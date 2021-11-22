Поліція склала адмінпротокол на лідера партії "Демсокира" Гудименка за нецензурну лайку під час протесту на Банковій. ВIДЕО

Співробітники Національної поліції склали протокол на лідера політичної партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка. Йому закидають нецензурну лайку під час протесту 21 листопада біля Офісу Президента.

Про це Гудименко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Прийшла поліція складати на мене протокол за вчора. Ну-ну", - написав він.

На сторінці "Демократичної сокири" у фейсбуці йдеться, що адміністративний протокол було складено за статтєю про дрібне хуліганство.

"Вчора увечері Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової. В той самий час ми бачимо, що представники цієї служби (Нацполіції. - Ред.) здійснили набагато більш жахливий злочин: вони не допускали мирних громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту", - прокоментував Гудименко.

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Він пообіцяв звернутися до суду й "запитати, що жахливіше": коли поліція не допускає громадян чи коли коли громадяни нецензурно лаються.