух ти,***,як страшно.Ну все, зараз це х#уйло все кине і втече.
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22.11.2021 17:27 Відповісти
зачем торопиться? и зачем Майдан для этого Чма собирать?

Хватит развала коалиции, нового парламента и импичмента.
Вот тогда этот дурачок наконец поймет - ПОЧЕМУ он зря поторопился с законом об импичменте.
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22.11.2021 19:28 Відповісти
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22.11.2021 21:04 Відповісти
А закон про імпічмент читав? Там так прописано, що нереально його втілити навіть по часу на 2 роки не менше. Зебіли досі вірять, що зелень здатна прийняти нормальний закон?
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22.11.2021 22:51 Відповісти
Майдан потрібно ще заслужити. Часом буває достатньо і "веселого яйця"
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22.11.2021 20:23 Відповісти
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22.11.2021 21:41 Відповісти
дорогой Цензор, озвучьте, пожалуйста словестные доказательства хулиганства
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22.11.2021 22:10 Відповісти
Чекайте, так а чому за нецензурну лайку адмінпротокол, а за фак Лєросу кримінал? По логіці і Лєросу мали адмінку виписати - максимум 51 грн штрафу!
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22.11.2021 16:02 Відповісти
Та палець то не встигли "зафільмувати"!
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22.11.2021 17:32 Відповісти
мабуть думку "зловили"
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22.11.2021 20:24 Відповісти
А мотив мабуть стандартний - "сповідуючи ультранаціоналістичні ідеї і расову зверхність над найвеличнішим"
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22.11.2021 21:18 Відповісти
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22.11.2021 16:02 Відповісти
"Ми танцюєм і поєм кагебістський кавеен":
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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22.11.2021 16:22 Відповісти
А на соседнем дереве портрете Бенедиковна висит ?
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22.11.2021 16:50 Відповісти
а кияни, що вже почали вішати улюблених героїв?
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22.11.2021 20:26 Відповісти
*******, на Банковій портки і памперси міняють, а вони ще й сміються.
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22.11.2021 16:06 Відповісти
навєрно, "чтоб нє за бронзовєл" (с)
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22.11.2021 16:14 Відповісти
Гімно нє бронзовєєт! Особливо -зєльоне.
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22.11.2021 16:18 Відповісти
Ругатся не хорошо.
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22.11.2021 16:16 Відповісти
Свою країну зраджувати "нє харашо".
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22.11.2021 16:23 Відповісти
Я бы сказал что даже очень плохо
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22.11.2021 17:44 Відповісти
Да это подсудное дело, за это срок дают и не малый...
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22.11.2021 19:53 Відповісти
Где обещанный миллиард деревьев?)
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22.11.2021 16:24 Відповісти
Пора знать что деревья нее растут за два дня
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22.11.2021 17:43 Відповісти
Так и я об этом... На больших деревьях до земли не достанешь)
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22.11.2021 17:55 Відповісти
ЗЕ-бенскому пора знать, что деревья не яровая культура, а озимая и сажают их не весной, как он думает 😂
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23.11.2021 00:56 Відповісти
Обережно, бо у Кварталі-95 розцінять твоє питання як натяк на гроби. Ага, і пришиють підготовку до теракту.
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22.11.2021 18:03 Відповісти
А кто их боится) Пусть они боятся)))
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22.11.2021 19:08 Відповісти
Привет Подоляку и Серлещу.
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22.11.2021 16:27 Відповісти
Грамматику учи, пеДрович!
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23.11.2021 07:57 Відповісти
А беркутню за надругательство над флагом тоже по Закону судить будут?
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22.11.2021 16:18 Відповісти
Печерский холм
​​Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.
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22.11.2021 16:18 Відповісти
Це вже агонія,яка говорить - "вєрной дарогой ідьотє таваріщі актівісти"...Так сказав би сам Зєля,якби продовжував стукати членом по клавішам,а "сокира" травила б Пороха...
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22.11.2021 17:39 Відповісти
Когда -то для монашек в монастыре страшнее левых беременностей (от которых они умели тайком избаляться) была огласка этого греха... Так и зеля.... То что он предатель - его мало волнует..Только б ему об этом не напоминали.... НО так не будет
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22.11.2021 18:08 Відповісти
Хорошая информация! Дякую Ан Мур.Чем больше будет такая реакция у Зе,тем очивиднее видна его несостоятельность. И самое главное,что возникает слабая надежда, что в Украине такой гнилой и лживой власти больше не будет. А у народа возникнет желание воспользоваться правом на протест.
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22.11.2021 19:37 Відповісти
Вперед і з піснею

Овоч вже хотів силою задавити.
А у нього то було побільше відданих силових ресурсів
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22.11.2021 20:34 Відповісти
Какое оно ссыкло.
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22.11.2021 16:21 Відповісти
Представляю, что было бы если бы в шморклю кинули тупым яйцом, как в овоща. Тот шкаф обосрался и сознание потерял, а этот недомерок в кому падет и объявит военное положение от страха и самолюбия.
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22.11.2021 16:27 Відповісти
в шмАрклю! Зе-чмо- зелена шмаркля.
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22.11.2021 19:29 Відповісти
А за госизмену зеленка не хочет отчитаться перед наритом?
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22.11.2021 16:53 Відповісти
Да он боится народа, как чёрт ладана.
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22.11.2021 19:57 Відповісти
Во, юрЫст из криворожского юЗЕдического опять выползло))) Так что там ВРУНИШКА, куда сбежал?)))
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22.11.2021 17:05 Відповісти
Запоріжський , досить гундосити бред сивоі кобили 😡
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22.11.2021 17:05 Відповісти
Особисто в чумайдані возив Петя?)))))
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22.11.2021 18:42 Відповісти
докатились... так и заводится в стране куйлофюрер
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22.11.2021 16:41 Відповісти
Ух Гудименко Хулиган! а мог бы ещё и палец показать!!!))))
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22.11.2021 16:59 Відповісти
Та ні, не міг, бо то була би інша стаття. За "ганьба"- адмінка; а за палець - кримінал
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22.11.2021 17:03 Відповісти
Зелена гопота перещеголяла Яника і без яйця , а якби жбурнули яйком
все , кінець , помер би на місці 😠
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22.11.2021 17:07 Відповісти
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22.11.2021 18:10 Відповісти
Понравилось?
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22.11.2021 18:21 Відповісти
Ты шикарен в написании бессмысленных текстов У Подляка подвизаешься?
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22.11.2021 18:42 Відповісти
О как попердолило
Слова не пробовал в осмысленный текст связывать?
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22.11.2021 19:18 Відповісти
не тільки на зелю не можна лаятись,але в радіусі 10 км від його офісу !оце загнув!
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22.11.2021 17:12 Відповісти
Гідний чи просто негідний продовжувая
1) Під час акції протесту, яка відбувалася 21 листопада у Києві з нагоди святкування Дні Гідності та Свободи, поліцейський забрав прапор України у мітингувальника і кинув на землю .
2) У Вінниці громадян Росії зняв із будівлі Державний Прапор України та кинув його в кущі. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.
3) дівчина підпалює прапор України. У діях учениці школи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Питання в якому випадку буде покарання за дурість, а в якому сваі саваіх ждут?
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22.11.2021 17:25 Відповісти
Усьо! Лесю Подерев'янському - кабзєц! І Антіну Мухарськиму теж! 😁 Бліііін! Тепер я точно знаю, що у Зєлєнского екватор був як мінімум рік назад. 😊
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22.11.2021 17:46 Відповісти
зустричну заяву, за образу державы, за порно на сцени, за дизертирство, за зраду
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22.11.2021 17:58 Відповісти
Скоро вся страна будет ходить не с сертификатами а с админпротоколами
Бабочка бесится, вся надежда на военных.
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22.11.2021 17:59 Відповісти
Это кто там на военных надеется? Зелёный ушлёпок? В армии упоминание о гниде может плохо кончится... Этого коротышку ненавидят и презирают все без исключения военные. О фронтовиках я не говорю. вся надежда у гниды только на личную охрану. Большая часть полиции прекрасно помнит 2014 год и на грабли не наступит...
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22.11.2021 19:51 Відповісти
Интересно: как полиция поняла, что Гудименко матерился?! Ведь наша высокоморальная украинская полиция - она ж даже слов таких не знает... никогда не слышала и не употребляла..КАк она смогла их распознать ?!
ПыСы Темник для Гудименко "Этот родыч рокфора, синоним диареи и некачественный предохрнитель, сексуально утомил своими искажениями информации всю тусовку. "
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22.11.2021 18:03 Відповісти
Дякую, проблювався....
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22.11.2021 18:55 Відповісти
Ростов не резиновый!!!
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22.11.2021 18:35 Відповісти
Ой как лукашизмом засмердело....
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22.11.2021 18:50 Відповісти
мда... скоро о Зеленском будут говорить как о покойнике, либо ничего, или только хорошее.
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22.11.2021 19:25 Відповісти
вы ошибаетесь. О нем, как о позорном зеке, будут говорить только плохое.
Особенно - те, кто за него голосовал.
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22.11.2021 19:36 Відповісти
обісцяна зелена гнида. продовжує ганьбитися.
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22.11.2021 19:56 Відповісти
Ой-ой, какой же он нежный, обиделся, что его обозвали, ну прям, как девица, не лишённая ещё девичей чести. Срамота!!!
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22.11.2021 20:10 Відповісти
Події в стані привладних дублюють поведінку мусорні та вертухаів у 2013-14 роках….
свято наближається!!!
Бережімо Україну!!!
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22.11.2021 20:32 Відповісти
Зебуїни пресують чергового активіста
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22.11.2021 20:34 Відповісти
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22.11.2021 21:17 Відповісти
«Титаник» капитана Зеленского и лейтенанта Баканова
22.11.2021


«Титаник» капитана Зеленского и лейтенанта Баканова

«Вагнергейт» нанес нынешней власти удар ниже ватерлинии. Прежде всего, показав абсолютно неконституционную структуру управления при Зеленском. Решение по важнейшей спецоперации принимает не Президент, а клерк без официальных полномочий - Ермак. Глава СБУ вообще не принимает в этом процессе участия, его как-будто нет. Кстати, и во время попыток обить «вагнеровскую» информатаку Баканов тоже где-то прятался. Его не было ни на одном эфире по этому поводу, не было ни единого заявления по этому поводу. Хотя, СБУ в операции по «вагнеровцам» принимала участие равнозначное ГУР МО.

Но Баканов тупо спрятался. Избрав странную роль замороженного цыпленка в холодильнике. Судя по вчерашней акции на Майдане, когда был вывешен огромный баннер с Ермаком и Зеленским, Баканов никоим образом не будет противодействовать дальнейшим атакам на Зеленского. Единственное действие Баканова в процессе «вагнергейта» - отправка Бурбе повестки в день эфира на Шустере. Тупой ход, который тут же был использован против Зеленского.

Кстати, Зеленскому стоило бы сейчас очень серьезно озаботится охраной Бурбы. Если с ним вдруг что-то случится, на «москалей» вряд ли удастся списать. Все подумают именно на Банковую. А вот тогда уже полноценный Майдан обеспечен. Странно все это. Помните, как Зеленский любил говорить «позвоню Баканову»? И Баканов должен был бы решить любой вопрос, защитить своего Президента в любой ситуации, быть его глазами, ушами и отчасти мозгом. Но, вместо этого Баканов стал рабом мошенника Наумова, полностью погряз в контрабанде, а в итоге и вообще - самоустранился. Это - к вопросу кадровой политики Зеленского. Которой, по просту нет.

Забавно сейчас пересматривать выступления наших спецслужбистов по поводу «вагнергейта» в самом начале скандала. Кондратюк, Смешко, Наливайченко и почему-то Шуфрич в роли спецслужбиста в один голос говорят, что такой спецоперации вообще не могло быть, потому что не могло быть никогда.

Теперь, правда, многие быстро перекрасились. Кстати, о Кондратюке. ТГ-каналы пишут: «В Вашингтон вместе с Резниковым ездил Кондратюк. Причем, не под своей фамилией, а по документам прикрытия. Как говорят наши источники - выпрашивал у американцев должность. Или начальника СВР или должность заместителя министра обороны.

Рассказывал американцам, что это он «отец операции по "вагнеровцам", что он Бурбе эту тему передал. Прикольный пухлячок. Настолько уверен, что может всех развести, что уже смешно становится. Лучше бы рассказал, как в свое время у Шустера доказывал, что не было никакой операции. Сейчас много "отцов" у этой операции окажется. А Зеленскому стоит приготовиться к выбросу каких-нибудь записей его разговоров. Это в стиле Кондратюка - всегда предавать своих бывших начальников. Надеясь получить должность у следующего.»

Это, кстати, весьма интересный момент. Кондратюк всегда что-нибудь «прихватывает» с собой, когда уходит с очередного места службы. Когда уходил из СБУ - прихватил с собой записи разговоров Медведчука, Порошенко, Грицака, Суркова и прочих. И все это выгодно конвертировал, передав Зеленскому и получив в благодарность должность главы СВР. Надо полагать, сейчас Кондратюк полетел в США тоже не с пустыми руками, в надежде получить статус «смотрящего» от США в Украине.

Интересен еще один момент. Российские пропагандисты, к примеру, Александр Коц, активно продвигают тему, что никакого «крота» в Офисе Президента нет. «А где фамилия украинского "крота", сдавшего всю операцию? Да не было никакого "крота". У Киева еще был шанс выдернуть этих "33 богатырей" из Минска даже после их задержания белорусским КГБ. Но на упреждение сработала российская контрразведка, которая быстро и качественно распутала этот клубок, назвав едва ли не пофамильно всех, кто причастен к первому в истории акту государственного пранка.»

Странно, да? Коц говорит практически тоже самое, что говорил Кондратюк и другие «эксы» на эфирах по поводу «вагнергейта». Как-то больше похоже именно на спасение «кротов». И когда это делает Коц - это понятно. А вот по поводу Кондратюка и компании - возникают вопросы.

Но вернемся к «сьогоденню». ОП удар в связи с «вагнергейтом» не держит. То, что офис не «вышел на бой» на эфире Шустера говорит о том, что «информационные войска» Зеленского проиграли. Их «говорящие головы» вроде Арестовича, Арахамии, Верещук, Подоляка - полностью дискредитированы и им никто не верит. Полноценного противовеса Бурбе в виде действующего руководителя спецслужб, того же Баканова, Литвиненко или Буданова - выставлять побоялись в силу неизбежного кризиса.

Начинающиеся уличные акции протеста - предотвратить не смогли. 1 декабря в Киеве на Майдане будет значительно больше людей, чем в эти выходные. А ведь «вагнергейт» - это не единственная претензия общества к Зеленскому.

Офис Президента набрал слишком большое количество оппонентов (умудрились поругаться со всеми), а в этот момент образовалось огромное количество негативных кейсов, которые теперь нельзя решить «видосиками».

Можно выделить топ - 10 негативных кейсов, которые тянут рейтинг власти вниз.

1. Энергетический кризис

2. Эпидемиологический кризис (все, что связано с коронавирусом).

3. Коррупционный кейс (тут и офшоры и коррупция на Большой Стройки и чёрная касса Банковой и скрытые поездки функционеров в Европу, обогащения Слуг Народа и тд).

4. Тарифный кейс

5. Ценовой кейс, все кругом дорожает.

6. Кейс «антисправедливость», когда «друзьям Президента», можно все. Кейс с ДТП нардепа Трухина яркий тому пример.

7. Тупик в мирном кейсе (донбасский кейс).

8. Региональный кадровый кризис (Главы областей сели на потоки и только дискредитируют Зе власть).

Война со свободой слова, попытка цензурировать всё и закрыть телеграм. (Надо ж было так быстро настроить против себя практически всю прессу).
Раскол во власти и попытки уничтожить тех, кто имеет другое мнение.
Есть ли стратегии, которые помогут Зеленскому преодолеть этот кризис? Есть. Наиболее вероятная - военная истерия. Старый проверенный метод Порошенко. Все критики власти - «шатуны», не время митинговать, когда Родина в опасности и так далее. Признаки этого сценария видны по вдруг изменившейся позиции ОП по поводу сосредоточения войск РФ у границ Украины. Вдруг этот факт стал признаваться, а Буданов даже детально рассказал американцам, как именно будут наступать русские. Что выглядит, согласитесь, весьма забавно. Метод этот, конечно, интересный, но спорный. Долго тянуть напряженную паузу не получится и придется искать новый выход. А если русские действительно нападут? Сдается мне, что весь Офис вместе со всеми «слугами» смоются из Украины при первой же серьезной угрозе.

Вторая стратегия более интересна и перспективна. Зеленский еще может устроить полную перезагрузку своей власти. Сейчас от него требуют увольнения Ермака. Но куда более интересным ходом было бы вообще упраздение Офиса Президента, как структуры вредоносной и неконституционной. Затем полная зачистка бесполезного окружения. Того же Ермака, Тимошенко, Баканова, Подоляка, всех токсичных «арестовичей», которые собственно и довели Зеленского до столь драматичного падения рейтинга и доверия. Затем - перевыборы ВР.

Вся фракция «Слуги народа» - это уже не удобный «турбопринтер», а «***********» для Зеленского. Постоянные зашквары, не способность медийно защитить Президента, да вдобавок, фракция уже откровенно «сыпется» и «зеленые» перебегают и перекупаются в турборежиме. Подобная стратегия еще могла бы дать Зеленскому второй шанс. Но ве
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22.11.2021 21:46 Відповісти
Его пук, обернется каком. Так что, пусть даже не начинает)
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22.11.2021 22:08 Відповісти
Слышал, что лучшие патриоты и националисты получаются из бывших партийных работников. Зеленский очень старается, но из него ничего не получается.
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23.11.2021 06:44 Відповісти
Ого! Протокол за лайку...!!!????
Треш....
А на держзрадника протокол - не? Слабо?
Тільки ІМПІЧМЕНТ, а це значить МАЙДАН, бо само це чмо не піде!
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23.11.2021 08:18 Відповісти
 
 