Поліція склала адмінпротокол на лідера партії "Демсокира" Гудименка за нецензурну лайку під час протесту на Банковій. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Співробітники Національної поліції склали протокол на лідера політичної партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка. Йому закидають нецензурну лайку під час протесту 21 листопада біля Офісу Президента.
Про це Гудименко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав він.
На сторінці "Демократичної сокири" у фейсбуці йдеться, що адміністративний протокол було складено за статтєю про дрібне хуліганство.
"Вчора увечері Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової. В той самий час ми бачимо, що представники цієї служби (Нацполіції. - Ред.) здійснили набагато більш жахливий злочин: вони не допускали мирних громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту", - прокоментував Гудименко.
Він пообіцяв звернутися до суду й "запитати, що жахливіше": коли поліція не допускає громадян чи коли коли громадяни нецензурно лаються.
Будь ласка, зачекайте...
Хватит развала коалиции, нового парламента и импичмента.
Вот тогда этот дурачок наконец поймет - ПОЧЕМУ он зря поторопился с законом об импичменте.
камінгаут Чекалкіна-спєцпропагандиста
https://www.youtube.com/watch?v=S1TTae8-9M4&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
деревепортрете Бенедиковна висит ?
Источники сообщают, что в Офисе президента состоялось заседание силовиков по поводу событий на День достоинства и свободы. Президент Зеленский не выбирал выражений, кричал на руководителей силовых ведомств и угрожал отставками.
Поставлена задача, во-первых, замучить допросами и следственными действиями конкретных активистов, кричавших вчера президенту "Предатель!" и "дававшим 10 дней на увольнение Ермака, а то - бессрочная акция". Это уже реализует полиция Монастырского. Во-вторых, ДБР и Генпрокуратуре поставлена задача в кратчайшие сроки подготовить и вручить Петру Порошенко подозрение по статье «Финансирование терроризма» - за получение Украиной угля с территорий подконтрольных боевиками ДНР и ЛНР в 2014/2015 гг. Именно Порошенко Зеленский считает заказчиком вчерашних акций. Он жаждет мести и крови; и успокоить его не удалось даже Ермаку.
Генпрокурор Венедиктова обещала все сделать, однако с совещания она ушла чернее тучи. Дело в том, что в последнее время следователи отмечают удивительную информированность адвокатов Порошенко. Есть серьезные основание предполагать, что прокуроры, опасаясь будущей ответственности за фабрикацию дел (доказательства собрать они не могут, их просто нет), сливают информацию о намерениях своего руководства адвокатам Порошенко, давая им возможность приготовиться к борьбе в судах. Вполне возможно, что когда к Порошенко придут вручать подозрение, его адвокаты будут иметь на руках всю доказательную базу невиновности своего клиента. Похожая ситуация наблюдается и в ДБР.
Однако сообщить Зеленскому, что следователи сотрудничают с адвокатами Порошенко - это тоже самое что самому попроситься в отставку. Поэтому Зеленского кормят обещаниями результатов, понимая что результатов не будет.
Овоч вже хотів силою задавити.
А у нього то було побільше відданих силових ресурсів
все , кінець , помер би на місці 😠
Слова не пробовал в осмысленный текст связывать?
1) Під час акції протесту, яка відбувалася 21 листопада у Києві з нагоди святкування Дні Гідності та Свободи, поліцейський забрав прапор України у мітингувальника і кинув на землю .
2) У Вінниці громадян Росії зняв із будівлі Державний Прапор України та кинув його в кущі. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність.
3) дівчина підпалює прапор України. У діях учениці школи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.
Питання в якому випадку буде покарання за дурість, а в якому сваі саваіх ждут?
Бабочка бесится, вся надежда на военных.
ПыСы Темник для Гудименко "Этот родыч рокфора, синоним диареи и некачественный предохрнитель, сексуально утомил своими искажениями информации всю тусовку. "
Особенно - те, кто за него голосовал.
свято наближається!!!
Бережімо Україну!!!
22.11.2021
«Титаник» капитана Зеленского и лейтенанта Баканова
«Вагнергейт» нанес нынешней власти удар ниже ватерлинии. Прежде всего, показав абсолютно неконституционную структуру управления при Зеленском. Решение по важнейшей спецоперации принимает не Президент, а клерк без официальных полномочий - Ермак. Глава СБУ вообще не принимает в этом процессе участия, его как-будто нет. Кстати, и во время попыток обить «вагнеровскую» информатаку Баканов тоже где-то прятался. Его не было ни на одном эфире по этому поводу, не было ни единого заявления по этому поводу. Хотя, СБУ в операции по «вагнеровцам» принимала участие равнозначное ГУР МО.
Но Баканов тупо спрятался. Избрав странную роль замороженного цыпленка в холодильнике. Судя по вчерашней акции на Майдане, когда был вывешен огромный баннер с Ермаком и Зеленским, Баканов никоим образом не будет противодействовать дальнейшим атакам на Зеленского. Единственное действие Баканова в процессе «вагнергейта» - отправка Бурбе повестки в день эфира на Шустере. Тупой ход, который тут же был использован против Зеленского.
Кстати, Зеленскому стоило бы сейчас очень серьезно озаботится охраной Бурбы. Если с ним вдруг что-то случится, на «москалей» вряд ли удастся списать. Все подумают именно на Банковую. А вот тогда уже полноценный Майдан обеспечен. Странно все это. Помните, как Зеленский любил говорить «позвоню Баканову»? И Баканов должен был бы решить любой вопрос, защитить своего Президента в любой ситуации, быть его глазами, ушами и отчасти мозгом. Но, вместо этого Баканов стал рабом мошенника Наумова, полностью погряз в контрабанде, а в итоге и вообще - самоустранился. Это - к вопросу кадровой политики Зеленского. Которой, по просту нет.
Забавно сейчас пересматривать выступления наших спецслужбистов по поводу «вагнергейта» в самом начале скандала. Кондратюк, Смешко, Наливайченко и почему-то Шуфрич в роли спецслужбиста в один голос говорят, что такой спецоперации вообще не могло быть, потому что не могло быть никогда.
Теперь, правда, многие быстро перекрасились. Кстати, о Кондратюке. ТГ-каналы пишут: «В Вашингтон вместе с Резниковым ездил Кондратюк. Причем, не под своей фамилией, а по документам прикрытия. Как говорят наши источники - выпрашивал у американцев должность. Или начальника СВР или должность заместителя министра обороны.
Рассказывал американцам, что это он «отец операции по "вагнеровцам", что он Бурбе эту тему передал. Прикольный пухлячок. Настолько уверен, что может всех развести, что уже смешно становится. Лучше бы рассказал, как в свое время у Шустера доказывал, что не было никакой операции. Сейчас много "отцов" у этой операции окажется. А Зеленскому стоит приготовиться к выбросу каких-нибудь записей его разговоров. Это в стиле Кондратюка - всегда предавать своих бывших начальников. Надеясь получить должность у следующего.»
Это, кстати, весьма интересный момент. Кондратюк всегда что-нибудь «прихватывает» с собой, когда уходит с очередного места службы. Когда уходил из СБУ - прихватил с собой записи разговоров Медведчука, Порошенко, Грицака, Суркова и прочих. И все это выгодно конвертировал, передав Зеленскому и получив в благодарность должность главы СВР. Надо полагать, сейчас Кондратюк полетел в США тоже не с пустыми руками, в надежде получить статус «смотрящего» от США в Украине.
Интересен еще один момент. Российские пропагандисты, к примеру, Александр Коц, активно продвигают тему, что никакого «крота» в Офисе Президента нет. «А где фамилия украинского "крота", сдавшего всю операцию? Да не было никакого "крота". У Киева еще был шанс выдернуть этих "33 богатырей" из Минска даже после их задержания белорусским КГБ. Но на упреждение сработала российская контрразведка, которая быстро и качественно распутала этот клубок, назвав едва ли не пофамильно всех, кто причастен к первому в истории акту государственного пранка.»
Странно, да? Коц говорит практически тоже самое, что говорил Кондратюк и другие «эксы» на эфирах по поводу «вагнергейта». Как-то больше похоже именно на спасение «кротов». И когда это делает Коц - это понятно. А вот по поводу Кондратюка и компании - возникают вопросы.
Но вернемся к «сьогоденню». ОП удар в связи с «вагнергейтом» не держит. То, что офис не «вышел на бой» на эфире Шустера говорит о том, что «информационные войска» Зеленского проиграли. Их «говорящие головы» вроде Арестовича, Арахамии, Верещук, Подоляка - полностью дискредитированы и им никто не верит. Полноценного противовеса Бурбе в виде действующего руководителя спецслужб, того же Баканова, Литвиненко или Буданова - выставлять побоялись в силу неизбежного кризиса.
Начинающиеся уличные акции протеста - предотвратить не смогли. 1 декабря в Киеве на Майдане будет значительно больше людей, чем в эти выходные. А ведь «вагнергейт» - это не единственная претензия общества к Зеленскому.
Офис Президента набрал слишком большое количество оппонентов (умудрились поругаться со всеми), а в этот момент образовалось огромное количество негативных кейсов, которые теперь нельзя решить «видосиками».
Можно выделить топ - 10 негативных кейсов, которые тянут рейтинг власти вниз.
1. Энергетический кризис
2. Эпидемиологический кризис (все, что связано с коронавирусом).
3. Коррупционный кейс (тут и офшоры и коррупция на Большой Стройки и чёрная касса Банковой и скрытые поездки функционеров в Европу, обогащения Слуг Народа и тд).
4. Тарифный кейс
5. Ценовой кейс, все кругом дорожает.
6. Кейс «антисправедливость», когда «друзьям Президента», можно все. Кейс с ДТП нардепа Трухина яркий тому пример.
7. Тупик в мирном кейсе (донбасский кейс).
8. Региональный кадровый кризис (Главы областей сели на потоки и только дискредитируют Зе власть).
Война со свободой слова, попытка цензурировать всё и закрыть телеграм. (Надо ж было так быстро настроить против себя практически всю прессу).
Раскол во власти и попытки уничтожить тех, кто имеет другое мнение.
Есть ли стратегии, которые помогут Зеленскому преодолеть этот кризис? Есть. Наиболее вероятная - военная истерия. Старый проверенный метод Порошенко. Все критики власти - «шатуны», не время митинговать, когда Родина в опасности и так далее. Признаки этого сценария видны по вдруг изменившейся позиции ОП по поводу сосредоточения войск РФ у границ Украины. Вдруг этот факт стал признаваться, а Буданов даже детально рассказал американцам, как именно будут наступать русские. Что выглядит, согласитесь, весьма забавно. Метод этот, конечно, интересный, но спорный. Долго тянуть напряженную паузу не получится и придется искать новый выход. А если русские действительно нападут? Сдается мне, что весь Офис вместе со всеми «слугами» смоются из Украины при первой же серьезной угрозе.
Вторая стратегия более интересна и перспективна. Зеленский еще может устроить полную перезагрузку своей власти. Сейчас от него требуют увольнения Ермака. Но куда более интересным ходом было бы вообще упраздение Офиса Президента, как структуры вредоносной и неконституционной. Затем полная зачистка бесполезного окружения. Того же Ермака, Тимошенко, Баканова, Подоляка, всех токсичных «арестовичей», которые собственно и довели Зеленского до столь драматичного падения рейтинга и доверия. Затем - перевыборы ВР.
Вся фракция «Слуги народа» - это уже не удобный «турбопринтер», а «***********» для Зеленского. Постоянные зашквары, не способность медийно защитить Президента, да вдобавок, фракция уже откровенно «сыпется» и «зеленые» перебегают и перекупаются в турборежиме. Подобная стратегия еще могла бы дать Зеленскому второй шанс. Но ве
Треш....
А на держзрадника протокол - не? Слабо?
Тільки ІМПІЧМЕНТ, а це значить МАЙДАН, бо само це чмо не піде!